Тур: 20. Стадион: Stadio Romeo Anconetani.
0'
0:1
9' ГолМелегони Филиппо
1:1
16' ПенальтиВалоти Матиа
20' Желтая карточкаБьянко Алессандро
30' Желтая карточкаКанестрелли Симоне
33' Желтая карточкаБарбьери Томмазо
1:2
34' ГолАнтист Жанис
45' Желтая карточкаВалоти Матиа
59' Желтая карточкаМарин Мариус
66' Желтая карточкаЭштевеш Томаш
71' Желтая карточкаКабаши Элвис
2:2
82' ГолБонфанти Николас
Ход матча
9'
16'
1:1
33'
34'
1:2
45'
59'
66'
71'
82'
86'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 16
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
16
Надь
Адам
27
Валоти
Матиа
17
Млакар
Ян
77
Кабаши
Элвис
28
Антист
Жанис
11
Гондо
Седрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Валоти МатиаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Млакар ЯнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альберто Аквилани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Кабаши ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Антист ЖанисПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гондо СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
80 Natan Girma
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Пиза
Реджана
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Среднее время на гол
60
120
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
0.25
Среднее время на гол
90
360
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
1.25
0.5
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
72
180
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валоти Матиа
|7 (3)
|0.35
|Трамони Лисандру
|2
|0.1
|Млакар Ян
|1
|0.05
|Беруатто Пьетро
|1
|0.05
|Эштевеш Томаш
|1
|0.05
|Пиччинини Габриэле
|1
|0.05
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.05
|Морео Стефано
|1
|0.05
|Марин Мариус
|1
|0.05
|Трамони Маттео
|1
|0.05
|Канестрелли Симоне
|1
|0.05
|Alesandro Arena
|1
|0.05
|Велозу Мигель
|0
|0
|Д'Аллесандро Марко
|0
|0
|Торрегросса Эрнесто
|0
|0
|Калабрези Артуро
|0
|0
Реджана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мелегони Филиппо
|1
|0.05
|Фьямоцци Риккардо
|0
|0
|Сампиризи Марио
|0
|0
|Чрнигой Домен
|0
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|7
|1
|Канестрелли Симоне
|6
|0
|Леверб Максим
|4
|1
|Барбьери Томмазо
|4
|1
|Эштевеш Томаш
|4
|0
|Трамони Лисандру
|4
|0
|Пиччинини Габриэле
|4
|0
|Херманнссон Хьёртур
|2
|1
|Калабрези Артуро
|3
|0
|Морео Стефано
|3
|0
|Николас Андраде
|3
|0
|Надь Адам
|1
|1
|Велозу Мигель
|2
|0
|Д'Аллесандро Марко
|2
|0
|Валоти Матиа
|2
|0
|Туре Идрисса
|2
|0
|Беруатто Пьетро
|2
|0
|Юрешкин Роко
|2
|0
|Alesandro Arena
|2
|0
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0
|Караччоло Антонио
|1
|0
|Млакар Ян
|1
|0
Реджана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чигарини Лука
|4
|1
|Портанова Маноло
|4
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Мелегони Филиппо
|1
|0
|Нарди Филиппо
|1
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|1
|0
Результаты матчей
Пиза
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Реджана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
8
Упущенные победы
6
1
Пиза
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Реджана
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
6
4
Пиза
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Реджана
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
9
14
Упущенные победы
12
5
Голы по времени матча
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
11 Не забивали 17
2
22%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
50%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90
Пропущено
10
20
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
4
40%
5
25%
1-15
1
10%
2
10%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
5
50%
6
30%
76-90
Забито
10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
4
40%
1
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
2
40%
76-90
Пропущено
10
16
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
10%
4
25%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
2
20%
4
25%
61-75
2
20%
3
19%
76-90
Забито
19
9
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
4 Не забивали 12
4
21%
1
11%
1-15
2
11%
1
11%
16-30
2
11%
1
11%
31-45
5
26%
3
33%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
3
16%
3
33%
76-90
Пропущено
20
36
9 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 16
5
25%
9
25%
1-15
2
10%
3
8%
16-30
2
10%
4
11%
31-45
2
10%
6
17%
46-60
2
10%
5
14%
61-75
7
35%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Тернана - Пиза 1:1 Пиза - Асколи 1:0 Палермо - Пиза 3:2 Катанзаро - Пиза 2:0
Пиза - Кремонезе 0:0 Пиза - Брешия 1:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Комо 1:1 Венеция - Пиза 2:1 Пиза - Лекко 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Специя - Пиза 0:0 Пиза - Козенца 1:2 Реджана - Пиза 0:0 ФералпиСало - Пиза 0:1 Пиза - Бари 1:1 Модена - Пиза 2:0 Пиза - Парма 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Пиза - Каррарезе 1:0
Реджана
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Реджана - Катанзаро 1:0 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Реджана - Брешия 1:1
Модена - Реджана 2:1 Реджана - Асколи 1:1 Козенца - Реджана 2:0 Реджана - Лекко 1:1 Дженоа - Реджана 2:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Реджана - Венеция 1:0 Реджана - Бари 1:1 Тернана - Реджана 3:0 Реджана - Пиза 0:0 Специя - Реджана 1:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Болонья - Реджана 2:2 Парма - Реджана 0:0 Реджана - Палермо 1:3 Комо - Реджана 2:2
Результаты матчей
Пиза
Реджана
Точный счет
1:1
3 раза 33%
1:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:1
4 раза 40%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 78%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
1
8 раз 80%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 21%
1:2
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 53%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Пиза
Реджана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
91
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
54
37
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
145
415
514
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|5
|2
|37 - 17
|41
|2.
