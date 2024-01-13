Тур: 19.
0:3
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаСлавик Адриан
0:1
7' ГолКукалаш Ставрош
23' Вторая желтая карточкаСлавик Адриан
0:2
25' ГолДумбия Абубакар
0:3
38' ГолРосси Карим
48' Желтая карточкаХристодулу Георгиос
51' Желтая карточкаДюриш Михал
68' Желтая карточкаГрэдинару Рэзван
70' Желтая карточкаКопас Адам
90'+4
Ход матча
7'
0:1
23'
25'
0:2
38'
0:3
51'
68'
70'
- Основной состав
-
33 Копас АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
29 Пих РобертНападающий
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Ананг БенсонПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Michal Scasny
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Росси КаримНападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
88 Сук ЙоэйПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Христос Хараламбус
История личных встреч
Отеллос
Кармиотисса
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2.67
1
Среднее время на гол
33
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.71
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
52
90
Бомбардиры внутри турнира
Отеллос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попеску Кэлин
|4
|0.21
|Habib Oueslati
|2
|0.11
|Eduardo Nardini
|2
|0.11
|Дюриш Михал
|1
|0.05
|Кастанас Костас
|1
|0.05
|Христодулу Георгиос
|1
|0.05
|Янсен Квинт
|1
|0.05
|Н'Диайе Мамаду
|1
|0.05
|Marijan Suto
|1
|0.05
|Ibrahim Sangare II
|1
|0.05
|Lukas Brambilla
|1
|0.05
|Перес Хосе
|1
|0.05
Кармиотисса
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Andreas Katsantonis
|6
|0.32
|Росси Карим
|4
|0.21
|Думбия Абубакар
|4 (1)
|0.21
|Кукалаш Ставрош
|2
|0.11
|Сук Йоэй
|2 (1)
|0.11
|Фор Наварон
|2 (1)
|0.11
|Лукили Карим
|1
|0.05
|Теодору Димитрис
|1 (1)
|0.05
Карточки
Отеллос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Habib Oueslati
|5
|1
|Eduardo Nardini
|6
|0
|Ананг Бенсон
|4
|1
|Рамос Лукас
|5
|0
|Христодулу Георгиос
|3
|0
|Н'Диайе Мамаду
|3
|0
|Ibrahim Sangare II
|3
|0
|Lukas Brambilla
|3
|0
|Попеску Кэлин
|3
|0
|Antxon Jaso
|3
|0
|Славик Адриан
|1
|1
|Дюриш Михал
|2
|0
|Кастанас Костас
|2
|0
|Marijan Suto
|2
|0
|Takis Panagiotou
|1
|0
|Таудуль Матеуш
|1
|0
|Копас Адам
|1
|0
|Кориню Жереми
|1
|0
|Стамулис Костас
|1
|0
Кармиотисса
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковачевич Боян
|6
|1
|Кукалаш Ставрош
|7
|0
|Думбия Абубакар
|6
|0
|Малоне Дион
|4
|1
|Сук Йоэй
|5
|0
|Пантели Стилианос
|4
|0
|Лукили Карим
|4
|0
|Ньивпорт Ларс
|3
|0
|Росси Карим
|3
|0
|Грэдинару Рэзван
|3
|0
|Неофуту Андреас III
|3
|0
|Фор Наварон
|2
|0
|Nikolas Mattheou
|2
|0
|Andreas Katsantonis
|1
|0
|Саллам Самир Бен
|1
|0
|Теодору Димитрис
|1
|0
Результаты матчей
Отеллос
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Кармиотисса
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
4
Отеллос
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Кармиотисса
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
4
11
Отеллос
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Кармиотисса
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
15
9
Упущенные победы
7
15
Голы по времени матча
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
0
0%
2
29%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
14%
76-90
Пропущено
17
21
11 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
12%
2
10%
1-15
4
24%
6
29%
16-30
5
29%
29%
3
14%
31-45
3
18%
5
24%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
3
18%
3
14%
76-90
Забито
10
16
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
2
20%
4
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
4
40%
2
13%
61-75
2
20%
9
56%
76-90
Пропущено
15
16
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
20%
2
13%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
2
13%
5
31%
61-75
4
27%
3
19%
76-90
Забито
17
23
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
