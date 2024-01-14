Тур: 17. Стадион: Эштадиу да Луш. Главный судья: Василица Янку
0'
0:1
9' ГолРодригеш Гонсалу
1:1
29' ГолДи Мария Анхель
49' Желтая карточкаСантос Адерлан
57' Желтая карточкаКекчю Оркун
58' Вторая желтая карточкаСантос Адерлан
2:1
61' ГолСилва Антониу
3:1
80' ГолЛеонардо Маркос
4:1
90' ГолМариу Жоау
90' Желтая карточкаПатрик II
90'+7
Ход матча
9'
29'
1:1
49'
57'
57'
58'
61'
2:1
80'
90'
4:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
87
Невеш
Жоау
10
Кекчю
Оркун
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
20
Коштинья
10
Идрисси
Амин
21
Граса
Жоау
14
Жока
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Араужу ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Говейя ТьягуПолузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
-
33 Муса ПетарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
-
23 Жосуэ СаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 КоштиньяПолузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Граса ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
14 ЖокаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Зе МануэльНападающий
- Нападающий
-
-
75 Nuno Namora
-
Главный тренер: Luis Freire
История личных встреч
Бенфика
Риу Аве
31 матч
100%
31 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.3%
19.4%
19.3%
19 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
71%
19.4%
9.6%
22 победы 6 ничьих 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
160%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы
36 матчей
86.1%
8.3%
5.6%
31 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
52.8%
38.9%
8.3%
19 побед 14 ничьих 3 победы
Второй тайм
61.1%
27.8%
11.1%
22 победы 10 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
54
29
Голов в среднем за матч
2.84
1.71
Среднее время на гол
31
52
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
0.88
0.74
Среднее время на гол
102
122
Всего голов
69
43
Голов в среднем за матч
1.92
1.19
Тотал матчей
2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
20
Больше 56%
Меньше 44%
16
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
Среднее время на гол
46
75
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Рафа
|6
|0.35
|Ди Мария Анхель
|6 (1)
|0.35
|Муса Петар
|5
|0.29
|Тенгстедт Каспер
|3
|0.18
|Мариу Жоау
|3 (1)
|0.18
|Эурснес Фредрик
|2
|0.12
|Кекчю Оркун
|2
|0.12
|Силва Антониу
|2
|0.12
|Нерес Давид
|1
|0.06
|Невеш Жоау
|1
|0.06
|Бах Александр
|1
|0.06
|Кабрал Артур
|1
|0.06
|Леонардо Маркос
|1
|0.06
|Родригес Фелипе II
|0
|0
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боатенг Эммануль II
|4
|0.24
|Коштинья
|2 (2)
|0.12
|Зе Мануэль
|2
|0.12
|Сантос Адерлан
|2
|0.12
|Руиз Леонардо
|2 (1)
|0.12
|Жока
|1
|0.06
|Роналдо Фабио
|1
|0.06
|Родригеш Гонсалу
|1
|0.06
|Перейра Андре
|1
|0.06
|Miguel Nobrega
|1
|0.06
|Эрнани Жорже
|0
|0
|Алвес Савио
|0
|0
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|5
|0
|Кекчю Оркун
|4
|0
|Мариу Жоау
|3
|0
|Флорентину
|3
|0
|Силва Антониу
|3
|0
|Невеш Жоау
|3
|0
|Муса Петар
|1
|1
|Ди Мария Анхель
|2
|0
|Силва Рафа
|2
|0
|Бах Александр
|2
|0
|Кабрал Артур
|2
|0
|Родригес Фелипе II
|1
|0
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Шикинью Франциску
|1
|0
|Трубин Анатолий
|1
|0
|Журасек Давид
|1
|0
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантос Адерлан
|5
|1
|Граса Жоау
|5
|0
|Панталон Ренато
|5
|0
|Идрисси Амин
|4
|0
|Miguel Nobrega
|4
|0
|Жосуэ Са
|3
|0
|Перейра Андре
|3
|0
|Боатенг Эммануль II
|3
|0
|Роналдо Фабио
|3
|0
|Жонатан Луис
|2
|0
|Родригеш Гонсалу
|2
|0
|Luis Freire
|2
|0
|Патрик II
|1
|0
|Гомеш Витор
|1
|0
|Руиз Леонардо
|1
|0
|Монтейру Андре
|1
|0
|Жока
|1
|0
|Коштинья
|1
|0
|Алвес Савио
|1
|0
|Bruno Ventura
|1
|0
Результаты матчей
Бенфика
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Риу Аве
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
6
Бенфика
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Риу Аве
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
11
Упущенные победы
15
9
Бенфика
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Риу Аве
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
6
11
Упущенные победы
17
15
Голы по времени матча
Забито
17
6
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
0
0%
3
50%
1-15
1
6%
1
17%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
1
6%
2
33%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
8
47%
0
0%
76-90
Пропущено
5
15
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
2
40%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
1
20%
5
33%
76-90
Забито
17
12
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
2
17%
31-45
3
18%
3
25%
46-60
2
12%
3
25%
61-75
4
24%
4
33%
76-90
Пропущено
7
14
0 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
29%
3
21%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
5
36%
76-90
Забито
34
18
13 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 9
1 Не забивали 5
3
9%
3
17%
1-15
4
12%
1
6%
16-30
6
18%
2
11%
