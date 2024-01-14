Тур: 20. Стадион: Анталья Арена.
1:1
Конец матча
Ход матча
2'
0:1
50'
68'
1:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
89
Сари
Вейсел
11
Вурал
Гюрай
16
Сафури
Рамиз
10
Ларссон
Сэм
50
Айдин
Мехмет
94
Дестан
Энис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
-
11 Вурал ГюрайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сафури РамизПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ларссон СэмПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
80 Узун ЭмреПолузащитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
-
70 Бильсель ЭгеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Бютюки ЗюмерНападающий
-
Главный тренер: Ялчин Серген
- Основной состав
- Вратарь
-
50 Айдин МехметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Дестан ЭнисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 Бослук АрифПолузащитник
-
16 Шен КеремПолузащитник
-
23 Гюнеш УмутПолузащитник
- Нападающий
-
-
20 Ognjen Bakic
-
Главный тренер: Авчи Абдулла
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Антальяспор
Трабзонспор
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
69.2%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед
24 матча
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Второй тайм
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 17 побед
37 матчей
21.6%
24.3%
54.1%
8 побед 9 ничьих 20 побед
Первый тайм
18.9%
37.8%
43.3%
7 побед 14 ничьих 16 побед
Второй тайм
18.9%
35.1%
46%
7 побед 13 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
14
Голов в среднем за матч
1.72
0.74
Среднее время на гол
52
122
Всего голов
39
26
Голов в среднем за матч
2.05
1.44
Среднее время на гол
43
62
Всего голов
70
40
Голов в среднем за матч
1.89
1.08
Тотал матчей
2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
22
Больше 59%
Меньше 41%
15
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
Среднее время на гол
47
83
Бомбардиры внутри турнира
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букса Адам
|8 (1)
|0.4
|Джехезкель Сагив
|6
|0.3
|Ешильюрт Эрдоган
|2
|0.1
|Ларссон Сэм
|2
|0.1
|Шарич Дарио
|2
|0.1
|Вурал Гюрай
|1
|0.05
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0.05
|Сари Вейсел
|1
|0.05
|Ассомбалонга Бритт
|1
|0.05
|Озтюрк Бахадыр
|1
|0.05
|Сафури Рамиз
|0
|0
|Балчи Бюньямин
|0
|0
|Топрак Омер
|0
|0
|Бютюки Зюмер
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
|Хольтманн Геррит
|0
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|9
|0.47
|Трезеге
|4
|0.21
|Бакасетас Тасос
|4 (1)
|0.21
|Вишча Эдин
|3
|0.16
|Барди Энис
|2
|0.11
|Дестан Энис
|2
|0.11
|Пепе Николя
|2
|0.11
|Бенкович Филип
|2
|0.11
|Фунтас Таксиархис
|1
|0.05
|Денсвил Стефано
|1
|0.05
|Менди Батиста
|1
|0.05
|Оздемир Берат
|1
|0.05
|Гюрпюз Гёктан
|1
|0.05
|Эмюр Абдулкадир
|0
|0
Карточки
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|4
|1
|Сари Вейсел
|5
|0
|Ассомбалонга Бритт
|4
|0
|Вурал Гюрай
|4
|0
|Букса Адам
|4
|0
|Джехезкель Сагив
|4
|0
|Балчи Бюньямин
|3
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|2
|0
|Шарич Дарио
|2
|0
|Калузиньски Якуб
|2
|0
|Топрак Омер
|1
|0
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0
|Лейте Элтон
|1
|0
|Сафури Рамиз
|1
|0
|Хольтманн Геррит
|1
|0
|Дадакдениз Атаберк
|1
|0
|Акьоль Уфук
|1
|0
|Бильсель Эге
|1
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|6
|1
|Элмалы Эврен Эрен
|4
|0
|Бакасетас Тасос
|3
|0
|Дестан Энис
|3
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|2
|0
|Курбелис Димитрис
|2
|0
|Онуачу Пол
|2
|0
|Чакыр Угурджан
|2
|0
|Айдин Мехмет
|2
|0
|Вишча Эдин
|1
|0
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|Барди Энис
|1
|0
|Бенкович Филип
|1
|0
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0
|Хасполат Догукан
|1
|0
|Теклич Тонио
|1
|0
|Бания Раян
|1
|0
Результаты матчей
Антальяспор
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Трабзонспор
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
3
6
Антальяспор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Трабзонспор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
11
11
Антальяспор
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
60% (12)
20% (4)
Трабзонспор
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
14
17
Голы по времени матча
Забито
11
18
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
3
27%
3
17%
1-15
2
18%
2
11%
16-30
1
9%
4
22%
31-45
3
27%
4
22%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
1
9%
3
17%
76-90
Пропущено
8
14
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
1
13%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
25%
6
43%
76-90
Забито
14
13
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
2
14%
2
15%
1-15
2
14%
3
23%
16-30
2
14%
3
23%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
3
21%
2
15%
76-90
Пропущено
12
9
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
17%
1
11%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
1
8%
3
33%
76-90
Забито
25
31
12 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 11
6 Не забивали 5
5
20%
5
16%
1-15
4
16%
5
16%
16-30
3
12%
7
23%
31-45
6
24%
6
19%
46-60
3
12%
3
10%
61-75
4
16%
5
16%
76-90
Пропущено
20
23
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 15
3
15%
2
9%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
6
30%
2
9%
31-45
3
15%
1
4%
46-60
3
15%
5
22%
61-75
3
15%
9
39%
76-90
Результаты последних матчей
Антальяспор
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Пендикспор - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Касымпаша 0:0
Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Антальяспор - Кепез Беледие Анталья 6:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Серик Беледиеспор 3:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Антальяспор - 52 Ордуспор 3:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Антальяспор 1:1
Трабзонспор
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Газиантеп - Трабзонспор 1:3
Трабзонспор - Йени Корумспор 3:1 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Трабзон ФК - Трабзонспор 0:5
Результаты матчей
Антальяспор
Трабзонспор
Точный счет
0:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 35%
0
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
2
5 раз 26%
1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
4 раза 21%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Антальяспор
Трабзонспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
81
38
54
110
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
73
45
55
27
46
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
154
713
109
317
514
119
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|16
|2
|1
|56 - 16
|50
|2.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|36 - 10
|48
|3.
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|33 - 26
|35
|4.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 23
|34
|5.
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|25 - 27
|32
|6.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|26 - 27
|29
|7.
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|33 - 25
|29
|8.
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|25 - 20
|29
|9.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|25 - 24
|26
|10.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|33 - 40
|26
|11.
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|24 - 31
|25
|12.
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|26 - 25
|24
|13.
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|21 - 29
|22
|14.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|22 - 29
|21
|15.
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|23 - 31
|21
|16.
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|26 - 27
|21
|17.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|22 - 23
|20
|18.
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|19 - 32
|19
|19.
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|21 - 43
|16
|20.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|15 - 37
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|23 - 6
|27
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|33 - 11
|25
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 9
|23
|5.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|6.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 11
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 12
|17
|10.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|11.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 9
|15
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|19 - 23
|14
|13.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|17 - 15
|14
|14.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|15.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|16.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|17.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|18.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|9 - 11
|9
|19.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|20.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|23 - 5
|25
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|13 - 4
|21
|3.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 15
|16
|4.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 20
|16
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|20 - 15
|15
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 17
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 17
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 14
|10
|10.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|10
|11.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 24
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 18
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 15
|9
|15.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 23
|8
|16.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 12
|7
|17.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|10 - 16
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 14
|5
|19.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 20
|4
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 17
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|11 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|10 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|9 (7)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|8
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 5
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 5