  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 19.
Омония Никосия
5:1
Конец матча
Докса Катокопия
0'
1:0
7' Гол
Лойзу Лойзос
2:0
15' Гол
Безус Роман
3:0
18' Гол
Кусулос Янис
4:0
40' Пенальти
Какулис Андроникос
4:1
45' Гол в свои ворота
Мэтьюз Адам
55' Желтая карточка
Aleksa Puric
5:1
69' Гол
Симич Велько
81' Желтая карточка
Франссон Александер
90'+4
Омония Никосия
Докса Катокопия

История личных встреч

Омония Никосия
Докса Катокопия

31 матч

80.6%
19.4%
7.105427357601E-15%
25 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.8%
19.4%
25.8%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

67.7%
25.8%
6.5%
21 победа 8 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

38 матчей

65.8%
23.7%
10.5%
25 побед 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

44.7%
34.2%
21.1%
17 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

55.3%
28.9%
15.8%
21 победа 11 ничьих 6 побед

История матчей

ПД
1:3
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
0:2
ПД
2:2
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
0:3
ПД
0:0
К
1:1
К
4:1
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
2:2
ПД
1:2
ПД
1:3
К
1:1
К
2:3
ПД
1:2
ПД
2:3
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
4:2
ПД
4:2
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
0:6
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
6:0
ПД
2:3
ПД
3:0
ПД
2:4
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:0

Голы

Всего голов

43
40

Голов в среднем за матч

2.26
2.11

Среднее время на гол

39
42

Всего голов

16
19

Голов в среднем за матч

0.84
1

Среднее время на гол

106
90

Всего голов

59
59

Голов в среднем за матч

1.55
1.55

Тотал матчей

2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
22
Больше 58%
Меньше 42%
16
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
9
Больше 24%
Меньше 76%
29
5
Больше 13%
Меньше 87%
33

Среднее время на гол

57
57

Бомбардиры внутри турнира

Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Семедо Вилли 8 0.42
Какулис Андроникос 8 (2) 0.42
Лойзу Лойзос 5 0.26
Кусулос Янис 4 0.21
Безус Роман 3 (1) 0.16
Симич Велько 2 0.11
Сиприано Маркос Робсон 2 0.11
Saidou Alioum 2 0.11
Ансарифард Карим 2 (1) 0.11
Панайоту Николас 1 0.05
Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асанте Эрнест 3 0.16
Велковски Димитар 2 0.11
Труич Никола 1 0.05
Садик Берат 1 (1) 0.05
Наби Адил 1 (1) 0.05

Карточки

Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Безус Роман 5 0
Ансарифард Карим 3 0
Кусулос Янис 3 0
Кулибали Сену 3 0
Харалампус Харалампос 3 0
Saidou Alioum 3 0
Симич Велько 1 1
Сиприано Маркос Робсон 1 1
Мэтьюз Адам 2 0
Франссон Александер 2 0
Какулис Андроникос 2 0
Баширу Фуад 0 1
Лекьякс Ян 1 0
Фабиано Фрейтас 1 0
Ланг Адам 1 0
Кассама Морету 1 0
Псалтис Парис 1 0
Семедо Вилли 1 0
Лойзу Лойзос 1 0
Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альсё Бриан 7 0
Ньярко Эрнест 6 0
Наби Адил 5 0
Evangelos Kyriakou 5 0
Трайчевски Душко 4 0
Труич Никола 2 1
Стилиану Мариос 3 0
Мухаммед Муса 3 0
Фофана Гессума 3 0
Хасселбайнк Глеофило 3 0
Aleksa Puric 3 0
Nicolai Skoglund 3 0
Шишковски Дамьян 1 1
Садик Берат 2 0
Джа-Джедже Брис 2 0
Пантич Александар 2 0
Велковски Димитар 2 0
Сецерович Аднан 1 0
Антониадес Мариос 1 0

Результаты матчей

Омония Никосия
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Докса Катокопия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

5
2
Омония Никосия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Докса Катокопия
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
0% (0)
90% (9)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

7
13

Упущенные победы

12
5
Омония Никосия
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (9)
47% (9)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Докса Катокопия
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

13
13

Упущенные победы

17
7

Голы по времени матча

Забито

26
2
15 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 1
10 Не забивали 17
4
15%
1
50%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
6
23%
0
0%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
5
19%
1
50%
61-75
3
12%
0
0%
76-90

Пропущено

11
31
6 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
2
18%
4
13%
1-15
1
9%
5
16%
16-30
3
27%
4
13%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
2
18%
6
19%
61-75
3
27%
8
26%
76-90

Забито

12
7
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
3
43%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
3
25%
1
14%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

12
15
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
3
20%
1-15
2
17%
3
20%
16-30
4
33%
2
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
4
33%
5
33%
76-90

