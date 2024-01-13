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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Пиза
2:2
Второй тайм: 89'
Реджана
0'
0:1
9' Гол
Мелегони Филиппо
1:1
16' Пенальти
Валоти Матиа
20' Желтая карточка
Бьянко Алессандро
30' Желтая карточка
Канестрелли Симоне
33' Желтая карточка
Барбьери Томмазо
1:2
34' Гол
Антист Жанис
45' Желтая карточка
Валоти Матиа
59' Желтая карточка
Марин Мариус
66' Желтая карточка
Эштевеш Томаш
71' Желтая карточка
Кабаши Элвис
2:2
82' Гол
Бонфанти Николас
86' Желтая карточка

Ход матча

9'
0:1
Мелегони Филиппо
(Сампиризи Марио)
16'
Валоти Матиа
1:1
20'
 
Бьянко Алессандро
30'
Канестрелли Симоне
 
33'
Барбьери Томмазо
 
34'
1:2
Антист Жанис
(Кабаши Элвис)
45'
Валоти Матиа
 
46'
Alesandro Arena
Валоти Матиа
 
46'
Калабрези Артуро
Барбьери Томмазо
 
46'
Д'Аллесандро Марко
Надь Адам
 
59'
Марин Мариус
 
66'
Эштевеш Томаш
 
69'
Бонфанти Николас
Морео Стефано
 
71'
 
Кабаши Элвис
74'
 
Либутти Лоренцо
Портанова Маноло
75'
 
Чрнигой Домен
Антист Жанис
75'
 
Muhamed Varela Djamanca
Бьянко Алессандро
81'
Торрегросса Эрнесто
Трамони Лисандру
 
82'
Бонфанти Николас
(Торрегросса Эрнесто)
2:2
86'
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 16
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Лучшие коэффициенты
Пиза
Ничья
Реджана
4.56
4.80
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6.60
Все Коэффициенты
1
Николас
Андраде
42
Барбьери
Томмазо
4
Караччоло
Антонио
5
Канестрелли
Симоне
19
Эштевеш
Томаш
8
Марин
Мариус
16
Надь
Адам
7
Трамони
Лисандру
27
Валоти
Матиа
32
Морео
Стефано
17
Млакар
Ян
22
Барди
Франческо
31
Сампиризи
Марио
19
Романья
Филиппо
27
Alessandro
Marcandalli
90
Портанова
Маноло
15
Фьямоцци
Риккардо
77
Кабаши
Элвис
42
Бьянко
Алессандро
28
Антист
Жанис
72
Мелегони
Филиппо
11
Гондо
Седрик
Пиза
4-2-3-1
Реджана
3-4-2-1

История личных встреч

Пиза
Реджана

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

История матчей

СB
0:0
СB
1:0
СB
2:2
ЛП
1:1
ЛП
0:0
КИЛП
3:0
СCA
2:1
СCA
1:0

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.25

Среднее время на гол

90
360

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
180

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валоти Матиа 7 (3) 0.35
Трамони Лисандру 2 0.1
Млакар Ян 1 0.05
Беруатто Пьетро 1 0.05
Эштевеш Томаш 1 0.05
Пиччинини Габриэле 1 0.05
Мазуччи Гаэтано 1 0.05
Морео Стефано 1 0.05
Марин Мариус 1 0.05
Трамони Маттео 1 0.05
Канестрелли Симоне 1 0.05
Alesandro Arena 1 0.05
Велозу Мигель 0 0
Д'Аллесандро Марко 0 0
Торрегросса Эрнесто 0 0
Калабрези Артуро 0 0
Реджана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелегони Филиппо 1 0.05
Фьямоцци Риккардо 0 0
Сампиризи Марио 0 0
Чрнигой Домен 0 0
Muhamed Varela Djamanca 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 7 1
Канестрелли Симоне 6 0
Леверб Максим 4 1
Барбьери Томмазо 4 1
Эштевеш Томаш 4 0
Трамони Лисандру 4 0
Пиччинини Габриэле 4 0
Херманнссон Хьёртур 2 1
Калабрези Артуро 3 0
Морео Стефано 3 0
Николас Андраде 3 0
Надь Адам 1 1
Велозу Мигель 2 0
Д'Аллесандро Марко 2 0
Валоти Матиа 2 0
Туре Идрисса 2 0
Беруатто Пьетро 2 0
Юрешкин Роко 2 0
Alesandro Arena 2 0
Мазуччи Гаэтано 1 0
Караччоло Антонио 1 0
Млакар Ян 1 0
Реджана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чигарини Лука 4 1
Портанова Маноло 4 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Мелегони Филиппо 1 0
Нарди Филиппо 1 0
Muhamed Varela Djamanca 1 0

Результаты матчей

Пиза
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Реджана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
8

Упущенные победы

6
1
Пиза
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Реджана
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

6
4
Пиза
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Реджана
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

9
14

Упущенные победы

12
5

Голы по времени матча

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
11 Не забивали 17
2
22%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
50%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Пропущено

10
20
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
4
40%
5
25%
1-15
1
10%
2
10%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
5
50%
6
30%
76-90

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
4
40%
1
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
2
40%
76-90

Пропущено

10
16
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
10%
4
25%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
2
20%
4
25%
61-75
2
20%
3
19%
76-90

Забито

19
9
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
4 Не забивали 12
4
21%
1
11%
1-15
2
11%
1
11%
16-30
2
11%
1
11%
31-45
5
26%
3
33%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
3
16%
3
33%
76-90

