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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Василица Янку
Бенфика
1:1
Первый тайм: 35'
Риу Аве

Ход матча

9'
0:1
Родригеш Гонсалу
(Роналдо Фабио)
29'
Ди Мария Анхель
(Силва Рафа)
1:1
Прогнозы 124
Бенфика 98.4% (122)
X 0% (0)
Риу Аве 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Бенфика
Ничья
Риу Аве
7.20
7.14
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4.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трубин
Анатолий
8
Эурснес
Фредрик
4
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
5
Родригес
Фелипе
II
87
Невеш
Жоау
10
Кекчю
Оркун
11
Ди
Мария
Анхель
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
9
Кабрал
Артур
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
33
Сантос
Адерлан
3
Miguel
Nobrega
20
Коштинья
10
Идрисси
Амин
6
Родригеш
Гонсалу
21
Граса
Жоау
77
Роналдо
Фабио
14
Жока
22
Боатенг
Эммануль
II
Бенфика
4-2-3-1
Риу Аве
3-5-2

История личных встреч

Бенфика
Риу Аве

31 матч

100%
31 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.3%
19.4%
19.3%
19 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71%
19.4%
9.6%
22 победы 6 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

160%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы

36 матчей

86.1%
8.3%
5.6%
31 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

52.8%
38.9%
8.3%
19 побед 14 ничьих 3 победы

Второй тайм

61.1%
27.8%
11.1%
22 победы 10 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
4:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
К
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
4:2
КЛ
2:1
ПЛ
5:1
К
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
С
0:0
К
1:0
КЛ
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
6:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:2
К
0:2
ПЛ
5:2
ПЛ
2:1
КЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

54
29

Голов в среднем за матч

2.84
1.71

Среднее время на гол

31
52

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

0.88
0.74

Среднее время на гол

102
122

Всего голов

69
43

Голов в среднем за матч

1.92
1.19

Тотал матчей

2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
20
Больше 56%
Меньше 44%
16
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

46
75

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Рафа 6 0.35
Муса Петар 5 0.29
Ди Мария Анхель 5 (1) 0.29
Тенгстедт Каспер 3 0.18
Эурснес Фредрик 2 0.12
Кекчю Оркун 2 0.12
Мариу Жоау 2 (1) 0.12
Нерес Давид 1 0.06
Невеш Жоау 1 0.06
Бах Александр 1 0.06
Кабрал Артур 1 0.06
Силва Антониу 1 0.06
Родригес Фелипе II 0 0
Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боатенг Эммануль II 4 0.24
Коштинья 2 (2) 0.12
Зе Мануэль 2 0.12
Сантос Адерлан 2 0.12
Руиз Леонардо 2 (1) 0.12
Жока 1 0.06
Роналдо Фабио 1 0.06
Родригеш Гонсалу 1 0.06
Перейра Андре 1 0.06
Miguel Nobrega 1 0.06
Эрнани Жорже 0 0
Алвес Савио 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 5 0
Мариу Жоау 3 0
Флорентину 3 0
Кекчю Оркун 3 0
Силва Антониу 3 0
Невеш Жоау 3 0
Муса Петар 1 1
Ди Мария Анхель 2 0
Силва Рафа 2 0
Бах Александр 2 0
Кабрал Артур 2 0
Родригес Фелипе II 1 0
Эурснес Фредрик 1 0
Шикинью Франциску 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Журасек Давид 1 0
Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Граса Жоау 5 0
Панталон Ренато 5 0
Идрисси Амин 4 0
Сантос Адерлан 4 0
Miguel Nobrega 4 0
Жосуэ Са 3 0
Перейра Андре 3 0
Боатенг Эммануль II 3 0
Роналдо Фабио 3 0
Жонатан Луис 2 0
Родригеш Гонсалу 2 0
Luis Freire 2 0
Гомеш Витор 1 0
Руиз Леонардо 1 0
Монтейру Андре 1 0
Жока 1 0
Коштинья 1 0
Алвес Савио 1 0
Bruno Ventura 1 0

Результаты матчей

Бенфика
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Риу Аве
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
5
Бенфика
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Риу Аве
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
11

Упущенные победы

15
9
Бенфика
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Риу Аве
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

5
11

Упущенные победы

17
14

Голы по времени матча

Забито

13
5
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
1
8%
2
40%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
6
46%
0
0%
76-90

Пропущено

4
11
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
25%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
25%
3
27%
76-90

Забито

17
12
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
2
17%
31-45
3
18%
3
25%
46-60
2
12%
3
25%
61-75
4
24%
4
33%
76-90

Пропущено

7
14
0 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
29%
3
21%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
5
36%
76-90

Забито

30
17
12 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 8
1 Не забивали 5
3
10%
2
12%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
6
20%
2
12%
31-45
4
13%
5
29%
29%
46-60
4
13%
3
18%
61-75
10
33%
4
24%
76-90

Пропущено

11
25
2 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
1
9%
5
20%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
1
9%
2
8%
31-45
3
27%
5
20%
46-60
2
18%
3
12%
61-75
4
36%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бенфика - Брага 3:2 Арока - Бенфика 0:3 Бенфика - Фамаликан 3:0 Бенфика - АВС 4:1
Брага - Бенфика 0:1 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Бенфика - Фаренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Бенфика - Интер Милан 3:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Арока - Бенфика 0:2 Бенфика - Каса Пия 1:1 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Луситания - Бенфика 1:4 Эшторил - Бенфика 0:1 Интер Милан - Бенфика 1:0 Бенфика - Порту 1:0
Риу Аве
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Визела 1:1 Арока - Риу Аве 2:2
Риу Аве - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Боавишта 2:0 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Торренше - Риу Аве 2:1 Брага - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Эшторил - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 2:0 Арока - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Академику Визеу 3:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1

