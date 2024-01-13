Тур: 20. Стадион: Stadio Romeo Anconetani.
0'
0:1
9' ГолМелегони Филиппо
1:1
16' ПенальтиВалоти Матиа
20' Желтая карточкаБьянко Алессандро
30' Желтая карточкаКанестрелли Симоне
33' Желтая карточкаБарбьери Томмазо
1:2
34' ГолАнтист Жанис
45' Желтая карточкаВалоти Матиа
59' Желтая карточкаМарин Мариус
66' Желтая карточкаЭштевеш Томаш
71' Желтая карточкаКабаши Элвис
2:2
82' ГолБонфанти Николас
86' Желтая карточкаД'Аллесандро Марко
90' Желтая карточкаAlesandro Arena
90'+6
Ход матча
9'
16'
1:1
33'
34'
1:2
45'
59'
66'
71'
82'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 2
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 19
-
7 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
529 Количество передач 291
-
64 Владение мячом, % 36
16
Надь
Адам
27
Валоти
Матиа
17
Млакар
Ян
77
Кабаши
Элвис
28
Антист
Жанис
11
Гондо
Седрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Валоти МатиаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Млакар ЯнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альберто Аквилани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Кабаши ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Антист ЖанисПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гондо СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
80 Natan Girma
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Пиза
Реджана
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Среднее время на гол
60
120
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
0.25
Среднее время на гол
90
360
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
1.25
0.5
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
72
180
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валоти Матиа
|7 (3)
|0.35
|Трамони Лисандру
|2
|0.1
|Млакар Ян
|1
|0.05
|Беруатто Пьетро
|1
|0.05
|Эштевеш Томаш
|1
|0.05
|Пиччинини Габриэле
|1
|0.05
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.05
|Морео Стефано
|1
|0.05
|Марин Мариус
|1
|0.05
|Трамони Маттео
|1
|0.05
|Канестрелли Симоне
|1
|0.05
|Бонфанти Николас
|1
|0.05
|Alesandro Arena
|1
|0.05
|Торрегросса Эрнесто
|0
|0
|Велозу Мигель
|0
|0
|Д'Аллесандро Марко
|0
|0
|Калабрези Артуро
|0
|0
Реджана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мелегони Филиппо
|1
|0.05
|Фьямоцци Риккардо
|0
|0
|Сампиризи Марио
|0
|0
|Чрнигой Домен
|0
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|7
|1
|Канестрелли Симоне
|6
|0
|Леверб Максим
|4
|1
|Барбьери Томмазо
|4
|1
|Эштевеш Томаш
|4
|0
|Трамони Лисандру
|4
|0
|Пиччинини Габриэле
|4
|0
|Херманнссон Хьёртур
|2
|1
|Д'Аллесандро Марко
|3
|0
|Калабрези Артуро
|3
|0
|Морео Стефано
|3
|0
|Николас Андраде
|3
|0
|Alesandro Arena
|3
|0
|Надь Адам
|1
|1
|Велозу Мигель
|2
|0
|Валоти Матиа
|2
|0
|Туре Идрисса
|2
|0
|Беруатто Пьетро
|2
|0
|Юрешкин Роко
|2
|0
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0
|Караччоло Антонио
|1
|0
|Млакар Ян
|1
|0
Реджана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чигарини Лука
|4
|1
|Портанова Маноло
|4
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Мелегони Филиппо
|1
|0
|Нарди Филиппо
|1
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|1
|0
Результаты матчей
Пиза
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Реджана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
8
Упущенные победы
8
3
Пиза
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Реджана
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
6
4
Пиза
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
Реджана
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
9
14
Упущенные победы
14
7
Голы по времени матча
Забито
11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 17
2
18%
2
33%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
1
17%
76-90
Пропущено
12
22
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
5
42%
5
23%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
1
8%
2
9%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
5
42%
7
32%
76-90
Забито
10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
4
40%
1
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
2
40%
76-90
Пропущено
10
16
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
10%
4
25%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
2
20%
4
25%
61-75
2
20%
3
19%
76-90
Забито
21
11
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
4 Не забивали 12
4
19%
2
18%
1-15
3
14%
1
9%
16-30
2
10%
2
18%
31-45
5
24%
3
27%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
4
19%
3
27%
76-90
Пропущено
22
38
11 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 17
6
27%
9
24%
1-15
2
9%
4
11%
16-30
3
14%
4
11%
31-45
2
9%
6
16%
46-60
2
9%
5
13%
61-75
7
32%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Тернана - Пиза 1:1 Пиза - Асколи 1:0 Палермо - Пиза 3:2 Катанзаро - Пиза 2:0
Пиза - Кремонезе 0:0 Пиза - Брешия 1:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Комо 1:1 Венеция - Пиза 2:1 Пиза - Лекко 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Специя - Пиза 0:0 Пиза - Козенца 1:2 Реджана - Пиза 0:0 ФералпиСало - Пиза 0:1 Пиза - Бари 1:1 Модена - Пиза 2:0 Пиза - Парма 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Пиза - Каррарезе 1:0
Реджана
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Реджана - Катанзаро 1:0 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Реджана - Брешия 1:1
Модена - Реджана 2:1 Реджана - Асколи 1:1 Козенца - Реджана 2:0 Реджана - Лекко 1:1 Дженоа - Реджана 2:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Реджана - Венеция 1:0 Реджана - Бари 1:1 Тернана - Реджана 3:0 Реджана - Пиза 0:0 Специя - Реджана 1:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Болонья - Реджана 2:2 Парма - Реджана 0:0 Реджана - Палермо 1:3 Комо - Реджана 2:2
Результаты матчей
Пиза
Реджана
Точный счет
1:1
3 раза 30%
1:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
8 раз 80%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 20%
1:2
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 50%
0
5 раз 25%
2
5 раз 25%
1
9 раз 45%
0
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Пиза
Реджана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
91
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
64
37
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
155
515
614
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|8 (4)
|Комо
|Кутроне Патрик
|8 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|7 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|10
|Бьянко Алессандро
|10
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|9
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 7