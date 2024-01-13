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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Читтаделла
1:0
Перерыв
Палермо
0'
1:0
26' Гол
Пандольфи Лука
30' Желтая карточка
Штулац Лео

Ход матча

26'
Пандольфи Лука
(Filippo Pittarello)
1:0
30'
 
Штулац Лео

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Лучшие коэффициенты
Читтаделла
Ничья
Палермо
2.43
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5.40
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9.04
Все Коэффициенты
36
Кастари
Элхан
2
Сальви
Алессандро
26
Паван
Никола
30
Stefano
Negro
24
Кариссони
Лоренцо
16
Вита
Алессио
23
Бранка
Симоне
20
Каррьеро
Джузеппе
10
Кассано
Клаудио
11
Filippo
Pittarello
7
Пандольфи
Лука
22
Пильячелли
Мирко
2
Гравес
Симон
18
Неделчару
Ионуц
32
Чеккарони
Пьетро
3
Хансен
Кристоффер
Лунн
53
Хендерсон
Лиам
6
Штулац
Лео
8
Сегре
Джакопо
11
Инсинье
Роберто
9
Брунори
Маттео
17
Ди
Франческо
Федерико
Читтаделла
4-3-1-2
Палермо
4-3-3

История личных встреч

Читтаделла
Палермо

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

СB
0:1
СB
3:3
СB
0:0
СB
2:2
СB
0:1
СB
0:0
СB
0:3
СB
0:2
СB
3:1

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.75
1.4

Среднее время на гол

120
64

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

0.89
1.44

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

101
62

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пандольфи Лука 4 0.2
Filippo Pittarello 4 0.2
Кассано Клаудио 3 0.15
Вита Алессио 3 0.15
Маистрелло Томми 3 0.15
Andrea Magrassi 2 0.1
Каррьеро Джузеппе 2 0.1
Кариссони Лоренцо 1 0.05
Сальви Алессандро 1 0.05
Бранка Симоне 1 0.05
Паван Никола 1 0.05
Francesco Amatucci 1 0.05
Federico Giraudo 0 0
Stefano Negro 0 0
Тессьоре Андреа 0 0
Мастрантонио Валерио 0 0
Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 7 (2) 0.35
Штулац Лео 4 0.2
Сегре Джакопо 4 0.2
Манкузо Леонардо 3 0.15
Ди Франческо Федерико 3 0.15
Инсинье Роберто 2 0.1
Лучиони Фабио 2 0.1
Хендерсон Лиам 1 0.05
Чеккарони Пьетро 1 0.05
Солери Эдоардо 1 0.05
Кулибали Мамаду 1 0.05
Неделчару Ионуц 1 0.05
Гравес Симон 1 0.05
Аурелио Джузеппе 1 0.05
Валенте Никола 0 0
Гомес Клаудио 0 0
Ди Мариано Франческо 0 0
Хансен Кристоффер Лунн 0 0
Alessio Buttaro 0 0

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 9 0
Сальви Алессандро 7 0
Кариссони Лоренцо 6 0
Federico Giraudo 5 0
Filippo Pittarello 3 0
Анжели Маттео 3 0
Маистрелло Томми 2 0
Вита Алессио 2 0
Stefano Negro 2 0
Паван Никола 2 0
Пандольфи Лука 2 0
Фраре Доменико 2 0
Мастрантонио Валерио 2 0
Francesco Amatucci 2 0
Бальдини Энрико 1 0
Andrea Magrassi 1 0
Тессьоре Андреа 1 0
Кассано Клаудио 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матею Алеш 5 0
Лучиони Фабио 4 0
Штулац Лео 4 0
Брунори Маттео 4 0
Кулибали Мамаду 4 0
Ivan Marconi 2 1
Сегре Джакопо 3 0
Корини Эудженио 1 1
Ди Франческо Федерико 2 0
Чеккарони Пьетро 2 0
Солери Эдоардо 2 0
Валенте Никола 2 0
Гомес Клаудио 2 0
Аурелио Джузеппе 2 0
Хансен Кристоффер Лунн 2 0
Ди Мариано Франческо 1 0
Инсинье Роберто 1 0
Неделчару Ионуц 1 0
Гравес Симон 1 0
Aljosa Vasic 1 0
Alessio Buttaro 1 0

Результаты матчей

Читтаделла
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Палермо
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
7
Читтаделла
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Палермо
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

7
14
Читтаделла
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (10)
32% (6)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Палермо
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

10
21

Голы по времени матча

Забито

18
16
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 12
5
28%
3
19%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
6
33%
6
38%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
2
18%
3
30%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
3
27%
3
30%
76-90

Забито

8
16
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
1
13%
1
6%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
1
13%
1
6%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
3
38%
7
44%
76-90

Пропущено

8
13
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
3
38%
2
15%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
5
38%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Забито

26
32
13 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
6
23%
4
13%
1-15
4
15%
5
16%
16-30
3
12%
2
6%
31-45
1
4%
3
9%
46-60
3
12%
5
16%
61-75
9
35%
13
41%
76-90

