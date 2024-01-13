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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Зюйдтироль
1:0
Конец матча
ФералпиСало
0'
32' Желтая карточка
Казираги Даниэль
34' Желтая карточка
Мартелла Бруно
53' Желтая карточка
Фьордилино Лука
63' Желтая карточка
Бро Жереми
73' Желтая карточка
Davide Balestrero
1:0
76' Гол
Казираги Даниэль
90'+6

Ход матча

32'
Казираги Даниэль
 
34'
 
Мартелла Бруно
53'
 
Фьордилино Лука
60'
Emanuele Pecorino
Silvio Merkaj
 
63'
Бро Жереми
 
68'
Куртич Ясмин
Бро Жереми
 
71'
 
Зеннаро Маттиа
Курфалидис Христос
73'
 
Davide Balestrero
76'
Казираги Даниэль
(Киерво Риккардо)
1:0
78'
 
Ла Мантия Андреа
Бутич Карло
83'
Джорджини Андреа
Raphael Kofler
 
83'
Чиско Андреа
Киерво Риккардо
 
83'
Amney Moutassime
Раути Никола
 
86'
 
Сау Марко
Ди Мольфетта Давиде
86'
 
Alessandro Pietrelli
Фьордилино Лука
86'
 
Denis Hergheligiu
Davide Balestrero

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 358 Количество передач 508
  • 41 Владение мячом, % 59
1
Полуцци
Джакомо
28
Raphael
Kofler
2
Скалья
Филиппо
55
Мазиелло
Андреа
3
Каньяно
Андреа
11
Киерво
Риккардо
15
Бро
Жереми
21
Тайт
Фабиан
17
Казираги
Даниэль
33
Silvio
Merkaj
23
Раути
Никола
1
Пицциньякко
Семуэль
8
Davide
Balestrero
23
Чеппители
Лука
87
Мартелла
Бруно
66
Federico
Bergonzi
39
Курфалидис
Христос
16
Фьордилино
Лука
10
Ди
Мольфетта
Давиде
97
Феличи
Маттиа
14
Компаньон
Маттиа
9
Бутич
Карло
Зюйдтироль
4-4-2
ФералпиСало
3-5-2

История личных встреч

Зюйдтироль
ФералпиСало

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
30%
9 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед

25 матчей

32%
20%
48%
8 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

24%
36%
40%
6 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

СB
0:2
К
1:3
СC
1:0
СC
1:1
СC
0:2
СC
0:1
СC
1:0
СC
1:1
СC
2:3
СC
3:2
СC
2:1
ЛП
1:0
ЛП
1:2
ЛП
1:1
ЛП
0:0
ЛП
0:1
ЛП
4:1
КИЛП
0:2
ППД
1:3
ППД
3:2
ППД
3:1
ППД
3:0
КИЛП
1:2
СCB
2:0
СCB
0:0

Голы

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

16
18

Голов в среднем за матч

1.23
1.5

Среднее время на гол

73
60

Всего голов

32
31

Голов в среднем за матч

1.28
1.24

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
4
Больше 16%
Меньше 84%
21

Среднее время на гол

70
72

Бомбардиры внутри турнира

Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казираги Даниэль 12 (8) 0.6
Одогву Рафаэль 4 0.2
Silvio Merkaj 3 0.15
Emanuele Pecorino 2 0.1
Тайт Фабиан 1 0.05
Киерво Риккардо 1 0.05
Раути Никола 1 0.05
Мазиелло Андреа 1 0.05
Винетот Кевин 1 0.05
Simone Davi 0 0
Джорджини Андреа 0 0
ФералпиСало
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Компаньон Маттиа 3 0.15
Ла Мантия Андреа 2 0.1
Davide Balestrero 2 0.1
Бутич Карло 2 0.1
Зеннаро Маттиа 2 0.1
Феличи Маттиа 1 0.05
Federico Bergonzi 1 0.05
Сау Марко 1 0.05
Курфалидис Христос 1 0.05
Mattia Tonetto 1 0.05
Чеппители Лука 0 0
Мартелла Бруно 0 0
Летиция Гаэтано 0 0
Париджини Витторио 0 0
Ди Мольфетта Давиде 0 0

