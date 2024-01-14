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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Claudio Pereira
Визела
0:1
Первый тайм: 37'
Боавишта
0'
18' Желтая карточка
Феррейра Филипе
0:1
24' Гол
Сассо Венсан

Ход матча

18'
 
Феррейра Филипе
24'
0:1
Сассо Венсан
Прогнозы 123
Визела 31.7% (39)
X 47.2% (58)
Боавишта 21.1% (26)
Все прогнозы
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Визела
Ничья
Боавишта
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Все Коэффициенты
97
Бунтиц
Фабиян
2
Оливейра
Уго
3
Вилсон
Бруно
5
Оливейра
Андерсон
6
Перейра
Матеус
90
Наскименто
Диого
12
Бустаманте
Рафаэль
17
Лакава
Матиас
20
Гарсия
Самуэль
18
Авуду
Абдул
99
Эссанд
Самюэль
99
Гонсалвеш
Жуан
II
11
Сантос
Луис
26
Абаскаль
Родриго
23
Сассо
Венсан
20
Феррейра
Филипе
24
Перес
Себастьян
42
Макута
Гайус
8
Лоуренсу
Бруну
II
10
Рейзиньо
Мигель
21
Мораиш
Тиагу
9
Боженик
Роберт
Визела
4-2-3-1
Боавишта
4-2-3-1

История личных встреч

Визела
Боавишта

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
К
0:1
ГЛ
0:0

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
0.75

Среднее время на гол

45
120

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

90
77

Бомбардиры внутри турнира

Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эссанд Самюэль 7 0.41
Гарсия Самуэль 3 (2) 0.18
Морейра Нуну 1 0.06
Сан-Луи Дилан 1 0.06
Перейра Матеус 1 0.06
Соро Альберто 1 0.06
Лакава Матиас 0 0
Силва Томаш 0 0
Мендес Алексис 0 0
Жардел 0 0
Оливейра Уго 0 0
Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боженик Роберт 6 0.35
Мораиш Тиагу 5 (1) 0.29
Агра Салвадор 2 0.12
Мальейру Педро 2 0.12
Лоуренсу Бруну II 2 (1) 0.12
Рейзиньо Мигель 1 0.06
Тавареш Мартим 1 0.06
Сассо Венсан 1 0.06
Вукотич Илия 1 0.06
Феррейра Филипе 0 0
Макута Гайус 0 0
Де Сантис Джериел 0 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 0 0

Карточки

Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Матеус 7 0
Эшковал Жоау 5 0
Ортис Педро 5 0
Лакава Матиас 3 1
Гарсия Самуэль 3 0
Оливейра Андерсон 2 0
Соро Альберто 2 0
Наскименто Диого 2 0
Силва Томаш 0 1
Сан-Луи Дилан 1 0
Буснич Александар 1 0
Эссанд Самюэль 1 0
Вилсон Бруно 1 0
Мендес Алексис 1 0
Морейра Нуну 1 0
Бустаманте Рафаэль 1 0
Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Себастьян 6 1
Мораиш Тиагу 3 2
Макута Гайус 5 0
Авазьем Чидозье 4 0
Мальейру Педро 4 0
Пети Арманду 2 1
Феррейра Филипе 3 0
Абаскаль Родриго 3 0
Рейзиньо Мигель 3 0
Лоуренсу Бруну II 1 1
Вукотич Илия 2 0
Боженик Роберт 2 0
Де Сантис Джериел 2 0
Гонсалвеш Жуан II 2 0
Берна 2 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 2 0
Камара Ибраима III 0 1
Сантос Луис 1 0
Агра Салвадор 1 0
Тавареш Мартим 1 0

Результаты матчей

Визела
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Боавишта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
3
Визела
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Боавишта
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

5
12
Визела
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Боавишта
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
12

Упущенные победы

10
15

Голы по времени матча

Забито

6
8
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 12
1
17%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Пропущено

13
14
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
15%
1
7%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
5
38%
4
29%
31-45
1
8%
4
29%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
3
23%
2
14%
76-90

Забито

8
13
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
1
13%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
25%
2
15%
46-60
3
38%
1
8%
61-75
2
25%
4
31%
76-90

Пропущено

11
17
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
3
27%
2
12%
1-15
1
9%
5
29%
29%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
3
27%
3
18%
61-75
1
9%
4
24%
76-90

Забито

14
21
2 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
14%
5
24%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
4
29%
2
10%
46-60
5
36%
2
10%
61-75
3
21%
6
29%
76-90

Пропущено

24
31
12 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 14
11 Не пропускали 16
5
21%
3
10%
1-15
2
8%
7
23%
16-30
5
21%
7
23%
31-45
4
17%
4
13%
46-60
4
17%
4
13%
61-75
4
17%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Визела
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Визела - Арока 1:0 Эштрела - Визела 1:1 Визела - Морейренсе 0:0 Риу Аве - Визела 1:1
Визела - Брага 1:3 Шавиш - Визела 2:1 Визела - Эштрела 2:1 Визела - Фамаликан 0:0 Каса Пия - Визела 0:1 Визела - Порту 0:2 Атлетику КП - Визела 0:1 Фаренсе - Визела 0:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Эшторил - Визела 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Визела - Жил Висенте 1:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Визела - Арока 2:2 Спортинг Л - Визела 3:2 АВС - Визела 1:0
Боавишта
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Боавишта - Порту 1:1 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Боавишта 3:1
Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Мальорка - Боавишта 4:1 Боавишта - Фаренсе 1:3 Риу Аве - Боавишта 2:0 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Оливейренсе - Боавишта 1:3 Морейренсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Фамаликан 2:2 Брага - Боавишта 4:1 Боавишта - Шавиш 4:1 Эшторил - Боавишта 1:2 Боавишта - Каса Пия 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Боавишта - Бенфика 3:2 Боавишта - Униан Лейрия 0:0

Результаты матчей

Визела
Боавишта

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
4:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Визела
Боавишта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
2
2
6
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
6
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
12
4
4
12
1.5
5
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 17 14 1 2 40 - 17 43
2.
Бенфика
 1:1 Заявка 17 12 4 1 32 - 11 40
3.
Порту
 Заявка 16 11 2 3 23 - 12 35
4.
Брага
 Заявка 16 10 3 3 40 - 23 33
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 9 3 4 26 - 18 30
6.
Морейренсе
 Заявка 17 8 5 4 24 - 18 29
7.
Фамаликан
 Заявка 17 5 7 5 17 - 20 22
8.
Фаренсе
 Заявка 17 6 3 8 23 - 23 21
9.
Боавишта
 1:0 Заявка 17 5 5 7 23 - 30 20
10.
Каса Пия
 Заявка 17 5 4 8 18 - 23 19
11.
Портимоненсе
 Заявка 17 5 3 9 18 - 36 18
12.
Эштрела
 Заявка 17 4 6 7 18 - 24 18
13.
Эшторил
 Заявка 17 5 2 10 31 - 32 17
14.
Арока
 Заявка 16 4 4 8 22 - 23 16
15.
Жил Висенте
 Заявка 17 4 4 9 27 - 31 16
16.
Риу Аве
 1:1 Заявка 17 3 7 7 19 - 25 16
17.
Визела
 0:1 Заявка 17 2 7 8 15 - 24 13
18.
Шавиш
 Заявка 17 3 2 12 18 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 6 0 2 18 - 9 18
3.
Бенфика
 1:1 Заявка 8 5 3 0 15 - 4 18
4.
Порту
 Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
5.
Жил Висенте
 Заявка 9 4 4 1 21 - 12 16
6.
Брага
 Заявка 8 4 2 2 18 - 9 14
7.
Фаренсе
 Заявка 9 4 2 3 14 - 9 14
8.
Эшторил
 Заявка 8 4 1 3 18 - 8 13
9.
Фамаликан
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
10.
Риу Аве
 1:1 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
11.
Морейренсе
 Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
12.
Портимоненсе
 Заявка 8 3 2 3 9 - 12 11
13.
Эштрела
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
14.
Боавишта
 1:0 Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
15.
Арока
 Заявка 9 2 2 5 10 - 14 8
16.
Шавиш
 Заявка 8 2 1 5 12 - 19 7
17.
Визела
 0:1 Заявка 9 1 3 5 7 - 13 6
18.
Каса Пия
 Заявка 8 1 2 5 4 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 1:1 Заявка 9 7 1 1 17 - 7 22
2.
Брага
 Заявка 8 6 1 1 22 - 14 19
3.
Порту
 Заявка 9 6 1 2 13 - 7 19
4.
Морейренсе
 Заявка 9 5 3 1 12 - 6 18
5.
Спортинг Л
 Заявка 8 5 1 2 16 - 10 16
6.
Каса Пия
 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
8.
Боавишта
 1:0 Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
9.
Фамаликан
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
10.
Арока
 Заявка 7 2 2 3 12 - 9 8
11.
Эштрела
 Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
12.
Фаренсе
 Заявка 8 2 1 5 9 - 14 7
13.
Визела
 0:1 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
14.
Портимоненсе
 Заявка 9 2 1 6 9 - 24 7
15.
Риу Аве
 1:1 Заявка 8 0 4 4 6 - 12 4
16.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 13 - 24 4
17.
Шавиш
 Заявка 9 1 1 7 6 - 25 4
18.
Жил Висенте
 Заявка 8 0 0 8 6 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 14 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 11 (8)
Шавиш Эрнандес Эктор II 9 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 8
Арока Мухика Рафаэль 8
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 6
Эшторил Холсгров Джордан 1 6
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 24'
    Г О О О О О Л - Сассо Венсан из команды Боавишта легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!
  • 18'
    Феррейра Филипе тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 97 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 123
Визела 31.7% (39)
X 47.2% (58)
Боавишта 21.1% (26)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Визела
Ничья
Боавишта
4.20
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3.70
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4.43
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Где смотреть матч Визела 0:1 Боавишта онлайн

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Прогнозы на матч Визела 0:1 Боавишта

Исход игры
Визела
31.7% (39)
Ничья
47.2% (58)
Боавишта
21.1% (26)
Тотал 2.5
Больше
17.8% (21)
Меньше
82.2% (97)
Обе команды забьют
Да
65.25% (77)
Нет
34.75% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.5% (56)
1:0 Визела
24.4% (30)
1:2 Боавишта
10.6% (13)
0:1 Боавишта
5.7% (7)
2:1 Визела
4.9% (6)
0:2 Боавишта
1.6% (2)
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