|20
|11
|5
|4
|29 - 21
|38
|3.
|20
|10
|6
|4
|27 - 20
|36
|4.
|19
|10
|5
|4
|31 - 20
|35
|5.
|20
|10
|3
|7
|33 - 27
|33
|6.
|19
|9
|5
|5
|28 - 16
|32
|7.
|20
|9
|5
|6
|32 - 25
|32
|8.
|20
|7
|7
|6
|22 - 21
|28
|9.
|20
|7
|7
|6
|20 - 24
|28
|10.
|20
|5
|11
|4
|21 - 21
|26
|11.
|19
|7
|4
|8
|24 - 25
|25
|12.
|2:2
|20
|5
|9
|6
|23 - 26
|24
|13.
|20
|6
|5
|9
|27 - 28
|23
|14.
|2:2
|20
|5
|8
|7
|20 - 23
|23
|15.
|19
|5
|6
|8
|19 - 21
|21
|16.
|20
|5
|5
|10
|23 - 34
|20
|17.
|20
|4
|6
|10
|24 - 30
|18
|18.
|19
|4
|5
|10
|17 - 24
|17
|19.
|20
|3
|8
|9
|16 - 31
|17
|20.
|20
|3
|5
|12
|17 - 36
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|19 - 12
|23
|2.
|10
|6
|4
|0
|18 - 8
|22
|3.
|10
|6
|3
|1
|18 - 11
|21
|4.
|10
|6
|2
|2
|20 - 14
|20
|5.
|10
|6
|1
|3
|21 - 15
|19
|6.
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|7.
|10
|4
|3
|3
|13 - 7
|15
|8.
|10
|3
|6
|1
|11 - 10
|15
|9.
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|10.
|10
|4
|1
|5
|13 - 13
|13
|11.
|10
|3
|3
|4
|15 - 12
|12
|12.
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|13.
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|14.
|2:2
|10
|2
|6
|2
|10 - 11
|12
|15.
|9
|3
|2
|4
|9 - 8
|11
|16.
|2:2
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|17.
|9
|3
|1
|5
|12 - 16
|10
|18.
|10
|2
|4
|4
|9 - 9
|10
|19.
|9
|1
|5
|3
|5 - 7
|8
|20.
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|19 - 9
|19
|2.
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|3.
|10
|5
|2
|3
|11 - 10
|17
|4.
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|5.
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|6.
|9
|4
|3
|2
|11 - 6
|15
|7.
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|8.
|10
|3
|5
|2
|10 - 12
|14
|9.
|9
|3
|4
|2
|8 - 8
|13
|10.
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|11.
|2:2
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|12.
|2:2
|10
|3
|3
|4
|13 - 15
|12
|13.
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|14.
|10
|2
|5
|3
|10 - 11
|11
|15.
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|16.
|9
|2
|3
|4
|4 - 9
|9
|17.
|11
|2
|3
|6
|11 - 24
|9
|18.
|10
|2
|2
|6
|15 - 21
|8
|19.
|11
|2
|2
|7
|9 - 21
|8
|20.
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|8 (4)
|Комо
|Кутроне Патрик
|8 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|7 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|10
|Бьянко Алессандро
|10
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|9
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 7