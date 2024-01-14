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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Истанбулспор
0:0
Конец матча
Коньяспор
0'
17' Желтая карточка
Темель Вефа
77' Желтая карточка
Сарикайя Муаммер
83' Желтая карточка
Н'Зонзи Стивен
90'+8
59
Арда
Альп
23
Эрдоган
Окан
4
Есиль
Мехмет
14
Дели
Симон
8
Темель
Вефа
24
Сарикайя
Муаммер
6
Воробьев
Модест
34
Лосаж
Флорьян
18
Ндао
Алассан
27
Этеми
Вален
99
Сантос
Жаксон
1
Эрташ
Денис
22
Огюз
Ахмет
14
Мерт
Метехан
5
Язгылы
Угурджан
12
Хауберт
Гильерме
37
Н'Зонзи
Стивен
11
Андреасен
Лука
35
Юлгюн
Огулджан
6
Дикмен
Сонер
70
Морено
Марлос
17
Чикалеши
Сокол
Истанбулспор
4-3-3
Коньяспор
4-1-4-1

История личных встреч

Истанбулспор
Коньяспор

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

С
1:1
С
0:1
С
0:4
ТМК
1:0
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
2

Среднее время на гол

135
45

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.8
1.2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

112
75

Бомбардиры внутри турнира

Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюльтекин Эмир 3 0.16
Сарикайя Муаммер 2 0.11
Йылмаз Ибрахим 2 0.11
Мамаду Менди 1 0.05
Этеми Вален 1 0.05
Рроца Эдуарт 1 0.05
Ндао Алассан 1 0.05
Воробьев Модест 1 0.05
Дахени Демиако 1 0.05
Лосаж Флорьян 1 0.05
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0.05
Сантос Жаксон 0 0
Самбисса Давид 0 0
Яшар Али 0 0
Кейлю Кубилай 0 0
Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 8 (5) 0.4
Хауберт Гильерме 3 0.15
Мурич Роберт 2 0.1
Андреасен Лука 2 0.1
Морено Марлос 1 0.05
Огюз Ахмет 1 0.05
Чикылдэу Александру 1 0.05
Язгылы Угурджан 1 0.05
Оливейра Нелсон 0 0
Михаляк Конрад 0 0

Карточки

Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Есиль Мехмет 6 0
Сарикайя Муаммер 5 0
Коли Расин 4 0
Дахени Демиако 4 0
Лосаж Флорьян 4 0
Темель Вефа 4 0
Эрдоган Окан 2 1
Яшар Али 2 1
Рроца Эдуарт 3 0
Йылмаз Ибрахим 2 0
Воробьев Модест 2 0
Якин Хакан 0 1
Дели Симон 1 0
Самбисса Давид 1 0
Этеми Вален 1 0
Сантос Жаксон 1 0
Арда Альп 1 0
Гюльтекин Эмир 1 0
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0
Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирбаг Адиль 4 1
Огюз Ахмет 5 0
Юлгюн Огулджан 3 1
Кальво Франсиско 4 0
Оливейра Нелсон 2 0
Чикалеши Сокол 2 0
Морено Марлос 2 0
Паш Бруно 2 0
Дикмен Сонер 2 0
Н'Зонзи Стивен 1 0
Андреасен Лука 1 0
Язгылы Угурджан 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0
Караель Джебраил 1 0

Результаты матчей

Истанбулспор
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Коньяспор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
9
Истанбулспор
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Коньяспор
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

3
8
Истанбулспор
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Коньяспор
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (4)
65% (13)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
25% (5)
50% (10)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

8
17

Голы по времени матча

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
3
30%
76-90

Пропущено

18
22
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
6%
2
9%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
5
28%
5
23%
31-45
6
33%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
4
22%
6
27%
76-90

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
50%
4
36%
76-90

Пропущено

16
8
4 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
13%
2
25%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
19%
1
13%
46-60
3
19%
2
25%
61-75
6
38%
3
38%
76-90

Забито

15
21
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
8 Не забивали 4
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
4
27%
4
19%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
6
40%
7
33%
76-90

Пропущено

34
30
12 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 15
3
9%
4
13%
1-15
3
9%
2
7%
16-30
6
18%
5
17%
31-45
9
26%
4
13%
46-60
3
9%
5
17%
61-75
10
29%
29%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбулспор
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1
Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Истанбулспор - Кепез Беледие Анталья 2:3 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Башакшехир - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1
Коньяспор
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фенербахче - Коньяспор 7:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Самсунспор - Коньяспор 1:1
Коньяспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Бейоглу Йени 3:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0 Коньяспор - Серик Беледиеспор 1:1 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Коньяспор - Эрбаспор 3:0 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2 Коньяспор - Генчлербирлиги 2:0 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1

Результаты матчей

Истанбулспор
Коньяспор

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
2:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
7:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%

Точный счет

2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
2:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 47%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
1
11 раз 55%
0
5 раз 25%
2
4 раза 20%

Тоталы голов в матче

Истанбулспор
Коньяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
2
3
7
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
8
3
1
8
1.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
9
0.5
Больше Меньше
15
5
4
15
1.5
4
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 19 16 2 1 56 - 16 50
2.
Галатасарай
 Заявка 19 15 3 1 36 - 10 48
3.
Бешикташ
 Заявка 20 11 2 7 33 - 26 35
4.
Трабзонспор
 Заявка 19 10 4 5 34 - 23 34
5.
Ризеспор
 Заявка 20 9 5 6 25 - 27 32
6.
Кайсериспор
 Заявка 19 8 5 6 26 - 27 29
7.
Адана Демирспор
 Заявка 20 7 8 5 33 - 25 29
8.
Антальяспор
 Заявка 20 7 8 5 25 - 20 29
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 20 7 5 8 25 - 24 26
10.
Касымпаша
 Заявка 20 7 5 8 33 - 40 26
11.
Сивасспор
 Заявка 20 6 7 7 24 - 31 25
12.
Анкарагюджю
 Заявка 20 5 9 6 26 - 25 24
13.
Аланьяспор
 Заявка 20 5 7 8 21 - 29 22
14.
Газиантеп
 Заявка 19 6 3 10 22 - 29 21
15.
Самсунспор
 Заявка 20 6 3 11 23 - 31 21
16.
Хатайспор
 Заявка 20 4 9 7 26 - 27 21
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 20 5 5 10 22 - 23 20
18.
Коньяспор
 Заявка 20 4 7 9 19 - 32 19
19.
Пендикспор
 Заявка 20 3 7 10 21 - 43 16
20.
Истанбулспор
 Заявка 19 2 4 13 15 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 9 9 0 0 23 - 6 27
2.
Фенербахче
 Заявка 10 8 1 1 33 - 11 25
3.
Адана Демирспор
 Заявка 10 7 2 1 23 - 9 23
4.
Ризеспор
 Заявка 11 7 2 2 15 - 9 23
5.
Трабзонспор
 Заявка 9 6 1 2 14 - 8 19
6.
Бешикташ
 Заявка 10 6 1 3 16 - 11 19
7.
Кайсериспор
 Заявка 10 5 3 2 15 - 10 18
8.
Антальяспор
 Заявка 11 4 6 1 11 - 8 18
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 5 2 3 17 - 12 17
10.
Самсунспор
 Заявка 10 5 2 3 14 - 11 17
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 10 4 3 3 15 - 9 15
12.
Касымпаша
 Заявка 10 4 2 4 19 - 23 14
13.
Хатайспор
 Заявка 10 3 5 2 17 - 15 14
14.
Анкарагюджю
 Заявка 11 3 5 3 12 - 11 14
15.
Аланьяспор
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
16.
Коньяспор
 Заявка 9 3 2 4 10 - 9 11
17.
Газиантеп
 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
18.
Сивасспор
 Заявка 9 1 6 2 9 - 11 9
19.
Истанбулспор
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
20.
Пендикспор
 Заявка 9 1 3 5 7 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 9 8 1 0 23 - 5 25
2.
Галатасарай
 Заявка 10 6 3 1 13 - 4 21
3.
Бешикташ
 Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
4.
Сивасспор
 Заявка 11 5 1 5 15 - 20 16
5.
Трабзонспор
 Заявка 10 4 3 3 20 - 15 15
6.
Касымпаша
 Заявка 10 3 3 4 14 - 17 12
7.
Антальяспор
 Заявка 9 3 2 4 14 - 12 11
8.
Кайсериспор
 Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
9.
Анкарагюджю
 Заявка 9 2 4 3 14 - 14 10
10.
Газиантеп
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 10
11.
Пендикспор
 Заявка 11 2 4 5 14 - 24 10
12.
Ризеспор
 Заявка 9 2 3 4 10 - 18 9
13.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 2 3 5 8 - 12 9
14.
Аланьяспор
 Заявка 10 2 3 5 7 - 15 9
15.
Коньяспор
 Заявка 11 1 5 5 9 - 23 8
16.
Хатайспор
 Заявка 10 1 4 5 9 - 12 7
17.
Адана Демирспор
 Заявка 10 0 6 4 10 - 16 6
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 10 1 2 7 7 - 14 5
19.
Самсунспор
 Заявка 10 1 1 8 9 - 20 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 9 0 2 7 5 - 17 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Касымпаша Кара Айтач 10 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 9 (7)
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Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 8
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 5
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 17'
      Темель Вефа получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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