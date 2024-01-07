Тур: 19. Стадион: Рэмс Глобал Стадион.
3:0
Конец матча
0'
37' Желтая карточкаБардакчи Абдулкерим
51' Желтая карточкаОливейра Нелсон
62' Желтая карточкаДемирбаг Адиль
1:0
63' ГолБардакчи Абдулкерим
63' Желтая карточкаКальво Франсиско
79' Желтая карточкаЙылмаз Барыш
81' Желтая карточкаАйхан Кан
2:0
90' ГолЗаха Уилфрид
3:0
91' ГолБардакчи Абдулкерим
90'+6
Ход матча
51'
62'
63'
63'
71'
79'
81'
90'
2:0
91'
3:0
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 4
-
13 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
20 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
23
Айхан
Кан
53
Йылмаз
Барыш
10
Мертенс
Дрис
14
Заха
Уилфрид
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Айхан КанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
53 Йылмаз БарышЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
-
14 Заха УилфридПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Гювенч ГюнайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 ТетеПолузащитник
-
81 Акман ХамзаПолузащитник
-
83 Акман ЭфеПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Бурук Окан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Огюз АхметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Рак НикоПолузащитник
-
10 Малли ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Келеш Хакан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Галатасарай
Коньяспор
22 матча
86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
116.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
28 матчей
67.9%
21.4%
10.7%
19 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
32.1%
57.1%
10.8%
9 побед 16 ничьих 3 победы
Второй тайм
53.6%
39.3%
7.1%
15 побед 11 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
27
24
Голов в среднем за матч
1.93
1.71
Среднее время на гол
46
52
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
0.79
0.64
Среднее время на гол
114
140
Всего голов
38
33
Голов в среднем за матч
1.36
1.18
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
66
76
Бомбардиры внутри турнира
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икарди Мауро
|12 (4)
|0.67
|Заха Уилфрид
|6
|0.33
|Актюркоглу Мухаммед
|5
|0.28
|Бардакчи Абдулкерим
|3
|0.17
|Мертенс Дрис
|2
|0.11
|Зиеш Хаким
|2
|0.11
|Бакамбу Седрик
|1
|0.06
|Оливейра Сержиу
|1
|0.06
|Санчес Давинсон
|1
|0.06
|Боэ Саша
|1
|0.06
|Демирбай Керем
|0
|0
|Айхан Кан
|0
|0
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Торрейра Лукас
|0
|0
|Тете
|0
|0
|Айдын Эюп
|0
|0
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чикалеши Сокол
|8 (5)
|0.44
|Хауберт Гильерме
|2
|0.11
|Мурич Роберт
|2
|0.11
|Андреасен Лука
|2
|0.11
|Морено Марлос
|1
|0.06
|Огюз Ахмет
|1
|0.06
|Чикылдэу Александру
|1
|0.06
|Язгылы Угурджан
|1
|0.06
|Оливейра Нелсон
|0
|0
|Михаляк Конрад
|0
|0
Карточки
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муслера Фернандо
|4
|0
|Торрейра Лукас
|4
|0
|Боэ Саша
|4
|0
|Йылмаз Барыш
|4
|0
|Оливейра Сержиу
|3
|0
|Зиеш Хаким
|3
|0
|Бардакчи Абдулкерим
|3
|0
|Санчес Давинсон
|3
|0
|Айхан Кан
|2
|0
|Актюркоглу Мухаммед
|2
|0
|Окан Бурук
|1
|0
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Гювенч Гюнай
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Демирбай Керем
|1
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|Нельссон Виктор
|1
|0
|Тете
|1
|0
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирбаг Адиль
|3
|1
|Юлгюн Огулджан
|3
|1
|Кальво Франсиско
|4
|0
|Огюз Ахмет
|4
|0
|Оливейра Нелсон
|2
|0
|Чикалеши Сокол
|2
|0
|Морено Марлос
|2
|0
|Паш Бруно
|2
|0
|Дикмен Сонер
|2
|0
|Андреасен Лука
|1
|0
|Язгылы Угурджан
|1
|0
|Демиртапа Кархаман
|1
|0
|Караель Джебраил
|1
|0
Результаты матчей
Галатасарай
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Коньяспор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
7
Галатасарай
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Коньяспор
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
11
8
Галатасарай
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Коньяспор
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
67% (12)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
11
15
Голы по времени матча
Забито
22
8
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
5%
0
0%
1-15
5
23%
2
25%
16-30
5
23%
2
25%
31-45
3
14%
3
38%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
4
18%
1
13%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
7
16
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
14%
1
6%
31-45
4
57%
3
19%
46-60
2
29%
2
13%
61-75
0
0%
6
38%
76-90
Забито
12
11
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
4
33%
3
27%
61-75
2
17%
4
36%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
1
33%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
34
19
15 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 9
2 Не забивали 3
2
6%
0
0%
1-15
6
18%
2
11%
16-30
7
21%
4
21%
31-45
5
15%
5
26%
46-60
7
21%
3
16%
61-75
6
18%
5
26%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
10
24
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 18
2 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 14
1
10%
3
13%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
1
10%
1
4%
31-45
5
50%
4
17%
46-60
3
30%
4
17%
61-75
0
0%
9
38%
76-90
Результаты последних матчей
Галатасарай
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Фенербахче - Галатасарай 0:0 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1
Пендикспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Хатайспор - Галатасарай 2:1 Бавария - Галатасарай 2:1 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Бавария 1:3 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Антальяспор - Галатасарай 0:2 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Галатасарай - Самсунспор 4:2
Коньяспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Самсунспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Бейоглу Йени 3:0
Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0 Коньяспор - Серик Беледиеспор 1:1 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Коньяспор - Эрбаспор 3:0 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2 Коньяспор - Генчлербирлиги 2:0 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Коньяспор 1:1
Результаты матчей
Галатасарай
Коньяспор
Точный счет
2:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
2:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
1
10 раз 56%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
Тоталы голов в матче
Галатасарай
Коньяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
36
45
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
45
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
144
126
414
513
216
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|49 - 15
|47
|2.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|35 - 9
|47
|3.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|31 - 21
|30
|4.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|26 - 26
|29
|5.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|25 - 23
|29
|6.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|24 - 23
|29
|7.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|31 - 22
|28
|8.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|32 - 34
|26
|9.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|23 - 19
|25
|10.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 28
|24
|11.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|18 - 25
|21
|12.
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|22 - 29
|20
|13.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|19 - 22
|20
|14.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|22 - 23
|20
|15.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 26
|19
|16.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|20 - 29
|18
|17.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|18 - 25
|18
|18.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 19
|17
|19.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|20 - 41
|15
|20.
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|13 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|23 - 6
|27
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 10
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 7
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|6.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 7
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|8.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 10
|14
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|11.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 20
|14
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 14
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 8
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|16.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|17.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 10
|11
|18.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|19.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 20
|7
|20.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|23 - 5
|25
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 3
|20
|3.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 18
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 14
|14
|5.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 15
|13
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 13
|9
|9.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|11 - 15
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|5 - 12
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 18
|9
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 23
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 12
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 16
|7
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 12
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 12
|6
|17.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|10 - 15
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 11
|5
|19.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 18
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|3 - 15
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|14 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|11 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|9 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|8 (5)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|7
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3