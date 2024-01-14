Тур: 17. Стадион: Стадион Визелы. Главный судья: Claudio Pereira
0'
18' Желтая карточкаФеррейра Филипе
0:1
24' ГолСассо Венсан
0:2
40' ГолМораиш Тиагу
45' Желтая карточкаПерейра Матеус
0:3
52' ГолАбаскаль Родриго
63' Undefined phrase: football_event_Перес Себастьян
0:4
65' ГолБоженик Роберт
79' Желтая карточкаЭссанд Самюэль
1:4
87' ГолЭссанд Самюэль
90' Желтая карточкаБоженик Роберт
90'+4
Ход матча
18'
24'
0:1
40'
0:2
45'
52'
0:3
63'
65'
0:4
67'
79'
87'
1:4
90'
18
Авуду
Абдул
11
Сантос
Луис
23
Сассо
Венсан
42
Макута
Гайус
21
Мораиш
Тиагу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Авуду АбдулПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Эшковал ЖоауЗащитник
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
42 Jose Messias
-
Главный тренер: Ruben de la Barrera
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Сантос ЛуисЗащитник
- Защитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мораиш ТиагуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
76 Соуза ТомеВратарь
-
80 БернаЗащитник
- Полузащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
- Нападающий
-
13 Ватай МасакиНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Пайва Рикарду
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Визела
Боавишта
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.5
2
Среднее время на гол
180
45
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
0.75
Среднее время на гол
45
120
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
90
77
Бомбардиры внутри турнира
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эссанд Самюэль
|8
|0.47
|Гарсия Самуэль
|3 (2)
|0.18
|Морейра Нуну
|1
|0.06
|Сан-Луи Дилан
|1
|0.06
|Перейра Матеус
|1
|0.06
|Соро Альберто
|1
|0.06
|Лакава Матиас
|0
|0
|Оливейра Уго
|0
|0
|Силва Томаш
|0
|0
|Мендес Алексис
|0
|0
|Жардел
|0
|0
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боженик Роберт
|7
|0.41
|Мораиш Тиагу
|6 (1)
|0.35
|Агра Салвадор
|2
|0.12
|Мальейру Педро
|2
|0.12
|Лоуренсу Бруну II
|2 (1)
|0.12
|Рейзиньо Мигель
|1
|0.06
|Тавареш Мартим
|1
|0.06
|Сассо Венсан
|1
|0.06
|Вукотич Илия
|1
|0.06
|Абаскаль Родриго
|1
|0.06
|Сантос Луис
|0
|0
|Феррейра Филипе
|0
|0
|Макута Гайус
|0
|0
|Де Сантис Джериел
|0
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|0
|0
Карточки
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Матеус
|8
|0
|Эшковал Жоау
|5
|0
|Ортис Педро
|5
|0
|Лакава Матиас
|3
|1
|Гарсия Самуэль
|3
|0
|Оливейра Андерсон
|2
|0
|Эссанд Самюэль
|2
|0
|Соро Альберто
|2
|0
|Наскименто Диого
|2
|0
|Силва Томаш
|0
|1
|Сан-Луи Дилан
|1
|0
|Буснич Александар
|1
|0
|Вилсон Бруно
|1
|0
|Мендес Алексис
|1
|0
|Морейра Нуну
|1
|0
|Бустаманте Рафаэль
|1
|0
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Себастьян
|6
|1
|Мораиш Тиагу
|3
|2
|Макута Гайус
|5
|0
|Авазьем Чидозье
|4
|0
|Мальейру Педро
|4
|0
|Пети Арманду
|2
|1
|Феррейра Филипе
|3
|0
|Абаскаль Родриго
|3
|0
|Боженик Роберт
|3
|0
|Рейзиньо Мигель
|3
|0
|Лоуренсу Бруну II
|1
|1
|Вукотич Илия
|2
|0
|Де Сантис Джериел
|2
|0
|Гонсалвеш Жуан II
|2
|0
|Берна
|2
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|2
|0
|Камара Ибраима III
|0
|1
|Сантос Луис
|1
|0
|Агра Салвадор
|1
|0
|Тавареш Мартим
|1
|0
Результаты матчей
Визела
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Боавишта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
6
3
Визела
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Боавишта
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
5
12
Визела
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Боавишта
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
13
Упущенные победы
11
15
Голы по времени матча
Забито
7
12
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
1
14%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
2
29%
2
17%
61-75
2
29%
2
17%
76-90
Пропущено
17
15
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
12%
1
7%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
6
35%
4
27%
31-45
2
12%
4
27%
46-60
2
12%
1
7%
61-75
3
18%
3
20%
76-90
Забито
8
13
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 10
1
13%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
25%
2
15%
46-60
3
38%
1
8%
61-75
2
25%
4
31%
76-90
Пропущено
11
17
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
3
27%
2
12%
1-15
1
9%
5
29%
29%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
3
27%
3
18%
61-75
1
9%
4
24%
76-90
Забито
15
25
2 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
13%
5
20%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
4
27%
3
12%
46-60
5
33%
3
12%
61-75
4
27%
6
24%
76-90
Пропущено
28
32
14 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 14
12 Не пропускали 17
5
18%
3
9%
1-15
3
11%
7
22%
16-30
6
21%
7
22%
31-45
5
18%
4
13%
46-60
5
18%
4
13%
61-75
4
14%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Визела