Карточки

Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мазиелло Андреа 6 0
Simone Davi 5 0
Казираги Даниэль 4 0
Петерс Дауда 4 0
Джорджини Андреа 4 0
Куомо Джузеппе 2 1
Одогву Рафаэль 3 0
Тайт Фабиан 3 0
Emanuele Pecorino 3 0
Гирингелли Лука 2 0
Полуцци Джакомо 2 0
Чиско Андреа 2 0
Silvio Merkaj 2 0
Винетот Кевин 1 0
Сьега Николас 1 0
Бро Жереми 1 0
Ровер Маттео 1 0
Раути Никола 1 0
Каньяно Андреа 1 0
Raphael Kofler 1 0
ФералпиСало
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Davide Balestrero 9 0
Чеппители Лука 7 0
Фьордилино Лука 5 0
Феличи Маттиа 3 1
Париджини Витторио 3 0
Пицциньякко Семуэль 3 0
Зеннаро Маттиа 3 0
Компаньон Маттиа 3 0
Курфалидис Христос 3 0
Ла Мантия Андреа 2 0
Мартелла Бруно 2 0
Бутич Карло 2 0
Alessandro Pilati 2 0
Летиция Гаэтано 0 1
Карраро Федерико 1 0
Loris Bacchetti 1 0
Federico Bergonzi 1 0
Denis Hergheligiu 1 0
Mattia Tonetto 1 0

Результаты матчей

Зюйдтироль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
ФералпиСало
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

7
5
Зюйдтироль
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
ФералпиСало
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

8
6
Зюйдтироль
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
20% (4)
40% (8)
ФералпиСало
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

12
12

Упущенные победы

15
11

Голы по времени матча

Забито

14
10
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
1
7%
2
20%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
4
40%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
7
50%
2
20%
76-90

Пропущено

13
20
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
15%
2
10%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
4
31%
3
15%
31-45
3
23%
4
20%
46-60
2
15%
3
15%
61-75
2
15%
5
25%
76-90

Забито

12
7
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
1
8%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
3
25%
1
14%
46-60
2
17%
2
29%
61-75
3
25%
1
14%
76-90

Пропущено

16
16
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
3
19%
3
19%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
1
6%
4
25%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
4
25%
3
19%
76-90

Забито

26
17
7 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 8
2
8%
3
18%
1-15
2
8%
2
12%
16-30
3
12%
1
6%
31-45
5
19%
5
29%
29%
46-60
4
15%
3
18%
61-75
10
38%
3
18%
76-90

Пропущено

29
36
13 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 19
5
17%
5
14%
1-15
3
10%
5
14%
16-30
5
17%
7
19%
31-45
5
17%
7
19%
46-60
5
17%
4
11%
61-75
6
21%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Зюйдтироль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лекко - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Бари - Зюйдтироль 2:1
Зюйдтироль - Комо 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Тироль 0:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Асколи 3:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Специя 3:3
ФералпиСало
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ФералпиСало - Венеция 2:2 Сампдория - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Тернана - ФералпиСало 2:1
ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Комо - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Бари 3:3 Козенца - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Брешия - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Специя 1:2 Лекко - ФералпиСало 1:2 ФералпиСало - Пиза 0:1 ФералпиСало - Модена 1:1 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Палермо - ФералпиСало 3:0 Асколи - ФералпиСало 3:0 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Парма - ФералпиСало 2:0

Результаты матчей

Зюйдтироль
ФералпиСало

Точный счет

3:1
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
2
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:1
4 раза 40%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:1
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
0
4 раза 20%
3
4 раза 20%
2
3 раза 15%
0
9 раз 45%
1
7 раз 35%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Зюйдтироль
ФералпиСало

