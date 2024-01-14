Тур: 17. Стадион: Драгау. Главный судья: Диаш Артур Соареш
0'
1:0
12' ГолКардозу Фабиу
25' Желтая карточкаПепе Акино
26' Желтая карточкаОрта Рикарду
45' Желтая карточкаКарвалью Витор
2:0
49' ПенальтиЭванилсон
62' Желтая карточкаНико Гонсалес
66' Желтая карточкаКонсейсау Франсишку
79' Желтая карточкаПаулу Оливейра
82' Желтая карточкаДжало Альваро
90' Желтая карточкаФонте Жозе
90'+6
Ход матча
12'
25'
26'
45'
49'
2:0
62'
79'
82'
87'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
99
Кошта
Диогу
22
Варела
Алан
11
Пепе
VI
30
Эванилсон
21
Орта
Рикарду
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Варела АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
- Полузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
97 Зе ПедроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Хайме ИванПолузащитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Марин АдрианЗащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
-
22 Пицци ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Лопеш РониНападающий
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Травмы и дисквалификации
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Порту
Брага
26 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
24 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.1%
26.9%
7.105427357601E-15%
19 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.5%
19.2%
23 победы 5 ничьих 0 побед
16 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед
42 матча
57.1%
19%
23.9%
24 победы 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
45.2%
40.5%
14.3%
19 побед 17 ничьих 6 побед
Второй тайм
54.8%
21.4%
23.8%
23 победы 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
45
26
Голов в среднем за матч
2.25
1.18
Среднее время на гол
40
76
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
0.91
0.9
Среднее время на гол
99
100
Всего голов
65
44
Голов в среднем за матч
1.55
1.05
Тотал матчей
2.5
40
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 69%
Меньше 31%
13
19
Больше 45%
Меньше 55%
23
14
Больше 33%
Меньше 67%
28
6
Больше 14%
Меньше 86%
36
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
58
85
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эванилсон
|5 (1)
|0.29
|Тареми Мехди
|3 (1)
|0.18
|Мартинес Антонио III
|3
|0.18
|Эуштакиу Стивен
|2
|0.12
|Консейсау Франсишку
|2
|0.12
|Маркано Иван
|2
|0.12
|Галено Вандерсон
|1 (1)
|0.06
|Пепе Кеплер
|1
|0.06
|Венделл Боргес
|1
|0.06
|Кардозу Фабиу
|1
|0.06
|Зе Педро
|1
|0.06
|Мариу Жоау III
|1
|0.06
|Хайме Иван
|1
|0.06
|Занузи Зайду
|1
|0.06
|Пепе VI
|0
|0
|Боржеш Гонсалу
|0
|0
|Мендеш Жоау
|0
|0
|Груйич Марко
|0
|0
|Франко Андре
|0
|0
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Банза Симон
|14 (1)
|0.82
|Орта Рикарду
|7
|0.41
|Джало Альваро
|5
|0.29
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3 (2)
|0.18
|Брума Арминду
|2
|0.12
|Орта Андре
|2
|0.12
|Пицци Луиш
|1
|0.06
|Саласар Родриго
|1
|0.06
|Руис Абель
|1
|0.06
|Моутинью Жоау
|1
|0.06
|Лопеш Рони
|1
|0.06
|Карвалью Витор
|1
|0.06
|Борха Кристиан
|0
|0
|Сатчи Сердар
|0
|0
|Фернандеш Рожер
|0
|0
|Гомес Виктор
|0
|0
|Паулу Оливейра
|0
|0
|Мендес Юсафат
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Консейсау Франсишку
|7
|0
|Карму Давид
|5
|1
|Венделл Боргес
|4
|1
|Нико Гонсалес
|5
|0
|Варела Алан
|5
|0
|Кардозу Фабиу
|3
|1
|Пепе Кеплер
|2
|1
|Тареми Мехди
|3
|0
|Мартинес Антонио III
|3
|0
|Санчес Хорхе
|3
|0
|Пепе VI
|3
|0
|Консейсау Сержиу
|2
|0
|Галено Вандерсон
|2
|0
|Эуштакиу Стивен
|2
|0
|Эванилсон
|2
|0
|Боржеш Гонсалу
|2
|0
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Маркано Иван
|1
|0
|Зе Педро
|1
|0
|Груйич Марко
|1
|0
|Мариу Жоау III
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Франко Андре
|1
|0
|Geraldo Wendel2
|1
|0
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фонте Жозе
|6
|0
|Моутинью Жоау
|4
|1
|Карвалью Витор
|4
|0
|Сатчи Сердар
|4
|0
|Джало Альваро
|4
|0
|Жорж Артур
|2
|1
|Ньякате Сику
|2
|1
|Орта Рикарду
|3
|0
|Руис Абель
|3
|0
|Паулу Оливейра
|2
|0
|Борха Кристиан
|2
|0
|Матеус Лима
|2
|0
|Саласар Родриго
|2
|0
|Брума Арминду
|1
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0
|Банза Симон
|1
|0
Результаты матчей
Порту
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Брага
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
1
4
Порту
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Брага
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
13
16
Порту
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Брага
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
6
11
Упущенные победы
14
20
Голы по времени матча
Забито
12
22
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
5
42%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
3
25%
5
23%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
4
33%
10
45%
76-90
Пропущено
5
16
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
40%
5
31%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
20%
3
19%
61-75
2
40%
2
13%
76-90
Забито
13
17
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
8%
1
6%
1-15
3
23%
1
6%
16-30
3
23%
2
12%
31-45
1
8%
7
41%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
6
35%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
14%
3
30%
1-15
2
29%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
25
39
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 30