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Визела - Арока 1:0 Эштрела - Визела 1:1 Визела - Морейренсе 0:0 Риу Аве - Визела 1:1
Визела - Брага 1:3 Шавиш - Визела 2:1 Визела - Эштрела 2:1 Визела - Фамаликан 0:0 Каса Пия - Визела 0:1 Визела - Порту 0:2 Атлетику КП - Визела 0:1 Фаренсе - Визела 0:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Эшторил - Визела 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Визела - Жил Висенте 1:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Визела - Арока 2:2 Спортинг Л - Визела 3:2 АВС - Визела 1:0
Боавишта
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Боавишта - Порту 1:1 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Боавишта 3:1
Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Мальорка - Боавишта 4:1 Боавишта - Фаренсе 1:3 Риу Аве - Боавишта 2:0 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Оливейренсе - Боавишта 1:3 Морейренсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Фамаликан 2:2 Брага - Боавишта 4:1 Боавишта - Шавиш 4:1 Эшторил - Боавишта 1:2 Боавишта - Каса Пия 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Боавишта - Бенфика 3:2 Боавишта - Униан Лейрия 0:0
Результаты матчей
Визела
Боавишта
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:4
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:4
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
4
3 раза 18%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Визела
Боавишта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
27
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
26
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
134
413
611
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|1
|2
|40 - 17
|43
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|35 - 11
|42
|3.
|1:0 Заявка
|17
|12
|2
|3
|24 - 12
|38
|4.
|0:1 Заявка
|17
|10
|3
|4
|40 - 24
|33
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 18
|30
|6.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 18
|29
|7.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|17 - 20
|22
|8.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|23 - 23
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|26 - 31
|20
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 23
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 36
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 24
|18
|13.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|31 - 32
|17
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 23
|16
|15.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|27 - 31
|16
|16.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 28
|15
|17.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|16 - 27
|13
|18.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|18 - 44
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|24 - 7
|27
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 4
|20
|3.
|1:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|11 - 5
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|18 - 9
|18
|5.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|21 - 12
|16
|6.
|0:1 Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 9
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 8
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 12
|11
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|14.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|16.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|12 - 19
|7
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 7
|22
|2.
|0:1 Заявка
|9
|6
|1
|2
|22 - 15
|19
|3.
|1:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 7
|19
|4.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 10
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 9
|8
|11.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 24
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|13 - 24
|4
|16.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 25
|4
|17.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|18.
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|6 - 19
|0
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|11 (8)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|9 (1)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|8
|Визела
|Эссанд Самюэль
|8
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Визела
|Перейра Матеус
|8
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 6
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|1 6
Прогнозы на матч Визела 1:4 Боавишта
Исход игры
Визела
31.7% (39)
Ничья
47.2% (58)
Боавишта
21.1% (26)
Тотал 2.5
Больше
17.8% (21)
Меньше
82.2% (97)
Обе команды забьют
Да
65.25% (77)
Нет
34.75% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.5% (56)
1:0 Визела
24.4% (30)
1:2 Боавишта
10.6% (13)
0:1 Боавишта
5.7% (7)
2:1 Визела
4.9% (6)
0:2 Боавишта
1.6% (2)
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