Забито

38
9
19 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 4
5 Не забивали 12
6
16%
1
11%
1-15
6
16%
3
33%
16-30
7
18%
2
22%
31-45
6
16%
1
11%
46-60
7
18%
2
22%
61-75
6
16%
0
0%
76-90

Пропущено

23
46
12 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 15
13 Не пропускали 18
2
9%
7
15%
1-15
3
13%
8
17%
16-30
7
30%
6
13%
31-45
0
0%
4
9%
46-60
4
17%
8
17%
61-75
7
30%
13
28%
76-90

Результаты последних матчей

Омония Никосия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Кармиотисса 2:1
Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 Пафос - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Омония Никосия - Закакиу 3:3 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1
Докса Катокопия
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Докса Катокопия - Пафос 1:0 Закакиу - Докса Катокопия 1:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0
АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Омония 29-го Мая 0:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1

Результаты матчей

Омония Никосия
Докса Катокопия

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:2
3 раза 33%
1:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
2:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
6 раз 60%
1
4 раза 40%

Точный счет

2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:0
4 раза 21%
0:2
3 раза 16%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 37%
0
5 раз 26%
3
4 раза 21%
4
2 раза 11%
5
1 раз 5%
0
10 раз 53%
1
7 раз 37%
2
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Омония Никосия
Докса Катокопия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
4
9
1
1.5
2
7
5
5
2.5
3
7
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
4
6
5
4
1.5
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
9
10
14
5
1.5
2
17
7
12
2.5
3
16
3.5
1
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 19 13 3 3 35 - 12 42
2.
Анортосис
 19 12 4 3 30 - 13 40
3.
Омония Никосия
 19 11 5 3 39 - 22 38
4.
АЕК Ларнака
 19 10 6 3 31 - 18 36
5.
Пафос
 18 11 2 5 32 - 12 35
6.
Арис Лимасол
 18 11 2 5 30 - 17 35
7.
Аполлон
 18 8 5 5 30 - 20 29
8.
Неа Саламина
 19 8 4 7 28 - 28 28
9.
АЕЛ Лимасол
 19 6 1 12 21 - 34 19
10.
Этникос Ахна
 19 4 5 10 25 - 42 17
11.
Кармиотисса
 19 3 5 11 23 - 37 14
12.
Отеллос
 19 3 4 12 17 - 32 13
13.
Закакиу
 18 2 6 10 22 - 43 12
14.
Докса Катокопия
 19 2 2 15 11 - 44 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 9 8 1 0 21 - 3 25
2.
Омония Никосия
 10 7 3 0 27 - 10 24
3.
Арис Лимасол
 9 7 1 1 13 - 4 22
4.
АЕК Ларнака
 9 6 2 1 23 - 13 20
5.
Пафос
 9 6 1 2 15 - 4 19
6.
Анортосис
 10 5 4 1 15 - 9 19
7.
Неа Саламина
 10 5 1 4 14 - 12 16
8.
Этникос Ахна
 10 4 2 4 14 - 15 14
9.
АЕЛ Лимасол
 9 4 1 4 13 - 17 13
10.
Аполлон
 9 3 2 4 10 - 10 11
11.
Кармиотисса
 9 2 4 3 16 - 16 10
12.
Докса Катокопия
 9 2 1 6 7 - 15 7
13.
Отеллос
 10 2 1 7 7 - 17 7
14.
Закакиу
 9 1 3 5 9 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 9 7 0 2 15 - 4 21
2.
Аполлон
 9 5 3 1 20 - 10 18
3.
АПОЭЛ
 10 5 2 3 14 - 9 17
4.
Пафос
 9 5 1 3 17 - 8 16
5.
АЕК Ларнака
 10 4 4 2 8 - 5 16
6.
Омония Никосия
 9 4 2 3 12 - 12 14
7.
Арис Лимасол
 9 4 1 4 17 - 13 13
8.
Неа Саламина
 9 3 3 3 14 - 16 12
9.
Закакиу
 9 1 3 5 13 - 18 6
10.
Отеллос
 9 1 3 5 10 - 15 6
11.
АЕЛ Лимасол
 10 2 0 8 8 - 17 6
12.
Кармиотисса
 10 1 1 8 7 - 21 4
13.
Этникос Ахна
 9 0 3 6 11 - 27 3
14.
Докса Катокопия
 10 0 1 9 4 - 29 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 12
Пафос Жайро 10
Омония Никосия Семедо Вилли 8
Омония Никосия Какулис Андроникос 8
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 8
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 9
Анортосис Техера Серхио 1 7
АПОЭЛ Петрович Радосав 8
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Омония Никосия 5:1 Докса Катокопия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный