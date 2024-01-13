  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Бари
2:0
Второй тайм: 78'
Тернана
0'
17' Желтая карточка
Каллон Яя
1:0
41' Гол
Риччи Джакомо
2:0
43' Гол
Насти Марко
55' Желтая карточка
Лабойко Якуб
71' Желтая карточка
Lorenzo Lucchesi

Ход матча

15'
Матино Эммануэле
Ди Чезаре Валерио
 
17'
Каллон Яя
 
41'
Риччи Джакомо
(Сибилли Джузеппе)
1:0
43'
Насти Марко
(Каллон Яя)
2:0
55'
 
Лабойко Якуб
59'
 
Пююхтя Никлас
Луперини Грегорио
59'
 
Де Бур Кес
Лабойко Якуб
64'
Ismail Achik
Каллон Яя
 
68'
 
Зуберек Ян
Ди Стефано Филиппо
70'
 
Фавазули Костантино
Карбони Франко
71'
 
Lorenzo Lucchesi

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Бари
Ничья
Тернана
2.53
3.35
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41.00
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Все Коэффициенты
22
Бренно
93
Дорваль
Мехди
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
31
Риччи
Джакомо
24
Эджума
Малком
8
Бенали
Ахмед
4
Майта
Маттиа
91
Каллон
Яя
9
Насти
Марко
20
Сибилли
Джузеппе
1
Яннарилли
Энтони
23
Диаките
Салим
4
Соренсен
Фредерик
44
Lorenzo
Lucchesi
15
Касасола
Тиаго
79
Карбони
Франко
25
Лабойко
Якуб
71
Луперини
Грегорио
73
Маргинеан
Юлиус
9
Раймондо
Антонио
28
Ди
Стефано
Филиппо
Бари
4-3-3
Тернана
3-4-1-2

История личных встреч

Бари
Тернана

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

20 матчей

40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы

История матчей

СB
0:0
СB
1:0
СB
0:0
СC
2:1
СC
1:3
СCППО
1:1
СC
2:2
СC
2:0
СB
1:2
СB
3:0
СB
3:1
СB
0:0
СB
4:0
СB
3:0
СB
2:0
СB
0:1
СB
1:3
СB
2:1
СB
0:0
СB
2:0

Голы

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

1.8
0.8

Среднее время на гол

50
112

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.2
0.7

Среднее время на гол

75
128

Всего голов

30
15

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Тотал матчей

2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
5
Больше 25%
Меньше 75%
15

Среднее время на гол

60
120

Бомбардиры внутри турнира

Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибилли Джузеппе 6 (1) 0.3
Насти Марко 4 0.2
Куцупиас Илиас 2 0.1
Ди Чезаре Валерио 2 0.1
Дьяв Давиде 2 0.1
Викари Франческо 1 0.05
Риччи Джакомо 1 0.05
Ismail Achik 1 0.05
Akpa Chukwu Hemsley 1 0.05
Майелло Раффаэле 0 0
Менез Жереми 0 0
Майта Маттиа 0 0
Араму Маттиа 0 0
Акампора Дженнаро 0 0
Каллон Яя 0 0
Дорваль Мехди 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раймондо Антонио 7 0.35
Касасола Тиаго 4 0.2
Ди Стефано Филиппо 3 0.15
Диаките Салим 2 0.1
Соренсен Фредерик 2 0.1
Фалетти Сесар 1 (1) 0.05
Луперини Грегорио 1 0.05
Lorenzo Lucchesi 1 0.05
Дионизи Федерико 1 0.05
Челли Алессандро III 1 0.05
Пююхтя Никлас 0 0
Мантовани Валерио 0 0
Лабойко Якуб 0 0
Коррадо Никколо 0 0
Фавазули Костантино 0 0

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 10 1
Сибилли Джузеппе 6 0
Насти Марко 6 0
Риччи Джакомо 5 0
Майта Маттиа 3 1
Викари Франческо 4 0
Акампора Дженнаро 4 0
Менез Жереми 2 1
Бенали Ахмед 3 0
Бренно 3 0
Майелло Раффаэле 2 0
Дьяв Давиде 2 0
Куцупиас Илиас 2 0
Дорваль Мехди 2 0
Ismail Achik 2 0
Эджума Малком 1 0
Каллон Яя 1 0
Akpa Chukwu Hemsley 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лабойко Якуб 8 0
Фалетти Сесар 6 0
Диаките Салим 6 0
Луперини Грегорио 5 0
Капуано Марко 2 1
Де Бур Кес 2 1
Челли Алессандро III 3 0
Раймондо Антонио 3 0
Lorenzo Lucchesi 3 0
Коррадо Никколо 1 1
Яннарилли Энтони 2 0
Дионизи Федерико 2 0
Соренсен Фредерик 2 0
Касасола Тиаго 2 0
Ди Стефано Филиппо 2 0
Фавазули Костантино 2 0
Вивиани Федерико 1 0
Пройетти Маттиа 1 0
Фавилли Андреа 1 0
Богдан Лука 1 0
Пююхтя Никлас 1 0
Маргинеан Юлиус 1 0

Результаты матчей

Бари
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Тернана
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

5
9
Бари
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Тернана
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

10
8
Бари
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Тернана
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

15
17

Голы по времени матча

Забито

8
15
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
1
13%
2
13%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
3
38%
4
27%
61-75
1
13%
4
27%
76-90

Пропущено

9
17
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
0
0%
3
18%
1-15
2
22%
3
18%
16-30
2
22%
3
18%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
4
24%
76-90

Забито

11
9
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
1
9%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
4
36%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
36%
2
22%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
4
40%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
30%
3
33%
61-75
3
30%
2
22%
76-90

Забито

19
24
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 8
6 Не забивали 5
2
11%
4
17%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
2
11%
3
13%
31-45
5
26%
4
17%
46-60
3
16%
6
25%
61-75
5
26%
6
25%
76-90

Пропущено

19
26
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 17
4
21%
4
15%
1-15
2
11%
4
15%
16-30
2
11%
4
15%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
4
21%
3
12%
61-75
7
37%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Сампдория - Бари 1:1 Бари - Козенца 0:0 Специя - Бари 1:0 Бари - Зюйдтироль 2:1
Лекко - Бари 1:0 Бари - Венеция 0:3 ФералпиСало - Бари 3:3 Бари - Асколи 1:0 Брешия - Бари 1:2 Бари - Модена 1:1 Реджана - Бари 1:1 Бари - Комо 1:1 Парма - Бари 2:1 Бари - Катанзаро 2:2 Пиза - Бари 1:1 Тернана - Бари 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Кремонезе - Бари 0:1 Бари - Палермо 0:0 Бари - Парма 0:3
Тернана
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Тернана - Пиза 1:1 Парма - Тернана 3:1 Лекко - Тернана 2:3 Тернана - ФералпиСало 2:1
Козенца - Тернана 1:3 Тернана - Палермо 1:1 Специя - Тернана 2:2 Тернана - Венеция 0:1 Модена - Тернана 2:1 Тернана - Брешия 0:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Тернана - Реджана 3:0 Асколи - Тернана 2:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Комо - Тернана 2:1 Тернана - Бари 0:0 Тернана - Кремонезе 0:1 Катанзаро - Тернана 2:1 Тернана - Сампдория 1:2 Салернитана - Тернана 1:0

Результаты матчей

Бари
Тернана

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
2:1
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

1:1
6 раз 32%
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%

Тоталы голов в матче

Бари
Тернана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
4
2
7
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
1
2
8
1.5
4
5
1
9
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
14
5
4
15
1.5
6
13
1
18
2.5
3
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 19 12 5 2 37 - 17 41
2.
Комо
 4:0 20 11 5 4 29 - 21 38
3.
Читтаделла
 1:0 20 10 6 4 26 - 20 36
4.
Венеция
 19 10 5 4 31 - 20 35
5.
Катанзаро
 20 10 3 7 33 - 27 33
6.
Кремонезе
 19 9 5 5 28 - 16 32
7.
Палермо
 0:1 20 9 5 6 32 - 24 32
8.
Брешия
 2:1 20 7 7 6 22 - 21 28
9.
Модена
 1:2 20 7 7 6 20 - 24 28
10.
Бари
 2:0 20 5 11 4 20 - 20 26
11.
Сампдория
 19 7 4 8 24 - 25 25
12.
Реджана
 19 5 8 6 21 - 24 23
13.
Зюйдтироль
 1:0 20 6 5 9 27 - 28 23
14.
Пиза
 19 5 7 7 18 - 21 22
15.
Козенца
 19 5 6 8 19 - 21 21
16.
Лекко
 20 5 5 10 23 - 34 20
17.
Тернана
 0:2 20 4 6 10 23 - 29 18
18.
Асколи
 19 4 5 10 17 - 24 17
19.
Специя
 0:4 20 3 8 9 16 - 31 17
20.
ФералпиСало
 0:1 20 3 5 12 17 - 36 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Читтаделла
 1:0 11 7 2 2 18 - 12 23
2.
Парма
 10 6 4 0 18 - 8 22
3.
Комо
 4:0 10 6 3 1 18 - 11 21
4.
Венеция
 10 6 2 2 20 - 14 20
5.
Катанзаро
 10 6 1 3 21 - 15 19
6.
Палермо
 0:1 10 5 1 4 16 - 13 16
7.
Кремонезе
 10 4 3 3 13 - 7 15
8.
Бари
 2:0 10 3 6 1 10 - 9 15
9.
Модена
 1:2 10 4 2 4 10 - 12 14
10.
Сампдория
 10 4 1 5 13 - 13 13
11.
Козенца
 10 3 3 4 15 - 12 12
12.
Зюйдтироль
 1:0 10 3 3 4 14 - 13 12
13.
Брешия
 2:1 10 3 3 4 9 - 11 12
14.
Реджана
 10 2 6 2 10 - 11 12
15.
Асколи
 9 3 2 4 9 - 8 11
16.
Лекко
 9 3 1 5 12 - 16 10
17.
Пиза
 9 2 4 3 9 - 10 10
18.
Тернана
 0:2 10 2 4 4 9 - 9 10
19.
Специя
 0:4 9 1 5 3 5 - 7 8
20.
ФералпиСало
 0:1 9 1 3 5 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 9 6 1 2 19 - 9 19
2.
Кремонезе
 9 5 2 2 15 - 9 17
3.
Комо
 4:0 10 5 2 3 11 - 10 17
4.
Палермо
 0:1 10 4 4 2 16 - 11 16
5.
Брешия
 2:1 10 4 4 2 13 - 10 16
6.
Венеция
 9 4 3 2 11 - 6 15
7.
Катанзаро
 10 4 2 4 12 - 12 14
8.
Модена
 1:2 10 3 5 2 10 - 12 14
9.
Читтаделла
 1:0 9 3 4 2 8 - 8 13
10.
Сампдория
 9 3 3 3 11 - 12 12
11.
Пиза
 10 3 3 4 9 - 11 12
12.
Реджана
 9 3 2 4 11 - 13 11
13.
Зюйдтироль
 1:0 10 3 2 5 13 - 15 11
14.
Бари
 2:0 10 2 5 3 10 - 11 11
15.
Лекко
 11 2 4 5 11 - 18 10
16.
Козенца
 9 2 3 4 4 - 9 9
17.
Специя
 0:4 11 2 3 6 11 - 24 9
18.
Тернана
 0:2 10 2 2 6 14 - 20 8
19.
ФералпиСало
 0:1 11 2 2 7 9 - 21 8
20.
Асколи
 10 1 3 6 8 - 16 6
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (3)
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Парма Ман Деннис 8 (4)
Комо Кутроне Патрик 8 (2)
Асколи Мендеш Педру 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Читтаделла Бранка Симоне 9
ФералпиСало Davide Balestrero 9
Бьянко Алессандро 9
Асколи Беллучи Джузеппе 1 7
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Бари
    Ничья
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    2.53
    3.35
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    41.00
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