Тур: 20. Стадион: Stadio P.C. Tombolato.
1:0
Перерыв
Ход матча
26'
30'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
26
Паван
Никола
16
Вита
Алессио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паван НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
20 Aljosa Vasic
-
-
Главный тренер: Корини Эудженио
История личных встреч
Читтаделла
Палермо
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
0.75
1.4
Среднее время на гол
120
64
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
8
13
Голов в среднем за матч
0.89
1.44
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
101
62
Бомбардиры внутри турнира
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пандольфи Лука
|4
|0.2
|Filippo Pittarello
|4
|0.2
|Кассано Клаудио
|3
|0.15
|Вита Алессио
|3
|0.15
|Маистрелло Томми
|3
|0.15
|Andrea Magrassi
|2
|0.1
|Каррьеро Джузеппе
|2
|0.1
|Кариссони Лоренцо
|1
|0.05
|Сальви Алессандро
|1
|0.05
|Бранка Симоне
|1
|0.05
|Паван Никола
|1
|0.05
|Francesco Amatucci
|1
|0.05
|Federico Giraudo
|0
|0
|Stefano Negro
|0
|0
|Тессьоре Андреа
|0
|0
|Мастрантонио Валерио
|0
|0
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|7 (2)
|0.35
|Штулац Лео
|4
|0.2
|Сегре Джакопо
|4
|0.2
|Манкузо Леонардо
|3
|0.15
|Ди Франческо Федерико
|3
|0.15
|Инсинье Роберто
|2
|0.1
|Лучиони Фабио
|2
|0.1
|Хендерсон Лиам
|1
|0.05
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.05
|Солери Эдоардо
|1
|0.05
|Кулибали Мамаду
|1
|0.05
|Неделчару Ионуц
|1
|0.05
|Гравес Симон
|1
|0.05
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.05
|Валенте Никола
|0
|0
|Гомес Клаудио
|0
|0
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
|Alessio Buttaro
|0
|0
Карточки
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|9
|0
|Сальви Алессандро
|7
|0
|Кариссони Лоренцо
|6
|0
|Federico Giraudo
|5
|0
|Filippo Pittarello
|3
|0
|Анжели Маттео
|3
|0
|Маистрелло Томми
|2
|0
|Вита Алессио
|2
|0
|Stefano Negro
|2
|0
|Паван Никола
|2
|0
|Пандольфи Лука
|2
|0
|Фраре Доменико
|2
|0
|Мастрантонио Валерио
|2
|0
|Francesco Amatucci
|2
|0
|Бальдини Энрико
|1
|0
|Andrea Magrassi
|1
|0
|Тессьоре Андреа
|1
|0
|Кассано Клаудио
|1
|0
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матею Алеш
|5
|0
|Лучиони Фабио
|4
|0
|Штулац Лео
|4
|0
|Брунори Маттео
|4
|0
|Кулибали Мамаду
|4
|0
|Ivan Marconi
|2
|1
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Корини Эудженио
|1
|1
|Ди Франческо Федерико
|2
|0
|Чеккарони Пьетро
|2
|0
|Солери Эдоардо
|2
|0
|Валенте Никола
|2
|0
|Гомес Клаудио
|2
|0
|Аурелио Джузеппе
|2
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|2
|0
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Неделчару Ионуц
|1
|0
|Гравес Симон
|1
|0
|Aljosa Vasic
|1
|0
|Alessio Buttaro
|1
|0
Результаты матчей
Читтаделла
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Палермо
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
7
Читтаделла
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Палермо
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
7
14
Читтаделла
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (10)
32% (6)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Палермо
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
10
21
Голы по времени матча
Забито
18
16
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 12
5
28%
3
19%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
6
33%
6
38%
76-90
Пропущено
11
10
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
2
18%
3
30%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
3
27%
3
30%
76-90
Забито
8
16
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
1
13%
1
6%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
1
13%
1
6%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
3
38%
7
44%
76-90
Пропущено
8
13
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
3
38%
2
15%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
5
38%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Забито
26
32
13 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
6
23%
4
13%
1-15
4
15%
5
16%
16-30
3
12%
2
6%
31-45
1
4%
3
9%
46-60
3
12%
5
16%
61-75
9
35%
13
41%
76-90
Пропущено
19
23
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
5
26%
2
9%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
2
11%
7
30%
31-45
3
16%
6
26%
46-60
3
16%
3
13%
61-75
3
16%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Читтаделла
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Специя 4:1 Модена - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Козенца 2:0
ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Брешия 3:2 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Читтаделла - Лекко 2:1 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Комо 0:3 Сампдория - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Венеция 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Парма - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Реджана 1:0
Палермо
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Палермо - Кремонезе 3:2 Комо - Палермо 3:3 Палермо - Пиза 3:2 Парма - Палермо 3:3
Палермо - Катанзаро 1:2 Тернана - Палермо 1:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Палермо - Брешия 1:0 Сампдория - Палермо 1:0 Палермо - Лекко 1:2 Палермо - Специя 2:2 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 0:1 Асколи - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 3:0 Реджана - Палермо 1:3 Палермо - Мелита 5:1 Бари - Палермо 0:0
Результаты матчей
Читтаделла
Палермо
Точный счет
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
3
7 раз 37%
1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
Тоталы голов в матче
Читтаделла
Палермо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
64
55
28
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
18
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
154
712
109
217
712
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|5
|2
|37 - 17
|41
|2.
|2:0
|20
|11
|5
|4
|27 - 21
|38
|3.
|1:0
|20
|10
|6
|4
|26 - 20
|36
|4.
|19
|10
|5
|4
|31 - 20
|35
|5.
|20
|10
|3
|7
|33 - 27
|33
|6.
|19
|9
|5
|5
|28 - 16
|32
|7.
|0:1
|20
|9
|5
|6
|32 - 24
|32
|8.
|2:0
|20
|7
|7
|6
|22 - 20
|28
|9.
|0:2
|20
|7
|7
|6
|19 - 24
|28
|10.
|2:0
|20
|5
|11
|4
|20 - 20
|26
|11.
|19
|7
|4
|8
|24 - 25
|25
|12.
|19
|5
|8
|6
|21 - 24
|23
|13.
|19
|5
|7
|7
|18 - 21
|22
|14.
|19
|5
|6
|8
|19 - 21
|21
|15.
|0:0
|20
|5
|6
|9
|26 - 28
|21
|16.
|20
|5
|5
|10
|23 - 34
|20
|17.
|0:2
|20
|4
|6
|10
|23 - 29
|18
|18.
|19
|4
|5
|10
|17 - 24
|17
|19.
|0:2
|20
|3
|8
|9
|16 - 29
|17
|20.
|0:0
|20
|3
|6
|11
|17 - 35
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|7
|2
|2
|18 - 12
|23
|2.
|10
|6
|4
|0
|18 - 8
|22
|3.
|2:0
|10
|6
|3
|1
|16 - 11
|21
|4.
|10
|6
|2
|2
|20 - 14
|20
|5.
|10
|6
|1
|3
|21 - 15
|19
|6.
|0:1
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|7.
|10
|4
|3
|3
|13 - 7
|15
|8.
|2:0
|10
|3
|6
|1
|10 - 9
|15
|9.
|0:2
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|10.
|10
|4
|1
|5
|13 - 13
|13
|11.
|10
|3
|3
|4
|15 - 12
|12
|12.
|2:0
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|13.
|10
|2
|6
|2
|10 - 11
|12
|14.
|9
|3
|2
|4
|9 - 8
|11
|15.
|9
|3
|1
|5
|12 - 16
|10
|16.
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|17.
|0:0
|10
|2
|4
|4
|13 - 13
|10
|18.
|0:2
|10
|2
|4
|4
|9 - 9
|10
|19.
|0:2
|9
|1
|5
|3
|5 - 7
|8
|20.
|0:0
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|19 - 9
|19
|2.
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|3.
|2:0
|10
|5
|2
|3
|11 - 10
|17
|4.
|0:1
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|5.
|2:0
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|6.
|9
|4
|3
|2
|11 - 6
|15
|7.
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|8.
|0:2
|10
|3
|5
|2
|10 - 12
|14
|9.
|1:0
|9
|3
|4
|2
|8 - 8
|13
|10.
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|11.
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|12.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|13.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|14.
|2:0
|10
|2
|5
|3
|10 - 11
|11
|15.
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|16.
|9
|2
|3
|4
|4 - 9
|9
|17.
|0:2
|11
|2
|3
|6
|11 - 22
|9
|18.
|0:0
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|19.
|0:2
|10
|2
|2
|6
|14 - 20
|8
|20.
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|11 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|8 (4)
|Комо
|Кутроне Патрик
|8 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|7 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|9
|Бьянко Алессандро
|9
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 7
|Катанзаро
|Сконьямилло Стефано
|8