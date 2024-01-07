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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Годиньо Луис
Риу Аве
1:0
Второй тайм: 67'
Портимоненсе
0'
30' Желтая карточка
Жосуэ Са
1:0
54' Гол
Боатенг Эммануль

Ход матча

30'
Жосуэ Са
 
54'
Боатенг Эммануль
(Коштинья)
1:0
63'
 
Кассама Мидана
Кошта Гонсалу
Прогнозы 117
Риу Аве 72.6% (85)
X 24.8% (29)
Портимоненсе 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Риу Аве
Ничья
Портимоненсе
4.70
5.87
5.95
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Все Коэффициенты
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
33
Сантос
Адерлан
3
Miguel
Nobrega
20
Коштинья
10
Идрисси
Амин
6
Родригеш
Гонсалу
77
Роналдо
Фабио
14
Жока
9
Руиз
Леонардо
22
Боатенг
Эммануль
II
12
Силвестре
Винисиус
44
Энрике
Педро
VI
43
Алемао
22
Релвас
Филипе
27
Гуга
11
Карлинос
25
Нонока
13
Денер
Клементе
18
Кошта
Гонсалу
28
Кампос
Луан
77
Варела
Хелио
Риу Аве
3-4-3
Портимоненсе
3-5-2

История личных встреч

Риу Аве
Портимоненсе

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

16 матчей

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
КЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
КЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
К
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ГЛ
2:1

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

2
1.11

Среднее время на гол

45
81

Всего голов

13
3

Голов в среднем за матч

1.44
0.43

Среднее время на гол

62
210

Всего голов

27
13

Голов в среднем за матч

1.69
0.81

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

53
110

Бомбардиры внутри турнира

Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боатенг Эммануль II 3 0.19
Коштинья 2 (2) 0.13
Сантос Адерлан 2 0.13
Руиз Леонардо 2 (1) 0.13
Жока 1 0.06
Зе Мануэль 1 0.06
Перейра Андре 1 0.06
Miguel Nobrega 1 0.06
Роналдо Фабио 1 0.06
Эрнани Жорже 0 0
Алвес Савио 0 0
Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлинос 4 (2) 0.25
Варела Хелио 4 0.25
Каррильо Рони 3 0.19
Релвас Филипе 2 0.13
Энрике Педро VI 2 0.13
Джаспер Силвестер 1 0.06
Денер Клементе 1 0.06
Кошта Гонсалу 0 0
Аморим Рилдо 0 0
Эштрела Паулу 0 0
Формига Игор 0 0

Карточки

Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Граса Жоау 5 0
Панталон Ренато 5 0
Идрисси Амин 4 0
Сантос Адерлан 4 0
Miguel Nobrega 4 0
Жосуэ Са 3 0
Перейра Андре 3 0
Боатенг Эммануль II 3 0
Роналдо Фабио 3 0
Жонатан Луис 2 0
Родригеш Гонсалу 2 0
Luis Freire 2 0
Гомеш Витор 1 0
Руиз Леонардо 1 0
Монтейру Андре 1 0
Жока 1 0
Коштинья 1 0
Алвес Савио 1 0
Bruno Ventura 1 0
Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алемао 6 0
Денер Клементе 6 0
Карлинос 5 0
Кошта Гонсалу 3 1
Гуга 4 0
Релвас Филипе 4 0
Аморим Рилдо 3 0
Энрике Педро VI 3 0
Варела Хелио 3 0
Сержиу Паулу 2 0
Сек Мустафа 2 0
Формига Игор 2 0
Каррильо Рони 0 1
Кассама Мидана 0 1
Зиньо 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Силвестре Винисиус 1 0
Нонока 1 0
Джаспер Силвестер 1 0
Кампос Луан 1 0

Результаты матчей

Риу Аве
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Портимоненсе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
4
Риу Аве
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Портимоненсе
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

4
5
Риу Аве
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Портимоненсе
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

10
9

Голы по времени матча

Забито

10
11
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
20%
3
27%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
1
9%
61-75
3
30%
4
36%
76-90

Пропущено

14
20
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
3
21%
2
10%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
2
14%
1
5%
31-45
3
21%
6
30%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
5
36%
8
40%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
2
40%
2
22%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
40%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

11
11
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
18%
3
27%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
3
27%
1
9%
61-75
3
27%
3
27%
76-90

Забито

15
20
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
2
13%
4
20%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
2
13%
6
30%
31-45
4
27%
1
5%
46-60
3
20%
3
15%
61-75
3
20%
5
25%
76-90

Пропущено

25
31
9 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
5
20%
5
16%
1-15
2
8%
4
13%
16-30
2
8%
2
6%
31-45
5
20%
7
23%
46-60
3
12%
2
6%
61-75
8
32%
11
35%
76-90

