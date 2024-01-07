  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Истанбулспор
1:5
Второй тайм: 90+'
Фенербахче
0'
0:1
6' Гол
Юндер Дженгиз
9' Желтая карточка
Сарикайя Муаммер
1:1
32' Гол
Сарикайя Муаммер
1:2
34' Гол
Юндер Дженгиз
1:3
44' Гол
Юндер Дженгиз
1:4
45' Гол
Джеко Эдин
1:5
46' Гол
Юндер Дженгиз
1:5
63' Не забитый пенальти
Тадич Душан
64' Желтая карточка
Арда Альп
90' Желтая карточка
Коли Расин

Ход матча

6'
0:1
Юндер Дженгиз
(Юксек Исмаил)
9'
Сарикайя Муаммер
 
32'
Сарикайя Муаммер
(Сантос Жаксон)
1:1
34'
1:2
Юндер Дженгиз
44'
1:3
Юндер Дженгиз
(Азиз Сердар)
45'
1:4
Джеко Эдин
(Мюлдюр Мерт)
46'
1:5
Юндер Дженгиз
(Шиманьски Себастьян)
52'
Коли Расин
Яшар Али
 
61'
Гюльтекин Эмир
Ндао Алассан
 
61'
Дели Симон
Есиль Мехмет
 
63'
1:5
Тадич Душан
64'
Арда Альп
 
71'
 
Бачуайи Миши
Джеко Эдин
73'
 
Мор Эмре
Юндер Дженгиз
77'
 
Кинг Джошуа
Тадич Душан
87'
 
Элмаз Бартуг
Креспо Мигель
90'
Коли Расин
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 15
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Истанбулспор
Ничья
Фенербахче
7.60
9.92
Реклама, olimp.bet
1.23
Реклама, tennisi.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
59
Арда
Альп
21
Дахени
Демиако
23
Эрдоган
Окан
4
Есиль
Мехмет
66
Яшар
Али
24
Сарикайя
Муаммер
6
Воробьев
Модест
34
Лосаж
Флорьян
18
Ндао
Алассан
27
Этеми
Вален
99
Сантос
Жаксон
40
Ливакович
Доминик
16
Мюлдюр
Мерт
4
Азиз
Сердар
24
Остерволде
Джейден
7
Кадыоглу
Ферди
27
Креспо
Мигель
5
Юксек
Исмаил
20
Юндер
Дженгиз
53
Шиманьски
Себастьян
10
Тадич
Душан
9
Джеко
Эдин
Истанбулспор
4-3-3
Фенербахче
4-2-3-1

История личных встреч

Истанбулспор
Фенербахче

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

18.2%
9.1%
72.7%
2 победы 1 ничья 8 побед

История матчей

С
3:3
К
3:1
С
2:5
ТМК
3:2
ТМС
4:0
К
0:2
К
4:0
ТМК
3:0
ТМК
1:1
К
0:1
К
2:0

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.75
0.86

Среднее время на гол

120
105

Всего голов

22
9

Голов в среднем за матч

3.14
2.25

Среднее время на гол

28
40

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

2.27
1.36

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

39
66

Бомбардиры внутри турнира

Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюльтекин Эмир 3 0.18
Сарикайя Муаммер 2 0.12
Йылмаз Ибрахим 2 0.12
Этеми Вален 1 0.06
Мамаду Менди 1 0.06
Рроца Эдуарт 1 0.06
Ндао Алассан 1 0.06
Лосаж Флорьян 1 0.06
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0.06
Сантос Жаксон 0 0
Самбисса Давид 0 0
Яшар Али 0 0
Кейлю Кубилай 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 14 0.78
Шиманьски Себастьян 8 0.44
Тадич Душан 7 (5) 0.39
Кавечи Ирфан 6 0.33
Юндер Дженгиз 5 0.28
Бачуайи Миши 3 (1) 0.17
Осайи-Самуэль Брайт 2 0.11
Кинг Джошуа 1 0.06
Джику Александер 1 0.06
Азиз Сердар 0 0
Фред Сантос 0 0
Кадыоглу Ферди 0 0
Юксек Исмаил 0 0
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Мюлдюр Мерт 0 0

