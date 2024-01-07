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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Истанбулспор
1:5
Конец матча
Фенербахче
0'
0:1
6' Гол
Юндер Дженгиз
9' Желтая карточка
Сарикайя Муаммер
1:1
32' Гол
Сарикайя Муаммер
1:2
34' Гол
Юндер Дженгиз
1:3
44' Гол
Юндер Дженгиз
1:4
45' Гол
Джеко Эдин
1:5
46' Гол
Юндер Дженгиз
63' Желтая карточка
Арда Альп
1:5
65' Не забитый пенальти
Тадич Душан
90' Желтая карточка
Коли Расин
90' Желтая карточка
Элмаз Бартуг
90'+7

Ход матча

6'
0:1
Юндер Дженгиз
(Юксек Исмаил)
9'
Сарикайя Муаммер
 
32'
Сарикайя Муаммер
(Сантос Жаксон)
1:1
34'
1:2
Юндер Дженгиз
44'
1:3
Юндер Дженгиз
(Азиз Сердар)
45'
1:4
Джеко Эдин
(Мюлдюр Мерт)
46'
1:5
Юндер Дженгиз
(Шиманьски Себастьян)
52'
Коли Расин
Яшар Али
 
60'
Гюльтекин Эмир
Ндао Алассан
 
63'
Арда Альп
 
65'
1:5
Тадич Душан
68'
 
Мор Эмре
Юндер Дженгиз
68'
 
Бачуайи Миши
Джеко Эдин
69'
Дели Симон
Есиль Мехмет
 
74'
 
Кинг Джошуа
Тадич Душан
76'
Мамаду Менди
Этеми Вален
 
76'
Самбисса Давид
Сантос Жаксон
 
87'
 
Элмаз Бартуг
Креспо Мигель
90'
Коли Расин
 
90'
 
Элмаз Бартуг

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 15
  • 4 Угловые 8
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
59
Арда
Альп
21
Дахени
Демиако
23
Эрдоган
Окан
4
Есиль
Мехмет
66
Яшар
Али
24
Сарикайя
Муаммер
6
Воробьев
Модест
34
Лосаж
Флорьян
18
Ндао
Алассан
27
Этеми
Вален
99
Сантос
Жаксон
40
Ливакович
Доминик
16
Мюлдюр
Мерт
4
Азиз
Сердар
24
Остерволде
Джейден
7
Кадыоглу
Ферди
27
Креспо
Мигель
5
Юксек
Исмаил
20
Юндер
Дженгиз
53
Шиманьски
Себастьян
10
Тадич
Душан
9
Джеко
Эдин
Истанбулспор
4-3-3
Фенербахче
4-2-3-1

История личных встреч

Истанбулспор
Фенербахче

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

18.2%
9.1%
72.7%
2 победы 1 ничья 8 побед

История матчей

С
3:3
К
3:1
С
2:5
ТМК
3:2
ТМС
4:0
К
0:2
К
4:0
ТМК
3:0
ТМК
1:1
К
0:1
К
2:0

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.75
0.86

Среднее время на гол

120
105

Всего голов

22
9

Голов в среднем за матч

3.14
2.25

Среднее время на гол

28
40

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

2.27
1.36

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

39
66

Бомбардиры внутри турнира

Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюльтекин Эмир 3 0.18
Сарикайя Муаммер 2 0.12
Йылмаз Ибрахим 2 0.12
Этеми Вален 1 0.06
Мамаду Менди 1 0.06
Рроца Эдуарт 1 0.06
Ндао Алассан 1 0.06
Лосаж Флорьян 1 0.06
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0.06
Сантос Жаксон 0 0
Самбисса Давид 0 0
Яшар Али 0 0
Кейлю Кубилай 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 14 0.78
Шиманьски Себастьян 8 0.44
Тадич Душан 7 (5) 0.39
Кавечи Ирфан 6 0.33
Юндер Дженгиз 5 0.28
Бачуайи Миши 3 (1) 0.17
Осайи-Самуэль Брайт 2 0.11
Кинг Джошуа 1 0.06
Джику Александер 1 0.06
Азиз Сердар 0 0
Фред Сантос 0 0
Кадыоглу Ферди 0 0
Юксек Исмаил 0 0
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Мюлдюр Мерт 0 0

Карточки

Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Есиль Мехмет 5 0
Дахени Демиако 4 0
Лосаж Флорьян 4 0
Сарикайя Муаммер 4 0
Эрдоган Окан 2 1
Яшар Али 2 1
Коли Расин 3 0
Рроца Эдуарт 3 0
Йылмаз Ибрахим 2 0
Воробьев Модест 2 0
Темель Вефа 2 0
Якин Хакан 0 1
Дели Симон 1 0
Самбисса Давид 1 0
Этеми Вален 1 0
Сантос Жаксон 1 0
Арда Альп 1 0
Гюльтекин Эмир 1 0
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юксек Исмаил 3 2
Осайи-Самуэль Брайт 5 0
Фред Сантос 3 1
Кавечи Ирфан 4 0
Акайдин Самет 4 0
Джику Александер 3 0
Креспо Мигель 3 0
Остерволде Джейден 3 0
Яндаш Мерт Хакан 1 1
Джеко Эдин 2 0
Тадич Душан 2 0
Кинг Джошуа 2 0
Кадыоглу Ферди 2 0
Шиманьски Себастьян 2 0
Бекао Родриго 2 0
Бачуайи Миши 1 0
Юндер Дженгиз 1 0
Эгрибайят Ирфан Джан 1 0
Мюлдюр Мерт 1 0
Элмаз Бартуг 1 0
Ismail Kartal 1 0

Результаты матчей

Истанбулспор
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Фенербахче
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

5
0
Истанбулспор
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Фенербахче
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

1
23
Истанбулспор
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Фенербахче
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

6
23

Голы по времени матча

Забито

9
22
5 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
1
11%
4
18%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
7
32%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
1
11%
3
14%
61-75
3
33%
5
23%
76-90

Пропущено

18
6
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
2
33%
16-30
5
28%
2
33%
31-45
6
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
22%
0
0%
76-90

Забито

4
25
3 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
1
25%
5
20%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
2
50%
3
12%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
0
0%
6
24%
61-75
1
25%
4
16%
76-90

Пропущено

14
11
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
14%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
3
21%
4
36%
46-60
3
21%
1
9%
61-75
5
36%
1
9%
76-90

Забито

13
47
8 В 1-м тайме 22
5 Во 2-м тайме 25
6 Забивали первыми 12
7 Не забивали 2
2
15%
9
19%
1-15
2
15%
3
6%
16-30
4
31%
10
21%
31-45
0
0%
7
15%
46-60
1
8%
9
19%
61-75
4
31%
9
19%
76-90

Пропущено

32
17
11 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 4
17 Не пропускали 11
3
9%
2
12%
1-15
2
6%
2
12%
16-30
6
19%
5
29%
29%
31-45
9
28%
5
29%
29%
46-60
3
9%
2
12%
61-75
9
28%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбулспор
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Хатайспор 2:1
Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Истанбулспор - Кепез Беледие Анталья 2:3 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Башакшехир - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Карагумрук 0:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1
Фенербахче
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Фенербахче - Галатасарай 0:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 Бешикташ - Фенербахче 1:3
Фенербахче - Сивасспор 4:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Лудогорец - Фенербахче 2:0 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Лудогорец 3:1 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Фенербахче - Антальяспор 3:2

Результаты матчей

Истанбулспор
Фенербахче

Точный счет

0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
2
3 раза 33%
4
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
5
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
2
5 раз 28%
4
4 раза 22%
5
3 раза 17%
0
2 раза 11%
1
2 раза 11%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Истанбулспор
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
8
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
8
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
16
2
3
14
1.5
14
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 18 15 2 1 49 - 15 47
2.
Галатасарай
 Заявка 18 15 2 1 35 - 9 47
3.
Бешикташ
 1:0 Заявка 19 10 2 7 27 - 26 32
4.
Трабзонспор
 Заявка 17 9 3 5 31 - 21 30
5.
Кайсериспор
 Заявка 18 8 5 5 25 - 23 29
6.
Ризеспор
 0:1 Заявка 19 8 5 6 24 - 24 29
7.
Адана Демирспор
 Заявка 18 7 7 4 31 - 22 28
8.
Антальяспор
 Заявка 19 7 7 5 24 - 19 28
9.
Касымпаша
 0:0 Заявка 19 7 6 6 32 - 34 27
10.
Сивасспор
 Заявка 18 6 6 6 23 - 28 24
11.
Аланьяспор
 Заявка 19 5 7 7 19 - 26 22
12.
Истанбул Башакшехир
 0:0 Заявка 19 5 6 8 19 - 22 21
13.
Анкарагюджю
 Заявка 19 4 9 6 23 - 24 21
14.
Газиантеп
 Заявка 18 6 2 10 22 - 29 20
15.
Хатайспор
 Заявка 18 4 7 7 25 - 26 19
16.
Самсунспор
 Заявка 18 5 3 10 20 - 29 18
17.
Коньяспор
 Заявка 18 4 6 8 18 - 25 18
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 18 4 5 9 18 - 19 17
19.
Пендикспор
 Заявка 19 3 6 10 20 - 42 15
20.
Истанбулспор
 Заявка 17 2 2 13 13 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 9 9 0 0 23 - 6 27
2.
Фенербахче
 Заявка 9 7 1 1 26 - 10 22
3.
Адана Демирспор
 Заявка 9 7 1 1 21 - 7 22
4.
Ризеспор
 0:1 Заявка 10 6 2 2 14 - 6 20
5.
Кайсериспор
 Заявка 10 5 3 2 15 - 10 18
6.
Антальяспор
 Заявка 10 4 5 1 10 - 7 17
7.
Трабзонспор
 Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
8.
Бешикташ
 1:0 Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
9.
Касымпаша
 0:0 Заявка 10 4 3 3 19 - 20 15
10.
Истанбул Башакшехир
 0:0 Заявка 9 4 2 3 14 - 10 14
11.
Самсунспор
 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
12.
Аланьяспор
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
13.
Хатайспор
 Заявка 8 3 3 2 16 - 14 12
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 9 3 3 3 11 - 8 12
15.
Коньяспор
 Заявка 9 3 2 4 10 - 9 11
16.
Газиантеп
 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
17.
Анкарагюджю
 Заявка 10 2 5 3 9 - 10 11
18.
Сивасспор
 Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
19.
Истанбулспор
 Заявка 9 2 1 6 10 - 20 7
20.
Пендикспор
 Заявка 9 1 3 5 7 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 9 8 1 0 23 - 5 25
2.
Галатасарай
 Заявка 9 6 2 1 12 - 3 20
3.
Бешикташ
 1:0 Заявка 10 5 1 4 14 - 15 16
4.
Сивасспор
 Заявка 10 5 1 4 15 - 18 16
5.
Трабзонспор
 Заявка 9 4 2 3 19 - 14 14
6.
Касымпаша
 0:0 Заявка 9 3 3 3 13 - 14 12
7.
Кайсериспор
 Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
8.
Антальяспор
 Заявка 9 3 2 4 14 - 12 11
9.
Анкарагюджю
 Заявка 9 2 4 3 14 - 14 10
10.
Газиантеп
 Заявка 9 3 0 6 11 - 15 9
11.
Аланьяспор
 Заявка 9 2 3 4 5 - 12 9
12.
Ризеспор
 0:1 Заявка 9 2 3 4 10 - 18 9
13.
Пендикспор
 Заявка 10 2 3 5 13 - 23 9
14.
Коньяспор
 Заявка 9 1 4 4 8 - 16 7
15.
Хатайспор
 Заявка 10 1 4 5 9 - 12 7
16.
Истанбул Башакшехир
 0:0 Заявка 10 1 4 5 5 - 12 7
17.
Адана Демирспор
 Заявка 9 0 6 3 10 - 15 6
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 9 1 2 6 7 - 11 5
19.
Самсунспор
 Заявка 9 1 1 7 8 - 18 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 8 0 1 7 3 - 15 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 14 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 8 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 7
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Весь список
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