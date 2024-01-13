Тур: 19.
4:1
Перерыв
0'
1:0
7' ГолЛойзу Лойзос
2:0
15' ГолБезус Роман
3:0
18' ГолКусулос Янис
4:0
40' ПенальтиКакулис Андроникос
4:1
45' Гол в свои воротаМэтьюз Адам
Ход матча
7'
1:0
15'
2:0
18'
3:0
40'
45'
4:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Симич ВелькоПолузащитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Лойзу ЛойзосНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
- Основной состав
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Альсё БрианПолузащитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
77 Aleksa Puric
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
17 C. Loizidis
-
Главный тренер: Georgios Petrakis
История личных встреч
Омония Никосия
Докса Катокопия
31 матч
80.6%
19.4%
7.105427357601E-15%
25 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.8%
19.4%
25.8%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
67.7%
25.8%
6.5%
21 победа 8 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
38 матчей
65.8%
23.7%
10.5%
25 побед 9 ничьих 4 победы
Первый тайм
44.7%
34.2%
21.1%
17 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
55.3%
28.9%
15.8%
21 победа 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
43
40
Голов в среднем за матч
2.26
2.11
Среднее время на гол
39
42
Всего голов
16
19
Голов в среднем за матч
0.84
1
Среднее время на гол
106
90
Всего голов
59
59
Голов в среднем за матч
1.55
1.55
Тотал матчей
2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
22
Больше 58%
Меньше 42%
16
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
9
Больше 24%
Меньше 76%
29
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
Среднее время на гол
57
57
Бомбардиры внутри турнира
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Семедо Вилли
|8
|0.42
|Какулис Андроникос
|8 (2)
|0.42
|Лойзу Лойзос
|5
|0.26
|Кусулос Янис
|4
|0.21
|Безус Роман
|3 (1)
|0.16
|Сиприано Маркос Робсон
|2
|0.11
|Saidou Alioum
|2
|0.11
|Ансарифард Карим
|2 (1)
|0.11
|Симич Велько
|1
|0.05
|Панайоту Николас
|1
|0.05
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асанте Эрнест
|3
|0.16
|Велковски Димитар
|2
|0.11
|Труич Никола
|1
|0.05
|Садик Берат
|1 (1)
|0.05
|Наби Адил
|1 (1)
|0.05
Карточки
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Безус Роман
|5
|0
|Ансарифард Карим
|3
|0
|Кусулос Янис
|3
|0
|Кулибали Сену
|3
|0
|Харалампус Харалампос
|3
|0
|Saidou Alioum
|3
|0
|Симич Велько
|1
|1
|Сиприано Маркос Робсон
|1
|1
|Мэтьюз Адам
|2
|0
|Какулис Андроникос
|2
|0
|Баширу Фуад
|0
|1
|Лекьякс Ян
|1
|0
|Фабиано Фрейтас
|1
|0
|Франссон Александер
|1
|0
|Ланг Адам
|1
|0
|Кассама Морету
|1
|0
|Псалтис Парис
|1
|0
|Семедо Вилли
|1
|0
|Лойзу Лойзос
|1
|0
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альсё Бриан
|7
|0
|Ньярко Эрнест
|6
|0
|Наби Адил
|5
|0
|Evangelos Kyriakou
|5
|0
|Трайчевски Душко
|4
|0
|Труич Никола
|2
|1
|Стилиану Мариос
|3
|0
|Мухаммед Муса
|3
|0
|Фофана Гессума
|3
|0
|Хасселбайнк Глеофило
|3
|0
|Nicolai Skoglund
|3
|0
|Шишковски Дамьян
|1
|1
|Садик Берат
|2
|0
|Джа-Джедже Брис
|2
|0
|Пантич Александар
|2
|0
|Велковски Димитар
|2
|0
|Aleksa Puric
|2
|0
|Сецерович Аднан
|1
|0
|Антониадес Мариос
|1
|0
Результаты матчей
Омония Никосия
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Докса Катокопия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
5
2
Омония Никосия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Докса Катокопия
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
0% (0)
89% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
7
13
Упущенные победы
12
5
Омония Никосия
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
50% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Докса Катокопия
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
13
13
Упущенные победы
17
7
Голы по времени матча
Забито
20
2
10 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 16
2
10%
1
50%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
4
20%
1
50%
61-75
3
15%
0
0%
76-90
Пропущено
11
25
