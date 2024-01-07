Тур: 16. Стадион: Муниципальный 22 июня. Главный судья: Диаш Артур Соареш
0'
0:1
23' ПенальтиЭрнандес Эктор
29' Желтая карточкаКадис Хондер
1:1
33' ГолФонсека Тео
39' Желтая карточкаТеофилус Тибанг
2:1
40' ГолШикинью
43' Желтая карточкаСа Гуштаву
45' Желтая карточкаСантос Натан
51' Желтая карточкаРодригеш Бруну
2:2
56' ГолРибейру Рубен
78' Желтая карточкаМорену Жоау
78' Желтая карточкаСоуза Жоау Педру
90'+7
Ход матча
23'
0:1
29'
33'
1:1
39'
40'
2:1
43'
45'
51'
56'
2:2
73'
78'
78'
Прогноз на матч от Liveresult
31
Жуниор
Луис
22
Сантос
Натан
16
Де
Хас
Юстин
28
Юссуф
Зейду
95
Фонсека
Тео
20
Са
Гуштаву
10
Шикинью
29
Кадис
Хондер
77
Коррея
Жоау
33
Круз
Сандру
70
Морим
Эдер
- Основной состав
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
-
22 Сантос НатанЗащитник
- Защитник
-
16 Де Хас ЮстинЗащитник
- Защитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
-
95 Фонсека ТеоПолузащитник
-
20 Са ГуштавуПолузащитник
-
10 ШикиньюПолузащитник
-
29 Кадис ХондерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 РиччелиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Добре АлексПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сауза Жоао Педро
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Коррея ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Круз СандруЗащитник
- Полузащитник
-
70 Морим ЭдерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Кейруш ЖоауЗащитник
- Полузащитник
-
11 Абасс ИссаПолузащитник
-
18 Пинью ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Жоао Морено
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Фамаликан
Шавиш
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
2.5
Среднее время на гол
0
36
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
0.83
1.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
108
60
Бомбардиры внутри турнира
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадис Хондер
|4 (1)
|0.25
|Отавио Эдмилсон
|2
|0.13
|Шикинью
|2
|0.13
|Фонсека Тео
|2
|0.13
|Моура Франсишку
|1
|0.06
|Са Гуштаву
|1
|0.06
|Де Хас Юстин
|1
|0.06
|Аранда Оскар
|1
|0.06
|Родригеш Афонсу
|1
|0.06
|Родригес Хосе Луис
|0
|0
|Риччели
|0
|0
Шавиш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Эктор II
|9 (3)
|0.56
|Алвес Даниэль
|2
|0.13
|Виктор Пауло
|1
|0.06
|Круз Сандру
|1
|0.06
|Рибейру Рубен
|1
|0.06
|Коррея Жоау
|1
|0.06
|Ланга Бруну
|1
|0.06
|Соуза Бернардо
|1
|0.06
|Пинью Педро
|1
|0.06
|Нвакали Келечи
|0
|0
|Санка Леандру
|0
|0
|Абасс Исса
|0
|0
Карточки
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риччели
|3
|2
|Юссуф Зейду
|4
|1
|Ассунсао Густаво
|5
|0
|Шикинью
|3
|1
|Кадис Хондер
|3
|1
|Моура Франсишку
|4
|0
|Топич Мирко
|4
|0
|Сантос Натан
|4
|0
|Кастро Пабло
|2
|1
|Отавио Эдмилсон
|3
|0
|Агиррегабириа Мартин
|3
|0
|Соуза Жоау Педру
|1
|1
|Аранда Оскар
|2
|0
|Са Гуштаву
|2
|0
|Жуниор Луис
|1
|0
|Михай Энеа
|1
|0
|Лакукс Том
|1
|0
|Араухо Перейра
|1
|0
|Родригеш Афонсу
|1
|0
Шавиш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ногейра
|6
|2
|Виктор Пауло
|7
|0
|Рибейру Рубен
|4
|1
|Ланга Бруну
|4
|1
|Родригеш Бруну
|4
|0
|Гимарайнш Рикарду
|3
|0
|Коррея Жоау
|3
|0
|Морену Жоау
|1
|1
|Витория Стивен
|2
|0
|Нвакали Келечи
|2
|0
|Ногейра Хуго
|2
|0
|Санка Леандру
|2
|0
|Ламейраш Рубен
|1
|0
|Педру Жоау II
|1
|0
|Эрнандес Эктор II
|1
|0
|Теофилус Тибанг
|1
|0
|Абасс Исса
|1
|0
|Круз Сандру
|1
|0
|Морим Эдер
|1
|0
|Силла Хабиб
|1
|0
|Пинью Педро
|1
|0
Результаты матчей
Фамаликан
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Шавиш
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
4
Фамаликан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Шавиш
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
5
11
Упущенные победы
7
8
Фамаликан
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Шавиш
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
6% (1)
50% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
6
11
Упущенные победы
11
12
Голы по времени матча
Забито
9
6
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
1
11%
2
33%
76-90
Пропущено
10
25
6 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
3
30%
7
28%
1-15
1
10%
4
16%
16-30
2
20%
5
20%
31-45
1
10%
3
12%
46-60
1
10%
3
12%
61-75
2
20%
3
12%
76-90
Забито
7
12
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 0
12 Не забивали 10
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
1
14%
3
25%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
4
33%
76-90
Пропущено
9
16
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
1
11%
2
13%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
3
33%
1
6%
61-75
2
22%
5
31%
76-90
Забито
16
18
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
5
31%
2
11%
31-45
2
13%
5
