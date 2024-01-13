Тур: 20. Стадион: Stadio G. Sinigaglia.
0'
1:0
27' ГолДа Кунья Лукас
2:0
37' ГолКутроне Патрик
3:0
59' ГолГабриеллони Алессандро
4:0
63' ГолДа Кунья Лукас
72' Желтая карточкаАбильдгор Оливер
79' Желтая карточкаАмьен-Аду Кельвен
90'+4
Ход матча
27'
37'
2:0
59'
63'
4:0
72'
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 4
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 21
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
428 Количество передач 436
-
49 Владение мячом, % 51
26
Одентал
Кас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Diego Ronco
-
-
Главный тренер: Osian Roberts
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Зовко ПетарВратарь
-
14 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Ципот ТиоПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
История личных встреч
Комо
Специя
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
1.75
0
Среднее время на гол
51
0
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
2.2
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
40
112
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|8
|0.4
|Верди Симоне
|4 (3)
|0.2
|Габриеллони Алессандро
|4
|0.2
|Иоанну Николас
|3
|0.15
|Да Кунья Лукас
|3
|0.15
|Барба Федерико
|2
|0.1
|Одентал Кас
|2
|0.1
|Абильдгор Оливер
|1
|0.05
|Беллемо Алессандро
|1
|0.05
|Черри Альберто
|1
|0.05
|Иовин Алессио
|0
|0
|Курто Марко
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Коне Бенджамин
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моро Лука
|3
|0.15
|Реца Аркадиуш
|2
|0.1
|Эспозито Франческо
|2
|0.1
|Верде Даниэле
|2 (1)
|0.1
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.05
|Rachid Kouda
|1
|0.05
|Христов Петко
|1
|0.05
|Антонуччи Мирко
|1
|0.05
|Гелашвили Ива
|1
|0.05
|Бертола Николо
|1
|0.05
|Николау Димитрис
|0
|0
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Бенджамин
|6
|1
|Курто Марко
|5
|0
|Да Кунья Лукас
|5
|0
|Базелли Даниэле
|3
|1
|Барба Федерико
|2
|1
|Кутроне Патрик
|3
|0
|Габриеллони Алессандро
|3
|0
|Верди Симоне
|2
|0
|Иоанну Николас
|2
|0
|Беллемо Алессандро
|2
|0
|Одентал Кас
|2
|0
|Абильдгор Оливер
|2
|0
|Мустафа Сулиман
|2
|0
|Кассандро Томмазо
|2
|0
|Арригони Томмазо
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Шемпер Адриан
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
|Сала Марко
|1
|0
|Fabio Rispoli
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Димитрис
|6
|1
|Журковски Шимон
|5
|1
|Кассата Франческо
|6
|0
|Эспозито Сальваторе
|5
|0
|Rachid Kouda
|5
|0
|Бандинелли Филиппо
|4
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|4
|0
|Элия Сальваторе
|4
|0
|Экдаль Альбин
|2
|1
|Бертола Николо
|2
|1
|Мюль Лукас
|3
|0
|Антонуччи Мирко
|3
|0
|Дронговски Бартломей
|2
|0
|Верде Даниэле
|2
|0
|Моро Лука
|2
|0
|Эспозито Франческо
|2
|0
|Лука Д'Анджело
|0
|1
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Христов Петко
|1
|0
|Гелашвили Ива
|1
|0
|Пьетра Никколо
|1
|0
|Giovanni Corradini
|1
|0
|Канделари Пьетро
|1
|0
Результаты матчей
Комо
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Специя
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
89% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
6
8
Комо
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Специя
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
18% (2)
82% (9)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
10
3
Комо
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
Специя
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
60% (12)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
40% (8)
50% (10)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
16
11
Голы по времени матча
Забито
18
12
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
3
17%
1
8%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
2
11%
3
25%
31-45
6
33%
1
8%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
5
28%
1
8%
76-90
Пропущено
11
23
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
0
0%
3
13%
1-15
2
18%
2
9%
16-30
1
9%
2
9%
31-45
3
27%
6
26%
46-60
3
27%
4
17%
61-75
2
18%
6
26%
76-90
Забито
11
5
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
4
80%
76-90
Пропущено
10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
3
30%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
29
17
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 6
3 Не забивали 8
6
21%
1
6%
1-15
2
