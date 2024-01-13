Тур: 20. Стадион: Сан Никола.
0'
17' Желтая карточкаКаллон Яя
1:0
41' ГолРиччи Джакомо
2:0
43' ГолНасти Марко
55' Желтая карточкаЛабойко Якуб
71' Желтая карточкаLorenzo Lucchesi
Ход матча
17'
41'
43'
2:0
55'
71'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 0
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
22
Бренно
91
Каллон
Яя
- Основной состав
-
22 БренноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Каллон ЯяНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Лулич КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
49 Араму МаттиаНападающий
-
-
-
11 Ismail Achik
-
Главный тренер: Марино Паскуале
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
11 Зуберек Ян
-
-
Главный тренер: Бреда Роберто
История личных встреч
Бари
Тернана
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
20 матчей
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
1.8
0.8
Среднее время на гол
50
112
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.2
0.7
Среднее время на гол
75
128
Всего голов
30
15
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Тотал матчей
2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
Среднее время на гол
60
120
Бомбардиры внутри турнира
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибилли Джузеппе
|6 (1)
|0.3
|Насти Марко
|4
|0.2
|Куцупиас Илиас
|2
|0.1
|Ди Чезаре Валерио
|2
|0.1
|Дьяв Давиде
|2
|0.1
|Викари Франческо
|1
|0.05
|Риччи Джакомо
|1
|0.05
|Ismail Achik
|1
|0.05
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0.05
|Майелло Раффаэле
|0
|0
|Менез Жереми
|0
|0
|Майта Маттиа
|0
|0
|Араму Маттиа
|0
|0
|Акампора Дженнаро
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
|Дорваль Мехди
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раймондо Антонио
|7
|0.35
|Касасола Тиаго
|4
|0.2
|Ди Стефано Филиппо
|3
|0.15
|Диаките Салим
|2
|0.1
|Соренсен Фредерик
|2
|0.1
|Фалетти Сесар
|1 (1)
|0.05
|Луперини Грегорио
|1
|0.05
|Lorenzo Lucchesi
|1
|0.05
|Дионизи Федерико
|1
|0.05
|Челли Алессандро III
|1
|0.05
|Пююхтя Никлас
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
|Лабойко Якуб
|0
|0
|Коррадо Никколо
|0
|0
|Фавазули Костантино
|0
|0
Карточки
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|10
|1
|Сибилли Джузеппе
|6
|0
|Насти Марко
|6
|0
|Риччи Джакомо
|5
|0
|Майта Маттиа
|3
|1
|Викари Франческо
|4
|0
|Акампора Дженнаро
|4
|0
|Менез Жереми
|2
|1
|Бенали Ахмед
|3
|0
|Бренно
|3
|0
|Майелло Раффаэле
|2
|0
|Дьяв Давиде
|2
|0
|Куцупиас Илиас
|2
|0
|Дорваль Мехди
|2
|0
|Ismail Achik
|2
|0
|Эджума Малком
|1
|0
|Каллон Яя
|1
|0
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лабойко Якуб
|8
|0
|Фалетти Сесар
|6
|0
|Диаките Салим
|6
|0
|Луперини Грегорио
|5
|0
|Капуано Марко
|2
|1
|Де Бур Кес
|2
|1
|Челли Алессандро III
|3
|0
|Раймондо Антонио
|3
|0
|Lorenzo Lucchesi
|3
|0
|Коррадо Никколо
|1
|1
|Яннарилли Энтони
|2
|0
|Дионизи Федерико
|2
|0
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|Касасола Тиаго
|2
|0
|Ди Стефано Филиппо
|2
|0
|Фавазули Костантино
|2
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|0
|Фавилли Андреа
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Пююхтя Никлас
|1
|0
|Маргинеан Юлиус
|1
|0
Результаты матчей
Бари
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Тернана
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
5
9
Бари
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Тернана
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
10
8
Бари
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Тернана
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
15
17
Голы по времени матча
Забито
8
15
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
1
13%
2
13%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
3
38%
4
27%
61-75
1
13%
4
27%
76-90
Пропущено
9
17
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
0
0%
3
18%
1-15
2
22%
3
18%
16-30
2
22%
3
18%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
4
24%
76-90
Забито
11
9
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
1
9%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
4
36%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
36%
2
22%
76-90
Пропущено
10
9
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
4
40%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
30%
3
33%
61-75
3
30%
2
22%
76-90
Забито
19
24
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 8
6 Не забивали 5
2
11%
4
17%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
2
11%
3
13%
31-45
5
26%
4
17%
46-60
3
16%
6
25%
61-75
5
26%
6
25%
76-90
Пропущено
19
26
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 17
4
21%
4
15%
1-15
2
11%
4
15%
16-30
2
11%
4
15%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
4
21%
3
12%
61-75
7
37%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Бари
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Сампдория - Бари 1:1 Бари - Козенца 0:0 Специя - Бари 1:0 Бари - Зюйдтироль 2:1
Лекко - Бари 1:0 Бари - Венеция 0:3 ФералпиСало - Бари 3:3 Бари - Асколи 1:0 Брешия - Бари 1:2 Бари - Модена 1:1 Реджана - Бари 1:1 Бари - Комо 1:1 Парма - Бари 2:1 Бари - Катанзаро 2:2 Пиза - Бари 1:1 Тернана - Бари 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Кремонезе - Бари 0:1 Бари - Палермо 0:0 Бари - Парма 0:3
Тернана
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Тернана - Пиза 1:1 Парма - Тернана 3:1 Лекко - Тернана 2:3 Тернана - ФералпиСало 2:1
Козенца - Тернана 1:3 Тернана - Палермо 1:1 Специя - Тернана 2:2 Тернана - Венеция 0:1 Модена - Тернана 2:1 Тернана - Брешия 0:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Тернана - Реджана 3:0 Асколи - Тернана 2:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Комо - Тернана 2:1 Тернана - Бари 0:0 Тернана - Кремонезе 0:1 Катанзаро - Тернана 2:1 Тернана - Сампдория 1:2 Салернитана - Тернана 1:0
Результаты матчей
Бари
Тернана
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
2:1
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
1:1
6 раз 32%
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
Тоталы голов в матче
Бари
Тернана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
64
27
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
81
28
45
19
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
145
415
613
118
316
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|5
|2
|37 - 17
|41
|2.
