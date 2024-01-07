Тур: 16. Стадион: Эштадиу ду Риу Аве. Главный судья: Годиньо Луис
1:0
Второй тайм: 67'
Ход матча
30'
54'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
20
Коштинья
10
Идрисси
Амин
14
Жока
43
Алемао
27
Гуга
11
Карлинос
25
Нонока
28
Кампос
Луан
77
Варела
Хелио
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
-
23 Жосуэ СаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 КоштиньяПолузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЖокаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Зе МануэльНападающий
-
-
75 Nuno Namora
-
Главный тренер: Luis Freire
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Энрике ПедроЗащитник
-
43 АлемаоЗащитник
- Защитник
-
27 ГугаПолузащитник
-
11 КарлиносПолузащитник
-
25 НонокаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Кампос ЛуанНападающий
-
77 Варела ХелиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Сек МустафаЗащитник
-
33 Формига ИгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 ЗиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Риу Аве
Портимоненсе
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
16 матчей
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
2
1.11
Среднее время на гол
45
81
Всего голов
13
3
Голов в среднем за матч
1.44
0.43
Среднее время на гол
62
210
Всего голов
27
13
Голов в среднем за матч
1.69
0.81
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
53
110
Бомбардиры внутри турнира
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боатенг Эммануль II
|3
|0.19
|Коштинья
|2 (2)
|0.13
|Сантос Адерлан
|2
|0.13
|Руиз Леонардо
|2 (1)
|0.13
|Жока
|1
|0.06
|Зе Мануэль
|1
|0.06
|Перейра Андре
|1
|0.06
|Miguel Nobrega
|1
|0.06
|Роналдо Фабио
|1
|0.06
|Эрнани Жорже
|0
|0
|Алвес Савио
|0
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлинос
|4 (2)
|0.25
|Варела Хелио
|4
|0.25
|Каррильо Рони
|3
|0.19
|Релвас Филипе
|2
|0.13
|Энрике Педро VI
|2
|0.13
|Джаспер Силвестер
|1
|0.06
|Денер Клементе
|1
|0.06
|Кошта Гонсалу
|0
|0
|Аморим Рилдо
|0
|0
|Эштрела Паулу
|0
|0
|Формига Игор
|0
|0
Карточки
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Граса Жоау
|5
|0
|Панталон Ренато
|5
|0
|Идрисси Амин
|4
|0
|Сантос Адерлан
|4
|0
|Miguel Nobrega
|4
|0
|Жосуэ Са
|3
|0
|Перейра Андре
|3
|0
|Боатенг Эммануль II
|3
|0
|Роналдо Фабио
|3
|0
|Жонатан Луис
|2
|0
|Родригеш Гонсалу
|2
|0
|Luis Freire
|2
|0
|Гомеш Витор
|1
|0
|Руиз Леонардо
|1
|0
|Монтейру Андре
|1
|0
|Жока
|1
|0
|Коштинья
|1
|0
|Алвес Савио
|1
|0
|Bruno Ventura
|1
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алемао
|6
|0
|Денер Клементе
|6
|0
|Карлинос
|5
|0
|Кошта Гонсалу
|3
|1
|Гуга
|4
|0
|Релвас Филипе
|4
|0
|Аморим Рилдо
|3
|0
|Энрике Педро VI
|3
|0
|Варела Хелио
|3
|0
|Сержиу Паулу
|2
|0
|Сек Мустафа
|2
|0
|Формига Игор
|2
|0
|Каррильо Рони
|0
|1
|Кассама Мидана
|0
|1
|Зиньо
|1
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Силвестре Винисиус
|1
|0
|Нонока
|1
|0
|Джаспер Силвестер
|1
|0
|Кампос Луан
|1
|0
Результаты матчей
Риу Аве
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Портимоненсе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
4
Риу Аве
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Портимоненсе
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
4
5
Риу Аве
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Портимоненсе
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
10
9
Голы по времени матча
Забито
10
11
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
20%
3
27%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
1
9%
61-75
3
30%
4
36%
76-90
Пропущено
14
20
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
3
21%
2
10%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
2
14%
1
5%
31-45
3
21%
6
30%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
5
36%
8
40%
76-90
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
2
40%
2
22%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
40%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
11
11
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
18%
3
27%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
3
27%
1
9%
61-75
3
27%
3
27%
76-90
Забито
15
20
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
2
13%
4
20%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
2
13%
6
30%
31-45
4
27%
1
5%
46-60
3
20%
3
15%
61-75
3
20%
5
25%
76-90
Пропущено
25
31
9 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
5
20%
5
16%
1-15
2
8%
4
13%
16-30
2
8%
2
6%
31-45
5
20%
7
23%
46-60
3
12%
2
6%
61-75
8
32%
11
35%
76-90
Результаты последних матчей
Риу Аве
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Визела 1:1 Арока - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Эштрела 1:1
Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Боавишта 2:0 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Торренше - Риу Аве 2:1 Брага - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Эшторил - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 2:0 Арока - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Академику Визеу 3:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Риу Аве - Селесао Конселья 10:0
Портимоненсе
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0
Портимоненсе - Брага 1:4 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Брага - Портимоненсе 6:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Спортинг Ковилья - Портимоненсе 1:4 Порту - Портимоненсе 1:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Лейшоэш - Портимоненсе 0:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1
Результаты матчей
Риу Аве
Портимоненсе
Точный счет
1:1
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
6 раз 86%
2
1 раз 14%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
5 раз 33%
2:0
4 раза 27%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Риу Аве
Портимоненсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
35
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
53
16
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
123
411
411
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|37 - 17
|40
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|31 - 10
|39
|3.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|23 - 12
|35
|4.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|40 - 23
|33
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 18
|30
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 13
|26
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|23 - 22
|21
|8.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|13 - 18
|18
|9.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|30 - 29
|17
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 23
|17
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|22 - 30
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 20
|16
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 23
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|26 - 30
|15
|15.
|0:1 Заявка
|16
|4
|3
|9
|17 - 35
|15
|16.
|1:0 Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 24
|15
|17.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|15 - 23
|13
|18.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|16 - 39
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|24 - 7
|27
|2.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|18 - 9
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|20 - 11
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 9
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 5
|13
|9.
|1:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|14.
|0:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 16
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 7
|22
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|22 - 14
|19
|3.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 7
|19
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 9
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|12.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 10
|7
|14.
|0:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 23
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|13 - 24
|4
|16.
|1:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|17.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 23
|3
|18.
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|6 - 19
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
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- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|11 (8)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|8 (1)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|8
|Брага
|Орта Рикарду
|7 (2)
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 6
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|1 6
|Спортинг Л
|Инасиу Гонсалу
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Риу Аве 1:0 Портимоненсе
Исход игры
Риу Аве
72.6% (85)
Ничья
24.8% (29)
Портимоненсе
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
25.22% (29)
Меньше
74.78% (86)
Обе команды забьют
Да
48.7% (56)
Нет
51.3% (59)
Популярный счёт
1:0 Риу Аве
45.3% (53)
1:1 Ничья
23.1% (27)
2:1 Риу Аве
23.1% (27)
2:0 Риу Аве
3.4% (4)
1:2 Портимоненсе
1.7% (2)
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