0
0%
2
9%
1-15
2
12%
3
13%
16-30
4
24%
6
26%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
29%
29%
2
9%
61-75
5
29%
29%
10
43%
76-90
Пропущено
32
37
18 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 17
5
16%
4
11%
1-15
6
19%
8
22%
16-30
7
22%
4
11%
31-45
5
16%
8
22%
46-60
2
6%
7
19%
61-75
7
22%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
Отеллос
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Неа Саламина - Отеллос 3:2 Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - Отеллос 2:1
Отеллос - Дигенис Акритас 4:1 Отеллос - Аполлон 0:3 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Пафос - Отеллос 3:0 Отеллос - Закакиу 2:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Отеллос 0:0 Отеллос - Неа Саламина 2:3 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 Отеллос - Анортосис 0:2 Аполлон - Отеллос 1:1
Кармиотисса
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Кармиотисса - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - Кармиотисса 1:0 Кармиотисса - Аполлон 3:4 Омония Никосия - Кармиотисса 2:1
Кармиотисса - Пафос 2:1 Кармиотисса - Закакиу 1:1 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:2 Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 4:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 Кармиотисса - Отеллос 0:0 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Анортосис 1:3 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Пафос - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Тренчин 0:4
Результаты матчей
Отеллос
Кармиотисса
Точный счет
0:1
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
1
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
3
3 раза 16%
2
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Отеллос
Кармиотисса
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
81
37
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
46
36
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
127
613
613
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|13
|3
|3
|35 - 12
|42
|2.
|0:0
|19
|11
|5
|3
|29 - 13
|38
|3.
|4:1
|19
|11
|5
|3
|38 - 22
|38
|4.
|19
|10
|6
|3
|31 - 18
|36
|5.
|18
|11
|2
|5
|32 - 12
|35
|6.
|18
|11
|2
|5
|30 - 17
|35
|7.
|18
|8
|5
|5
|30 - 20
|29
|8.
|19
|8
|4
|7
|28 - 28
|28
|9.
|0:0
|19
|6
|2
|11
|21 - 33
|20
|10.
|19
|4
|5
|10
|25 - 42
|17
|11.
|19
|3
|5
|11
|23 - 37
|14
|12.
|19
|3
|4
|12
|17 - 32
|13
|13.
|18
|2
|6
|10
|22 - 43
|12
|14.
|1:4
|19
|2
|2
|15
|11 - 43
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|21 - 3
|25
|2.
|4:1
|10
|7
|3
|0
|26 - 10
|24
|3.
|9
|7
|1
|1
|13 - 4
|22
|4.
|9
|6
|2
|1
|23 - 13
|20
|5.
|9
|6
|1
|2
|15 - 4
|19
|6.
|0:0
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|7.
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|8.
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|9.
|0:0
|9
|4
|1
|4
|13 - 17
|13
|10.
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|11.
|9
|2
|4
|3
|16 - 16
|10
|12.
|1:4
|9
|2
|1
|6
|7 - 15
|7
|13.
|10
|2
|1
|7
|7 - 17
|7
|14.
|9
|1
|3
|5
|9 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|7
|0
|2
|15 - 4
|21
|2.
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|3.
|10
|5
|2
|3
|14 - 9
|17
|4.
|9
|5
|1
|3
|17 - 8
|16
|5.
|10
|4
|4
|2
|8 - 5
|16
|6.
|4:1
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|7.
|9
|4
|1
|4
|17 - 13
|13
|8.
|9
|3
|3
|3
|14 - 16
|12
|9.
|0:0
|10
|2
|1
|7
|8 - 16
|7
|10.
|9
|1
|3
|5
|13 - 18
|6
|11.
|9
|1
|3
|5
|10 - 15
|6
|12.
|10
|1
|1
|8
|7 - 21
|4
|13.
|9
|0
|3
|6
|11 - 27
|3
|14.
|1:4
|10
|0
|1
|9
|4 - 28
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|12
|Пафос
|Жайро
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|8
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 8
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|9
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 7
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|8
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 6