  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Комо
4:0
Второй тайм: 77'
Специя
0'
1:0
27' Гол
Да Кунья Лукас
2:0
37' Гол
Кутроне Патрик
3:0
59' Гол
Габриеллони Алессандро
4:0
63' Гол
Да Кунья Лукас
72' Желтая карточка
Абильдгор Оливер

Ход матча

27'
Да Кунья Лукас
(Абильдгор Оливер)
1:0
37'
Кутроне Патрик
(Да Кунья Лукас)
2:0
46'
 
Моро Лука
Антонуччи Мирко
59'
Габриеллони Алессандро
(Абильдгор Оливер)
3:0
63'
Да Кунья Лукас
4:0
65'
 
Виньяли Лука
Элия Сальваторе
69'
Вигорито Мауро
Шемпер Адриан
 
69'
Чаджиа Мутир
Габриеллони Алессандро
 
69'
Иовин Алессио
Бланко Алехандро
 
72'
Абильдгор Оливер
 
75'
Верди Симоне
Да Кунья Лукас
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Лучшие коэффициенты
Комо
Ничья
Специя
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Все Коэффициенты
1
Шемпер
Адриан
5
Курто
Марко
26
Одентал
Кас
93
Барба
Федерико
3
Сала
Марко
28
Абильдгор
Оливер
14
Беллемо
Алессандро
11
Бланко
Алехандро
10
Кутроне
Патрик
33
Да
Кунья
Лукас
9
Габриеллони
Алессандро
1
Зут
Йерун
27
Амьен-Аду
Кельвен
33
Гелашвили
Ива
43
Николау
Димитрис
7
Элия
Сальваторе
29
Кассата
Франческо
10
Эспозито
Сальваторе
25
Бандинелли
Филиппо
99
Верде
Даниэле
48
Антонуччи
Мирко
9
Эспозито
Франческо
Комо
4-2-3-1
Специя
4-3-2-1

История личных встреч

Комо
Специя

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

СB
0:1
К
5:1
СB
4:0
СB
1:1
СCA
1:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

1.75
0

Среднее время на гол

51
0

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

2.2
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

40
112

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 8 0.4
Верди Симоне 4 (3) 0.2
Габриеллони Алессандро 4 0.2
Иоанну Николас 3 0.15
Да Кунья Лукас 3 0.15
Барба Федерико 2 0.1
Одентал Кас 2 0.1
Абильдгор Оливер 1 0.05
Беллемо Алессандро 1 0.05
Черри Альберто 1 0.05
Иовин Алессио 0 0
Курто Марко 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
Коне Бенджамин 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моро Лука 3 0.15
Реца Аркадиуш 2 0.1
Эспозито Франческо 2 0.1
Верде Даниэле 2 (1) 0.1
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.05
Rachid Kouda 1 0.05
Христов Петко 1 0.05
Антонуччи Мирко 1 0.05
Гелашвили Ива 1 0.05
Бертола Николо 1 0.05
Николау Димитрис 0 0
Бандинелли Филиппо 0 0
Журковски Шимон 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Бенджамин 6 1
Курто Марко 5 0
Да Кунья Лукас 5 0
Базелли Даниэле 3 1
Барба Федерико 2 1
Кутроне Патрик 3 0
Габриеллони Алессандро 3 0
Верди Симоне 2 0
Иоанну Николас 2 0
Беллемо Алессандро 2 0
Одентал Кас 2 0
Абильдгор Оливер 2 0
Мустафа Сулиман 2 0
Кассандро Томмазо 2 0
Арригони Томмазо 1 0
Иовин Алессио 1 0
Шемпер Адриан 1 0
Чаджиа Мутир 1 0
Сала Марко 1 0
Fabio Rispoli 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 6 1
Журковски Шимон 5 1
Кассата Франческо 6 0
Эспозито Сальваторе 5 0
Rachid Kouda 5 0
Бандинелли Филиппо 4 0
Элия Сальваторе 4 0
Экдаль Альбин 2 1
Бертола Николо 2 1
Амьен-Аду Кельвен 3 0
Мюль Лукас 3 0
Антонуччи Мирко 3 0
Дронговски Бартломей 2 0
Верде Даниэле 2 0
Моро Лука 2 0
Эспозито Франческо 2 0
Лука Д'Анджело 0 1
Реца Аркадиуш 1 0
Христов Петко 1 0
Гелашвили Ива 1 0
Пьетра Никколо 1 0
Giovanni Corradini 1 0
Канделари Пьетро 1 0

Результаты матчей

Комо
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Специя
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
89% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

6
8
Комо
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Специя
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (2)
80% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

10
3
Комо
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Специя
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
63% (12)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

16
11

Голы по времени матча

Забито

14
12
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
3
21%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
5
36%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
5
36%
1
8%
76-90

Пропущено

11
19
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
0
0%
3
16%
1-15
2
18%
1
5%
16-30
1
9%
1
5%
31-45
3
27%
5
26%
46-60
3
27%
3
16%
61-75
2
18%
6
32%
76-90

Забито

11
5
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
4
80%
76-90

Пропущено

10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
3
30%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

25
17
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
3 Не забивали 7
6
24%
1
6%
1-15
1
4%
3
18%
16-30
3
12%
4
24%
31-45
7
28%
1
6%
46-60
2
8%
3
18%
61-75
6
24%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

21
26
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
1
5%
3
12%
1-15
4
19%
2
8%
16-30
2
10%
2
8%
31-45
6
29%
6
23%
46-60
6
29%
5
19%
61-75
2
10%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
АДО Ден Хааг - Комо 0:2 Козенца - Комо 1:2 Комо - Палермо 3:3 Брешия - Комо 2:0
Комо - Модена 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Комо - Лекко 0:0 Комо - ФералпиСало 2:1 Асколи - Комо 0:1 Пиза - Комо 1:1 Комо - Катанзаро 1:0 Парма - Комо 2:1 Комо - Кремонезе 1:3 Бари - Комо 1:1 Комо - Сампдория 1:0 Читтаделла - Комо 0:3 Комо - Тернана 2:1 Специя - Комо 0:1 Комо - Реджана 2:2 Венеция - Комо 3:0
Специя
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Специя - Модена 1:1 Читтаделла - Специя 4:1 Специя - Бари 1:0 Асколи - Специя 1:2
Специя - Парма 0:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Тернана 2:2 Лекко - Специя 0:0 Кремонезе - Специя 3:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Козенца 0:0 Палермо - Специя 2:2 Специя - Пиза 0:0 ФералпиСало - Специя 1:2 Специя - Брешия 0:0 Специя - Реджана 1:2 Венеция - Специя 1:0 Специя - Комо 0:1 Катанзаро - Специя 3:0 Зюйдтироль - Специя 3:3