Результаты матчей

Бенфика
Риу Аве

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 33%
2:0
3 раза 33%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
2:0
5 раз 31%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Риу Аве

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
4
5
2
5
2.5
1
8
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
3
6
3
1.5
1
6
3
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
12
4
10
6
1.5
5
11
5
11
2.5
1
15
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 17 14 1 2 40 - 17 43
2.
Бенфика
 1:1 Заявка 17 12 4 1 32 - 11 40
3.
Порту
 Заявка 16 11 2 3 23 - 12 35
4.
Брага
 Заявка 16 10 3 3 40 - 23 33
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 9 3 4 26 - 18 30
6.
Морейренсе
 Заявка 17 8 5 4 24 - 18 29
7.
Фамаликан
 Заявка 17 5 7 5 17 - 20 22
8.
Фаренсе
 Заявка 17 6 3 8 23 - 23 21
9.
Боавишта
 1:0 Заявка 17 5 5 7 23 - 30 20
10.
Каса Пия
 Заявка 17 5 4 8 18 - 23 19
11.
Портимоненсе
 Заявка 17 5 3 9 18 - 36 18
12.
Эштрела
 Заявка 17 4 6 7 18 - 24 18
13.
Эшторил
 Заявка 17 5 2 10 31 - 32 17
14.
Арока
 Заявка 16 4 4 8 22 - 23 16
15.
Жил Висенте
 Заявка 17 4 4 9 27 - 31 16
16.
Риу Аве
 1:1 Заявка 17 3 7 7 19 - 25 16
17.
Визела
 0:1 Заявка 17 2 7 8 15 - 24 13
18.
Шавиш
 Заявка 17 3 2 12 18 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 6 0 2 18 - 9 18
3.
Бенфика
 1:1 Заявка 8 5 3 0 15 - 4 18
4.
Порту
 Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
5.
Жил Висенте
 Заявка 9 4 4 1 21 - 12 16
6.
Брага
 Заявка 8 4 2 2 18 - 9 14
7.
Фаренсе
 Заявка 9 4 2 3 14 - 9 14
8.
Эшторил
 Заявка 8 4 1 3 18 - 8 13
9.
Фамаликан
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
10.
Риу Аве
 1:1 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
11.
Морейренсе
 Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
12.
Портимоненсе
 Заявка 8 3 2 3 9 - 12 11
13.
Эштрела
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
14.
Боавишта
 1:0 Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
15.
Арока
 Заявка 9 2 2 5 10 - 14 8
16.
Шавиш
 Заявка 8 2 1 5 12 - 19 7
17.
Визела
 0:1 Заявка 9 1 3 5 7 - 13 6
18.
Каса Пия
 Заявка 8 1 2 5 4 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 1:1 Заявка 9 7 1 1 17 - 7 22
2.
Брага
 Заявка 8 6 1 1 22 - 14 19
3.
Порту
 Заявка 9 6 1 2 13 - 7 19
4.
Морейренсе
 Заявка 9 5 3 1 12 - 6 18
5.
Спортинг Л
 Заявка 8 5 1 2 16 - 10 16
6.
Каса Пия
 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
8.
Боавишта
 1:0 Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
9.
Фамаликан
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
10.
Арока
 Заявка 7 2 2 3 12 - 9 8
11.
Эштрела
 Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
12.
Фаренсе
 Заявка 8 2 1 5 9 - 14 7
13.
Визела
 0:1 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
14.
Портимоненсе
 Заявка 9 2 1 6 9 - 24 7
15.
Риу Аве
 1:1 Заявка 8 0 4 4 6 - 12 4
16.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 13 - 24 4
17.
Шавиш
 Заявка 9 1 1 7 6 - 25 4
18.
Жил Висенте
 Заявка 8 0 0 8 6 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 14 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 11 (8)
Шавиш Эрнандес Эктор II 9 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 8
Арока Мухика Рафаэль 8
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 6
Эшторил Холсгров Джордан 1 6
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 29'
    Силва Рафа сделал результативную передачу.
  • 29'
    Г О О О О Л - Ди Мария Анхель забивает с левой ноги!
  • 9'
    Роналдо Фабио сделал результативную передачу.
  • 9'
    Г О О О О Л - Родригеш Гонсалу забивает с правой ноги!
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 57.3% пользователей.
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Прогнозы 124
Бенфика 98.4% (122)
X 0% (0)
Риу Аве 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бенфика
Ничья
Риу Аве
7.20
7.14
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4.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Бенфика 1:1 Риу Аве

Исход игры
Бенфика
98.4% (122)
Ничья
0% (0)
Риу Аве
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
35.59% (42)
Меньше
64.41% (76)
Обе команды забьют
Да
20.34% (24)
Нет
79.66% (94)
Популярный счёт
2:0 Бенфика
57.3% (71)
2:1 Бенфика
13.7% (17)
3:0 Бенфика
12.1% (15)
1:0 Бенфика
4% (5)
4:1 Бенфика
2.4% (3)
3:1 Бенфика
2.4% (3)
4:0 Бенфика
2.4% (3)
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