28%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
3
19%
6
33%
76-90
Пропущено
19
41
9 В 1-м тайме 24
10 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 14
11 Не пропускали 15
4
21%
9
22%
1-15
1
5%
8
20%
16-30
4
21%
7
17%
31-45
2
11%
5
12%
46-60
4
21%
4
10%
61-75
4
21%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Фамаликан
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Бенфика - Фамаликан 3:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Порту 0:3
Бенфика - Фамаликан 2:0 Камаша - Фамаликан 0:5 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Эштрела - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Боавишта - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Арока 1:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Брага - Фамаликан 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1 СФ Ос Белененсеш - Фамаликан 3:2 Риу Аве - Фамаликан 2:2
Шавиш
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Порту - Шавиш 1:0 Шавиш - Каса Пия 1:3 Эшторил - Шавиш 4:0 Шавиш - Визела 2:1
Портимоненсе - Шавиш 2:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Канелас - Шавиш 0:0 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Арока - Шавиш 0:2 Шавиш - Эштрела 2:2 Боавишта - Шавиш 4:1 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фаренсе - Шавиш 5:0 Шавиш - Брага 2:4 Риу Аве - Шавиш 2:0 Шавиш - Фамаликан 0:1 Шавиш - Фейренсе 4:2 Санта-Клара - Шавиш 2:0 АВС - Шавиш 1:1
Результаты матчей
Фамаликан
Шавиш
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Фамаликан
Шавиш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
61
26
43
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
45
26
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
106
412
610
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|37 - 17
|40
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|31 - 10
|39
|3.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|23 - 12
|35
|4.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|40 - 23
|33
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 18
|30
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 13
|26
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|23 - 22
|21
|8.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|15 - 20
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|30 - 29
|17
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 23
|17
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|22 - 30
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 20
|16
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 23
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|26 - 30
|15
|15.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|17 - 36
|15
|16.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|18 - 24
|15
|17.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|15 - 23
|13
|18.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|18 - 41
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|24 - 7
|27
|2.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|18 - 9
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|20 - 11
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 9
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 5
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 16
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 7
|22
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|22 - 14
|19
|3.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 7
|19
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 9
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|12.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 10
|7
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 24
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|13 - 24
|4
|16.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 25
|4
|17.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|18.
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|6 - 19
|0
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|11 (8)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|9 (1)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|8
|Брага
|Орта Рикарду
|7 (2)
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 6
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|1 6
|Спортинг Л
|Инасиу Гонсалу
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фамаликан 2:2 Шавиш
Исход игры
Фамаликан
86.4% (102)
Ничья
9.3% (11)
Шавиш
4.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
34.48% (40)
Меньше
65.52% (76)
Обе команды забьют
Да
41.38% (48)
Нет
58.62% (68)
Популярный счёт
1:0 Фамаликан
41.5% (49)
2:1 Фамаликан
27.1% (32)
2:0 Фамаликан
11% (13)
1:1 Ничья
9.3% (11)
1:2 Шавиш
1.7% (2)
3:2 Фамаликан
1.7% (2)
0:1 Шавиш
1.7% (2)
3:0 Фамаликан
1.7% (2)
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