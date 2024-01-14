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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Антальяспор
1:1
Конец матча
Трабзонспор
0'
0:1
2' Гол
Фунтас Таксиархис
50' Желтая карточка
Сари Вейсел
1:1
68' Гол
Джехезкель Сагив
90'+10

Ход матча

2'
0:1
Фунтас Таксиархис
(Барди Энис)
50'
Сари Вейсел
 
68'
Джехезкель Сагив
(Сафури Рамиз)
1:1
81'
Бютюки Зюмер
Джехезкель Сагив
 
84'
 
Гюнеш Умут
Фунтас Таксиархис
84'
 
Тюркмен Хюсейин
Айдин Мехмет
88'
Акьоль Уфук
Сафури Рамиз
 
90'
Милошевич Дени
Ларссон Сэм
 
90'
 
Йилдирим Пойраз Эфе Энгин
Дестан Энис
90'
 
Бослук Ариф
Вишча Эдин

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
1
Лейте
Элтон
17
Ешильюрт
Эрдоган
89
Сари
Вейсел
3
Озтюрк
Бахадыр
11
Вурал
Гюрай
18
Калузиньски
Якуб
29
Джехезкель
Сагив
16
Сафури
Рамиз
8
Шарич
Дарио
10
Ларссон
Сэм
9
Букса
Адам
1
Чакыр
Угурджан
50
Айдин
Мехмет
2
Бания
Раян
32
Бенкович
Филип
18
Элмалы
Эврен
Эрен
5
Оздемир
Берат
6
Менди
Батиста
7
Вишча
Эдин
8
Барди
Энис
14
Фунтас
Таксиархис
94
Дестан
Энис
Антальяспор
4-1-4-1
Трабзонспор
4-2-3-1

История личных встреч

Антальяспор
Трабзонспор

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
69.2%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед

24 матча

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Второй тайм

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 17 побед

37 матчей

21.6%
24.3%
54.1%
8 побед 9 ничьих 20 побед

Первый тайм

18.9%
37.8%
43.3%
7 побед 14 ничьих 16 побед

Второй тайм

18.9%
35.1%
46%
7 побед 13 ничьих 17 побед

История матчей

С
1:0
С
2:0
С
5:2
С
2:2
К
2:0
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
2:2
С
1:3
С
4:1
С
1:1
С
1:2
С
3:0
С
0:3
С
0:1
С
7:0
С
3:0
С
0:2
С
2:1
С
2:0
КТ
1:0
КТ
2:3
С
2:1
К
2:1
С
2:1
С
2:2
С
0:0
С
0:0
К
1:0
К
2:0
С
1:1
С
3:1
С
0:1
ТМС
3:1
К
3:3
С
3:2

Голы

Всего голов

31
14

Голов в среднем за матч

1.72
0.74

Среднее время на гол

52
122

Всего голов

39
26

Голов в среднем за матч

2.05
1.44

Среднее время на гол

43
62

Всего голов

70
40

Голов в среднем за матч

1.89
1.08

Тотал матчей

2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
22
Больше 59%
Меньше 41%
15
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

47
83

Бомбардиры внутри турнира

Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 8 (1) 0.4
Джехезкель Сагив 6 0.3
Ешильюрт Эрдоган 2 0.1
Ларссон Сэм 2 0.1
Шарич Дарио 2 0.1
Вурал Гюрай 1 0.05
Ван де Стрек Сандер 1 0.05
Сари Вейсел 1 0.05
Ассомбалонга Бритт 1 0.05
Озтюрк Бахадыр 1 0.05
Сафури Рамиз 0 0
Балчи Бюньямин 0 0
Топрак Омер 0 0
Бютюки Зюмер 0 0
Ракип Эрдаль 0 0
Хольтманн Геррит 0 0
Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 9 0.47
Трезеге 4 0.21
Бакасетас Тасос 4 (1) 0.21
Вишча Эдин 3 0.16
Барди Энис 2 0.11
Дестан Энис 2 0.11
Пепе Николя 2 0.11
Бенкович Филип 2 0.11
Фунтас Таксиархис 1 0.05
Денсвил Стефано 1 0.05
Менди Батиста 1 0.05
Оздемир Берат 1 0.05
Гюрпюз Гёктан 1 0.05
Эмюр Абдулкадир 0 0

Карточки

Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 4 1
Сари Вейсел 5 0
Ассомбалонга Бритт 4 0
Вурал Гюрай 4 0
Букса Адам 4 0
Джехезкель Сагив 4 0
Балчи Бюньямин 3 0
Ешильюрт Эрдоган 2 0
Шарич Дарио 2 0
Калузиньски Якуб 2 0
Топрак Омер 1 0
Ван де Стрек Сандер 1 0
Лейте Элтон 1 0
Сафури Рамиз 1 0
Хольтманн Геррит 1 0
Дадакдениз Атаберк 1 0
Акьоль Уфук 1 0
Бильсель Эге 1 0
Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 6 1
Элмалы Эврен Эрен 4 0
Бакасетас Тасос 3 0
Дестан Энис 3 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 2 0
Курбелис Димитрис 2 0
Онуачу Пол 2 0
Чакыр Угурджан 2 0
Айдин Мехмет 2 0
Вишча Эдин 1 0
Фунтас Таксиархис 1 0
Барди Энис 1 0
Бенкович Филип 1 0
Эмюр Абдулкадир 1 0
Хасполат Догукан 1 0
Теклич Тонио 1 0
Бания Раян 1 0

Результаты матчей

Антальяспор
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Трабзонспор
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

3
6
Антальяспор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Трабзонспор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

11
11
Антальяспор
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
60% (12)
20% (4)
Трабзонспор
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

14
17

Голы по времени матча

Забито

11
18
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
3
27%
3
17%
1-15
2
18%
2
11%
16-30
1
9%
4
22%
31-45
3
27%
4
22%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
1
9%
3
17%
76-90

Пропущено

8
14
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
1
13%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
25%
6
43%
76-90

Забито

14
13
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
2
14%
2
15%
1-15
2
14%
3
23%
16-30
2
14%
3
23%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
3
21%
2
15%
76-90

Пропущено

12
9
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
17%
1
11%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
1
8%
3
33%
76-90

Забито

25
31
12 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 11
6 Не забивали 5
5
20%
5
16%
1-15
4
16%
5
16%
16-30
3
12%
7
23%
31-45
6
24%
6
19%
46-60
3
12%
3
10%
61-75
4
16%
5
16%
76-90

Пропущено

20
23
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 15
3
15%
2
9%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
6
30%
2
9%
31-45
3
15%
1
4%
46-60
3
15%
5
22%
61-75
3
15%
9
39%
76-90

Результаты последних матчей

Антальяспор
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Пендикспор - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Касымпаша 0:0
Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Антальяспор - Кепез Беледие Анталья 6:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Серик Беледиеспор 3:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Антальяспор - 52 Ордуспор 3:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Антальяспор 1:1
Трабзонспор
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Газиантеп - Трабзонспор 1:3
Трабзонспор - Йени Корумспор 3:1 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Трабзон ФК - Трабзонспор 0:5

