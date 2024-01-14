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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Диаш Артур Соареш
Порту
2:0
Конец матча
Брага
0'
1:0
12' Гол
Кардозу Фабиу
25' Желтая карточка
Пепе Акино
26' Желтая карточка
Орта Рикарду
45' Желтая карточка
Карвалью Витор
2:0
49' Пенальти
Эванилсон
62' Желтая карточка
Нико Гонсалес
66' Желтая карточка
Консейсау Франсишку
79' Желтая карточка
Паулу Оливейра
82' Желтая карточка
Джало Альваро
90' Желтая карточка
Фонте Жозе
90'+6

Ход матча

12'
Кардозу Фабиу
(Консейсау Франсишку)
1:0
25'
Пепе Акино
 
26'
 
Орта Рикарду
45'
 
Карвалью Витор
49'
Эванилсон
2:0
59'
 
Орта Андре
Карвалью Витор
62'
Нико Гонсалес
 
66'
Консейсау Франсишку
 
68'
Мартинес Антонио
Эванилсон
 
75'
 
Марин Адриан
Борха Кристиан
75'
 
Фернандеш Рожер
Саласар Родриго
79'
Боржеш Гонсалу
Консейсау Франсишку
 
79'
Эуштакиу Стивен
Нико Гонсалес
 
79'
 
Паулу Оливейра
82'
 
Джало Альваро
86'
 
Лопеш Рони
Джало Альваро
86'
 
Пицци Луиш
Орта Рикарду
87'
Хайме Иван
Пепе Акино
 
90'
 
Фонте Жозе
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 128
Порту 89.1% (114)
X 6.3% (8)
Брага 4.7% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
3
Пепе
Кеплер
2
Кардозу
Фабиу
18
Венделл
Боргес
22
Варела
Алан
16
Нико
Гонсалес
10
Консейсау
Франсишку
11
Пепе
VI
13
Галено
Вандерсон
30
Эванилсон
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
15
Паулу
Оливейра
6
Фонте
Жозе
26
Борха
Кристиан
28
Моутинью
Жоау
18
Карвалью
Витор
21
Орта
Рикарду
16
Саласар
Родриго
14
Джало
Альваро
9
Руис
Абель
Порту
4-2-3-1
Брага
4-2-3-1

История личных встреч

Порту
Брага

26 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
24 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.1%
26.9%
7.105427357601E-15%
19 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.5%
19.2%
23 победы 5 ничьих 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед

42 матча

57.1%
19%
23.9%
24 победы 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

45.2%
40.5%
14.3%
19 побед 17 ничьих 6 побед

Второй тайм

54.8%
21.4%
23.8%
23 победы 9 ничьих 10 побед

История матчей

К
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
К
2:3
К
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
КЛ
1:0
ПЛ
1:2
К
1:1
ПЛ
2:3
К
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
К
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
LC2S
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
К
1:0
ПЛ
3:1
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ЛЕ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

45
26

Голов в среднем за матч

2.25
1.18

Среднее время на гол

40
76

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

0.91
0.9

Среднее время на гол

99
100

Всего голов

65
44

Голов в среднем за матч

1.55
1.05

Тотал матчей

2.5
40
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 69%
Меньше 31%
13
19
Больше 45%
Меньше 55%
23
14
Больше 33%
Меньше 67%
28
6
Больше 14%
Меньше 86%
36
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