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
2
18%
2
8%
1-15
1
9%
4
16%
16-30
3
27%
2
8%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
2
18%
5
20%
61-75
3
27%
8
32%
76-90
Забито
12
7
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
3
43%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
3
25%
1
14%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
12
15
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
3
20%
1-15
2
17%
3
20%
16-30
4
33%
2
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
4
33%
5
33%
76-90
Забито
32
9
14 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 4
5 Не забивали 11
4
13%
1
11%
1-15
5
16%
3
33%
16-30
5
16%
2
22%
31-45
6
19%
1
11%
46-60
6
19%
2
22%
61-75
6
19%
0
0%
76-90
Пропущено
23
40
12 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 17
2
9%
5
13%
1-15
3
13%
7
18%
16-30
7
30%
4
10%
31-45
0
0%
4
10%
46-60
4
17%
7
18%
61-75
7
30%
13
33%
76-90
Результаты последних матчей
Омония Никосия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Кармиотисса 2:1
Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 Пафос - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Омония Никосия - Закакиу 3:3 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1
Докса Катокопия
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Докса Катокопия - Пафос 1:0 Закакиу - Докса Катокопия 1:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0
АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Омония 29-го Мая 0:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1
Результаты матчей
Омония Никосия
Докса Катокопия
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:2
3 раза 33%
1:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
6 раз 67%
1
3 раза 33%
Точный счет
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
0
5 раз 28%
3
4 раза 22%
4
2 раза 11%
0
10 раз 56%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Омония Никосия
Докса Катокопия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
54
81
27
45
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
36
54
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
810
135
216
612
216
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|13
|3
|3
|35 - 12
|42
|2.
|4:1
|19
|11
|5
|3
|38 - 22
|38
|3.
|18
|11
|4
|3
|29 - 13
|37
|4.
|19
|10
|6
|3
|31 - 18
|36
|5.
|18
|11
|2
|5
|32 - 12
|35
|6.
|18
|11
|2
|5
|30 - 17
|35
|7.
|18
|8
|5
|5
|30 - 20
|29
|8.
|19
|8
|4
|7
|28 - 28
|28
|9.
|18
|6
|1
|11
|21 - 33
|19
|10.
|19
|4
|5
|10
|25 - 42
|17
|11.
|19
|3
|5
|11
|23 - 37
|14
|12.
|19
|3
|4
|12
|17 - 32
|13
|13.
|18
|2
|6
|10
|22 - 43
|12
|14.
|1:4
|19
|2
|2
|15
|11 - 43
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|21 - 3
|25
|2.
|4:1
|10
|7
|3
|0
|26 - 10
|24
|3.
|9
|7
|1
|1
|13 - 4
|22
|4.
|9
|6
|2
|1
|23 - 13
|20
|5.
|9
|6
|1
|2
|15 - 4
|19
|6.
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|7.
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|8.
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|9.
|9
|4
|1
|4
|13 - 17
|13
|10.
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|11.
|9
|2
|4
|3
|16 - 16
|10
|12.
|1:4
|9
|2
|1
|6
|7 - 15
|7
|13.
|10
|2
|1
|7
|7 - 17
|7
|14.
|9
|1
|3
|5
|9 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|15 - 4
|21
|2.
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|3.
|10
|5
|2
|3
|14 - 9
|17
|4.
|9
|5
|1
|3
|17 - 8
|16
|5.
|10
|4
|4
|2
|8 - 5
|16
|6.
|4:1
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|7.
|9
|4
|1
|4
|17 - 13
|13
|8.
|9
|3
|3
|3
|14 - 16
|12
|9.
|9
|2
|0
|7
|8 - 16
|6
|10.
|9
|1
|3
|5
|13 - 18
|6
|11.
|9
|1
|3
|5
|10 - 15
|6
|12.
|10
|1
|1
|8
|7 - 21
|4
|13.
|9
|0
|3
|6
|11 - 27
|3
|14.
|1:4
|10
|0
|1
|9
|4 - 28
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|12
|Пафос
|Жайро
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|8
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 8
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|9
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 7
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|8
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 6