Тур: 19. Стадион: Некми Кадыоглу.
1:5
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
6' ГолЮндер Дженгиз
9' Желтая карточкаСарикайя Муаммер
1:1
32' ГолСарикайя Муаммер
1:2
34' ГолЮндер Дженгиз
1:3
44' ГолЮндер Дженгиз
1:4
45' ГолДжеко Эдин
1:5
46' ГолЮндер Дженгиз
1:5
63' Не забитый пенальтиТадич Душан
64' Желтая карточкаАрда Альп
90' Желтая карточкаКоли Расин
Ход матча
6'
0:1
32'
34'
1:2
44'
1:3
45'
1:4
46'
52'
63'
1:5
64'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 15
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
59
Арда
Альп
23
Эрдоган
Окан
66
Яшар
Али
18
Ндао
Алассан
27
Этеми
Вален
16
Мюлдюр
Мерт
10
Тадич
Душан
- Основной состав
-
59 Арда АльпВратарь
- Защитник
-
23 Эрдоган ОканЗащитник
- Защитник
-
66 Яшар АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ндао АлассанНападающий
-
27 Этеми ВаленНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Коли РасинЗащитник
-
28 Кырташ БартуЗащитник
-
14 Дели СимонЗащитник
- Защитник
-
12 Мамаду МендиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Шахан ОзканНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Якин Хакан
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
97 Акьюз ФурканВратарь
-
95 Акчичек ЮсуфЗащитник
- Защитник
-
11 Кент РайанПолузащитник
-
99 Мор ЭмреПолузащитник
-
28 Элмаз БартугПолузащитник
-
22 Найир УмутНападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
15 Кинг ДжошуаНападающий
-
Главный тренер: Картал Исмаил
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Истанбулспор
Фенербахче
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
18.2%
9.1%
72.7%
2 победы 1 ничья 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
0.75
0.86
Среднее время на гол
120
105
Всего голов
22
9
Голов в среднем за матч
3.14
2.25
Среднее время на гол
28
40
Всего голов
25
15
Голов в среднем за матч
2.27
1.36
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
39
66
Бомбардиры внутри турнира
Истанбулспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гюльтекин Эмир
|3
|0.18
|Сарикайя Муаммер
|2
|0.12
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0.12
|Этеми Вален
|1
|0.06
|Мамаду Менди
|1
|0.06
|Рроца Эдуарт
|1
|0.06
|Ндао Алассан
|1
|0.06
|Лосаж Флорьян
|1
|0.06
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0.06
|Сантос Жаксон
|0
|0
|Самбисса Давид
|0
|0
|Яшар Али
|0
|0
|Кейлю Кубилай
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|14
|0.78
|Шиманьски Себастьян
|8
|0.44
|Тадич Душан
|7 (5)
|0.39
|Кавечи Ирфан
|6
|0.33
|Юндер Дженгиз
|5
|0.28
|Бачуайи Миши
|3 (1)
|0.17
|Осайи-Самуэль Брайт
|2
|0.11
|Кинг Джошуа
|1
|0.06
|Джику Александер
|1
|0.06
|Азиз Сердар
|0
|0
|Фред Сантос
|0
|0
|Кадыоглу Ферди
|0
|0
|Юксек Исмаил
|0
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
|Мюлдюр Мерт
|0
|0
Карточки
Истанбулспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Есиль Мехмет
|5
|0
|Дахени Демиако
|4
|0
|Лосаж Флорьян
|4
|0
|Сарикайя Муаммер
|4
|0
|Эрдоган Окан
|2
|1
|Яшар Али
|2
|1
|Рроца Эдуарт
|3
|0
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0
|Коли Расин
|2
|0
|Воробьев Модест
|2
|0
|Темель Вефа
|2
|0
|Якин Хакан
|0
|1
|Дели Симон
|1
|0
|Самбисса Давид
|1
|0
|Этеми Вален
|1
|0
|Сантос Жаксон
|1
|0
|Арда Альп
|1
|0
|Гюльтекин Эмир
|1
|0
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юксек Исмаил
|3
|2
|Осайи-Самуэль Брайт
|5
|0
|Фред Сантос
|3
|1
|Кавечи Ирфан
|4
|0
|Акайдин Самет
|4
|0
|Джику Александер
|3
|0
|Креспо Мигель
|3
|0
|Остерволде Джейден
|3
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|1
|1
|Джеко Эдин
|2
|0
|Тадич Душан
|2
|0
|Кинг Джошуа
|2
|0
|Кадыоглу Ферди
|2
|0
|Шиманьски Себастьян
|2
|0
|Бекао Родриго
|2
|0
|Бачуайи Миши
|1
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|1
|0
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|Ismail Kartal
|1
|0
Результаты матчей
Истанбулспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Фенербахче
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
4
0
Истанбулспор
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Фенербахче
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
1
23
Истанбулспор
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Фенербахче
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
15
8
Упущенные победы
5
23
Голы по времени матча
Забито
8
17
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
1
13%
3
18%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
4
24%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
13%
3
18%
61-75
3
38%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
13
5
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
2
40%
16-30
2
15%
1
20%
31-45
5
38%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Забито
4
25
3 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
1
25%
5
20%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
2
50%
3
12%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
0
0%
6
24%
61-75
1
25%
4
16%
76-90
Пропущено
14
11
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
14%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
3
21%
4
36%
46-60
3
21%
1
9%
61-75
5
36%
1
9%
76-90
Забито
12
42
7 В 1-м тайме 18
5 Во 2-м тайме 24
6 Забивали первыми 11
7 Не забивали 2
2
17%
8
19%
1-15
2
17%
3
7%
16-30
3
25%
7
17%
31-45
0
0%
6
14%
46-60
1
8%
9
21%
61-75
4
33%
9
21%
76-90
Пропущено
27
16
7 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 10
2
7%
2
13%
1-15
2
7%
2
13%
16-30
3
11%
4
25%
31-45
8
30%
30%
5
31%
46-60
3
11%
2
13%
61-75
9
33%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбулспор
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Хатайспор 2:1
Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Истанбулспор - Кепез Беледие Анталья 2:3 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Башакшехир - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Карагумрук 0:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1
Фенербахче
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Фенербахче - Галатасарай 0:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 Бешикташ - Фенербахче 1:3
Фенербахче - Сивасспор 4:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Лудогорец - Фенербахче 2:0 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Лудогорец 3:1 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Фенербахче - Антальяспор 3:2
Результаты матчей
Истанбулспор
Фенербахче
Точный счет
0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
3 раза 33%
4
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
2
5 раз 29%
4
4 раза 24%
0
2 раза 12%
1
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Истанбулспор
Фенербахче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
81
35
81
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
71
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
152
313
134
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5:1 Заявка
|18
|15
|2
|1
|49 - 15
|47
|2.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|32 - 9
|44
|3.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|31 - 21
|30
|4.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|26 - 26
|29
|5.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|25 - 23
|29
|6.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|24 - 23
|29
|7.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|31 - 22
|28
|8.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|32 - 34
|26
|9.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|23 - 19
|25
|10.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 28
|24
|11.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|18 - 25
|21
|12.
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|22 - 29
|20
|13.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|19 - 22
|20
|14.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|22 - 23
|20
|15.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 26
|19
|16.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 22
|18
|17.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|20 - 29
|18
|18.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 19
|17
|19.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|20 - 41
|15
|20.
|1:5 Заявка
|17
|2
|2
|13
|13 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|20 - 6
|24
|2.
|5:1 Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 10
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 7
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|6.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 7
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|8.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 10
|14
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|11.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 20
|14
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 14
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 8
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|16.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|17.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 10
|11
|18.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|19.
|1:5 Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 20
|7
|20.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5:1 Заявка
|9
|8
|1
|0
|23 - 5
|25
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 3
|20
|3.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 18
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 14
|14
|5.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 15
|13
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 13
|9
|9.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|11 - 15
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|5 - 12
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 18
|9
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 23
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 12
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 12
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 12
|6
|17.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|10 - 15
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 11
|5
|19.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 18
|4
|20.
|1:5 Заявка
|8
|0
|1
|7
|3 - 15
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|14 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|11 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|9 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|8 (5)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|7
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3