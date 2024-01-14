Тур: 20. Стадион: Некми Кадыоглу.
0:0
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаТемель Вефа
77' Желтая карточкаСарикайя Муаммер
83' Желтая карточкаН'Зонзи Стивен
90'+8
Ход матча
17'
77'
83'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 1
-
8 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
59
Арда
Альп
23
Эрдоган
Окан
14
Дели
Симон
18
Ндао
Алассан
27
Этеми
Вален
22
Огюз
Ахмет
14
Мерт
Метехан
- Основной состав
-
59 Арда АльпВратарь
-
23 Эрдоган ОканЗащитник
- Защитник
-
14 Дели СимонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ндао АлассанНападающий
-
27 Этеми ВаленНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Кырташ БартуЗащитник
-
66 Яшар АлиЗащитник
- Полузащитник
-
12 Мамаду МендиПолузащитник
- Нападающий
-
20 Шахан ОзканНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Якин Хакан
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Огюз АхметЗащитник
-
14 Мерт МетеханЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Малли ЮнусПолузащитник
-
21 Рак НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Келеш Хакан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Истанбулспор
Коньяспор
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
2
Среднее время на гол
135
45
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.8
1.2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
112
75
Бомбардиры внутри турнира
Истанбулспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гюльтекин Эмир
|3
|0.16
|Сарикайя Муаммер
|2
|0.11
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0.11
|Мамаду Менди
|1
|0.05
|Этеми Вален
|1
|0.05
|Рроца Эдуарт
|1
|0.05
|Ндао Алассан
|1
|0.05
|Воробьев Модест
|1
|0.05
|Дахени Демиако
|1
|0.05
|Лосаж Флорьян
|1
|0.05
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0.05
|Сантос Жаксон
|0
|0
|Самбисса Давид
|0
|0
|Яшар Али
|0
|0
|Кейлю Кубилай
|0
|0
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чикалеши Сокол
|8 (5)
|0.4
|Хауберт Гильерме
|3
|0.15
|Мурич Роберт
|2
|0.1
|Андреасен Лука
|2
|0.1
|Морено Марлос
|1
|0.05
|Огюз Ахмет
|1
|0.05
|Чикылдэу Александру
|1
|0.05
|Язгылы Угурджан
|1
|0.05
|Оливейра Нелсон
|0
|0
|Михаляк Конрад
|0
|0
Карточки
Истанбулспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Есиль Мехмет
|6
|0
|Сарикайя Муаммер
|5
|0
|Коли Расин
|4
|0
|Дахени Демиако
|4
|0
|Лосаж Флорьян
|4
|0
|Темель Вефа
|4
|0
|Эрдоган Окан
|2
|1
|Яшар Али
|2
|1
|Рроца Эдуарт
|3
|0
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0
|Воробьев Модест
|2
|0
|Якин Хакан
|0
|1
|Дели Симон
|1
|0
|Самбисса Давид
|1
|0
|Этеми Вален
|1
|0
|Сантос Жаксон
|1
|0
|Арда Альп
|1
|0
|Гюльтекин Эмир
|1
|0
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирбаг Адиль
|4
|1
|Огюз Ахмет
|5
|0
|Юлгюн Огулджан
|3
|1
|Кальво Франсиско
|4
|0
|Оливейра Нелсон
|2
|0
|Чикалеши Сокол
|2
|0
|Морено Марлос
|2
|0
|Паш Бруно
|2
|0
|Дикмен Сонер
|2
|0
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0
|Андреасен Лука
|1
|0
|Язгылы Угурджан
|1
|0
|Демиртапа Кархаман
|1
|0
|Караель Джебраил
|1
|0
Результаты матчей
Истанбулспор
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Коньяспор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
9
Истанбулспор
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Коньяспор
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
3
8
Истанбулспор
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Коньяспор
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (4)
65% (13)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
25% (5)
50% (10)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
8
17
Голы по времени матча
Забито
9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
3
30%
76-90
Пропущено
18
22
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
6%
2
9%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
5
28%
5
23%
31-45
6
33%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
4
22%
6
27%
76-90
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
50%
4
36%
76-90
Пропущено
16
8
4 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
13%
2
25%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
19%
1
13%
46-60
3
19%
2
25%
61-75
6
38%
3
38%
76-90
Забито
15
21
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
8 Не забивали 4
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
4
27%
4
19%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
6
40%
7
33%
76-90
Пропущено
34
30
12 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 15
3
9%
4
13%
1-15
3
9%
2
7%
16-30
6
18%
5
17%
31-45
9
26%
4
13%
46-60
3
9%
5
17%
61-75
10
29%
29%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбулспор
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1
Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Истанбулспор - Кепез Беледие Анталья 2:3 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Башакшехир - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1
Коньяспор
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фенербахче - Коньяспор 7:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Самсунспор - Коньяспор 1:1
Коньяспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Бейоглу Йени 3:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0 Коньяспор - Серик Беледиеспор 1:1 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Коньяспор - Эрбаспор 3:0 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2 Коньяспор - Генчлербирлиги 2:0 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1
Результаты матчей
Истанбулспор
Коньяспор
Точный счет
2:1
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
2:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
7:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
Точный счет
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
2:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 47%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
1
11 раз 55%
0
5 раз 25%
2
4 раза 20%
Тоталы голов в матче
Истанбулспор
Коньяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
72
37
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
83
18
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
109
Больше Меньше
155
415
416
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|16
|2
|1
|56 - 16
|50
|2.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|36 - 10
|48
|3.
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|33 - 26
|35
|4.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 23
|34
|5.
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|25 - 27
|32
|6.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|26 - 27
|29
|7.
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|33 - 25
|29
|8.
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|25 - 20
|29
|9.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|25 - 24
|26
|10.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|33 - 40
|26
|11.
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|24 - 31
|25
|12.
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|26 - 25
|24
|13.
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|21 - 29
|22
|14.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|22 - 29
|21
|15.
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|23 - 31
|21
|16.
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|26 - 27
|21
|17.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|22 - 23
|20
|18.
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|19 - 32
|19
|19.
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|21 - 43
|16
|20.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|15 - 37
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|23 - 6
|27
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|33 - 11
|25
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 9
|23
|5.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|6.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 11
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 12
|17
|10.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|11.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 9
|15
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|19 - 23
|14
|13.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|17 - 15
|14
|14.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|15.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|16.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|17.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|18.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|9 - 11
|9
|19.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|20.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|23 - 5
|25
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|13 - 4
|21
|3.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 15
|16
|4.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 20
|16
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|20 - 15
|15
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 17
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 17
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 14
|10
|10.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|10
|11.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 24
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 18
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 15
|9
|15.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 23
|8
|16.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 12
|7
|17.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|10 - 16
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 14
|5
|19.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 20
|4
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 17
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|11 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|10 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|9 (7)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|8
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 5
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 5