Карточки

Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Есиль Мехмет 5 0
Дахени Демиако 4 0
Лосаж Флорьян 4 0
Сарикайя Муаммер 4 0
Эрдоган Окан 2 1
Яшар Али 2 1
Рроца Эдуарт 3 0
Йылмаз Ибрахим 2 0
Коли Расин 2 0
Воробьев Модест 2 0
Темель Вефа 2 0
Якин Хакан 0 1
Дели Симон 1 0
Самбисса Давид 1 0
Этеми Вален 1 0
Сантос Жаксон 1 0
Арда Альп 1 0
Гюльтекин Эмир 1 0
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юксек Исмаил 3 2
Осайи-Самуэль Брайт 5 0
Фред Сантос 3 1
Кавечи Ирфан 4 0
Акайдин Самет 4 0
Джику Александер 3 0
Креспо Мигель 3 0
Остерволде Джейден 3 0
Яндаш Мерт Хакан 1 1
Джеко Эдин 2 0
Тадич Душан 2 0
Кинг Джошуа 2 0
Кадыоглу Ферди 2 0
Шиманьски Себастьян 2 0
Бекао Родриго 2 0
Бачуайи Миши 1 0
Юндер Дженгиз 1 0
Эгрибайят Ирфан Джан 1 0
Мюлдюр Мерт 1 0
Ismail Kartal 1 0

Результаты матчей

Истанбулспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Фенербахче
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

4
0
Истанбулспор
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Фенербахче
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

1
23
Истанбулспор
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Фенербахче
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

15
8

Упущенные победы

5
23

Голы по времени матча

Забито

8
17
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
1
13%
3
18%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
4
24%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
13%
3
18%
61-75
3
38%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

13
5
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
2
40%
16-30
2
15%
1
20%
31-45
5
38%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Забито

4
25
3 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
1
25%
5
20%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
2
50%
3
12%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
0
0%
6
24%
61-75
1
25%
4
16%
76-90

Пропущено

14
11
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
14%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
3
21%
4
36%
46-60
3
21%
1
9%
61-75
5
36%
1
9%
76-90

Забито

12
42
7 В 1-м тайме 18
5 Во 2-м тайме 24
6 Забивали первыми 11
7 Не забивали 2
2
17%
8
19%
1-15
2
17%
3
7%
16-30
3
25%
7
17%
31-45
0
0%
6
14%
46-60
1
8%
9
21%
61-75
4
33%
9
21%
76-90

Пропущено

27
16
7 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 10
2
7%
2
13%
1-15
2
7%
2
13%
16-30
3
11%
4
25%
31-45
8
30%
30%
5
31%
46-60
3
11%
2
13%
61-75
9
33%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбулспор
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Хатайспор 2:1
Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Истанбулспор - Кепез Беледие Анталья 2:3 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Башакшехир - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Карагумрук 0:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1
Фенербахче
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Фенербахче - Галатасарай 0:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 Бешикташ - Фенербахче 1:3
Фенербахче - Сивасспор 4:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Лудогорец - Фенербахче 2:0 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Лудогорец 3:1 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Фенербахче - Антальяспор 3:2

Результаты матчей

Истанбулспор
Фенербахче

Точный счет

0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
3 раза 33%
4
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
2
5 раз 29%
4
4 раза 24%
0
2 раза 12%
1
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Истанбулспор
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
8
1
3
5
1.5
8
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
7
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
15
2
3
13
1.5
13
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 5:1 Заявка 18 15 2 1 49 - 15 47
2.
Галатасарай
 Заявка 17 14 2 1 32 - 9 44
3.
Трабзонспор
 Заявка 17 9 3 5 31 - 21 30
4.
Бешикташ
 Заявка 18 9 2 7 26 - 26 29
5.
Кайсериспор
 Заявка 18 8 5 5 25 - 23 29
6.
Ризеспор
 Заявка 18 8 5 5 24 - 23 29
7.
Адана Демирспор
 Заявка 18 7 7 4 31 - 22 28
8.
Касымпаша
 Заявка 18 7 5 6 32 - 34 26
9.
Антальяспор
 Заявка 18 6 7 5 23 - 19 25
10.
Сивасспор
 Заявка 18 6 6 6 23 - 28 24
11.
Аланьяспор
 Заявка 18 5 6 7 18 - 25 21
12.
Газиантеп
 Заявка 18 6 2 10 22 - 29 20
13.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 18 5 5 8 19 - 22 20
14.
Анкарагюджю
 Заявка 18 4 8 6 22 - 23 20
15.
Хатайспор
 Заявка 18 4 7 7 25 - 26 19
16.
Коньяспор
 Заявка 17 4 6 7 18 - 22 18
17.
Самсунспор
 Заявка 18 5 3 10 20 - 29 18
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 18 4 5 9 18 - 19 17
19.
Пендикспор
 Заявка 18 3 6 9 20 - 41 15
20.
Истанбулспор
 1:5 Заявка 17 2 2 13 13 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 8 0 0 20 - 6 24
2.
Фенербахче
 5:1 Заявка 9 7 1 1 26 - 10 22
3.
Адана Демирспор
 Заявка 9 7 1 1 21 - 7 22
4.
Ризеспор
 Заявка 9 6 2 1 14 - 5 20
5.
Кайсериспор
 Заявка 10 5 3 2 15 - 10 18
6.
Антальяспор
 Заявка 10 4 5 1 10 - 7 17
7.
Трабзонспор
 Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
8.
Бешикташ
 Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 9 4 2 3 14 - 10 14
10.
Самсунспор
 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
11.
Касымпаша
 Заявка 9 4 2 3 19 - 20 14
12.
Хатайспор
 Заявка 8 3 3 2 16 - 14 12
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 9 3 3 3 11 - 8 12
14.
Аланьяспор
 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
15.
Коньяспор
 Заявка 9 3 2 4 10 - 9 11
16.
Газиантеп
 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
17.
Анкарагюджю
 Заявка 10 2 5 3 9 - 10 11
18.
Сивасспор
 Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
19.
Истанбулспор
 1:5 Заявка 9 2 1 6 10 - 20 7
20.
Пендикспор
 Заявка 8 1 3 4 7 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 5:1 Заявка 9 8 1 0 23 - 5 25
2.
Галатасарай
 Заявка 9 6 2 1 12 - 3 20
3.
Сивасспор
 Заявка 10 5 1 4 15 - 18 16
4.
Трабзонспор
 Заявка 9 4 2 3 19 - 14 14
5.
Бешикташ
 Заявка 9 4 1 4 13 - 15 13
6.
Касымпаша
 Заявка 9 3 3 3 13 - 14 12
7.
Кайсериспор
 Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
8.
Анкарагюджю
 Заявка 8 2 3 3 13 - 13 9
9.
Газиантеп
 Заявка 9 3 0 6 11 - 15 9
10.
Аланьяспор
 Заявка 9 2 3 4 5 - 12 9
11.
Ризеспор
 Заявка 9 2 3 4 10 - 18 9
12.
Пендикспор
 Заявка 10 2 3 5 13 - 23 9
13.
Антальяспор
 Заявка 8 2 2 4 13 - 12 8
14.
Коньяспор
 Заявка 8 1 4 3 8 - 13 7
15.
Хатайспор
 Заявка 10 1 4 5 9 - 12 7
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 9 1 3 5 5 - 12 6
17.
Адана Демирспор
 Заявка 9 0 6 3 10 - 15 6
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 9 1 2 6 7 - 11 5
19.
Самсунспор
 Заявка 9 1 1 7 8 - 18 4
20.
Истанбулспор
 1:5 Заявка 8 0 1 7 3 - 15 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 14 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 8 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 7
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Г О О О О Л - Джеко Эдин бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Истанбулспор
    Ничья
    Фенербахче
    7.60
    9.92
    Реклама, olimp.bet
    1.23
    Реклама, tennisi.bet
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Истанбулспор 1:5 Фенербахче онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Истанбулспор
    Фенербахче
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный