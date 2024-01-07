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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Галатасарай
3:0
Конец матча
Коньяспор
0'
37' Желтая карточка
Бардакчи Абдулкерим
51' Желтая карточка
Оливейра Нелсон
62' Желтая карточка
Демирбаг Адиль
1:0
63' Гол
Бардакчи Абдулкерим
63' Желтая карточка
Кальво Франсиско
79' Желтая карточка
Йылмаз Барыш
81' Желтая карточка
Айхан Кан
2:0
90' Гол
Заха Уилфрид
3:0
91' Гол
Бардакчи Абдулкерим
90'+6

Ход матча

37'
Бардакчи Абдулкерим
 
51'
 
Оливейра Нелсон
62'
 
Демирбаг Адиль
63'
Бардакчи Абдулкерим
(Демирбай Керем)
1:0
63'
 
Кальво Франсиско
71'
Тете
Мертенс Дрис
 
74'
 
Мурич Роберт
Андреасен Лука
74'
 
Огюз Ахмет
Юлгюн Огулджан
79'
Йылмаз Барыш
 
81'
Айхан Кан
 
83'
 
Гедикли Эмрехан
Чикылдэу Александру
85'
Каратас Казимджан
Актюркоглу Мухаммед
 
90'
Заха Уилфрид
2:0
90'
 
Малли Юнус
Дикмен Сонер
90'
 
Рак Нико
Кальво Франсиско
90'
Акман Эфе
Дервисоглу Халил
 
90'
Али Турап Бюльбюль
Демирбай Керем
 
90'
Айдын Эюп
Н'Домбеле Тангай
 
91'
Бардакчи Абдулкерим
(Айдын Эюп)
3:0

Статистика матча

  • 14 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 4
  • 13 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 20 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Муслера
Фернандо
23
Айхан
Кан
25
Нельссон
Виктор
42
Бардакчи
Абдулкерим
53
Йылмаз
Барыш
8
Демирбай
Керем
91
Н'Домбеле
Тангай
7
Актюркоглу
Мухаммед
10
Мертенс
Дрис
14
Заха
Уилфрид
21
Дервисоглу
Халил
1
Эрташ
Денис
5
Язгылы
Угурджан
4
Демирбаг
Адиль
15
Кальво
Франсиско
12
Хауберт
Гильерме
6
Дикмен
Сонер
35
Юлгюн
Огулджан
11
Андреасен
Лука
8
Чикылдэу
Александру
70
Морено
Марлос
16
Оливейра
Нелсон
Галатасарай
4-2-3-1
Коньяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Галатасарай
Коньяспор

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

28 матчей

67.9%
21.4%
10.7%
19 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

32.1%
57.1%
10.8%
9 побед 16 ничьих 3 победы

Второй тайм

53.6%
39.3%
7.1%
15 побед 11 ничьих 2 победы

История матчей

С
2:1
С
2:1
С
2:0
С
1:0
С
1:0
С
4:3
С
0:3
С
1:1
С
0:0
С
1:1
С
2:1
К
4:1
К
2:2
С
0:2
С
2:1
С
0:1
С
0:0
С
1:4
С
1:0
КТ
4:1
С
0:5
С
0:0
С
2:1
С
2:0
С
0:1
С
0:1
С
4:1
С
0:1

Голы

Всего голов

27
24

Голов в среднем за матч

1.93
1.71

Среднее время на гол

46
52

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

0.79
0.64

Среднее время на гол

114
140

Всего голов

38
33

Голов в среднем за матч

1.36
1.18

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

66
76

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икарди Мауро 12 (4) 0.67
Заха Уилфрид 6 0.33
Актюркоглу Мухаммед 5 0.28
Бардакчи Абдулкерим 3 0.17
Мертенс Дрис 2 0.11
Зиеш Хаким 2 0.11
Бакамбу Седрик 1 0.06
Оливейра Сержиу 1 0.06
Санчес Давинсон 1 0.06
Боэ Саша 1 0.06
Демирбай Керем 0 0
Айхан Кан 0 0
Анхелиньо Хосе 0 0
Торрейра Лукас 0 0
Тете 0 0
Айдын Эюп 0 0
Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 8 (5) 0.44
Хауберт Гильерме 2 0.11
Мурич Роберт 2 0.11
Андреасен Лука 2 0.11
Морено Марлос 1 0.06
Огюз Ахмет 1 0.06
Чикылдэу Александру 1 0.06
Язгылы Угурджан 1 0.06
Оливейра Нелсон 0 0
Михаляк Конрад 0 0

Карточки

Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муслера Фернандо 4 0
Торрейра Лукас 4 0
Боэ Саша 4 0
Йылмаз Барыш 4 0
Оливейра Сержиу 3 0
Зиеш Хаким 3 0
Бардакчи Абдулкерим 3 0
Санчес Давинсон 3 0
Айхан Кан 2 0
Актюркоглу Мухаммед 2 0
Окан Бурук 1 0
Бакамбу Седрик 1 0
Гювенч Гюнай 1 0
Икарди Мауро 1 0
Демирбай Керем 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Нельссон Виктор 1 0
Тете 1 0
Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирбаг Адиль 3 1
Юлгюн Огулджан 3 1
Кальво Франсиско 4 0
Огюз Ахмет 4 0
Оливейра Нелсон 2 0
Чикалеши Сокол 2 0
Морено Марлос 2 0
Паш Бруно 2 0
Дикмен Сонер 2 0
Андреасен Лука 1 0
Язгылы Угурджан 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0
Караель Джебраил 1 0

Результаты матчей

Галатасарай
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Коньяспор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
7
Галатасарай
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Коньяспор
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

11
8
Галатасарай
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Коньяспор
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
67% (12)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

11
15

Голы по времени матча

Забито

22
8
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
5%
0
0%
1-15
5
23%
2
25%
16-30
5
23%
2
25%
31-45
3
14%
3
38%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
4
18%
1
13%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

7
16
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
14%
1
6%
31-45
4
57%
3
19%
46-60
2
29%
2
13%
61-75
0
0%
6
38%
76-90

Забито

12
11
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
4
33%
3
27%
61-75
2
17%
4
36%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
1
33%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

34
19
15 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 9
2 Не забивали 3
2
6%
0
0%
1-15
6
18%
2
11%
16-30
7
21%
4
21%
31-45
5
15%
5
26%
46-60
7
21%
3
16%
61-75
6
18%
5
26%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

10
24
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 18
2 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 14
1
10%
3
13%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
1
10%
1
4%
31-45
5
50%
4
17%
46-60
3
30%
4
17%
61-75
0
0%
9
38%
76-90

Результаты последних матчей

Галатасарай
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Фенербахче - Галатасарай 0:0 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1
Пендикспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Хатайспор - Галатасарай 2:1 Бавария - Галатасарай 2:1 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Бавария 1:3 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Антальяспор - Галатасарай 0:2 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Галатасарай - Самсунспор 4:2
Коньяспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Самсунспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Бейоглу Йени 3:0
Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0 Коньяспор - Серик Беледиеспор 1:1 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Коньяспор - Эрбаспор 3:0 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2 Коньяспор - Генчлербирлиги 2:0 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Коньяспор 1:1

Результаты матчей

Галатасарай
Коньяспор

Точный счет

2:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

2:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
1
10 раз 56%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%

Тоталы голов в матче

Галатасарай
Коньяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
1.5
Больше Меньше
3
6
4
5
2.5
2
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
1
8
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
14
4
12
6
1.5
4
14
5
13
2.5
2
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 18 15 2 1 49 - 15 47
2.
Галатасарай
 Заявка 18 15 2 1 35 - 9 47
3.
Трабзонспор
 Заявка 17 9 3 5 31 - 21 30
4.
Бешикташ
 Заявка 18 9 2 7 26 - 26 29
5.
Кайсериспор
 Заявка 18 8 5 5 25 - 23 29
6.
Ризеспор
 Заявка 18 8 5 5 24 - 23 29
7.
Адана Демирспор
 Заявка 18 7 7 4 31 - 22 28
8.
Касымпаша
 Заявка 18 7 5 6 32 - 34 26
9.
Антальяспор
 Заявка 18 6 7 5 23 - 19 25
10.
Сивасспор
 Заявка 18 6 6 6 23 - 28 24
11.
Аланьяспор
 Заявка 18 5 6 7 18 - 25 21
12.
Газиантеп
 Заявка 18 6 2 10 22 - 29 20
13.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 18 5 5 8 19 - 22 20
14.
Анкарагюджю
 Заявка 18 4 8 6 22 - 23 20
15.
Хатайспор
 Заявка 18 4 7 7 25 - 26 19
16.
Самсунспор
 Заявка 18 5 3 10 20 - 29 18
17.
Коньяспор
 Заявка 18 4 6 8 18 - 25 18
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 18 4 5 9 18 - 19 17
19.
Пендикспор
 Заявка 18 3 6 9 20 - 41 15
20.
Истанбулспор
 Заявка 17 2 2 13 13 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 9 9 0 0 23 - 6 27
2.
Фенербахче
 Заявка 9 7 1 1 26 - 10 22
3.
Адана Демирспор
 Заявка 9 7 1 1 21 - 7 22
4.
Ризеспор
 Заявка 9 6 2 1 14 - 5 20
5.
Кайсериспор
 Заявка 10 5 3 2 15 - 10 18
6.
Антальяспор
 Заявка 10 4 5 1 10 - 7 17
7.
Трабзонспор
 Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
8.
Бешикташ
 Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 9 4 2 3 14 - 10 14
10.
Самсунспор
 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
11.
Касымпаша
 Заявка 9 4 2 3 19 - 20 14
12.
Хатайспор
 Заявка 8 3 3 2 16 - 14 12
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 9 3 3 3 11 - 8 12
14.
Аланьяспор
 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
15.
Коньяспор
 Заявка 9 3 2 4 10 - 9 11
16.
Газиантеп
 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
17.
Анкарагюджю
 Заявка 10 2 5 3 9 - 10 11
18.
Сивасспор
 Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
19.
Истанбулспор
 Заявка 9 2 1 6 10 - 20 7
20.
Пендикспор
 Заявка 8 1 3 4 7 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 9 8 1 0 23 - 5 25
2.
Галатасарай
 Заявка 9 6 2 1 12 - 3 20
3.
Сивасспор
 Заявка 10 5 1 4 15 - 18 16
4.
Трабзонспор
 Заявка 9 4 2 3 19 - 14 14
5.
Бешикташ
 Заявка 9 4 1 4 13 - 15 13
6.
Касымпаша
 Заявка 9 3 3 3 13 - 14 12
7.
Кайсериспор
 Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
8.
Анкарагюджю
 Заявка 8 2 3 3 13 - 13 9
9.
Газиантеп
 Заявка 9 3 0 6 11 - 15 9
10.
Аланьяспор
 Заявка 9 2 3 4 5 - 12 9
11.
Ризеспор
 Заявка 9 2 3 4 10 - 18 9
12.
Пендикспор
 Заявка 10 2 3 5 13 - 23 9
13.
Антальяспор
 Заявка 8 2 2 4 13 - 12 8
14.
Коньяспор
 Заявка 9 1 4 4 8 - 16 7
15.
Хатайспор
 Заявка 10 1 4 5 9 - 12 7
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 9 1 3 5 5 - 12 6
17.
Адана Демирспор
 Заявка 9 0 6 3 10 - 15 6
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 9 1 2 6 7 - 11 5
19.
Самсунспор
 Заявка 9 1 1 7 8 - 18 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 8 0 1 7 3 - 15 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 14 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 8 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 7
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Бардакчи Абдулкерим получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Галатасарай 3:0 Коньяспор онлайн

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