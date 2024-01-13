  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 19.
Отеллос
0:3
Конец матча
Кармиотисса
0'
6' Желтая карточка
Славик Адриан
0:1
7' Гол
Кукалаш Ставрош
23' Вторая желтая карточка
Славик Адриан
0:2
25' Гол
Думбия Абубакар
0:3
38' Гол
Росси Карим
48' Желтая карточка
Христодулу Георгиос
51' Желтая карточка
Дюриш Михал
68' Желтая карточка
Грэдинару Рэзван
70' Желтая карточка
Копас Адам
90'+4
Отеллос
Кармиотисса

История личных встреч

Отеллос
Кармиотисса

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПД
0:0
ВД
1:0
ВД
2:1
ВД
3:1
ВД
0:3
ВД
1:1
ВД
5:1

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2.67
1

Среднее время на гол

33
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.71
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

52
90

Бомбардиры внутри турнира

Отеллос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попеску Кэлин 4 0.21
Habib Oueslati 2 0.11
Eduardo Nardini 2 0.11
Дюриш Михал 1 0.05
Кастанас Костас 1 0.05
Христодулу Георгиос 1 0.05
Янсен Квинт 1 0.05
Н'Диайе Мамаду 1 0.05
Marijan Suto 1 0.05
Ibrahim Sangare II 1 0.05
Lukas Brambilla 1 0.05
Перес Хосе 1 0.05
Кармиотисса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andreas Katsantonis 6 0.32
Росси Карим 4 0.21
Думбия Абубакар 4 (1) 0.21
Кукалаш Ставрош 2 0.11
Сук Йоэй 2 (1) 0.11
Фор Наварон 2 (1) 0.11
Лукили Карим 1 0.05
Теодору Димитрис 1 (1) 0.05

Карточки

Отеллос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Habib Oueslati 5 1
Eduardo Nardini 6 0
Ананг Бенсон 4 1
Рамос Лукас 5 0
Христодулу Георгиос 3 0
Н'Диайе Мамаду 3 0
Ibrahim Sangare II 3 0
Lukas Brambilla 3 0
Попеску Кэлин 3 0
Antxon Jaso 3 0
Славик Адриан 1 1
Дюриш Михал 2 0
Кастанас Костас 2 0
Marijan Suto 2 0
Takis Panagiotou 1 0
Таудуль Матеуш 1 0
Копас Адам 1 0
Кориню Жереми 1 0
Стамулис Костас 1 0
Кармиотисса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковачевич Боян 6 1
Кукалаш Ставрош 7 0
Думбия Абубакар 6 0
Малоне Дион 4 1
Сук Йоэй 5 0
Пантели Стилианос 4 0
Лукили Карим 4 0
Ньивпорт Ларс 3 0
Росси Карим 3 0
Грэдинару Рэзван 3 0
Неофуту Андреас III 3 0
Фор Наварон 2 0
Nikolas Mattheou 2 0
Andreas Katsantonis 1 0
Саллам Самир Бен 1 0
Теодору Димитрис 1 0

Результаты матчей

Отеллос
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Кармиотисса
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
4
Отеллос
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Кармиотисса
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

4
11
Отеллос
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Кармиотисса
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

7
15

Голы по времени матча

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
0
0%
2
29%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
14%
76-90

Пропущено

17
21
11 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
12%
2
10%
1-15
4
24%
6
29%
16-30
5
29%
29%
3
14%
31-45
3
18%
5
24%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
3
18%
3
14%
76-90

Забито

10
16
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
2
20%
4
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
4
40%
2
13%
61-75
2
20%
9
56%
76-90

Пропущено

15
16
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
20%
2
13%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
2
13%
5
31%
61-75
4
27%
3
19%
76-90

Забито

17
23
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
0
0%
2
9%
1-15
2
12%
3
13%
16-30
4
24%
6
26%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
29%
29%
2
9%
61-75
5
29%
29%
10
43%
76-90

