  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Диаш Артур Соареш
Фамаликан
2:2
Конец матча
Шавиш
0'
0:1
23' Пенальти
Эрнандес Эктор
29' Желтая карточка
Кадис Хондер
1:1
33' Гол
Фонсека Тео
39' Желтая карточка
Теофилус Тибанг
2:1
40' Гол
Шикинью
43' Желтая карточка
Са Гуштаву
45' Желтая карточка
Сантос Натан
51' Желтая карточка
Родригеш Бруну
2:2
56' Гол
Рибейру Рубен
78' Желтая карточка
Морену Жоау
78' Желтая карточка
Соуза Жоау Педру
90'+7

Ход матча

23'
0:1
Эрнандес Эктор
29'
Кадис Хондер
 
33'
Фонсека Тео
1:1
39'
 
Теофилус Тибанг
40'
Шикинью
2:1
43'
Са Гуштаву
 
45'
Сантос Натан
 
46'
 
Пинью Педро
Теофилус Тибанг
46'
 
Санка Леандру
Соуза Бернардо
51'
 
Родригеш Бруну
56'
2:2
Рибейру Рубен
61'
Агиррегабириа Мартин
Сантос Натан
 
73'
Отавио Эдмилсон
Де Хас Юстин
 
73'
Лииматта Отсо
Са Гуштаву
 
73'
Добре Алекс
Шикинью
 
78'
 
Морену Жоау
78'
Соуза Жоау Педру
 
81'
 
Алвес Даниэль
Эрнандес Эктор
82'
 
Педру Жоау II
Нвакали Келечи
85'
Араухо Перейра
Фонсека Тео
 
90'
 
Карраса Моура
Морим Эдер
Прогнозы 118
Фамаликан 86.4% (102)
X 9.3% (11)
Шавиш 4.2% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
31
Жуниор
Луис
22
Сантос
Натан
4
Михай
Энеа
16
Де
Хас
Юстин
74
Моура
Франсишку
28
Юссуф
Зейду
8
Топич
Мирко
95
Фонсека
Тео
20
Са
Гуштаву
10
Шикинью
29
Кадис
Хондер
1
Ногейра
Хуго
77
Коррея
Жоау
4
Родригеш
Бруну
19
Витория
Стивен
33
Круз
Сандру
7
Соуза
Бернардо
70
Морим
Эдер
6
Теофилус
Тибанг
28
Нвакали
Келечи
20
Рибейру
Рубен
23
Эрнандес
Эктор
II
Фамаликан
4-2-3-1
Шавиш
4-5-1

История личных встреч

Фамаликан
Шавиш

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ТМК
0:1
ПВЛ
4:3
ПВЛ
0:0

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
2.5

Среднее время на гол

0
36

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

0.83
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

108
60

Бомбардиры внутри турнира

Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадис Хондер 4 (1) 0.25
Отавио Эдмилсон 2 0.13
Шикинью 2 0.13
Фонсека Тео 2 0.13
Моура Франсишку 1 0.06
Са Гуштаву 1 0.06
Де Хас Юстин 1 0.06
Аранда Оскар 1 0.06
Родригеш Афонсу 1 0.06
Родригес Хосе Луис 0 0
Риччели 0 0
Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 9 (3) 0.56
Алвес Даниэль 2 0.13
Виктор Пауло 1 0.06
Круз Сандру 1 0.06
Рибейру Рубен 1 0.06
Коррея Жоау 1 0.06
Ланга Бруну 1 0.06
Соуза Бернардо 1 0.06
Пинью Педро 1 0.06
Нвакали Келечи 0 0
Санка Леандру 0 0
Абасс Исса 0 0

Карточки

Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риччели 3 2
Юссуф Зейду 4 1
Ассунсао Густаво 5 0
Шикинью 3 1
Кадис Хондер 3 1
Моура Франсишку 4 0
Топич Мирко 4 0
Сантос Натан 4 0
Кастро Пабло 2 1
Отавио Эдмилсон 3 0
Агиррегабириа Мартин 3 0
Соуза Жоау Педру 1 1
Аранда Оскар 2 0
Са Гуштаву 2 0
Жуниор Луис 1 0
Михай Энеа 1 0
Лакукс Том 1 0
Араухо Перейра 1 0
Родригеш Афонсу 1 0
Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ногейра 6 2
Виктор Пауло 7 0
Рибейру Рубен 4 1
Ланга Бруну 4 1
Родригеш Бруну 4 0
Гимарайнш Рикарду 3 0
Коррея Жоау 3 0
Морену Жоау 1 1
Витория Стивен 2 0
Нвакали Келечи 2 0
Ногейра Хуго 2 0
Санка Леандру 2 0
Ламейраш Рубен 1 0
Педру Жоау II 1 0
Эрнандес Эктор II 1 0
Теофилус Тибанг 1 0
Абасс Исса 1 0
Круз Сандру 1 0
Морим Эдер 1 0
Силла Хабиб 1 0
Пинью Педро 1 0

Результаты матчей

Фамаликан
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Шавиш
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
4
Фамаликан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Шавиш
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

5
11

Упущенные победы

7
8
Фамаликан
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Шавиш
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
6% (1)
50% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

6
11

Упущенные победы

11
12

Голы по времени матча

Забито

9
6
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
1
11%
2
33%
76-90

Пропущено

10
25
6 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
3
30%
7
28%
1-15
1
10%
4
16%
16-30
2
20%
5
20%
31-45
1
10%
3
12%
46-60
1
10%
3
12%
61-75
2
20%
3
12%
76-90

Забито

7
12
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 0
12 Не забивали 10
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
1
14%
3
25%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
4
33%
76-90

Пропущено

9
16
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
1
11%
2
13%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
3
33%
1
6%
61-75
2
22%
5
31%
76-90

Забито

16
18
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
5
31%
2
11%
31-45
2
13%
5
28%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
3
19%
6
33%
76-90

Пропущено

19
41
9 В 1-м тайме 24
10 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 14
11 Не пропускали 15
4
21%
9
22%
1-15
1
5%
8
20%
16-30
4
21%
7
17%
31-45
2
11%
5
12%
46-60
4
21%
4
10%
61-75
4
21%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Фамаликан
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Бенфика - Фамаликан 3:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Порту 0:3
Бенфика - Фамаликан 2:0 Камаша - Фамаликан 0:5 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Эштрела - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Боавишта - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Арока 1:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Брага - Фамаликан 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1 СФ Ос Белененсеш - Фамаликан 3:2 Риу Аве - Фамаликан 2:2
Шавиш
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Порту - Шавиш 1:0 Шавиш - Каса Пия 1:3 Эшторил - Шавиш 4:0 Шавиш - Визела 2:1
Портимоненсе - Шавиш 2:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Канелас - Шавиш 0:0 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Арока - Шавиш 0:2 Шавиш - Эштрела 2:2 Боавишта - Шавиш 4:1 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фаренсе - Шавиш 5:0 Шавиш - Брага 2:4 Риу Аве - Шавиш 2:0 Шавиш - Фамаликан 0:1 Шавиш - Фейренсе 4:2 Санта-Клара - Шавиш 2:0 АВС - Шавиш 1:1

Результаты матчей

Фамаликан
Шавиш

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Фамаликан
Шавиш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
6
1.5
4
3
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
5
2
6
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
10
6
4
12
1.5
6
10
1
15
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 13 1 2 37 - 17 40
2.
Бенфика
 Заявка 16 12 3 1 31 - 10 39
3.
Порту
 Заявка 16 11 2 3 23 - 12 35
4.
Брага
 Заявка 16 10 3 3 40 - 23 33
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 9 3 4 26 - 18 30
6.
Морейренсе
 Заявка 15 7 5 3 20 - 13 26
7.
Фаренсе
 Заявка 16 6 3 7 23 - 22 21
8.
Фамаликан
 Заявка 16 4 7 5 15 - 20 19
9.
Эшторил
 Заявка 16 5 2 9 30 - 29 17
10.
Эштрела
 Заявка 16 4 5 7 17 - 23 17
11.
Боавишта
 Заявка 16 4 5 7 22 - 30 17
12.
Каса Пия
 Заявка 15 4 4 7 14 - 20 16
13.
Арока
 Заявка 16 4 4 8 22 - 23 16
14.
Жил Висенте
 Заявка 16 4 3 9 26 - 30 15
15.
Портимоненсе
 Заявка 16 4 3 9 17 - 36 15
16.
Риу Аве
 Заявка 16 3 6 7 18 - 24 15
17.
Визела
 Заявка 16 2 7 7 15 - 23 13
18.
Шавиш
 Заявка 16 3 2 11 18 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 6 0 2 18 - 9 18
3.
Бенфика
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4.
Порту
 Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
5.
Жил Висенте
 Заявка 8 4 3 1 20 - 11 15
6.
Брага
 Заявка 8 4 2 2 18 - 9 14
7.
Фаренсе
 Заявка 9 4 2 3 14 - 9 14
8.
Эшторил
 Заявка 7 4 1 2 17 - 5 13
9.
Фамаликан
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
10.
Риу Аве
 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
11.
Морейренсе
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
12.
Эштрела
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
13.
Боавишта
 Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
14.
Портимоненсе
 Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
15.
Арока
 Заявка 9 2 2 5 10 - 14 8
16.
Шавиш
 Заявка 7 2 1 4 12 - 16 7
17.
Визела
 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
18.
Каса Пия
 Заявка 7 1 2 4 4 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 17 - 7 22
2.
Брага
 Заявка 8 6 1 1 22 - 14 19
3.
Порту
 Заявка 9 6 1 2 13 - 7 19
4.
Морейренсе
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
5.
Спортинг Л
 Заявка 7 4 1 2 13 - 10 13
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
7.
Каса Пия
 Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
8.
Арока
 Заявка 7 2 2 3 12 - 9 8
9.
Боавишта
 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
10.
Фаренсе
 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
11.
Эштрела
 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
12.
Визела
 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
13.
Фамаликан
 Заявка 8 1 4 3 6 - 10 7
14.
Портимоненсе
 Заявка 9 2 1 6 9 - 24 7
15.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 13 - 24 4
16.
Шавиш
 Заявка 9 1 1 7 6 - 25 4
17.
Риу Аве
 Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 8 0 0 8 6 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 14 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 11 (8)
Шавиш Эрнандес Эктор II 9 (1)
Арока Мухика Рафаэль 8
Брага Орта Рикарду 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 6
Эшторил Холсгров Джордан 1 6
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Сантос Натан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 43'
      Са Гуштаву тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • 40'
      Г О О О О Л - Вау! Шикинью классно бьет ножницами и забивает гол левой ногой! Супер-гол!
    • 39'
      Теофилус Тибанг совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 33'
      Г О О О О Л - Фонсека Тео из команды Фамаликан забивает после удара правой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.
    • 29'
      Кадис Хондер тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • 23'
      Г О О О О О Л - Эрнандес Эктор II из команды Шавиш забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Луиз Жуниор прыгнул не в ту сторону.
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 118
    Фамаликан 86.4% (102)
    X 9.3% (11)
    Шавиш 4.2% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Фамаликан 2:2 Шавиш онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фамаликан 2:2 Шавиш

    Исход игры
    Фамаликан
    86.4% (102)
    Ничья
    9.3% (11)
    Шавиш
    4.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.48% (40)
    Меньше
    65.52% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    41.38% (48)
    Нет
    58.62% (68)
    Популярный счёт
    1:0 Фамаликан
    41.5% (49)
    2:1 Фамаликан
    27.1% (32)
    2:0 Фамаликан
    11% (13)
    1:1 Ничья
    9.3% (11)
    1:2 Шавиш
    1.7% (2)
    3:2 Фамаликан
    1.7% (2)
    0:1 Шавиш
    1.7% (2)
    3:0 Фамаликан
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный