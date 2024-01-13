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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Читтаделла
2:0
Конец матча
Палермо
0'
1:0
26' Гол
Пандольфи Лука
30' Желтая карточка
Штулац Лео
50' Вторая желтая карточка
Штулац Лео
2:0
80' Гол
Вита Алессио
90' Желтая карточка
Бранка Симоне
90'+6

Ход матча

26'
Пандольфи Лука
1:0
30'
 
Штулац Лео
50'
 
Штулац Лео
57'
 
Гомес Клаудио
Хендерсон Лиам
57'
 
Ди Мариано Франческо
Инсинье Роберто
66'
Маистрелло Томми
Пандольфи Лука
 
73'
Корнвиг Эмиль
Каррьеро Джузеппе
 
74'
Фраре Доменико
Stefano Negro
 
77'
 
Манкузо Леонардо
Ди Франческо Федерико
77'
 
Солери Эдоардо
Брунори Маттео
77'
 
Аурелио Джузеппе
Хансен Кристоффер Лунн
80'
Вита Алессио
(Filippo Pittarello)
2:0
82'
Andrea Magrassi
Filippo Pittarello
 
82'
Тессьоре Андреа
Кассано Клаудио
 
90'
Бранка Симоне
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 422 Количество передач 441
  • 49 Владение мячом, % 51
36
Кастари
Элхан
2
Сальви
Алессандро
26
Паван
Никола
30
Stefano
Negro
24
Кариссони
Лоренцо
16
Вита
Алессио
23
Бранка
Симоне
20
Каррьеро
Джузеппе
10
Кассано
Клаудио
11
Filippo
Pittarello
7
Пандольфи
Лука
22
Пильячелли
Мирко
2
Гравес
Симон
18
Неделчару
Ионуц
32
Чеккарони
Пьетро
3
Хансен
Кристоффер
Лунн
53
Хендерсон
Лиам
6
Штулац
Лео
8
Сегре
Джакопо
11
Инсинье
Роберто
9
Брунори
Маттео
17
Ди
Франческо
Федерико
Читтаделла
4-3-1-2
Палермо
4-3-3

История личных встреч

Читтаделла
Палермо

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

СB
0:1
СB
3:3
СB
0:0
СB
2:2
СB
0:1
СB
0:0
СB
0:3
СB
0:2
СB
3:1

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.75
1.4

Среднее время на гол

120
64

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

0.89
1.44

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

101
62

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вита Алессио 4 0.2
Пандольфи Лука 4 0.2
Filippo Pittarello 4 0.2
Кассано Клаудио 3 0.15
Маистрелло Томми 3 0.15
Andrea Magrassi 2 0.1
Каррьеро Джузеппе 2 0.1
Кариссони Лоренцо 1 0.05
Сальви Алессандро 1 0.05
Бранка Симоне 1 0.05
Паван Никола 1 0.05
Francesco Amatucci 1 0.05
Federico Giraudo 0 0
Stefano Negro 0 0
Тессьоре Андреа 0 0
Мастрантонио Валерио 0 0
Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 7 (2) 0.35
Штулац Лео 4 0.2
Сегре Джакопо 4 0.2
Манкузо Леонардо 3 0.15
Ди Франческо Федерико 3 0.15
Инсинье Роберто 2 0.1
Лучиони Фабио 2 0.1
Хендерсон Лиам 1 0.05
Чеккарони Пьетро 1 0.05
Солери Эдоардо 1 0.05
Кулибали Мамаду 1 0.05
Неделчару Ионуц 1 0.05
Гравес Симон 1 0.05
Аурелио Джузеппе 1 0.05
Валенте Никола 0 0
Гомес Клаудио 0 0
Ди Мариано Франческо 0 0
Хансен Кристоффер Лунн 0 0
Alessio Buttaro 0 0

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 10 0
Сальви Алессандро 7 0
Кариссони Лоренцо 6 0
Federico Giraudo 5 0
Filippo Pittarello 3 0
Анжели Маттео 3 0
Маистрелло Томми 2 0
Вита Алессио 2 0
Stefano Negro 2 0
Паван Никола 2 0
Пандольфи Лука 2 0
Фраре Доменико 2 0
Мастрантонио Валерио 2 0
Francesco Amatucci 2 0
Бальдини Энрико 1 0
Andrea Magrassi 1 0
Тессьоре Андреа 1 0
Кассано Клаудио 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штулац Лео 4 1
Матею Алеш 5 0
Лучиони Фабио 4 0
Брунори Маттео 4 0
Кулибали Мамаду 4 0
Ivan Marconi 2 1
Сегре Джакопо 3 0
Корини Эудженио 1 1
Ди Франческо Федерико 2 0
Чеккарони Пьетро 2 0
Солери Эдоардо 2 0
Валенте Никола 2 0
Гомес Клаудио 2 0
Аурелио Джузеппе 2 0
Хансен Кристоффер Лунн 2 0
Ди Мариано Франческо 1 0
Инсинье Роберто 1 0
Неделчару Ионуц 1 0
Гравес Симон 1 0
Aljosa Vasic 1 0
Alessio Buttaro 1 0

Результаты матчей

Читтаделла
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Палермо
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
7
Читтаделла
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Палермо
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

7
14
Читтаделла
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
55% (11)
30% (6)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
Палермо
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
20% (4)
45% (9)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

10
21

Голы по времени матча

Забито

20
16
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
11 Не забивали 13
5
25%
3
19%
1-15
4
20%
2
13%
16-30
2
10%
1
6%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
10%
3
19%
61-75
7
35%
6
38%
76-90

Пропущено

11
12
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
2
18%
3
25%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
3
27%
4
33%
76-90

Забито

8
16
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
1
13%
1
6%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
1
13%
1
6%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
3
38%
7
44%
76-90

Пропущено

8
13
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
3
38%
2
15%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
5
38%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Забито

28
32
14 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 10
4 Не забивали 5
6
21%
4
13%
1-15
5
18%
5
16%
16-30
3
11%
2
6%
31-45
1
4%
3
9%
46-60
3
11%
5
16%
61-75
10
36%
13
41%
76-90

Пропущено

19
25
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
5
26%
2
8%
1-15
3
16%
1
4%
16-30
2
11%
7
28%
31-45
3
16%
6
24%
46-60
3
16%
3
12%
61-75
3
16%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Читтаделла
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Специя 4:1 Модена - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Козенца 2:0
ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Брешия 3:2 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Читтаделла - Лекко 2:1 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Комо 0:3 Сампдория - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Венеция 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Парма - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Реджана 1:0
Палермо
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Палермо - Кремонезе 3:2 Комо - Палермо 3:3 Палермо - Пиза 3:2 Парма - Палермо 3:3
Палермо - Катанзаро 1:2 Тернана - Палермо 1:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Палермо - Брешия 1:0 Сампдория - Палермо 1:0 Палермо - Лекко 1:2 Палермо - Специя 2:2 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 0:1 Асколи - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 3:0 Реджана - Палермо 1:3 Палермо - Мелита 5:1 Бари - Палермо 0:0

Результаты матчей

Читтаделла
Палермо

Точный счет

2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:3
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

2:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
2
6 раз 30%
0
4 раза 20%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
3
7 раз 35%
0
5 раз 25%
1
5 раз 25%
2
3 раза 15%

