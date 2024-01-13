Тур: 20. Стадион: Марко Друсо.
1:0
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаКазираги Даниэль
34' Желтая карточкаМартелла Бруно
53' Желтая карточкаФьордилино Лука
63' Желтая карточкаБро Жереми
73' Желтая карточкаDavide Balestrero
1:0
76' ГолКазираги Даниэль
90'+6
Ход матча
32'
34'
53'
63'
76'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 5
-
6 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
358 Количество передач 508
-
41 Владение мячом, % 59
15
Бро
Жереми
21
Тайт
Фабиан
23
Раути
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Бро ЖеремиПолузащитник
-
21 Тайт ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Раути НиколаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
26 Чиско АндреаПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Federico Valente
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сау МаркоНападающий
-
77 Brayan Gjyla
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дзаффарони Марко
История личных встреч
Зюйдтироль
ФералпиСало
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
90%
30%
9 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед
25 матчей
32%
20%
48%
8 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
24%
36%
40%
6 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
16
18
Голов в среднем за матч
1.23
1.5
Среднее время на гол
73
60
Всего голов
32
31
Голов в среднем за матч
1.28
1.24
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
Среднее время на гол
70
72
Бомбардиры внутри турнира
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казираги Даниэль
|12 (8)
|0.6
|Одогву Рафаэль
|4
|0.2
|Silvio Merkaj
|3
|0.15
|Emanuele Pecorino
|2
|0.1
|Тайт Фабиан
|1
|0.05
|Киерво Риккардо
|1
|0.05
|Раути Никола
|1
|0.05
|Мазиелло Андреа
|1
|0.05
|Винетот Кевин
|1
|0.05
|Simone Davi
|0
|0
|Джорджини Андреа
|0
|0
ФералпиСало
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Компаньон Маттиа
|3
|0.15
|Ла Мантия Андреа
|2
|0.1
|Davide Balestrero
|2
|0.1
|Бутич Карло
|2
|0.1
|Зеннаро Маттиа
|2
|0.1
|Феличи Маттиа
|1
|0.05
|Federico Bergonzi
|1
|0.05
|Сау Марко
|1
|0.05
|Курфалидис Христос
|1
|0.05
|Mattia Tonetto
|1
|0.05
|Чеппители Лука
|0
|0
|Мартелла Бруно
|0
|0
|Летиция Гаэтано
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
|Ди Мольфетта Давиде
|0
|0
Карточки
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мазиелло Андреа
|6
|0
|Simone Davi
|5
|0
|Казираги Даниэль
|4
|0
|Петерс Дауда
|4
|0
|Джорджини Андреа
|4
|0
|Куомо Джузеппе
|2
|1
|Одогву Рафаэль
|3
|0
|Тайт Фабиан
|3
|0
|Emanuele Pecorino
|3
|0
|Гирингелли Лука
|2
|0
|Полуцци Джакомо
|2
|0
|Чиско Андреа
|2
|0
|Silvio Merkaj
|2
|0
|Винетот Кевин
|1
|0
|Сьега Николас
|1
|0
|Бро Жереми
|1
|0
|Ровер Маттео
|1
|0
|Раути Никола
|1
|0
|Каньяно Андреа
|1
|0
|Raphael Kofler
|1
|0
ФералпиСало
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Davide Balestrero
|9
|0
|Чеппители Лука
|7
|0
|Фьордилино Лука
|5
|0
|Феличи Маттиа
|3
|1
|Париджини Витторио
|3
|0
|Пицциньякко Семуэль
|3
|0
|Зеннаро Маттиа
|3
|0
|Компаньон Маттиа
|3
|0
|Курфалидис Христос
|3
|0
|Ла Мантия Андреа
|2
|0
|Мартелла Бруно
|2
|0
|Бутич Карло
|2
|0
|Alessandro Pilati
|2
|0
|Летиция Гаэтано
|0
|1
|Карраро Федерико
|1
|0
|Loris Bacchetti
|1
|0
|Federico Bergonzi
|1
|0
|Denis Hergheligiu
|1
|0
|Mattia Tonetto
|1
|0
Результаты матчей
Зюйдтироль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
ФералпиСало
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
7
5
Зюйдтироль
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
ФералпиСало
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
8
6
Зюйдтироль
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
20% (4)
40% (8)
ФералпиСало
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
12
12
Упущенные победы
15
11
Голы по времени матча
Забито
14
10
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
1
7%
2
20%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
4
40%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
7
50%
2
20%
76-90
Пропущено
13
20
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
15%
2
10%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
4
31%
3
15%
31-45
3
23%
4
20%
46-60
2
15%
3
15%
61-75
2
15%
5
25%
76-90
Забито
12
7
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
1
8%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
3
25%
1
14%
46-60
2
17%
2
29%
61-75
3
25%
1
14%
76-90
Пропущено
16
16
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
3
19%
3
19%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
1
6%
4
25%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
4
25%
3
19%
76-90
Забито
26
17
7 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 8
2
8%
3
18%
1-15
2
8%
2
12%
16-30
3
12%
1
6%
31-45
5
19%
5
29%
29%
46-60
4
15%
3
18%
61-75
10
38%
3
18%
76-90
Пропущено
29
36
13 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 19
5
17%
5
14%
1-15
3
10%
5
14%
16-30
5
17%
7
19%
31-45
5
17%
7
19%
46-60
5
17%
4
11%
61-75
6
21%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Зюйдтироль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лекко - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Бари - Зюйдтироль 2:1
Зюйдтироль - Комо 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Тироль 0:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Асколи 3:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Специя 3:3
ФералпиСало
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ФералпиСало - Венеция 2:2 Сампдория - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Тернана - ФералпиСало 2:1
ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Комо - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Бари 3:3 Козенца - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Брешия - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Специя 1:2 Лекко - ФералпиСало 1:2 ФералпиСало - Пиза 0:1 ФералпиСало - Модена 1:1 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Палермо - ФералпиСало 3:0 Асколи - ФералпиСало 3:0 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Парма - ФералпиСало 2:0
Результаты матчей
Зюйдтироль
ФералпиСало
Точный счет
3:1
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
2
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
4 раза 40%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:1
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
0
4 раза 20%
3
4 раза 20%
2
3 раза 15%
0
9 раз 45%
1
7 раз 35%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Зюйдтироль
ФералпиСало
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
54
46
27
37
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
65
37
29
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
119
713
416
416
218
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|5
|2
|37 - 17
|41
|2.
|20
|11
|5
|4
|29 - 21
|38
|3.
|20
|10
|6
|4
|27 - 20
|36
|4.
|19
|10
|5
|4
|31 - 20
|35
|5.
|20
|10
|3
|7
|33 - 27
|33
|6.
|19
|9
|5
|5
|28 - 16
|32
|7.
|20
|9
|5
|6
|32 - 25
|32
|8.
|20
|7
|7
|6
|22 - 21
|28
|9.
|20
|7
|7
|6
|20 - 24
|28
|10.
|20
|5
|11
|4
|21 - 21
|26
|11.
|19
|7
|4
|8
|24 - 25
|25
|12.
|2:2
|20
|5
|9
|6
|23 - 26
|24
|13.
|20
|6
|5
|9
|27 - 28
|23
|14.
|2:2
|20
|5
|8
|7
|20 - 23
|23
|15.
|19
|5
|6
|8
|19 - 21
|21
|16.
|20
|5
|5
|10
|23 - 34
|20
|17.
|20
|4
|6
|10
|24 - 30
|18
|18.
|19
|4
|5
|10
|17 - 24
|17
|19.
|20
|3
|8
|9
|16 - 31
|17
|20.
|20
|3
|5
|12
|17 - 36
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|19 - 12
|23
|2.
|10
|6
|4
|0
|18 - 8
|22
|3.
|10
|6
|3
|1
|18 - 11
|21
|4.
|10
|6
|2
|2
|20 - 14
|20
|5.
|10
|6
|1
|3
|21 - 15
|19
|6.
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|7.
|10
|4
|3
|3
|13 - 7
|15
|8.
|10
|3
|6
|1
|11 - 10
|15
|9.
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|10.
|10
|4
|1
|5
|13 - 13
|13
|11.
|10
|3
|3
|4
|15 - 12
|12
|12.
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|13.
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|14.
|2:2
|10
|2
|6
|2
|10 - 11
|12
|15.
|9
|3
|2
|4
|9 - 8
|11
|16.
|2:2
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|17.
|9
|3
|1
|5
|12 - 16
|10
|18.
|10
|2
|4
|4
|9 - 9
|10
|19.
|9
|1
|5
|3
|5 - 7
|8
|20.
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|19 - 9
|19
|2.
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|3.
|10
|5
|2
|3
|11 - 10
|17
|4.
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|5.
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|6.
|9
|4
|3
|2
|11 - 6
|15
|7.
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|8.
|10
|3
|5
|2
|10 - 12
|14
|9.
|9
|3
|4
|2
|8 - 8
|13
|10.
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|11.
|2:2
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|12.
|2:2
|10
|3
|3
|4
|13 - 15
|12
|13.
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|14.
|10
|2
|5
|3
|10 - 11
|11
|15.
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|16.
|9
|2
|3
|4
|4 - 9
|9
|17.
|11
|2
|3
|6
|11 - 24
|9
|18.
|10
|2
|2
|6
|15 - 21
|8
|19.
|11
|2
|2
|7
|9 - 21
|8
|20.
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|8 (4)
|Комо
|Кутроне Патрик
|8 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|7 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|10
|Бьянко Алессандро
|10
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|9
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 7