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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 19.
Анортосис
1:0
Конец матча
АЕЛ Лимасол
0'
5' Желтая карточка
Кику Франсишку
17' Желтая карточка
Папафотис Вассилис
27' Желтая карточка
Элдер Феррейра
1:0
53' Гол
Гассама Секу
90' Желтая карточка
Арболеда Иван
90' Желтая карточка
Марш Джордж
90'+12
Анортосис
АЕЛ Лимасол

История личных встреч

Анортосис
АЕЛ Лимасол

22 матча

63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
40.9%
9.1%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
8 побед 14 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

37 матчей

37.8%
29.7%
32.5%
14 побед 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

29.7%
48.6%
21.7%
11 побед 18 ничьих 8 побед

Второй тайм

21.6%
56.8%
21.6%
8 побед 21 ничья 8 побед

История матчей

ПД
1:3
ТМК
0:0
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
1:0
ТМС
2:0
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
0:3
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
0:2
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
4:1
ПД
4:3
ПД
0:3
ПД
0:2
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

17
22

Голов в среднем за матч

0.89
1.22

Среднее время на гол

100
73

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.11
0.79

Среднее время на гол

81
114

Всего голов

37
37

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
24
Больше 65%
Меньше 35%
13
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастель Серхио 7 0.37
Гассама Секу 6 0.32
Герреро Мигель 5 (2) 0.26
Чико Хосе Мануэль Морено 4 0.21
Элдер Феррейра 4 (1) 0.21
Коррейя Андерсон 1 0.05
Тиун Уссейну 1 0.05
Феррер Сальвадор 1 0.05
Dimitrianos Tzouliou 1 0.05
АЕЛ Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макрис Андреас 3 0.16
Папафотис Вассилис 2 0.11
Морсай Йонатан 2 0.11
Silva 2 0.11
Андреу Эвангелос 2 0.11
Хенти Эзекиэль 2 (1) 0.11
Медоевич Слободан 1 0.05
Филипович Петар 1 0.05
Срнич Драголюб 1 0.05
Мендоса Хавьер 1 0.05
Yiannis Gerolemou 1 0.05
Fabrice Nkwoh 1 0.05
Франдзис Христофорос 1 0.05

Карточки

Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Техера Серхио 7 1
Элдер Феррейра 5 0
Арболеда Иван 3 1
Чико Хосе Мануэль Морено 3 1
Каргас Яннис 4 0
Корреа Павлос 1 1
Уорис Маджид 2 0
Коррейя Андерсон 2 0
Тиун Уссейну 2 0
Кастель Серхио 2 0
Danil Paroutis 2 0
Кику Франсишку 1 0
Мусонда Шарли 1 0
Гарсия Фран 1 0
Ваге Мусса 1 0
Антониу Минас 1 0
Иоанну Михалис 1 0
Феррер Сальвадор 1 0
Хрисостому Андреас 1 0
Nabil Marmouk 1 0
АЕЛ Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марш Джордж 7 0
Мендоса Хавьер 5 0
Филипович Петар 3 1
Папафотис Вассилис 4 0
Цука Рави 4 0
Морсай Йонатан 3 0
Франдзис Христофорос 3 0
Silva 3 0
Деваст Себастьен 1 1
Медоевич Слободан 2 0
Черных Фёдор 2 0
Макрис Андреас 2 0
Башту Угу 2 0
Yiannis Gerolemou 2 0
Fabrice Nkwoh 2 0
Андреу Эвангелос 2 0
Хенти Эзекиэль 0 1
Оливейра Мигель 1 0
Срнич Славолюб 1 0
Michalis Kolias 1 0

Результаты матчей

Анортосис
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
АЕЛ Лимасол
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
3
Анортосис
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
АЕЛ Лимасол
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

2
12

Упущенные победы

15
9
Анортосис
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
АЕЛ Лимасол
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
42% (8)
16% (3)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

4
13

Упущенные победы

21
12

Голы по времени матча

Забито

15
8
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 14
1
7%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
20%
3
38%
31-45
4
27%
1
13%
46-60
5
33%
1
13%
61-75
2
13%
2
25%
76-90

Пропущено

9
17
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
2
22%
2
12%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
1
11%
4
24%
31-45
1
11%
4
24%
46-60
1
11%
3
18%
61-75
3
33%
3
18%
76-90

Забито

15
12
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
2
13%
1
8%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
6
40%
2
17%
76-90

Пропущено

4
18
1 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
1
25%
4
22%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
25%
1
6%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
50%
5
28%
76-90

Забито

30
20
11 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 5
3 Не забивали 7
3
10%
2
10%
1-15
5
17%
0
0%
16-30
3
10%
7
35%
31-45
6
20%
4
20%
46-60
5
17%
3
15%
61-75
8
27%
4
20%
76-90

Пропущено

13
35
5 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 16
3
23%
6
17%
1-15
1
8%
4
11%
16-30
1
8%
7
20%
31-45
2
15%
5
14%
46-60
1
8%
5
14%
61-75
5
38%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Анортосис
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Анортосис - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Анортосис 0:3 Анортосис - Отеллос 2:1
Анортосис - ЭНАД 3:1 Этникос Ахна - Анортосис 0:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 Аполлон - Анортосис 0:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Пафос - Анортосис 1:0 Анортосис - Закакиу 1:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - Анортосис 1:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Отеллос - Анортосис 0:2 Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:4
АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1

Результаты матчей

Анортосис
АЕЛ Лимасол

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:3
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
3
4 раза 21%
0
3 раза 16%
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
4
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Анортосис
АЕЛ Лимасол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
2
5
5
1.5
4
5
1
9
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
5
5
4
1.5
1
9
3
6
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
12
7
10
9
1.5
5
14
4
15
2.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 19 13 3 3 35 - 12 42
2.
Анортосис
 19 12 4 3 30 - 13 40
3.
Омония Никосия
 19 11 5 3 39 - 22 38
4.
АЕК Ларнака
 19 10 6 3 31 - 18 36
5.
Пафос
 18 11 2 5 32 - 12 35
6.
Арис Лимасол
 18 11 2 5 30 - 17 35
7.
Аполлон
 18 8 5 5 30 - 20 29
8.
Неа Саламина
 19 8 4 7 28 - 28 28
9.
АЕЛ Лимасол
 19 6 1 12 21 - 34 19
10.
Этникос Ахна
 19 4 5 10 25 - 42 17
11.
Кармиотисса
 19 3 5 11 23 - 37 14
12.
Отеллос
 19 3 4 12 17 - 32 13
13.
Закакиу
 18 2 6 10 22 - 43 12
14.
Докса Катокопия
 19 2 2 15 11 - 44 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 9 8 1 0 21 - 3 25
2.
Омония Никосия
 10 7 3 0 27 - 10 24
3.
Арис Лимасол
 9 7 1 1 13 - 4 22
4.
АЕК Ларнака
 9 6 2 1 23 - 13 20
5.
Пафос
 9 6 1 2 15 - 4 19
6.
Анортосис
 10 5 4 1 15 - 9 19
7.
Неа Саламина
 10 5 1 4 14 - 12 16
8.
Этникос Ахна
 10 4 2 4 14 - 15 14
9.
АЕЛ Лимасол
 9 4 1 4 13 - 17 13
10.
Аполлон
 9 3 2 4 10 - 10 11
11.
Кармиотисса
 9 2 4 3 16 - 16 10
12.
Докса Катокопия
 9 2 1 6 7 - 15 7
13.
Отеллос
 10 2 1 7 7 - 17 7
14.
Закакиу
 9 1 3 5 9 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 9 7 0 2 15 - 4 21
2.
Аполлон
 9 5 3 1 20 - 10 18
3.
АПОЭЛ
 10 5 2 3 14 - 9 17
4.
Пафос
 9 5 1 3 17 - 8 16
5.
АЕК Ларнака
 10 4 4 2 8 - 5 16
6.
Омония Никосия
 9 4 2 3 12 - 12 14
7.
Арис Лимасол
 9 4 1 4 17 - 13 13
8.
Неа Саламина
 9 3 3 3 14 - 16 12
9.
Закакиу
 9 1 3 5 13 - 18 6
10.
Отеллос
 9 1 3 5 10 - 15 6
11.
АЕЛ Лимасол
 10 2 0 8 8 - 17 6
12.
Кармиотисса
 10 1 1 8 7 - 21 4
13.
Этникос Ахна
 9 0 3 6 11 - 27 3
14.
Докса Катокопия
 10 0 1 9 4 - 29 1
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Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 12
Пафос Жайро 10
Омония Никосия Семедо Вилли 8
Омония Никосия Какулис Андроникос 8
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
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Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 8
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 9
Анортосис Техера Серхио 1 7
АПОЭЛ Петрович Радосав 8
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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