Результаты матчей

Антальяспор
Трабзонспор

Точный счет

0:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 35%
0
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
2
5 раз 26%
1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
4 раза 21%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Антальяспор
Трабзонспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
1
3
8
1.5
5
4
1
10
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
3
4
5
1.5
5
5
2
7
2.5
4
6
1
8
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
15
4
7
13
1.5
10
9
3
17
2.5
5
14
1
19
3.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 19 16 2 1 56 - 16 50
2.
Галатасарай
 Заявка 19 15 3 1 36 - 10 48
3.
Бешикташ
 Заявка 20 11 2 7 33 - 26 35
4.
Трабзонспор
 Заявка 19 10 4 5 34 - 23 34
5.
Ризеспор
 Заявка 20 9 5 6 25 - 27 32
6.
Кайсериспор
 Заявка 19 8 5 6 26 - 27 29
7.
Адана Демирспор
 Заявка 20 7 8 5 33 - 25 29
8.
Антальяспор
 Заявка 20 7 8 5 25 - 20 29
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 20 7 5 8 25 - 24 26
10.
Касымпаша
 Заявка 20 7 5 8 33 - 40 26
11.
Сивасспор
 Заявка 20 6 7 7 24 - 31 25
12.
Анкарагюджю
 Заявка 20 5 9 6 26 - 25 24
13.
Аланьяспор
 Заявка 20 5 7 8 21 - 29 22
14.
Газиантеп
 Заявка 19 6 3 10 22 - 29 21
15.
Самсунспор
 Заявка 20 6 3 11 23 - 31 21
16.
Хатайспор
 Заявка 20 4 9 7 26 - 27 21
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 20 5 5 10 22 - 23 20
18.
Коньяспор
 Заявка 20 4 7 9 19 - 32 19
19.
Пендикспор
 Заявка 20 3 7 10 21 - 43 16
20.
Истанбулспор
 Заявка 19 2 4 13 15 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 9 9 0 0 23 - 6 27
2.
Фенербахче
 Заявка 10 8 1 1 33 - 11 25
3.
Адана Демирспор
 Заявка 10 7 2 1 23 - 9 23
4.
Ризеспор
 Заявка 11 7 2 2 15 - 9 23
5.
Трабзонспор
 Заявка 9 6 1 2 14 - 8 19
6.
Бешикташ
 Заявка 10 6 1 3 16 - 11 19
7.
Кайсериспор
 Заявка 10 5 3 2 15 - 10 18
8.
Антальяспор
 Заявка 11 4 6 1 11 - 8 18
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 5 2 3 17 - 12 17
10.
Самсунспор
 Заявка 10 5 2 3 14 - 11 17
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 10 4 3 3 15 - 9 15
12.
Касымпаша
 Заявка 10 4 2 4 19 - 23 14
13.
Хатайспор
 Заявка 10 3 5 2 17 - 15 14
14.
Анкарагюджю
 Заявка 11 3 5 3 12 - 11 14
15.
Аланьяспор
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
16.
Коньяспор
 Заявка 9 3 2 4 10 - 9 11
17.
Газиантеп
 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
18.
Сивасспор
 Заявка 9 1 6 2 9 - 11 9
19.
Истанбулспор
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
20.
Пендикспор
 Заявка 9 1 3 5 7 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 9 8 1 0 23 - 5 25
2.
Галатасарай
 Заявка 10 6 3 1 13 - 4 21
3.
Бешикташ
 Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
4.
Сивасспор
 Заявка 11 5 1 5 15 - 20 16
5.
Трабзонспор
 Заявка 10 4 3 3 20 - 15 15
6.
Касымпаша
 Заявка 10 3 3 4 14 - 17 12
7.
Антальяспор
 Заявка 9 3 2 4 14 - 12 11
8.
Кайсериспор
 Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
9.
Анкарагюджю
 Заявка 9 2 4 3 14 - 14 10
10.
Газиантеп
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 10
11.
Пендикспор
 Заявка 11 2 4 5 14 - 24 10
12.
Ризеспор
 Заявка 9 2 3 4 10 - 18 9
13.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 2 3 5 8 - 12 9
14.
Аланьяспор
 Заявка 10 2 3 5 7 - 15 9
15.
Коньяспор
 Заявка 11 1 5 5 9 - 23 8
16.
Хатайспор
 Заявка 10 1 4 5 9 - 12 7
17.
Адана Демирспор
 Заявка 10 0 6 4 10 - 16 6
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 10 1 2 7 7 - 14 5
19.
Самсунспор
 Заявка 10 1 1 8 9 - 20 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 9 0 2 7 5 - 17 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Касымпаша Кара Айтач 10 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 8
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 5
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 5
Весь список
  • 68'
    Сафури Рамиз сделал результативную передачу.
  • 68'
    Г О О О О Л - Джехезкель Сагив бьет в цель!
  • 50'
    Сари Вейсел получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 2'
    Барди Энис сделал результативную передачу.
  • 2'
    Г О О О О Л - Фунтас Таксиархис бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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