7%
3
18%
16-30
4
14%
4
24%
31-45
8
28%
1
6%
46-60
3
10%
3
18%
61-75
6
21%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
21
30
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
1
5%
3
10%
1-15
4
19%
3
10%
16-30
2
10%
3
10%
31-45
6
29%
7
23%
46-60
6
29%
6
20%
61-75
2
10%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
АДО Ден Хааг - Комо 0:2 Козенца - Комо 1:2 Комо - Палермо 3:3 Брешия - Комо 2:0
Комо - Модена 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Комо - Лекко 0:0 Комо - ФералпиСало 2:1 Асколи - Комо 0:1 Пиза - Комо 1:1 Комо - Катанзаро 1:0 Парма - Комо 2:1 Комо - Кремонезе 1:3 Бари - Комо 1:1 Комо - Сампдория 1:0 Читтаделла - Комо 0:3 Комо - Тернана 2:1 Специя - Комо 0:1 Комо - Реджана 2:2 Венеция - Комо 3:0
Специя
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Специя - Модена 1:1 Читтаделла - Специя 4:1 Специя - Бари 1:0 Асколи - Специя 1:2
Специя - Парма 0:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Тернана 2:2 Лекко - Специя 0:0 Кремонезе - Специя 3:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Козенца 0:0 Палермо - Специя 2:2 Специя - Пиза 0:0 ФералпиСало - Специя 1:2 Специя - Брешия 0:0 Специя - Реджана 1:2 Венеция - Специя 1:0 Специя - Комо 0:1 Катанзаро - Специя 3:0 Зюйдтироль - Специя 3:3
Результаты матчей
Комо
Специя
Точный счет
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:1
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:0
4 раза 20%
1:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
2
5 раз 25%
0
3 раза 15%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
0
10 раз 50%
1
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Комо
Специя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
45
64
18
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
65
28
47
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
1010
812
515
317
119
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|5
|2
|37 - 17
|41
|2.
|20
|11
|5
|4
|29 - 21
|38
|3.
|20
|10
|6
|4
|27 - 20
|36
|4.
|19
|10
|5
|4
|31 - 20
|35
|5.
|20
|10
|3
|7
|33 - 27
|33
|6.
|19
|9
|5
|5
|28 - 16
|32
|7.
|20
|9
|5
|6
|32 - 25
|32
|8.
|20
|7
|7
|6
|22 - 21
|28
|9.
|20
|7
|7
|6
|20 - 24
|28
|10.
|20
|5
|11
|4
|21 - 21
|26
|11.
|19
|7
|4
|8
|24 - 25
|25
|12.
|2:2
|20
|5
|9
|6
|23 - 26
|24
|13.
|20
|6
|5
|9
|27 - 28
|23
|14.
|2:2
|20
|5
|8
|7
|20 - 23
|23
|15.
|19
|5
|6
|8
|19 - 21
|21
|16.
|20
|5
|5
|10
|23 - 34
|20
|17.
|20
|4
|6
|10
|24 - 30
|18
|18.
|19
|4
|5
|10
|17 - 24
|17
|19.
|20
|3
|8
|9
|16 - 31
|17
|20.
|20
|3
|5
|12
|17 - 36
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|19 - 12
|23
|2.
|10
|6
|4
|0
|18 - 8
|22
|3.
|10
|6
|3
|1
|18 - 11
|21
|4.
|10
|6
|2
|2
|20 - 14
|20
|5.
|10
|6
|1
|3
|21 - 15
|19
|6.
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|7.
|10
|4
|3
|3
|13 - 7
|15
|8.
|10
|3
|6
|1
|11 - 10
|15
|9.
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|10.
|10
|4
|1
|5
|13 - 13
|13
|11.
|10
|3
|3
|4
|15 - 12
|12
|12.
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|13.
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|14.
|2:2
|10
|2
|6
|2
|10 - 11
|12
|15.
|9
|3
|2
|4
|9 - 8
|11
|16.
|2:2
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|17.
|9
|3
|1
|5
|12 - 16
|10
|18.
|10
|2
|4
|4
|9 - 9
|10
|19.
|9
|1
|5
|3
|5 - 7
|8
|20.
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|19 - 9
|19
|2.
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|3.
|10
|5
|2
|3
|11 - 10
|17
|4.
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|5.
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|6.
|9
|4
|3
|2
|11 - 6
|15
|7.
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|8.
|10
|3
|5
|2
|10 - 12
|14
|9.
|9
|3
|4
|2
|8 - 8
|13
|10.
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|11.
|2:2
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|12.
|2:2
|10
|3
|3
|4
|13 - 15
|12
|13.
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|14.
|10
|2
|5
|3
|10 - 11
|11
|15.
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|16.
|9
|2
|3
|4
|4 - 9
|9
|17.
|11
|2
|3
|6
|11 - 24
|9
|18.
|10
|2
|2
|6
|15 - 21
|8
|19.
|11
|2
|2
|7
|9 - 21
|8
|20.
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|8 (4)
|Комо
|Кутроне Патрик
|8 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|7 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|10
|Бьянко Алессандро
|10
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|9
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 7