31-45
4
12%
5
28%
46-60
5
15%
3
17%
61-75
12
35%
4
22%
76-90
Пропущено
12
29
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
2
17%
5
17%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
1
8%
2
7%
31-45
3
25%
5
17%
46-60
2
17%
4
14%
61-75
4
33%
10
34%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бенфика - Брага 3:2 Арока - Бенфика 0:3 Бенфика - Фамаликан 3:0 Бенфика - АВС 4:1
Брага - Бенфика 0:1 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Бенфика - Фаренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Бенфика - Интер Милан 3:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Арока - Бенфика 0:2 Бенфика - Каса Пия 1:1 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Луситания - Бенфика 1:4 Эшторил - Бенфика 0:1 Интер Милан - Бенфика 1:0 Бенфика - Порту 1:0
Риу Аве
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Визела 1:1 Арока - Риу Аве 2:2
Риу Аве - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Боавишта 2:0 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Торренше - Риу Аве 2:1 Брага - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Эшторил - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 2:0 Арока - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Академику Визеу 3:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1
Результаты матчей
Бенфика
Риу Аве
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
2:0
3 раза 33%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
2:0
5 раз 29%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Бенфика
Риу Аве
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
45
35
18
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
53
63
17
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
134
116
512
611
116
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|1
|2
|40 - 17
|43
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|35 - 11
|42
|3.
|0:0 Заявка
|17
|11
|3
|3
|23 - 12
|36
|4.
|0:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|40 - 23
|34
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 18
|30
|6.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 18
|29
|7.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|17 - 20
|22
|8.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|23 - 23
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|26 - 31
|20
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 23
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 36
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 24
|18
|13.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|31 - 32
|17
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 23
|16
|15.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|27 - 31
|16
|16.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 28
|15
|17.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|16 - 27
|13
|18.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|18 - 44
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|24 - 7
|27
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 4
|20
|3.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|18 - 9
|18
|4.
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 5
|17
|5.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|21 - 12
|16
|6.
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 9
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 8
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 12
|11
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|14.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|16.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|12 - 19
|7
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 7
|22
|2.
|0:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 14
|20
|3.
|0:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 7
|19
|4.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 10
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 9
|8
|11.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 24
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|13 - 24
|4
|16.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 25
|4
|17.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|18.
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|6 - 19
|0
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|11 (8)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|9 (1)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|8
|Визела
|Эссанд Самюэль
|8
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Визела
|Перейра Матеус
|8
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 6
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бенфика 4:1 Риу Аве
Исход игры
Бенфика
98.4% (122)
Ничья
0% (0)
Риу Аве
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
35.59% (42)
Меньше
64.41% (76)
Обе команды забьют
Да
20.34% (24)
Нет
79.66% (94)
Популярный счёт
2:0 Бенфика
57.3% (71)
2:1 Бенфика
13.7% (17)
3:0 Бенфика
12.1% (15)
1:0 Бенфика
4% (5)
4:1 Бенфика
2.4% (3)
3:1 Бенфика
2.4% (3)
4:0 Бенфика
2.4% (3)
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