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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Диаш Артур Соареш
Порту
1:0
Первый тайм: 45+'
Брага
0'
1:0
12' Гол
Кардозу Фабиу
25' Желтая карточка
Пепе Акино
26' Желтая карточка
Орта Рикарду

Ход матча

12'
Кардозу Фабиу
(Консейсау Франсишку)
1:0
25'
Пепе Акино
 
26'
 
Орта Рикарду
Прогнозы 128
Порту 89.1% (114)
X 6.3% (8)
Брага 4.7% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
Брага
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
3
Пепе
Кеплер
2
Кардозу
Фабиу
18
Венделл
Боргес
22
Варела
Алан
16
Нико
Гонсалес
10
Консейсау
Франсишку
11
Пепе
VI
13
Галено
Вандерсон
30
Эванилсон
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
15
Паулу
Оливейра
6
Фонте
Жозе
26
Борха
Кристиан
28
Моутинью
Жоау
18
Карвалью
Витор
21
Орта
Рикарду
16
Саласар
Родриго
14
Джало
Альваро
9
Руис
Абель
Порту
4-2-3-1
Брага
4-2-3-1

История личных встреч

Порту
Брага

26 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
24 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.1%
26.9%
7.105427357601E-15%
19 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.5%
19.2%
23 победы 5 ничьих 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед

42 матча

57.1%
19%
23.9%
24 победы 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

45.2%
40.5%
14.3%
19 побед 17 ничьих 6 побед

Второй тайм

54.8%
21.4%
23.8%
23 победы 9 ничьих 10 побед

История матчей

К
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
К
2:3
К
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
КЛ
1:0
ПЛ
1:2
К
1:1
ПЛ
2:3
К
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
К
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
LC2S
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
К
1:0
ПЛ
3:1
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ЛЕ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

45
26

Голов в среднем за матч

2.25
1.18

Среднее время на гол

40
76

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

0.91
0.9

Среднее время на гол

99
100

Всего голов

65
44

Голов в среднем за матч

1.55
1.05

Тотал матчей

2.5
40
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 69%
Меньше 31%
13
19
Больше 45%
Меньше 55%
23
14
Больше 33%
Меньше 67%
28
6
Больше 14%
Меньше 86%
36
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

58
85

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эванилсон 4 0.24
Тареми Мехди 3 (1) 0.18
Мартинес Антонио III 3 0.18
Эуштакиу Стивен 2 0.12
Консейсау Франсишку 2 0.12
Маркано Иван 2 0.12
Галено Вандерсон 1 (1) 0.06
Пепе Кеплер 1 0.06
Венделл Боргес 1 0.06
Кардозу Фабиу 1 0.06
Зе Педро 1 0.06
Мариу Жоау III 1 0.06
Хайме Иван 1 0.06
Занузи Зайду 1 0.06
Пепе VI 0 0
Боржеш Гонсалу 0 0
Мендеш Жоау 0 0
Груйич Марко 0 0
Франко Андре 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 14 (1) 0.82
Орта Рикарду 7 0.41
Джало Альваро 5 0.29
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 (2) 0.18
Брума Арминду 2 0.12
Орта Андре 2 0.12
Пицци Луиш 1 0.06
Саласар Родриго 1 0.06
Руис Абель 1 0.06
Моутинью Жоау 1 0.06
Лопеш Рони 1 0.06
Карвалью Витор 1 0.06
Борха Кристиан 0 0
Сатчи Сердар 0 0
Фернандеш Рожер 0 0
Гомес Виктор 0 0
Паулу Оливейра 0 0
Мендес Юсафат 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карму Давид 5 1
Консейсау Франсишку 6 0
Венделл Боргес 4 1
Варела Алан 5 0
Кардозу Фабиу 3 1
Нико Гонсалес 4 0
Пепе Кеплер 2 1
Тареми Мехди 3 0
Мартинес Антонио III 3 0
Санчес Хорхе 3 0
Пепе VI 3 0
Консейсау Сержиу 2 0
Галено Вандерсон 2 0
Эуштакиу Стивен 2 0
Эванилсон 2 0
Боржеш Гонсалу 2 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Маркано Иван 1 0
Зе Педро 1 0
Груйич Марко 1 0
Мариу Жоау III 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Франко Андре 1 0
Geraldo Wendel2 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моутинью Жоау 4 1
Фонте Жозе 5 0
Сатчи Сердар 4 0
Жорж Артур 2 1
Ньякате Сику 2 1
Орта Рикарду 3 0
Карвалью Витор 3 0
Руис Абель 3 0
Джало Альваро 3 0
Борха Кристиан 2 0
Матеус Лима 2 0
Саласар Родриго 2 0
Паулу Оливейра 1 0
Брума Арминду 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Банза Симон 1 0

Результаты матчей

Порту
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Брага
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

1
4
Порту
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Брага
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

13
16
Порту
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Брага
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

6
11

Упущенные победы

14
20

Голы по времени матча

Забито

10
22
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
4
40%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
2
20%
5
23%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
4
40%
10
45%
76-90

Пропущено

5
14
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
40%
5
36%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
20%
3
21%
61-75
2
40%
2
14%
76-90

Забито

13
17
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
8%
1
6%
1-15
3
23%
1
6%
16-30
3
23%
2
12%
31-45
1
8%
7
41%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
6
35%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
14%
3
30%
1-15
2
29%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

23
39
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 30
9 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
5
22%
3
8%
1-15
3
13%
3
8%
16-30
3
13%
3
8%
31-45
3
13%
12
31%
46-60
2
9%
2
5%
61-75
7
30%
16
41%
76-90

Пропущено

12
24
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 15
1
8%
3
13%
1-15
2
17%
4
17%
16-30
2
17%
5
21%
31-45
3
25%
3
13%
46-60
2
17%
4
17%
61-75
2
17%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Эшторил - Порту 0:4 Боавишта - Порту 1:1 Порту - Шавиш 1:0 Порту - Лейшоэш 2:1
Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Порту - Каса Пия 3:1 Эшторил - Порту 3:1 Фамаликан - Порту 0:3 Барселона - Порту 2:1 Порту - Монталегре 4:0 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Порту - Антверпен 2:0 Порту - Эшторил 0:1 Визела - Порту 0:2 Антверпен - Порту 1:4 Вилар-де Пердизеш - Порту 0:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Порту - Барселона 0:1 Бенфика - Порту 1:0
Брага
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бенфика - Брага 3:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Каса Пия - Брага 1:3 Насьонал Мадейра - Брага 1:3
Брага - Бенфика 0:1 Наполи - Брага 2:0 Визела - Брага 1:3 Брага - Эшторил 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Портимоненсе - Брага 1:4 Арока - Брага 0:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Брага - Портимоненсе 6:1 Брага - Каса Пия 1:1 Жил Висенте - Брага 3:3 Брага - Реал Мадрид 1:2 Ребордоса - Брага 0:2 Брага - Риу Аве 2:1 Унион Берлин - Брага 2:3 Эштрела - Брага 2:4