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
4
4
6
1.5
2
7
3
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
5
3
7
1.5
2
9
1
9
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
11
9
7
13
1.5
4
16
4
16
2.5
2
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 19 12 5 2 37 - 17 41
2.
Комо
 20 11 5 4 29 - 21 38
3.
Читтаделла
 20 10 6 4 27 - 20 36
4.
Венеция
 19 10 5 4 31 - 20 35
5.
Катанзаро
 20 10 3 7 33 - 27 33
6.
Кремонезе
 19 9 5 5 28 - 16 32
7.
Палермо
 20 9 5 6 32 - 25 32
8.
Брешия
 20 7 7 6 22 - 21 28
9.
Модена
 20 7 7 6 20 - 24 28
10.
Бари
 20 5 11 4 21 - 21 26
11.
Сампдория
 19 7 4 8 24 - 25 25
12.
Реджана
 2:2 20 5 9 6 23 - 26 24
13.
Зюйдтироль
 20 6 5 9 27 - 28 23
14.
Пиза
 2:2 20 5 8 7 20 - 23 23
15.
Козенца
 19 5 6 8 19 - 21 21
16.
Лекко
 20 5 5 10 23 - 34 20
17.
Тернана
 20 4 6 10 24 - 30 18
18.
Асколи
 19 4 5 10 17 - 24 17
19.
Специя
 20 3 8 9 16 - 31 17
20.
ФералпиСало
 20 3 5 12 17 - 36 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Читтаделла
 11 7 2 2 19 - 12 23
2.
Парма
 10 6 4 0 18 - 8 22
3.
Комо
 10 6 3 1 18 - 11 21
4.
Венеция
 10 6 2 2 20 - 14 20
5.
Катанзаро
 10 6 1 3 21 - 15 19
6.
Палермо
 10 5 1 4 16 - 13 16
7.
Кремонезе
 10 4 3 3 13 - 7 15
8.
Бари
 10 3 6 1 11 - 10 15
9.
Модена
 10 4 2 4 10 - 12 14
10.
Сампдория
 10 4 1 5 13 - 13 13
11.
Козенца
 10 3 3 4 15 - 12 12
12.
Зюйдтироль
 10 3 3 4 14 - 13 12
13.
Брешия
 10 3 3 4 9 - 11 12
14.
Реджана
 2:2 10 2 6 2 10 - 11 12
15.
Асколи
 9 3 2 4 9 - 8 11
16.
Пиза
 2:2 10 2 5 3 11 - 12 11
17.
Лекко
 9 3 1 5 12 - 16 10
18.
Тернана
 10 2 4 4 9 - 9 10
19.
Специя
 9 1 5 3 5 - 7 8
20.
ФералпиСало
 9 1 3 5 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 9 6 1 2 19 - 9 19
2.
Кремонезе
 9 5 2 2 15 - 9 17
3.
Комо
 10 5 2 3 11 - 10 17
4.
Палермо
 10 4 4 2 16 - 12 16
5.
Брешия
 10 4 4 2 13 - 10 16
6.
Венеция
 9 4 3 2 11 - 6 15
7.
Катанзаро
 10 4 2 4 12 - 12 14
8.
Модена
 10 3 5 2 10 - 12 14
9.
Читтаделла
 9 3 4 2 8 - 8 13
10.
Сампдория
 9 3 3 3 11 - 12 12
11.
Пиза
 2:2 10 3 3 4 9 - 11 12
12.
Реджана
 2:2 10 3 3 4 13 - 15 12
13.
Зюйдтироль
 10 3 2 5 13 - 15 11
14.
Бари
 10 2 5 3 10 - 11 11
15.
Лекко
 11 2 4 5 11 - 18 10
16.
Козенца
 9 2 3 4 4 - 9 9
17.
Специя
 11 2 3 6 11 - 24 9
18.
Тернана
 10 2 2 6 15 - 21 8
19.
ФералпиСало
 11 2 2 7 9 - 21 8
20.
Асколи
 10 1 3 6 8 - 16 6
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (3)
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Парма Ман Деннис 8 (4)
Комо Кутроне Патрик 8 (2)
Асколи Мендеш Педру 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Читтаделла Бранка Симоне 10
Бьянко Алессандро 10
ФералпиСало Davide Balestrero 9
Асколи Беллучи Джузеппе 1 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 53'
      Фьордилино Лука получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Мартелла Бруно получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Казираги Даниэль получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Зюйдтироль 1:0 ФералпиСало онлайн

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