58
85

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эванилсон 5 (1) 0.29
Тареми Мехди 3 (1) 0.18
Мартинес Антонио III 3 0.18
Эуштакиу Стивен 2 0.12
Консейсау Франсишку 2 0.12
Маркано Иван 2 0.12
Галено Вандерсон 1 (1) 0.06
Пепе Кеплер 1 0.06
Венделл Боргес 1 0.06
Кардозу Фабиу 1 0.06
Зе Педро 1 0.06
Мариу Жоау III 1 0.06
Хайме Иван 1 0.06
Занузи Зайду 1 0.06
Пепе VI 0 0
Боржеш Гонсалу 0 0
Мендеш Жоау 0 0
Груйич Марко 0 0
Франко Андре 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 14 (1) 0.82
Орта Рикарду 7 0.41
Джало Альваро 5 0.29
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 (2) 0.18
Брума Арминду 2 0.12
Орта Андре 2 0.12
Пицци Луиш 1 0.06
Саласар Родриго 1 0.06
Руис Абель 1 0.06
Моутинью Жоау 1 0.06
Лопеш Рони 1 0.06
Карвалью Витор 1 0.06
Борха Кристиан 0 0
Сатчи Сердар 0 0
Фернандеш Рожер 0 0
Гомес Виктор 0 0
Паулу Оливейра 0 0
Мендес Юсафат 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Консейсау Франсишку 7 0
Карму Давид 5 1
Венделл Боргес 4 1
Нико Гонсалес 5 0
Варела Алан 5 0
Кардозу Фабиу 3 1
Пепе Кеплер 2 1
Тареми Мехди 3 0
Мартинес Антонио III 3 0
Санчес Хорхе 3 0
Пепе VI 3 0
Консейсау Сержиу 2 0
Галено Вандерсон 2 0
Эуштакиу Стивен 2 0
Эванилсон 2 0
Боржеш Гонсалу 2 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Маркано Иван 1 0
Зе Педро 1 0
Груйич Марко 1 0
Мариу Жоау III 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Франко Андре 1 0
Geraldo Wendel2 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фонте Жозе 6 0
Моутинью Жоау 4 1
Карвалью Витор 4 0
Сатчи Сердар 4 0
Джало Альваро 4 0
Жорж Артур 2 1
Ньякате Сику 2 1
Орта Рикарду 3 0
Руис Абель 3 0
Паулу Оливейра 2 0
Борха Кристиан 2 0
Матеус Лима 2 0
Саласар Родриго 2 0
Брума Арминду 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Банза Симон 1 0

Результаты матчей

Порту
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Брага
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

1
4
Порту
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Брага
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

13
16
Порту
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Брага
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

6
11

Упущенные победы

14
20

Голы по времени матча

Забито

12
22
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
5
42%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
3
25%
5
23%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
4
33%
10
45%
76-90

Пропущено

5
16
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
40%
5
31%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
20%
3
19%
61-75
2
40%
2
13%
76-90

Забито

13
17
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
8%
1
6%
1-15
3
23%
1
6%
16-30
3
23%
2
12%
31-45
1
8%
7
41%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
6
35%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
14%
3
30%
1-15
2
29%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

25
39
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 30
10 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
6
24%
3
8%
1-15
3
12%
3
8%
16-30
3
12%
3
8%
31-45
4
16%
12
31%
46-60
2
8%
2
5%
61-75
7
28%
16
41%
76-90

Пропущено

12
26
5 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 16
1
8%
4
15%
1-15
2
17%
4
15%
16-30
2
17%
5
19%
31-45
3
25%
4
15%
46-60
2
17%
4
15%
61-75
2
17%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Эшторил - Порту 0:4 Боавишта - Порту 1:1 Порту - Шавиш 1:0 Порту - Лейшоэш 2:1
Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Порту - Каса Пия 3:1 Эшторил - Порту 3:1 Фамаликан - Порту 0:3 Барселона - Порту 2:1 Порту - Монталегре 4:0 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Порту - Антверпен 2:0 Порту - Эшторил 0:1 Визела - Порту 0:2 Антверпен - Порту 1:4 Вилар-де Пердизеш - Порту 0:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Порту - Барселона 0:1 Бенфика - Порту 1:0
Брага
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бенфика - Брага 3:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Каса Пия - Брага 1:3 Насьонал Мадейра - Брага 1:3
Брага - Бенфика 0:1 Наполи - Брага 2:0 Визела - Брага 1:3 Брага - Эшторил 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Портимоненсе - Брага 1:4 Арока - Брага 0:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Брага - Портимоненсе 6:1 Брага - Каса Пия 1:1 Жил Висенте - Брага 3:3 Брага - Реал Мадрид 1:2 Ребордоса - Брага 0:2 Брага - Риу Аве 2:1 Унион Берлин - Брага 2:3 Эштрела - Брага 2:4

Результаты матчей

Порту
Брага

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Точный счет

1:2
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:3
2 раза 22%
2:4
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
3
4 раза 44%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:4
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
4
3 раза 18%
0
2 раза 12%
2
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Порту
Брага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
4
4
1
7
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
5
4
1.5
6
3
1
8
2.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
15
2
9
8
1.5
10
7
2
15
2.5
9
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 17 14 1 2 40 - 17 43
2.
Бенфика
 Заявка 17 13 3 1 35 - 11 42
3.
Порту
 Заявка 17 12 2 3 25 - 12 38
4.
Брага
 Заявка 17 10 3 4 40 - 25 33
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 9 3 4 26 - 18 30
6.
Морейренсе
 Заявка 17 8 5 4 24 - 18 29
7.
Фамаликан
 Заявка 17 5 7 5 17 - 20 22
8.
Фаренсе
 Заявка 17 6 3 8 23 - 23 21
9.
Боавишта
 Заявка 17 5 5 7 26 - 31 20
10.
Каса Пия
 Заявка 17 5 4 8 18 - 23 19
11.
Портимоненсе
 Заявка 17 5 3 9 18 - 36 18
12.
Эштрела
 Заявка 17 4 6 7 18 - 24 18
13.
Эшторил
 Заявка 17 5 2 10 31 - 32 17
14.
Арока
 Заявка 16 4 4 8 22 - 23 16
15.
Жил Висенте
 Заявка 17 4 4 9 27 - 31 16
16.
Риу Аве
 Заявка 17 3 6 8 19 - 28 15
17.
Визела
 Заявка 17 2 7 8 16 - 27 13
18.
Шавиш
 Заявка 17 3 2 12 18 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Бенфика
 Заявка 8 6 2 0 18 - 4 20
3.
Порту
 Заявка 8 6 1 1 12 - 5 19
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 6 0 2 18 - 9 18
5.
Жил Висенте
 Заявка 9 4 4 1 21 - 12 16
6.
Брага
 Заявка 8 4 2 2 18 - 9 14
7.
Фаренсе
 Заявка 9 4 2 3 14 - 9 14
8.
Эшторил
 Заявка 8 4 1 3 18 - 8 13
9.
Фамаликан
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
10.
Риу Аве
 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
11.
Морейренсе
 Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
12.
Портимоненсе
 Заявка 8 3 2 3 9 - 12 11
13.
Эштрела
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
14.
Боавишта
 Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
15.
Арока
 Заявка 9 2 2 5 10 - 14 8
16.
Шавиш
 Заявка 8 2 1 5 12 - 19 7
17.
Визела
 Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
18.
Каса Пия
 Заявка 8 1 2 5 4 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 17 - 7 22
2.
Порту
 Заявка 9 6 1 2 13 - 7 19
3.
Брага
 Заявка 9 6 1 2 22 - 16 19
4.
Морейренсе
 Заявка 9 5 3 1 12 - 6 18
5.
Спортинг Л
 Заявка 8 5 1 2 16 - 10 16
6.
Каса Пия
 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
8.
Боавишта
 Заявка 8 3 1 4 13 - 14 10
9.
Фамаликан
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
10.
Арока
 Заявка 7 2 2 3 12 - 9 8
11.
Эштрела
 Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
12.
Фаренсе
 Заявка 8 2 1 5 9 - 14 7
13.
Визела
 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
14.
Портимоненсе
 Заявка 9 2 1 6 9 - 24 7
15.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 13 - 24 4
16.
Шавиш
 Заявка 9 1 1 7 6 - 25 4
17.
Риу Аве
 Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 8 0 0 8 6 - 19 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 14 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 11 (8)
Шавиш Эрнандес Эктор II 9 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 8
Визела Эссанд Самюэль 8
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Визела Перейра Матеус 8
Боавишта Перес Себастьян 1 6
Эшторил Холсгров Джордан 1 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 49'
      'Г О О О О О Л - Эванилсон из команды Порту забивает с пенальти! Он пробил правой. Матеус был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Карвалью Витор из команды Брага предупрежден после нескольких фолов.
    • 26'
      Судья подбегает и показывает Орта Рикарду из команды Брага отложенную желтую карточку за фол.
    • 25'
      Рефери не любит споров - именно за это Пепе VI сейчас получил желтую
    • 12'
      Консейсау Франсишку сделал результативную передачу.
    • 12'
      ГОООООЛ - Кардозу Фабиу Порту забивает ударом головой
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 128
    Порту 89.1% (114)
    X 6.3% (8)
    Брага 4.7% (6)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Порту 2:0 Брага

    Исход игры
    Порту
    89.1% (114)
    Ничья
    6.3% (8)
    Брага
    4.7% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.17% (83)
    Меньше
    30.83% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    72.5% (87)
    Нет
    27.5% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Порту
    55.5% (71)
    1:0 Порту
    14.8% (19)
    2:0 Порту
    9.4% (12)
    3:1 Порту
    4.7% (6)
    1:1 Ничья
    3.1% (4)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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