Пропущено

32
37
18 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 17
5
16%
4
11%
1-15
6
19%
8
22%
16-30
7
22%
4
11%
31-45
5
16%
8
22%
46-60
2
6%
7
19%
61-75
7
22%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Отеллос
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Неа Саламина - Отеллос 3:2 Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - Отеллос 2:1
Отеллос - Дигенис Акритас 4:1 Отеллос - Аполлон 0:3 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Пафос - Отеллос 3:0 Отеллос - Закакиу 2:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Отеллос 0:0 Отеллос - Неа Саламина 2:3 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 Отеллос - Анортосис 0:2 Аполлон - Отеллос 1:1
Кармиотисса
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Кармиотисса - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - Кармиотисса 1:0 Кармиотисса - Аполлон 3:4 Омония Никосия - Кармиотисса 2:1
Кармиотисса - Пафос 2:1 Кармиотисса - Закакиу 1:1 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:2 Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 4:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 Кармиотисса - Отеллос 0:0 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Анортосис 1:3 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Пафос - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Тренчин 0:4

Результаты матчей

Отеллос
Кармиотисса

Точный счет

0:1
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
1
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
3
3 раза 16%
2
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Отеллос
Кармиотисса

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
8
1
3
7
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
6
3
6
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
12
7
6
13
1.5
6
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 19 13 3 3 35 - 12 42
2.
Анортосис
 0:0 19 11 5 3 29 - 13 38
3.
Омония Никосия
 4:1 19 11 5 3 38 - 22 38
4.
АЕК Ларнака
 19 10 6 3 31 - 18 36
5.
Пафос
 18 11 2 5 32 - 12 35
6.
Арис Лимасол
 18 11 2 5 30 - 17 35
7.
Аполлон
 18 8 5 5 30 - 20 29
8.
Неа Саламина
 19 8 4 7 28 - 28 28
9.
АЕЛ Лимасол
 0:0 19 6 2 11 21 - 33 20
10.
Этникос Ахна
 19 4 5 10 25 - 42 17
11.
Кармиотисса
 19 3 5 11 23 - 37 14
12.
Отеллос
 19 3 4 12 17 - 32 13
13.
Закакиу
 18 2 6 10 22 - 43 12
14.
Докса Катокопия
 1:4 19 2 2 15 11 - 43 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 9 8 1 0 21 - 3 25
2.
Омония Никосия
 4:1 10 7 3 0 26 - 10 24
3.
Арис Лимасол
 9 7 1 1 13 - 4 22
4.
АЕК Ларнака
 9 6 2 1 23 - 13 20
5.
Пафос
 9 6 1 2 15 - 4 19
6.
Анортосис
 0:0 10 4 5 1 14 - 9 17
7.
Неа Саламина
 10 5 1 4 14 - 12 16
8.
Этникос Ахна
 10 4 2 4 14 - 15 14
9.
АЕЛ Лимасол
 0:0 9 4 1 4 13 - 17 13
10.
Аполлон
 9 3 2 4 10 - 10 11
11.
Кармиотисса
 9 2 4 3 16 - 16 10
12.
Докса Катокопия
 1:4 9 2 1 6 7 - 15 7
13.
Отеллос
 10 2 1 7 7 - 17 7
14.
Закакиу
 9 1 3 5 9 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 0:0 9 7 0 2 15 - 4 21
2.
Аполлон
 9 5 3 1 20 - 10 18
3.
АПОЭЛ
 10 5 2 3 14 - 9 17
4.
Пафос
 9 5 1 3 17 - 8 16
5.
АЕК Ларнака
 10 4 4 2 8 - 5 16
6.
Омония Никосия
 4:1 9 4 2 3 12 - 12 14
7.
Арис Лимасол
 9 4 1 4 17 - 13 13
8.
Неа Саламина
 9 3 3 3 14 - 16 12
9.
АЕЛ Лимасол
 0:0 10 2 1 7 8 - 16 7
10.
Закакиу
 9 1 3 5 13 - 18 6
11.
Отеллос
 9 1 3 5 10 - 15 6
12.
Кармиотисса
 10 1 1 8 7 - 21 4
13.
Этникос Ахна
 9 0 3 6 11 - 27 3
14.
Докса Катокопия
 1:4 10 0 1 9 4 - 28 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 12
Пафос Жайро 10
Омония Никосия Семедо Вилли 8
Омония Никосия Какулис Андроникос 8
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 8
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 9
Анортосис Техера Серхио 1 7
АПОЭЛ Петрович Радосав 8
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Отеллос 0:3 Кармиотисса онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный