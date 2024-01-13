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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 19.
Омония Никосия
4:1
Перерыв
Докса Катокопия
0'
1:0
7' Гол
Лойзу Лойзос
2:0
15' Гол
Безус Роман
3:0
18' Гол
Кусулос Янис
4:0
40' Пенальти
Какулис Андроникос
4:1
45' Гол в свои ворота
Мэтьюз Адам

Ход матча

7'
Лойзу Лойзос
1:0
15'
Безус Роман
2:0
18'
Кусулос Янис
3:0
40'
Какулис Андроникос
4:0
45'
4:1
Мэтьюз Адам
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Омония Никосия
Ничья
Докса Катокопия
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Все Коэффициенты
Омония Никосия
Докса Катокопия

История личных встреч

Омония Никосия
Докса Катокопия

31 матч

80.6%
19.4%
7.105427357601E-15%
25 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.8%
19.4%
25.8%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

67.7%
25.8%
6.5%
21 победа 8 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

38 матчей

65.8%
23.7%
10.5%
25 побед 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

44.7%
34.2%
21.1%
17 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

55.3%
28.9%
15.8%
21 победа 11 ничьих 6 побед

История матчей

ПД
1:3
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
0:2
ПД
2:2
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
0:3
ПД
0:0
К
1:1
К
4:1
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
2:2
ПД
1:2
ПД
1:3
К
1:1
К
2:3
ПД
1:2
ПД
2:3
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
4:2
ПД
4:2
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
0:6
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
6:0
ПД
2:3
ПД
3:0
ПД
2:4
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:0

Голы

Всего голов

43
40

Голов в среднем за матч

2.26
2.11

Среднее время на гол

39
42

Всего голов

16
19

Голов в среднем за матч

0.84
1

Среднее время на гол

106
90

Всего голов

59
59

Голов в среднем за матч

1.55
1.55

Тотал матчей

2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
22
Больше 58%
Меньше 42%
16
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
9
Больше 24%
Меньше 76%
29
5
Больше 13%
Меньше 87%
33

Среднее время на гол

57
57

Бомбардиры внутри турнира

Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Семедо Вилли 8 0.42
Какулис Андроникос 8 (2) 0.42
Лойзу Лойзос 5 0.26
Кусулос Янис 4 0.21
Безус Роман 3 (1) 0.16
Сиприано Маркос Робсон 2 0.11
Saidou Alioum 2 0.11
Ансарифард Карим 2 (1) 0.11
Симич Велько 1 0.05
Панайоту Николас 1 0.05
Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асанте Эрнест 3 0.16
Велковски Димитар 2 0.11
Труич Никола 1 0.05
Садик Берат 1 (1) 0.05
Наби Адил 1 (1) 0.05

Карточки

Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Безус Роман 5 0
Ансарифард Карим 3 0
Кусулос Янис 3 0
Кулибали Сену 3 0
Харалампус Харалампос 3 0
Saidou Alioum 3 0
Симич Велько 1 1
Сиприано Маркос Робсон 1 1
Мэтьюз Адам 2 0
Какулис Андроникос 2 0
Баширу Фуад 0 1
Лекьякс Ян 1 0
Фабиано Фрейтас 1 0
Франссон Александер 1 0
Ланг Адам 1 0
Кассама Морету 1 0
Псалтис Парис 1 0
Семедо Вилли 1 0
Лойзу Лойзос 1 0
Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альсё Бриан 7 0
Ньярко Эрнест 6 0
Наби Адил 5 0
Evangelos Kyriakou 5 0
Трайчевски Душко 4 0
Труич Никола 2 1
Стилиану Мариос 3 0
Мухаммед Муса 3 0
Фофана Гессума 3 0
Хасселбайнк Глеофило 3 0
Nicolai Skoglund 3 0
Шишковски Дамьян 1 1
Садик Берат 2 0
Джа-Джедже Брис 2 0
Пантич Александар 2 0
Велковски Димитар 2 0
Aleksa Puric 2 0
Сецерович Аднан 1 0
Антониадес Мариос 1 0

Результаты матчей

Омония Никосия
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Докса Катокопия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

5
2
Омония Никосия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Докса Катокопия
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
0% (0)
89% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

7
13

Упущенные победы

12
5
Омония Никосия
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
50% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Докса Катокопия
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

13
13

Упущенные победы

17
7

Голы по времени матча

Забито

20
2
10 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 16
2
10%
1
50%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
4
20%
1
50%
61-75
3
15%
0
0%
76-90

Пропущено

11
25
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
2
18%
2
8%
1-15
1
9%
4
16%
16-30
3
27%
2
8%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
2
18%
5
20%
61-75
3
27%
8
32%
76-90

Забито

12
7
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
3
43%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
3
25%
1
14%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

12
15
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
3
20%
1-15
2
17%
3
20%
16-30
4
33%
2
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
4
33%
5
33%
76-90

Забито

32
9
14 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 4
5 Не забивали 11
4
13%
1
11%
1-15
5
16%
3
33%
16-30
5
16%
2
22%
31-45
6
19%
1
11%
46-60
6
19%
2
22%
61-75
6
19%
0
0%
76-90

Пропущено

23
40
12 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 17
2
9%
5
13%
1-15
3
13%
7
18%
16-30
7
30%
4
10%
31-45
0
0%
4
10%
46-60
4
17%
7
18%
61-75
7
30%
13
33%
76-90

Результаты последних матчей

Омония Никосия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Кармиотисса 2:1
Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 Пафос - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Омония Никосия - Закакиу 3:3 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1
Докса Катокопия
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Докса Катокопия - Пафос 1:0 Закакиу - Докса Катокопия 1:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0
АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Омония 29-го Мая 0:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1

Результаты матчей

Омония Никосия
Докса Катокопия

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:2
3 раза 33%
1:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
6 раз 67%
1
3 раза 33%

Точный счет

2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
0
5 раз 28%
3
4 раза 22%
4
2 раза 11%
0
10 раз 56%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Омония Никосия
Докса Катокопия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
8
1
1.5
2
7
4
5
2.5
2
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
3
6
5
4
1.5
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
8
10
13
5
1.5
2
16
6
12
2.5
2
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 19 13 3 3 35 - 12 42
2.
Омония Никосия
 4:1 19 11 5 3 38 - 22 38
3.
Анортосис
 18 11 4 3 29 - 13 37
4.
АЕК Ларнака
 19 10 6 3 31 - 18 36
5.
Пафос
 18 11 2 5 32 - 12 35
6.
Арис Лимасол
 18 11 2 5 30 - 17 35
7.
Аполлон
 18 8 5 5 30 - 20 29
8.
Неа Саламина
 19 8 4 7 28 - 28 28
9.
АЕЛ Лимасол
 18 6 1 11 21 - 33 19
10.
Этникос Ахна
 19 4 5 10 25 - 42 17
11.
Кармиотисса
 19 3 5 11 23 - 37 14
12.
Отеллос
 19 3 4 12 17 - 32 13
13.
Закакиу
 18 2 6 10 22 - 43 12
14.
Докса Катокопия
 1:4 19 2 2 15 11 - 43 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 9 8 1 0 21 - 3 25
2.
Омония Никосия
 4:1 10 7 3 0 26 - 10 24
3.
Арис Лимасол
 9 7 1 1 13 - 4 22
4.
АЕК Ларнака
 9 6 2 1 23 - 13 20
5.
Пафос
 9 6 1 2 15 - 4 19
6.
Анортосис
 9 4 4 1 14 - 9 16
7.
Неа Саламина
 10 5 1 4 14 - 12 16
8.
Этникос Ахна
 10 4 2 4 14 - 15 14
9.
АЕЛ Лимасол
 9 4 1 4 13 - 17 13
10.
Аполлон
 9 3 2 4 10 - 10 11
11.
Кармиотисса
 9 2 4 3 16 - 16 10
12.
Докса Катокопия
 1:4 9 2 1 6 7 - 15 7
13.
Отеллос
 10 2 1 7 7 - 17 7
14.
Закакиу
 9 1 3 5 9 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 9 7 0 2 15 - 4 21
2.
Аполлон
 9 5 3 1 20 - 10 18
3.
АПОЭЛ
 10 5 2 3 14 - 9 17
4.
Пафос
 9 5 1 3 17 - 8 16
5.
АЕК Ларнака
 10 4 4 2 8 - 5 16
6.
Омония Никосия
 4:1 9 4 2 3 12 - 12 14
7.
Арис Лимасол
 9 4 1 4 17 - 13 13
8.
Неа Саламина
 9 3 3 3 14 - 16 12
9.
АЕЛ Лимасол
 9 2 0 7 8 - 16 6
10.
Закакиу
 9 1 3 5 13 - 18 6
11.
Отеллос
 9 1 3 5 10 - 15 6
12.
Кармиотисса
 10 1 1 8 7 - 21 4
13.
Этникос Ахна
 9 0 3 6 11 - 27 3
14.
Докса Катокопия
 1:4 10 0 1 9 4 - 28 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

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АЕК Ларнака Фран Соль 12
Пафос Жайро 10
Омония Никосия Семедо Вилли 8
Омония Никосия Какулис Андроникос 8
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
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Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 8
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 9
Анортосис Техера Серхио 1 7
АПОЭЛ Петрович Радосав 8
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 6
Весь список
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Омония Никосия
Ничья
Докса Катокопия
1.25
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6.10
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6.30
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