Тоталы голов в матче

Читтаделла
Палермо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
2
7
4
1.5
5
5
2
9
2.5
3
7
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
3
1
8
1.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
15
5
8
12
1.5
10
10
2
18
2.5
7
13
1
19
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 19 12 5 2 37 - 17 41
2.
Комо
 20 11 5 4 29 - 21 38
3.
Читтаделла
 20 10 6 4 27 - 20 36
4.
Венеция
 19 10 5 4 31 - 20 35
5.
Катанзаро
 20 10 3 7 33 - 27 33
6.
Кремонезе
 19 9 5 5 28 - 16 32
7.
Палермо
 20 9 5 6 32 - 25 32
8.
Брешия
 20 7 7 6 22 - 21 28
9.
Модена
 20 7 7 6 20 - 24 28
10.
Реджана
 2:1 20 6 8 6 23 - 25 26
11.
Бари
 20 5 11 4 21 - 21 26
12.
Сампдория
 19 7 4 8 24 - 25 25
13.
Зюйдтироль
 20 6 5 9 27 - 28 23
14.
Пиза
 1:2 20 5 7 8 19 - 23 22
15.
Козенца
 19 5 6 8 19 - 21 21
16.
Лекко
 20 5 5 10 23 - 34 20
17.
Тернана
 20 4 6 10 24 - 30 18
18.
Асколи
 19 4 5 10 17 - 24 17
19.
Специя
 20 3 8 9 16 - 31 17
20.
ФералпиСало
 20 3 5 12 17 - 36 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Читтаделла
 11 7 2 2 19 - 12 23
2.
Парма
 10 6 4 0 18 - 8 22
3.
Комо
 10 6 3 1 18 - 11 21
4.
Венеция
 10 6 2 2 20 - 14 20
5.
Катанзаро
 10 6 1 3 21 - 15 19
6.
Палермо
 10 5 1 4 16 - 13 16
7.
Кремонезе
 10 4 3 3 13 - 7 15
8.
Бари
 10 3 6 1 11 - 10 15
9.
Модена
 10 4 2 4 10 - 12 14
10.
Сампдория
 10 4 1 5 13 - 13 13
11.
Козенца
 10 3 3 4 15 - 12 12
12.
Зюйдтироль
 10 3 3 4 14 - 13 12
13.
Брешия
 10 3 3 4 9 - 11 12
14.
Реджана
 2:1 10 2 6 2 10 - 11 12
15.
Асколи
 9 3 2 4 9 - 8 11
16.
Лекко
 9 3 1 5 12 - 16 10
17.
Тернана
 10 2 4 4 9 - 9 10
18.
Пиза
 1:2 10 2 4 4 10 - 12 10
19.
Специя
 9 1 5 3 5 - 7 8
20.
ФералпиСало
 9 1 3 5 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 9 6 1 2 19 - 9 19
2.
Кремонезе
 9 5 2 2 15 - 9 17
3.
Комо
 10 5 2 3 11 - 10 17
4.
Палермо
 10 4 4 2 16 - 12 16
5.
Брешия
 10 4 4 2 13 - 10 16
6.
Венеция
 9 4 3 2 11 - 6 15
7.
Катанзаро
 10 4 2 4 12 - 12 14
8.
Реджана
 2:1 10 4 2 4 13 - 14 14
9.
Модена
 10 3 5 2 10 - 12 14
10.
Читтаделла
 9 3 4 2 8 - 8 13
11.
Сампдория
 9 3 3 3 11 - 12 12
12.
Пиза
 1:2 10 3 3 4 9 - 11 12
13.
Зюйдтироль
 10 3 2 5 13 - 15 11
14.
Бари
 10 2 5 3 10 - 11 11
15.
Лекко
 11 2 4 5 11 - 18 10
16.
Козенца
 9 2 3 4 4 - 9 9
17.
Специя
 11 2 3 6 11 - 24 9
18.
Тернана
 10 2 2 6 15 - 21 8
19.
ФералпиСало
 11 2 2 7 9 - 21 8
20.
Асколи
 10 1 3 6 8 - 16 6
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (3)
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Парма Ман Деннис 8 (4)
Комо Кутроне Патрик 8 (2)
Асколи Мендеш Педру 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Читтаделла Бранка Симоне 10
Бьянко Алессандро 10
ФералпиСало Davide Balestrero 9
Асколи Беллучи Джузеппе 1 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 50'
      Штулац Лео получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Штулац Лео получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Filippo Pittarello сделал результативную передачу.
    • 26'
      Г О О О О Л - Пандольфи Лука бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Читтаделла 2:0 Палермо онлайн

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