Результаты последних матчей

Риу Аве
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Визела 1:1 Арока - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Эштрела 1:1
Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Боавишта 2:0 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Торренше - Риу Аве 2:1 Брага - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Эшторил - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 2:0 Арока - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Академику Визеу 3:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Риу Аве - Селесао Конселья 10:0
Портимоненсе
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0
Портимоненсе - Брага 1:4 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Брага - Портимоненсе 6:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Спортинг Ковилья - Портимоненсе 1:4 Порту - Портимоненсе 1:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Лейшоэш - Портимоненсе 0:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1

Результаты матчей

Риу Аве
Портимоненсе

Точный счет

1:1
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
6 раз 86%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
5 раз 33%
2:0
4 раза 27%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Риу Аве
Портимоненсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
1
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
3
1
6
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
3
4
11
1.5
4
11
1
14
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 13 1 2 37 - 17 40
2.
Бенфика
 Заявка 16 12 3 1 31 - 10 39
3.
Порту
 Заявка 16 11 2 3 23 - 12 35
4.
Брага
 Заявка 16 10 3 3 40 - 23 33
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 9 3 4 26 - 18 30
6.
Морейренсе
 Заявка 15 7 5 3 20 - 13 26
7.
Фаренсе
 Заявка 16 6 3 7 23 - 22 21
8.
Фамаликан
 Заявка 15 4 6 5 13 - 18 18
9.
Эшторил
 Заявка 16 5 2 9 30 - 29 17
10.
Эштрела
 Заявка 16 4 5 7 17 - 23 17
11.
Боавишта
 Заявка 16 4 5 7 22 - 30 17
12.
Каса Пия
 Заявка 15 4 4 7 14 - 20 16
13.
Арока
 Заявка 16 4 4 8 22 - 23 16
14.
Жил Висенте
 Заявка 16 4 3 9 26 - 30 15
15.
Портимоненсе
 0:1 Заявка 16 4 3 9 17 - 35 15
16.
Риу Аве
 1:0 Заявка 16 3 6 7 17 - 24 15
17.
Визела
 Заявка 16 2 7 7 15 - 23 13
18.
Шавиш
 Заявка 15 3 1 11 16 - 39 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 6 0 2 18 - 9 18
3.
Бенфика
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4.
Порту
 Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
5.
Жил Висенте
 Заявка 8 4 3 1 20 - 11 15
6.
Брага
 Заявка 8 4 2 2 18 - 9 14
7.
Фаренсе
 Заявка 9 4 2 3 14 - 9 14
8.
Эшторил
 Заявка 7 4 1 2 17 - 5 13
9.
Риу Аве
 1:0 Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
10.
Морейренсе
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
11.
Фамаликан
 Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
12.
Эштрела
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
13.
Боавишта
 Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
14.
Портимоненсе
 0:1 Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
15.
Арока
 Заявка 9 2 2 5 10 - 14 8
16.
Шавиш
 Заявка 7 2 1 4 12 - 16 7
17.
Визела
 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
18.
Каса Пия
 Заявка 7 1 2 4 4 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 17 - 7 22
2.
Брага
 Заявка 8 6 1 1 22 - 14 19
3.
Порту
 Заявка 9 6 1 2 13 - 7 19
4.
Морейренсе
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
5.
Спортинг Л
 Заявка 7 4 1 2 13 - 10 13
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
7.
Каса Пия
 Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
8.
Арока
 Заявка 7 2 2 3 12 - 9 8
9.
Боавишта
 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
10.
Фаренсе
 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
11.
Эштрела
 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
12.
Визела
 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
13.
Фамаликан
 Заявка 8 1 4 3 6 - 10 7
14.
Портимоненсе
 0:1 Заявка 9 2 1 6 9 - 23 7
15.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 13 - 24 4
16.
Риу Аве
 1:0 Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
17.
Шавиш
 Заявка 8 1 0 7 4 - 23 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 8 0 0 8 6 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
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  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 14 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 11 (8)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Арока Мухика Рафаэль 8
Брага Орта Рикарду 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 6
Эшторил Холсгров Джордан 1 6
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 63'
    Тактическая замена. Кошта Гонсалу уходит с поля и его заменяет Кассама Мидана
  • 54'
    Г О О О О Л - Боатенг Эммануль II забивает с правой ноги!
  • 54'
    Коштинья сделал результативную передачу.
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Жосуэ Са получил желтую карточку от судьи
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 86 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 117
Риу Аве 72.6% (85)
X 24.8% (29)
Портимоненсе 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Риу Аве
Ничья
Портимоненсе
4.70
5.87
5.95
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Риу Аве 1:0 Портимоненсе

Исход игры
Риу Аве
72.6% (85)
Ничья
24.8% (29)
Портимоненсе
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
25.22% (29)
Меньше
74.78% (86)
Обе команды забьют
Да
48.7% (56)
Нет
51.3% (59)
Популярный счёт
1:0 Риу Аве
45.3% (53)
1:1 Ничья
23.1% (27)
2:1 Риу Аве
23.1% (27)
2:0 Риу Аве
3.4% (4)
1:2 Портимоненсе
1.7% (2)
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