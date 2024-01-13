Тур: 19.
1:0
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаКику Франсишку
17' Желтая карточкаПапафотис Вассилис
27' Желтая карточкаЭлдер Феррейра
1:0
53' ГолГассама Секу
90' Желтая карточкаАрболеда Иван
90' Желтая карточкаМарш Джордж
90'+12
Ход матча
27'
53'
1:0
90'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Гассама СекуНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Тиун УссейнуПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Уорис МаджидНападающий
-
-
-
Главный тренер: Гальего Дэвид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Марш ДжорджПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Цука РавиЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Коскела Тони
История личных встреч
Анортосис
АЕЛ Лимасол
22 матча
63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
40.9%
9.1%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
8 побед 14 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
37 матчей
37.8%
29.7%
32.5%
14 побед 11 ничьих 12 побед
Первый тайм
29.7%
48.6%
21.7%
11 побед 18 ничьих 8 побед
Второй тайм
21.6%
56.8%
21.6%
8 побед 21 ничья 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
22
Голов в среднем за матч
0.89
1.22
Среднее время на гол
100
73
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.11
0.79
Среднее время на гол
81
114
Всего голов
37
37
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
24
Больше 65%
Меньше 35%
13
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастель Серхио
|7
|0.37
|Гассама Секу
|6
|0.32
|Герреро Мигель
|5 (2)
|0.26
|Чико Хосе Мануэль Морено
|4
|0.21
|Элдер Феррейра
|4 (1)
|0.21
|Коррейя Андерсон
|1
|0.05
|Тиун Уссейну
|1
|0.05
|Феррер Сальвадор
|1
|0.05
|Dimitrianos Tzouliou
|1
|0.05
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макрис Андреас
|3
|0.16
|Папафотис Вассилис
|2
|0.11
|Морсай Йонатан
|2
|0.11
|Silva
|2
|0.11
|Андреу Эвангелос
|2
|0.11
|Хенти Эзекиэль
|2 (1)
|0.11
|Медоевич Слободан
|1
|0.05
|Филипович Петар
|1
|0.05
|Срнич Драголюб
|1
|0.05
|Мендоса Хавьер
|1
|0.05
|Yiannis Gerolemou
|1
|0.05
|Fabrice Nkwoh
|1
|0.05
|Франдзис Христофорос
|1
|0.05
Карточки
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Техера Серхио
|7
|1
|Элдер Феррейра
|5
|0
|Арболеда Иван
|3
|1
|Чико Хосе Мануэль Морено
|3
|1
|Каргас Яннис
|4
|0
|Корреа Павлос
|1
|1
|Уорис Маджид
|2
|0
|Коррейя Андерсон
|2
|0
|Тиун Уссейну
|2
|0
|Кастель Серхио
|2
|0
|Danil Paroutis
|2
|0
|Кику Франсишку
|1
|0
|Мусонда Шарли
|1
|0
|Гарсия Фран
|1
|0
|Ваге Мусса
|1
|0
|Антониу Минас
|1
|0
|Иоанну Михалис
|1
|0
|Феррер Сальвадор
|1
|0
|Хрисостому Андреас
|1
|0
|Nabil Marmouk
|1
|0
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марш Джордж
|7
|0
|Мендоса Хавьер
|5
|0
|Филипович Петар
|3
|1
|Папафотис Вассилис
|4
|0
|Цука Рави
|4
|0
|Морсай Йонатан
|3
|0
|Франдзис Христофорос
|3
|0
|Silva
|3
|0
|Деваст Себастьен
|1
|1
|Медоевич Слободан
|2
|0
|Черных Фёдор
|2
|0
|Макрис Андреас
|2
|0
|Башту Угу
|2
|0
|Yiannis Gerolemou
|2
|0
|Fabrice Nkwoh
|2
|0
|Андреу Эвангелос
|2
|0
|Хенти Эзекиэль
|0
|1
|Оливейра Мигель
|1
|0
|Срнич Славолюб
|1
|0
|Michalis Kolias
|1
|0
Результаты матчей
Анортосис
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
АЕЛ Лимасол
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
6
3
Анортосис
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
АЕЛ Лимасол
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
2
12
Упущенные победы
15
9
Анортосис
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
АЕЛ Лимасол
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
42% (8)
16% (3)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
4
13
Упущенные победы
21
12
Голы по времени матча
Забито
15
8
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 14
1
7%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
20%
3
38%
31-45
4
27%
1
13%
46-60
5
33%
1
13%
61-75
2
13%
2
25%
76-90
Пропущено
9
17
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
2
22%
2
12%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
1
11%
4
24%
31-45
1
11%
4
24%
46-60
1
11%
3
18%
61-75
3
33%
3
18%
76-90
Забито
15
12
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
2
13%
1
8%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
6
40%
2
17%
76-90
Пропущено
4
18
1 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
1
25%
4
22%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
25%
1
6%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
50%
5
28%
76-90
Забито
30
20
11 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 5
3 Не забивали 7
3
10%
2
10%
1-15
5
17%
0
0%
16-30
3
10%
7
35%
31-45
6
20%
4
20%
46-60
5
17%
3
15%
61-75
8
27%
4
20%
76-90
Пропущено
13
35
5 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 16
3
23%
6
17%
1-15
1
8%
4
11%
16-30
1
8%
7
20%
31-45
2
15%
5
14%
46-60
1
8%
5
14%
61-75
5
38%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Анортосис
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Анортосис - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Анортосис 0:3 Анортосис - Отеллос 2:1
Анортосис - ЭНАД 3:1 Этникос Ахна - Анортосис 0:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 Аполлон - Анортосис 0:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Пафос - Анортосис 1:0 Анортосис - Закакиу 1:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - Анортосис 1:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Отеллос - Анортосис 0:2 Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:4
АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1
Результаты матчей
Анортосис
АЕЛ Лимасол
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:3
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
3
4 раза 21%
0
3 раза 16%
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
4
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Анортосис
АЕЛ Лимасол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
72
55
45
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
55
54
19
36
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
127
109
514
415
217
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|12
|Пафос
|Жайро
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|8
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 8
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|9
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 7
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|8
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 6