10 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
6
24%
3
8%
1-15
3
12%
3
8%
16-30
3
12%
3
8%
31-45
4
16%
12
31%
46-60
2
8%
2
5%
61-75
7
28%
16
41%
76-90
Пропущено
12
26
5 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 16
1
8%
4
15%
1-15
2
17%
4
15%
16-30
2
17%
5
19%
31-45
3
25%
4
15%
46-60
2
17%
4
15%
61-75
2
17%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Эшторил - Порту 0:4 Боавишта - Порту 1:1 Порту - Шавиш 1:0 Порту - Лейшоэш 2:1
Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Порту - Каса Пия 3:1 Эшторил - Порту 3:1 Фамаликан - Порту 0:3 Барселона - Порту 2:1 Порту - Монталегре 4:0 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Порту - Антверпен 2:0 Порту - Эшторил 0:1 Визела - Порту 0:2 Антверпен - Порту 1:4 Вилар-де Пердизеш - Порту 0:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Порту - Барселона 0:1 Бенфика - Порту 1:0
Брага
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бенфика - Брага 3:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Каса Пия - Брага 1:3 Насьонал Мадейра - Брага 1:3
Брага - Бенфика 0:1 Наполи - Брага 2:0 Визела - Брага 1:3 Брага - Эшторил 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Портимоненсе - Брага 1:4 Арока - Брага 0:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Брага - Портимоненсе 6:1 Брага - Каса Пия 1:1 Жил Висенте - Брага 3:3 Брага - Реал Мадрид 1:2 Ребордоса - Брага 0:2 Брага - Риу Аве 2:1 Унион Берлин - Брага 2:3 Эштрела - Брага 2:4
Результаты матчей
Порту
Брага
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Точный счет
1:2
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:3
2 раза 22%
2:4
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
3
4 раза 44%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:4
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
4
3 раза 18%
0
2 раза 12%
2
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Порту
Брага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
44
44
17
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
54
63
18
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
152
98
107
215
98
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|1
|2
|40 - 17
|43
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|35 - 11
|42
|3.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|25 - 12
|38
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|40 - 25
|33
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 18
|30
|6.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 18
|29
|7.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|17 - 20
|22
|8.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|23 - 23
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|26 - 31
|20
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 23
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 36
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 24
|18
|13.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|31 - 32
|17
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 23
|16
|15.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|27 - 31
|16
|16.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 28
|15
|17.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|16 - 27
|13
|18.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|18 - 44
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|24 - 7
|27
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 4
|20
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 5
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|18 - 9
|18
|5.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|21 - 12
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 9
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 8
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 12
|11
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|14.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|16.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|12 - 19
|7
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 7
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 7
|19
|3.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|22 - 16
|19
|4.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 10
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 9
|8
|11.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 24
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|13 - 24
|4
|16.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 25
|4
|17.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|18.
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|6 - 19
|0
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- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|11 (8)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|9 (1)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|8
|Визела
|Эссанд Самюэль
|8
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Визела
|Перейра Матеус
|8
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 6
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Порту 2:0 Брага
Исход игры
Порту
89.1% (114)
Ничья
6.3% (8)
Брага
4.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
69.17% (83)
Меньше
30.83% (37)
Обе команды забьют
Да
72.5% (87)
Нет
27.5% (33)
Популярный счёт
2:1 Порту
55.5% (71)
1:0 Порту
14.8% (19)
2:0 Порту
9.4% (12)
3:1 Порту
4.7% (6)
1:1 Ничья
3.1% (4)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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