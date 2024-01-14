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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Истанбулспор
0:0
Второй тайм: 90+'
Коньяспор
0'
17' Желтая карточка
Темель Вефа
77' Желтая карточка
Сарикайя Муаммер
83' Желтая карточка
Н'Зонзи Стивен

Ход матча

17'
Темель Вефа
 
67'
 
Чикылдэу Александру
Юлгюн Огулджан
67'
 
Субаши Ясир
Морено Марлос
73'
Мамаду Менди
Этеми Вален
 
73'
Гюльтекин Эмир
Сантос Жаксон
 
77'
Сарикайя Муаммер
 
79'
 
Оливейра Нелсон
Чикалеши Сокол
82'
Шахан Озкан
Лосаж Флорьян
 
83'
 
Н'Зонзи Стивен
90'
Яшар Али
Темель Вефа
 
90'
 
Караель Джебраил
Андреасен Лука
90'
 
Бюйюксаяр Мехмет Али
Огюз Ахмет

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
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Истанбулспор
Ничья
Коньяспор
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Все Коэффициенты
59
Арда
Альп
23
Эрдоган
Окан
4
Есиль
Мехмет
14
Дели
Симон
8
Темель
Вефа
24
Сарикайя
Муаммер
6
Воробьев
Модест
34
Лосаж
Флорьян
18
Ндао
Алассан
27
Этеми
Вален
99
Сантос
Жаксон
1
Эрташ
Денис
22
Огюз
Ахмет
14
Мерт
Метехан
5
Язгылы
Угурджан
12
Хауберт
Гильерме
37
Н'Зонзи
Стивен
11
Андреасен
Лука
35
Юлгюн
Огулджан
6
Дикмен
Сонер
70
Морено
Марлос
17
Чикалеши
Сокол
Истанбулспор
4-3-3
Коньяспор
4-1-4-1

История личных встреч

Истанбулспор
Коньяспор

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

С
1:1
С
0:1
С
0:4
ТМК
1:0
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
2

Среднее время на гол

135
45

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.8
1.2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

112
75

Бомбардиры внутри турнира

Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюльтекин Эмир 3 0.16
Сарикайя Муаммер 2 0.11
Йылмаз Ибрахим 2 0.11
Мамаду Менди 1 0.05
Этеми Вален 1 0.05
Рроца Эдуарт 1 0.05
Ндао Алассан 1 0.05
Воробьев Модест 1 0.05
Дахени Демиако 1 0.05
Лосаж Флорьян 1 0.05
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0.05
Сантос Жаксон 0 0
Самбисса Давид 0 0
Яшар Али 0 0
Кейлю Кубилай 0 0
Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 8 (5) 0.4
Хауберт Гильерме 3 0.15
Мурич Роберт 2 0.1
Андреасен Лука 2 0.1
Морено Марлос 1 0.05
Огюз Ахмет 1 0.05
Чикылдэу Александру 1 0.05
Язгылы Угурджан 1 0.05
Оливейра Нелсон 0 0
Михаляк Конрад 0 0

Карточки

Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Есиль Мехмет 6 0
Сарикайя Муаммер 5 0
Коли Расин 4 0
Дахени Демиако 4 0
Лосаж Флорьян 4 0
Темель Вефа 4 0
Эрдоган Окан 2 1
Яшар Али 2 1
Рроца Эдуарт 3 0
Йылмаз Ибрахим 2 0
Воробьев Модест 2 0
Якин Хакан 0 1
Дели Симон 1 0
Самбисса Давид 1 0
Этеми Вален 1 0
Сантос Жаксон 1 0
Арда Альп 1 0
Гюльтекин Эмир 1 0
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0
Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирбаг Адиль 4 1
Огюз Ахмет 5 0
Юлгюн Огулджан 3 1
Кальво Франсиско 4 0
Оливейра Нелсон 2 0
Чикалеши Сокол 2 0
Морено Марлос 2 0
Паш Бруно 2 0
Дикмен Сонер 2 0
Андреасен Лука 1 0
Язгылы Угурджан 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0
Караель Джебраил 1 0

Результаты матчей

Истанбулспор
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Коньяспор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
9
Истанбулспор
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Коньяспор
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

3
8
Истанбулспор
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Коньяспор
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
63% (12)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
21% (4)
53% (10)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

8
17

Голы по времени матча

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
3
30%
76-90

Пропущено

18
22
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
6%
2
9%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
5
28%
5
23%
31-45
6
33%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
4
22%
6
27%
76-90

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
50%
4
36%
76-90

Пропущено

16
8
4 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
13%
2
25%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
19%
1
13%
46-60
3
19%
2
25%
61-75
6
38%
3
38%
76-90

Забито

15
21
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
7 Не забивали 3
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
4
27%
4
19%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
6
40%
7
33%
76-90

Пропущено

34
30
12 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 15
3
9%
4
13%
1-15
3
9%
2
7%
16-30
6
18%
5
17%
31-45
9
26%
4
13%
46-60
3
9%
5
17%
61-75
10
29%
29%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбулспор
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1
Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Истанбулспор - Кепез Беледие Анталья 2:3 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Башакшехир - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1
Коньяспор
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фенербахче - Коньяспор 7:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Самсунспор - Коньяспор 1:1
Коньяспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Бейоглу Йени 3:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0 Коньяспор - Серик Беледиеспор 1:1 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Коньяспор - Эрбаспор 3:0 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2 Коньяспор - Генчлербирлиги 2:0 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1

Результаты матчей

Истанбулспор
Коньяспор

Точный счет

0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
7:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 26%
2:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
1
11 раз 58%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%

Тоталы голов в матче

Истанбулспор
Коньяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
8
2
1
8
1.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
15
4
4
14
1.5
4
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 19 16 2 1 56 - 16 50
2.
Галатасарай
 Заявка 19 15 3 1 36 - 10 48
3.
Бешикташ
 Заявка 20 11 2 7 33 - 26 35
4.
Трабзонспор
 Заявка 18 10 3 5 33 - 22 33
5.
Ризеспор
 Заявка 20 9 5 6 25 - 27 32
6.
Кайсериспор
 Заявка 19 8 5 6 26 - 27 29
7.
Адана Демирспор
 Заявка 20 7 8 5 33 - 25 29
8.
Антальяспор
 Заявка 19 7 7 5 24 - 19 28
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 20 7 5 8 25 - 24 26
10.
Касымпаша
 Заявка 20 7 5 8 33 - 40 26
11.
Сивасспор
 Заявка 19 6 7 6 24 - 29 25
12.
Анкарагюджю
 Заявка 20 5 9 6 26 - 25 24
13.
Аланьяспор
 Заявка 20 5 7 8 21 - 29 22
14.
Газиантеп
 Заявка 19 6 3 10 22 - 29 21
15.
Хатайспор
 Заявка 20 4 9 7 26 - 27 21
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 20 5 5 10 22 - 23 20
17.
Коньяспор
 0:0 Заявка 20 4 7 9 19 - 32 19
18.
Самсунспор
 Заявка 19 5 3 11 21 - 31 18
19.
Пендикспор
 Заявка 20 3 7 10 21 - 43 16
20.
Истанбулспор
 0:0 Заявка 19 2 4 13 15 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 9 9 0 0 23 - 6 27
2.
Фенербахче
 Заявка 10 8 1 1 33 - 11 25
3.
Адана Демирспор
 Заявка 10 7 2 1 23 - 9 23
4.
Ризеспор
 Заявка 11 7 2 2 15 - 9 23
5.
Трабзонспор
 Заявка 9 6 1 2 14 - 8 19
6.
Бешикташ
 Заявка 10 6 1 3 16 - 11 19
7.
Кайсериспор
 Заявка 10 5 3 2 15 - 10 18
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 5 2 3 17 - 12 17
9.
Антальяспор
 Заявка 10 4 5 1 10 - 7 17
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 10 4 3 3 15 - 9 15
11.
Самсунспор
 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
12.
Касымпаша
 Заявка 10 4 2 4 19 - 23 14
13.
Хатайспор
 Заявка 10 3 5 2 17 - 15 14
14.
Анкарагюджю
 Заявка 11 3 5 3 12 - 11 14
15.
Аланьяспор
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
16.
Коньяспор
 0:0 Заявка 9 3 2 4 10 - 9 11
17.
Газиантеп
 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
18.
Сивасспор
 Заявка 9 1 6 2 9 - 11 9
19.
Истанбулспор
 0:0 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
20.
Пендикспор
 Заявка 9 1 3 5 7 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 9 8 1 0 23 - 5 25
2.
Галатасарай
 Заявка 10 6 3 1 13 - 4 21
3.
Бешикташ
 Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
4.
Сивасспор
 Заявка 10 5 1 4 15 - 18 16
5.
Трабзонспор
 Заявка 9 4 2 3 19 - 14 14
6.
Касымпаша
 Заявка 10 3 3 4 14 - 17 12
7.
Антальяспор
 Заявка 9 3 2 4 14 - 12 11
8.
Кайсериспор
 Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
9.
Анкарагюджю
 Заявка 9 2 4 3 14 - 14 10
10.
Газиантеп
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 10
11.
Пендикспор
 Заявка 11 2 4 5 14 - 24 10
12.
Ризеспор
 Заявка 9 2 3 4 10 - 18 9
13.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 2 3 5 8 - 12 9
14.
Аланьяспор
 Заявка 10 2 3 5 7 - 15 9
15.
Коньяспор
 0:0 Заявка 11 1 5 5 9 - 23 8
16.
Хатайспор
 Заявка 10 1 4 5 9 - 12 7
17.
Адана Демирспор
 Заявка 10 0 6 4 10 - 16 6
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 10 1 2 7 7 - 14 5
19.
Самсунспор
 Заявка 10 1 1 8 9 - 20 4
20.
Истанбулспор
 0:0 Заявка 9 0 2 7 5 - 17 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Касымпаша Кара Айтач 10 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 8
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 5
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 17'
      Темель Вефа получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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