|4:0
|20
|11
|5
|4
|29 - 21
|38
|3.
|1:0
|20
|10
|6
|4
|26 - 20
|36
|4.
|19
|10
|5
|4
|31 - 20
|35
|5.
|20
|10
|3
|7
|33 - 27
|33
|6.
|19
|9
|5
|5
|28 - 16
|32
|7.
|0:1
|20
|9
|5
|6
|32 - 24
|32
|8.
|2:1
|20
|7
|7
|6
|22 - 21
|28
|9.
|1:2
|20
|7
|7
|6
|20 - 24
|28
|10.
|2:0
|20
|5
|11
|4
|20 - 20
|26
|11.
|19
|7
|4
|8
|24 - 25
|25
|12.
|19
|5
|8
|6
|21 - 24
|23
|13.
|1:0
|20
|6
|5
|9
|27 - 28
|23
|14.
|19
|5
|7
|7
|18 - 21
|22
|15.
|19
|5
|6
|8
|19 - 21
|21
|16.
|20
|5
|5
|10
|23 - 34
|20
|17.
|0:2
|20
|4
|6
|10
|23 - 29
|18
|18.
|19
|4
|5
|10
|17 - 24
|17
|19.
|0:4
|20
|3
|8
|9
|16 - 31
|17
|20.
|0:1
|20
|3
|5
|12
|17 - 36
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|7
|2
|2
|18 - 12
|23
|2.
|10
|6
|4
|0
|18 - 8
|22
|3.
|4:0
|10
|6
|3
|1
|18 - 11
|21
|4.
|10
|6
|2
|2
|20 - 14
|20
|5.
|10
|6
|1
|3
|21 - 15
|19
|6.
|0:1
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|7.
|10
|4
|3
|3
|13 - 7
|15
|8.
|2:0
|10
|3
|6
|1
|10 - 9
|15
|9.
|1:2
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|10.
|10
|4
|1
|5
|13 - 13
|13
|11.
|10
|3
|3
|4
|15 - 12
|12
|12.
|1:0
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|13.
|2:1
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|14.
|10
|2
|6
|2
|10 - 11
|12
|15.
|9
|3
|2
|4
|9 - 8
|11
|16.
|9
|3
|1
|5
|12 - 16
|10
|17.
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|18.
|0:2
|10
|2
|4
|4
|9 - 9
|10
|19.
|0:4
|9
|1
|5
|3
|5 - 7
|8
|20.
|0:1
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|19 - 9
|19
|2.
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|3.
|4:0
|10
|5
|2
|3
|11 - 10
|17
|4.
|0:1
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|5.
|2:1
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|6.
|9
|4
|3
|2
|11 - 6
|15
|7.
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|8.
|1:2
|10
|3
|5
|2
|10 - 12
|14
|9.
|1:0
|9
|3
|4
|2
|8 - 8
|13
|10.
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|11.
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|12.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|13.
|1:0
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|14.
|2:0
|10
|2
|5
|3
|10 - 11
|11
|15.
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|16.
|9
|2
|3
|4
|4 - 9
|9
|17.
|0:4
|11
|2
|3
|6
|11 - 24
|9
|18.
|0:2
|10
|2
|2
|6
|14 - 20
|8
|19.
|0:1
|11
|2
|2
|7
|9 - 21
|8
|20.
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|8 (4)
|Комо
|Кутроне Патрик
|8 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|7 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|9
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|9
|Бьянко Алессандро
|9
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 7