Результаты матчей

Порту
Брага

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Точный счет

1:2
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:3
2 раза 25%
2:4
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
3
4 раза 50%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
5 раз 31%
3
5 раз 31%
4
3 раза 19%
0
1 раз 6%
2
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Порту
Брага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
1
3
4
1.5
4
4
1
6
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
1.5
6
2
1
8
2.5
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
15
1
8
8
1.5
10
6
2
14
2.5
9
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 17 14 1 2 40 - 17 43
2.
Бенфика
 Заявка 17 13 3 1 35 - 11 42
3.
Порту
 1:0 Заявка 17 12 2 3 24 - 12 38
4.
Брага
 0:1 Заявка 17 10 3 4 40 - 24 33
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 9 3 4 26 - 18 30
6.
Морейренсе
 Заявка 17 8 5 4 24 - 18 29
7.
Фамаликан
 Заявка 17 5 7 5 17 - 20 22
8.
Фаренсе
 Заявка 17 6 3 8 23 - 23 21
9.
Боавишта
 Заявка 17 5 5 7 26 - 31 20
10.
Каса Пия
 Заявка 17 5 4 8 18 - 23 19
11.
Портимоненсе
 Заявка 17 5 3 9 18 - 36 18
12.
Эштрела
 Заявка 17 4 6 7 18 - 24 18
13.
Эшторил
 Заявка 17 5 2 10 31 - 32 17
14.
Арока
 Заявка 16 4 4 8 22 - 23 16
15.
Жил Висенте
 Заявка 17 4 4 9 27 - 31 16
16.
Риу Аве
 Заявка 17 3 6 8 19 - 28 15
17.
Визела
 Заявка 17 2 7 8 16 - 27 13
18.
Шавиш
 Заявка 17 3 2 12 18 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Бенфика
 Заявка 8 6 2 0 18 - 4 20
3.
Порту
 1:0 Заявка 8 6 1 1 11 - 5 19
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 6 0 2 18 - 9 18
5.
Жил Висенте
 Заявка 9 4 4 1 21 - 12 16
6.
Брага
 0:1 Заявка 8 4 2 2 18 - 9 14
7.
Фаренсе
 Заявка 9 4 2 3 14 - 9 14
8.
Эшторил
 Заявка 8 4 1 3 18 - 8 13
9.
Фамаликан
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
10.
Риу Аве
 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
11.
Морейренсе
 Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
12.
Портимоненсе
 Заявка 8 3 2 3 9 - 12 11
13.
Эштрела
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
14.
Боавишта
 Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
15.
Арока
 Заявка 9 2 2 5 10 - 14 8
16.
Шавиш
 Заявка 8 2 1 5 12 - 19 7
17.
Визела
 Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
18.
Каса Пия
 Заявка 8 1 2 5 4 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 17 - 7 22
2.
Брага
 0:1 Заявка 9 6 1 2 22 - 15 19
3.
Порту
 1:0 Заявка 9 6 1 2 13 - 7 19
4.
Морейренсе
 Заявка 9 5 3 1 12 - 6 18
5.
Спортинг Л
 Заявка 8 5 1 2 16 - 10 16
6.
Каса Пия
 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
8.
Боавишта
 Заявка 8 3 1 4 13 - 14 10
9.
Фамаликан
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
10.
Арока
 Заявка 7 2 2 3 12 - 9 8
11.
Эштрела
 Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
12.
Фаренсе
 Заявка 8 2 1 5 9 - 14 7
13.
Визела
 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
14.
Портимоненсе
 Заявка 9 2 1 6 9 - 24 7
15.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 13 - 24 4
16.
Шавиш
 Заявка 9 1 1 7 6 - 25 4
17.
Риу Аве
 Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 8 0 0 8 6 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 14 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 11 (8)
Шавиш Эрнандес Эктор II 9 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 8
Визела Эссанд Самюэль 8
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Визела Перейра Матеус 8
Боавишта Перес Себастьян 1 6
Эшторил Холсгров Джордан 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 26'
    Судья подбегает и показывает Орта Рикарду из команды Брага отложенную желтую карточку за фол.
  • 25'
    Рефери не любит споров - именно за это Пепе VI сейчас получил желтую
  • 12'
    Консейсау Франсишку сделал результативную передачу.
  • 12'
    ГОООООЛ - Кардозу Фабиу Порту забивает ударом головой
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 55.5% пользователей.
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Прогнозы 128
Порту 89.1% (114)
X 6.3% (8)
Брага 4.7% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Порту
Ничья
Брага
3.95
5.40
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4.30
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Порту 1:0 Брага

Исход игры
Порту
89.1% (114)
Ничья
6.3% (8)
Брага
4.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
69.17% (83)
Меньше
30.83% (37)
Обе команды забьют
Да
72.5% (87)
Нет
27.5% (33)
Популярный счёт
2:1 Порту
55.5% (71)
1:0 Порту
14.8% (19)
2:0 Порту
9.4% (12)
3:1 Порту
4.7% (6)
1:1 Ничья
3.1% (4)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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