Пропущено

20
36
9 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 16
5
25%
9
25%
1-15
2
10%
3
8%
16-30
2
10%
4
11%
31-45
2
10%
6
17%
46-60
2
10%
5
14%
61-75
7
35%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Тернана - Пиза 1:1 Пиза - Асколи 1:0 Палермо - Пиза 3:2 Катанзаро - Пиза 2:0
Пиза - Кремонезе 0:0 Пиза - Брешия 1:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Комо 1:1 Венеция - Пиза 2:1 Пиза - Лекко 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Специя - Пиза 0:0 Пиза - Козенца 1:2 Реджана - Пиза 0:0 ФералпиСало - Пиза 0:1 Пиза - Бари 1:1 Модена - Пиза 2:0 Пиза - Парма 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Пиза - Каррарезе 1:0
Реджана
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Реджана - Катанзаро 1:0 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Реджана - Брешия 1:1
Модена - Реджана 2:1 Реджана - Асколи 1:1 Козенца - Реджана 2:0 Реджана - Лекко 1:1 Дженоа - Реджана 2:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Реджана - Венеция 1:0 Реджана - Бари 1:1 Тернана - Реджана 3:0 Реджана - Пиза 0:0 Специя - Реджана 1:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Болонья - Реджана 2:2 Парма - Реджана 0:0 Реджана - Палермо 1:3 Комо - Реджана 2:2

Результаты матчей

Пиза
Реджана

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:1
4 раза 40%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 78%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
1
8 раз 80%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
1:2
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 53%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Пиза
Реджана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
9
1
1
8
1.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
5
4
3
7
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
14
5
4
15
1.5
5
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 19 12 5 2 37 - 17 41
2.
Комо
 20 11 5 4 29 - 21 38
3.
Читтаделла
 20 10 6 4 27 - 20 36
4.
Венеция
 19 10 5 4 31 - 20 35
5.
Катанзаро
 20 10 3 7 33 - 27 33
6.
Кремонезе
 19 9 5 5 28 - 16 32
7.
Палермо
 20 9 5 6 32 - 25 32
8.
Брешия
 20 7 7 6 22 - 21 28
9.
Модена
 20 7 7 6 20 - 24 28
10.
Бари
 20 5 11 4 21 - 21 26
11.
Сампдория
 19 7 4 8 24 - 25 25
12.
Реджана
 2:2 20 5 9 6 23 - 26 24
13.
Зюйдтироль
 20 6 5 9 27 - 28 23
14.
Пиза
 2:2 20 5 8 7 20 - 23 23
15.
Козенца
 19 5 6 8 19 - 21 21
16.
Лекко
 20 5 5 10 23 - 34 20
17.
Тернана
 20 4 6 10 24 - 30 18
18.
Асколи
 19 4 5 10 17 - 24 17
19.
Специя
 20 3 8 9 16 - 31 17
20.
ФералпиСало
 20 3 5 12 17 - 36 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Читтаделла
 11 7 2 2 19 - 12 23
2.
Парма
 10 6 4 0 18 - 8 22
3.
Комо
 10 6 3 1 18 - 11 21
4.
Венеция
 10 6 2 2 20 - 14 20
5.
Катанзаро
 10 6 1 3 21 - 15 19
6.
Палермо
 10 5 1 4 16 - 13 16
7.
Кремонезе
 10 4 3 3 13 - 7 15
8.
Бари
 10 3 6 1 11 - 10 15
9.
Модена
 10 4 2 4 10 - 12 14
10.
Сампдория
 10 4 1 5 13 - 13 13
11.
Козенца
 10 3 3 4 15 - 12 12
12.
Зюйдтироль
 10 3 3 4 14 - 13 12
13.
Брешия
 10 3 3 4 9 - 11 12
14.
Реджана
 2:2 10 2 6 2 10 - 11 12
15.
Асколи
 9 3 2 4 9 - 8 11
16.
Пиза
 2:2 10 2 5 3 11 - 12 11
17.
Лекко
 9 3 1 5 12 - 16 10
18.
Тернана
 10 2 4 4 9 - 9 10
19.
Специя
 9 1 5 3 5 - 7 8
20.
ФералпиСало
 9 1 3 5 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 9 6 1 2 19 - 9 19
2.
Кремонезе
 9 5 2 2 15 - 9 17
3.
Комо
 10 5 2 3 11 - 10 17
4.
Палермо
 10 4 4 2 16 - 12 16
5.
Брешия
 10 4 4 2 13 - 10 16
6.
Венеция
 9 4 3 2 11 - 6 15
7.
Катанзаро
 10 4 2 4 12 - 12 14
8.
Модена
 10 3 5 2 10 - 12 14
9.
Читтаделла
 9 3 4 2 8 - 8 13
10.
Сампдория
 9 3 3 3 11 - 12 12
11.
Пиза
 2:2 10 3 3 4 9 - 11 12
12.
Реджана
 2:2 10 3 3 4 13 - 15 12
13.
Зюйдтироль
 10 3 2 5 13 - 15 11
14.
Бари
 10 2 5 3 10 - 11 11
15.
Лекко
 11 2 4 5 11 - 18 10
16.
Козенца
 9 2 3 4 4 - 9 9
17.
Специя
 11 2 3 6 11 - 24 9
18.
Тернана
 10 2 2 6 15 - 21 8
19.
ФералпиСало
 11 2 2 7 9 - 21 8
20.
Асколи
 10 1 3 6 8 - 16 6
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (3)
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Парма Ман Деннис 8 (4)
Комо Кутроне Патрик 8 (2)
Асколи Мендеш Педру 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Читтаделла Бранка Симоне 10
Бьянко Алессандро 10
ФералпиСало Davide Balestrero 9
Асколи Беллучи Джузеппе 1 7
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