Пропущено

19
23
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
5
26%
2
9%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
2
11%
7
30%
31-45
3
16%
6
26%
46-60
3
16%
3
13%
61-75
3
16%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Читтаделла
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Специя 4:1 Модена - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Козенца 2:0
ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Брешия 3:2 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Читтаделла - Лекко 2:1 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Комо 0:3 Сампдория - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Венеция 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Парма - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Реджана 1:0
Палермо
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Палермо - Кремонезе 3:2 Комо - Палермо 3:3 Палермо - Пиза 3:2 Парма - Палермо 3:3
Палермо - Катанзаро 1:2 Тернана - Палермо 1:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Палермо - Брешия 1:0 Сампдория - Палермо 1:0 Палермо - Лекко 1:2 Палермо - Специя 2:2 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 0:1 Асколи - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 3:0 Реджана - Палермо 1:3 Палермо - Мелита 5:1 Бари - Палермо 0:0

Результаты матчей

Читтаделла
Палермо

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
3
7 раз 37%
1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%

Тоталы голов в матче

Читтаделла
Палермо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
6
4
1.5
5
5
2
8
2.5
3
7
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
1
8
1.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
15
4
7
12
1.5
10
9
2
17
2.5
7
12
1
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 19 12 5 2 37 - 17 41
2.
Комо
 2:0 20 11 5 4 27 - 21 38
3.
Читтаделла
 1:0 20 10 6 4 26 - 20 36
4.
Венеция
 19 10 5 4 31 - 20 35
5.
Катанзаро
 20 10 3 7 33 - 27 33
6.
Кремонезе
 19 9 5 5 28 - 16 32
7.
Палермо
 0:1 20 9 5 6 32 - 24 32
8.
Брешия
 2:0 20 7 7 6 22 - 20 28
9.
Модена
 0:2 20 7 7 6 19 - 24 28
10.
Бари
 2:0 20 5 11 4 20 - 20 26
11.
Сампдория
 19 7 4 8 24 - 25 25
12.
Реджана
 19 5 8 6 21 - 24 23
13.
Пиза
 19 5 7 7 18 - 21 22
14.
Козенца
 19 5 6 8 19 - 21 21
15.
Зюйдтироль
 0:0 20 5 6 9 26 - 28 21
16.
Лекко
 20 5 5 10 23 - 34 20
17.
Тернана
 0:2 20 4 6 10 23 - 29 18
18.
Асколи
 19 4 5 10 17 - 24 17
19.
Специя
 0:2 20 3 8 9 16 - 29 17
20.
ФералпиСало
 0:0 20 3 6 11 17 - 35 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Читтаделла
 1:0 11 7 2 2 18 - 12 23
2.
Парма
 10 6 4 0 18 - 8 22
3.
Комо
 2:0 10 6 3 1 16 - 11 21
4.
Венеция
 10 6 2 2 20 - 14 20
5.
Катанзаро
 10 6 1 3 21 - 15 19
6.
Палермо
 0:1 10 5 1 4 16 - 13 16
7.
Кремонезе
 10 4 3 3 13 - 7 15
8.
Бари
 2:0 10 3 6 1 10 - 9 15
9.
Модена
 0:2 10 4 2 4 9 - 12 14
10.
Сампдория
 10 4 1 5 13 - 13 13
11.
Козенца
 10 3 3 4 15 - 12 12
12.
Брешия
 2:0 10 3 3 4 9 - 11 12
13.
Реджана
 10 2 6 2 10 - 11 12
14.
Асколи
 9 3 2 4 9 - 8 11
15.
Лекко
 9 3 1 5 12 - 16 10
16.
Пиза
 9 2 4 3 9 - 10 10
17.
Зюйдтироль
 0:0 10 2 4 4 13 - 13 10
18.
Тернана
 0:2 10 2 4 4 9 - 9 10
19.
Специя
 0:2 9 1 5 3 5 - 7 8
20.
ФералпиСало
 0:0 9 1 3 5 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 9 6 1 2 19 - 9 19
2.
Кремонезе
 9 5 2 2 15 - 9 17
3.
Комо
 2:0 10 5 2 3 11 - 10 17
4.
Палермо
 0:1 10 4 4 2 16 - 11 16
5.
Брешия
 2:0 10 4 4 2 13 - 9 16
6.
Венеция
 9 4 3 2 11 - 6 15
7.
Катанзаро
 10 4 2 4 12 - 12 14
8.
Модена
 0:2 10 3 5 2 10 - 12 14
9.
Читтаделла
 1:0 9 3 4 2 8 - 8 13
10.
Сампдория
 9 3 3 3 11 - 12 12
11.
Пиза
 10 3 3 4 9 - 11 12
12.
Реджана
 9 3 2 4 11 - 13 11
13.
Зюйдтироль
 0:0 10 3 2 5 13 - 15 11
14.
Бари
 2:0 10 2 5 3 10 - 11 11
15.
Лекко
 11 2 4 5 11 - 18 10
16.
Козенца
 9 2 3 4 4 - 9 9
17.
Специя
 0:2 11 2 3 6 11 - 22 9
18.
ФералпиСало
 0:0 11 2 3 6 9 - 20 9
19.
Тернана
 0:2 10 2 2 6 14 - 20 8
20.
Асколи
 10 1 3 6 8 - 16 6
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 11 (3)
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Парма Ман Деннис 8 (4)
Комо Кутроне Патрик 8 (2)
Асколи Мендеш Педру 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Читтаделла Бранка Симоне 9
Бьянко Алессандро 9
Асколи Беллучи Джузеппе 1 7
Катанзаро Сконьямилло Стефано 8
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Штулац Лео получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Filippo Pittarello сделал результативную передачу.
  • 26'
    Г О О О О Л - Пандольфи Лука бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Читтаделла
Ничья
Палермо
2.43
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5.40
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9.04
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Где смотреть матч Читтаделла 1:0 Палермо онлайн

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