Результаты матчей

Комо
Специя

Точный счет

2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
0:0
4 раза 21%
1:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Комо
Специя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
5
5
4
1.5
1
8
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
2
8
1.5
4
6
1
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
10
9
7
12
1.5
5
14
2
17
2.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 19 12 5 2 37 - 17 41
2.
Комо
 4:0 20 11 5 4 29 - 21 38
3.
Читтаделла
 1:0 20 10 6 4 26 - 20 36
4.
Венеция
 19 10 5 4 31 - 20 35
5.
Катанзаро
 20 10 3 7 33 - 27 33
6.
Кремонезе
 19 9 5 5 28 - 16 32
7.
Палермо
 0:1 20 9 5 6 32 - 24 32
8.
Брешия
 2:1 20 7 7 6 22 - 21 28
9.
Модена
 1:2 20 7 7 6 20 - 24 28
10.
Бари
 2:0 20 5 11 4 20 - 20 26
11.
Сампдория
 19 7 4 8 24 - 25 25
12.
Реджана
 19 5 8 6 21 - 24 23
13.
Зюйдтироль
 1:0 20 6 5 9 27 - 28 23
14.
Пиза
 19 5 7 7 18 - 21 22
15.
Козенца
 19 5 6 8 19 - 21 21
16.
Лекко
 20 5 5 10 23 - 34 20
17.
Тернана
 0:2 20 4 6 10 23 - 29 18
18.
Асколи
 19 4 5 10 17 - 24 17
19.
Специя
 0:4 20 3 8 9 16 - 31 17
20.
ФералпиСало
 0:1 20 3 5 12 17 - 36 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Читтаделла
 1:0 11 7 2 2 18 - 12 23
2.
Парма
 10 6 4 0 18 - 8 22
3.
Комо
 4:0 10 6 3 1 18 - 11 21
4.
Венеция
 10 6 2 2 20 - 14 20
5.
Катанзаро
 10 6 1 3 21 - 15 19
6.
Палермо
 0:1 10 5 1 4 16 - 13 16
7.
Кремонезе
 10 4 3 3 13 - 7 15
8.
Бари
 2:0 10 3 6 1 10 - 9 15
9.
Модена
 1:2 10 4 2 4 10 - 12 14
10.
Сампдория
 10 4 1 5 13 - 13 13
11.
Козенца
 10 3 3 4 15 - 12 12
12.
Зюйдтироль
 1:0 10 3 3 4 14 - 13 12
13.
Брешия
 2:1 10 3 3 4 9 - 11 12
14.
Реджана
 10 2 6 2 10 - 11 12
15.
Асколи
 9 3 2 4 9 - 8 11
16.
Лекко
 9 3 1 5 12 - 16 10
17.
Пиза
 9 2 4 3 9 - 10 10
18.
Тернана
 0:2 10 2 4 4 9 - 9 10
19.
Специя
 0:4 9 1 5 3 5 - 7 8
20.
ФералпиСало
 0:1 9 1 3 5 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 9 6 1 2 19 - 9 19
2.
Кремонезе
 9 5 2 2 15 - 9 17
3.
Комо
 4:0 10 5 2 3 11 - 10 17
4.
Палермо
 0:1 10 4 4 2 16 - 11 16
5.
Брешия
 2:1 10 4 4 2 13 - 10 16
6.
Венеция
 9 4 3 2 11 - 6 15
7.
Катанзаро
 10 4 2 4 12 - 12 14
8.
Модена
 1:2 10 3 5 2 10 - 12 14
9.
Читтаделла
 1:0 9 3 4 2 8 - 8 13
10.
Сампдория
 9 3 3 3 11 - 12 12
11.
Пиза
 10 3 3 4 9 - 11 12
12.
Реджана
 9 3 2 4 11 - 13 11
13.
Зюйдтироль
 1:0 10 3 2 5 13 - 15 11
14.
Бари
 2:0 10 2 5 3 10 - 11 11
15.
Лекко
 11 2 4 5 11 - 18 10
16.
Козенца
 9 2 3 4 4 - 9 9
17.
Специя
 0:4 11 2 3 6 11 - 24 9
18.
Тернана
 0:2 10 2 2 6 14 - 20 8
19.
ФералпиСало
 0:1 11 2 2 7 9 - 21 8
20.
Асколи
 10 1 3 6 8 - 16 6
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (3)
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Парма Ман Деннис 8 (4)
Комо Кутроне Патрик 8 (2)
Асколи Мендеш Педру 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Читтаделла Бранка Симоне 9
ФералпиСало Davide Balestrero 9
Бьянко Алессандро 9
Асколи Беллучи Джузеппе 1 7
Весь список
  • 63'
    Сала Марко сделал результативную передачу.
  • 59'
    Абильдгор Оливер сделал результативную передачу.
  • 59'
    Г О О О О Л - Alessandro Gabrielloni бьет в цель!
  • 46'
    Антонуччи Мирко уходит с поля. Моро Лука выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Да Кунья Лукас сделал результативную передачу.
  • 37'
    Г О О О О Л - Кутроне Патрик бьет в цель!
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    • 27'
      Абильдгор Оливер сделал результативную передачу.
    • 27'
      Г О О О О Л - Да Кунья Лукас бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 51% завершится победой Комо.
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