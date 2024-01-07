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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Диаш Артур Соареш
Фамаликан
2:1
Перерыв
Шавиш
0'
0:1
23' Пенальти
Эрнандес Эктор
29' Желтая карточка
Кадис Хондер
1:1
33' Гол
Фонсека Тео
39' Желтая карточка
Теофилус Тибанг
2:1
40' Гол
Шикинью
43' Желтая карточка
Са Гуштаву
45' Желтая карточка
Сантос Натан

Ход матча

23'
0:1
Эрнандес Эктор
29'
Кадис Хондер
 
33'
Фонсека Тео
1:1
39'
 
Теофилус Тибанг
40'
Шикинью
2:1
43'
Са Гуштаву
 
45'
Сантос Натан
 
Прогнозы 118
Фамаликан 86.4% (102)
X 9.3% (11)
Шавиш 4.2% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Фамаликан
Ничья
Шавиш
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Все Коэффициенты
31
Жуниор
Луис
22
Сантос
Натан
4
Михай
Энеа
16
Де
Хас
Юстин
74
Моура
Франсишку
28
Юссуф
Зейду
8
Топич
Мирко
95
Фонсека
Тео
20
Са
Гуштаву
10
Шикинью
29
Кадис
Хондер
1
Ногейра
Хуго
77
Коррея
Жоау
4
Родригеш
Бруну
19
Витория
Стивен
33
Круз
Сандру
7
Соуза
Бернардо
70
Морим
Эдер
6
Теофилус
Тибанг
28
Нвакали
Келечи
20
Рибейру
Рубен
23
Эрнандес
Эктор
II
Фамаликан
4-2-3-1
Шавиш
4-5-1

История личных встреч

Фамаликан
Шавиш

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ТМК
0:1
ПВЛ
4:3
ПВЛ
0:0

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
2.5

Среднее время на гол

0
36

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

0.83
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

108
60

Бомбардиры внутри турнира

Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадис Хондер 4 (1) 0.25
Отавио Эдмилсон 2 0.13
Шикинью 2 0.13
Фонсека Тео 2 0.13
Моура Франсишку 1 0.06
Са Гуштаву 1 0.06
Де Хас Юстин 1 0.06
Аранда Оскар 1 0.06
Родригеш Афонсу 1 0.06
Родригес Хосе Луис 0 0
Риччели 0 0
Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 9 (3) 0.56
Алвес Даниэль 2 0.13
Виктор Пауло 1 0.06
Круз Сандру 1 0.06
Коррея Жоау 1 0.06
Ланга Бруну 1 0.06
Соуза Бернардо 1 0.06
Пинью Педро 1 0.06
Нвакали Келечи 0 0
Санка Леандру 0 0
Абасс Исса 0 0

Карточки

Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риччели 3 2
Юссуф Зейду 4 1
Ассунсао Густаво 5 0
Шикинью 3 1
Кадис Хондер 3 1
Моура Франсишку 4 0
Топич Мирко 4 0
Сантос Натан 4 0
Кастро Пабло 2 1
Отавио Эдмилсон 3 0
Агиррегабириа Мартин 3 0
Аранда Оскар 2 0
Са Гуштаву 2 0
Соуза Жоау Педру 0 1
Жуниор Луис 1 0
Михай Энеа 1 0
Лакукс Том 1 0
Араухо Перейра 1 0
Родригеш Афонсу 1 0
Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ногейра 6 2
Виктор Пауло 7 0
Рибейру Рубен 4 1
Ланга Бруну 4 1
Гимарайнш Рикарду 3 0
Коррея Жоау 3 0
Родригеш Бруну 3 0
Витория Стивен 2 0
Нвакали Келечи 2 0
Ногейра Хуго 2 0
Санка Леандру 2 0
Морену Жоау 0 1
Ламейраш Рубен 1 0
Педру Жоау II 1 0
Эрнандес Эктор II 1 0
Теофилус Тибанг 1 0
Абасс Исса 1 0
Круз Сандру 1 0
Морим Эдер 1 0
Силла Хабиб 1 0
Пинью Педро 1 0

Результаты матчей

Фамаликан
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Шавиш
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
2
Фамаликан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Шавиш
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

5
11

Упущенные победы

7
8
Фамаликан
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Шавиш
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
7% (1)
53% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

6
11

Упущенные победы

9
10

Голы по времени матча

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
2
50%
76-90

Пропущено

8
23
5 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
3
38%
7
30%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
2
25%
3
13%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
1
13%
3
13%
61-75
2
25%
3
13%
76-90

Забито

7
12
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 0
11 Не забивали 9
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
1
14%
3
25%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
4
33%
76-90

Пропущено

9
16
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
1
11%
2
13%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
3
33%
1
6%
61-75
2
22%
5
31%
76-90

Забито

14
16
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
2
14%
4
25%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
3
21%
6
38%
76-90

Пропущено

17
39
8 В 1-м тайме 22
9 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 14
10 Не пропускали 14
4
24%
9
23%
1-15
0
0%
8
21%
16-30
4
24%
5
13%
31-45
1
6%
5
13%
46-60
4
24%
4
10%
61-75
4
24%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Фамаликан
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Бенфика - Фамаликан 3:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Порту 0:3
Бенфика - Фамаликан 2:0 Камаша - Фамаликан 0:5 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Эштрела - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Боавишта - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Арока 1:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Брага - Фамаликан 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1 СФ Ос Белененсеш - Фамаликан 3:2 Риу Аве - Фамаликан 2:2
Шавиш
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Порту - Шавиш 1:0 Шавиш - Каса Пия 1:3 Эшторил - Шавиш 4:0 Шавиш - Визела 2:1
Портимоненсе - Шавиш 2:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Канелас - Шавиш 0:0 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Арока - Шавиш 0:2 Шавиш - Эштрела 2:2 Боавишта - Шавиш 4:1 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фаренсе - Шавиш 5:0 Шавиш - Брага 2:4 Риу Аве - Шавиш 2:0 Шавиш - Фамаликан 0:1 Шавиш - Фейренсе 4:2 Санта-Клара - Шавиш 2:0 АВС - Шавиш 1:1

Результаты матчей

Фамаликан
Шавиш

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Фамаликан
Шавиш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
4
3
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
3
5
2
6
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
9
6
3
12
1.5
5
10
1
14
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 13 1 2 37 - 17 40
2.
Бенфика
 Заявка 16 12 3 1 31 - 10 39
3.
Порту
 Заявка 16 11 2 3 23 - 12 35
4.
Брага
 Заявка 16 10 3 3 40 - 23 33
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 9 3 4 26 - 18 30
6.
Морейренсе
 Заявка 15 7 5 3 20 - 13 26
7.
Фаренсе
 Заявка 16 6 3 7 23 - 22 21
8.
Фамаликан
 2:1 Заявка 16 5 6 5 15 - 19 21
9.
Эшторил
 Заявка 16 5 2 9 30 - 29 17
10.
Эштрела
 Заявка 16 4 5 7 17 - 23 17
11.
Боавишта
 Заявка 16 4 5 7 22 - 30 17
12.
Каса Пия
 Заявка 15 4 4 7 14 - 20 16
13.
Арока
 Заявка 16 4 4 8 22 - 23 16
14.
Жил Висенте
 Заявка 16 4 3 9 26 - 30 15
15.
Портимоненсе
 Заявка 16 4 3 9 17 - 36 15
16.
Риу Аве
 Заявка 16 3 6 7 18 - 24 15
17.
Визела
 Заявка 16 2 7 7 15 - 23 13
18.
Шавиш
 1:2 Заявка 16 3 1 12 17 - 41 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 6 0 2 18 - 9 18
3.
Бенфика
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4.
Порту
 Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
5.
Жил Висенте
 Заявка 8 4 3 1 20 - 11 15
6.
Брага
 Заявка 8 4 2 2 18 - 9 14
7.
Фамаликан
 2:1 Заявка 8 4 2 2 9 - 9 14
8.
Фаренсе
 Заявка 9 4 2 3 14 - 9 14
9.
Эшторил
 Заявка 7 4 1 2 17 - 5 13
10.
Риу Аве
 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
11.
Морейренсе
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
12.
Эштрела
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
13.
Боавишта
 Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
14.
Портимоненсе
 Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
15.
Арока
 Заявка 9 2 2 5 10 - 14 8
16.
Шавиш
 1:2 Заявка 7 2 1 4 12 - 16 7
17.
Визела
 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
18.
Каса Пия
 Заявка 7 1 2 4 4 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 17 - 7 22
2.
Брага
 Заявка 8 6 1 1 22 - 14 19
3.
Порту
 Заявка 9 6 1 2 13 - 7 19
4.
Морейренсе
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
5.
Спортинг Л
 Заявка 7 4 1 2 13 - 10 13
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
7.
Каса Пия
 Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
8.
Арока
 Заявка 7 2 2 3 12 - 9 8
9.
Боавишта
 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
10.
Фаренсе
 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
11.
Эштрела
 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
12.
Визела
 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
13.
Фамаликан
 2:1 Заявка 8 1 4 3 6 - 10 7
14.
Портимоненсе
 Заявка 9 2 1 6 9 - 24 7
15.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 13 - 24 4
16.
Риу Аве
 Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
17.
Шавиш
 1:2 Заявка 9 1 0 8 5 - 25 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 8 0 0 8 6 - 19 0
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 14 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 11 (8)
Шавиш Эрнандес Эктор II 9 (1)
Арока Мухика Рафаэль 8
Брага Орта Рикарду 7 (2)
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Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 6
Эшторил Холсгров Джордан 1 6
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1 6
Весь список
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  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Сантос Натан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 43'
    Са Гуштаву тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • 40'
    Г О О О О Л - Вау! Шикинью классно бьет ножницами и забивает гол левой ногой! Супер-гол!
  • 39'
    Теофилус Тибанг совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 33'
    Г О О О О Л - Фонсека Тео из команды Фамаликан забивает после удара правой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.
  • 29'
    Кадис Хондер тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • 23'
    Г О О О О О Л - Эрнандес Эктор II из команды Шавиш забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Луиз Жуниор прыгнул не в ту сторону.
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 76 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 118
Фамаликан 86.4% (102)
X 9.3% (11)
Шавиш 4.2% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фамаликан
Ничья
Шавиш
3.50
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5.51
5.20
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Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фамаликан 2:1 Шавиш онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Фамаликан 2:1 Шавиш

Исход игры
Фамаликан
86.4% (102)
Ничья
9.3% (11)
Шавиш
4.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
34.48% (40)
Меньше
65.52% (76)
Обе команды забьют
Да
41.38% (48)
Нет
58.62% (68)
Популярный счёт
1:0 Фамаликан
41.5% (49)
2:1 Фамаликан
27.1% (32)
2:0 Фамаликан
11% (13)
1:1 Ничья
9.3% (11)
1:2 Шавиш
1.7% (2)
3:2 Фамаликан
1.7% (2)
0:1 Шавиш
1.7% (2)
3:0 Фамаликан
1.7% (2)
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