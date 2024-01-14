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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Василица Янку
Бенфика
4:1
Конец матча
Риу Аве
0'
0:1
9' Гол
Родригеш Гонсалу
1:1
29' Гол
Ди Мария Анхель
49' Желтая карточка
Сантос Адерлан
57' Желтая карточка
Кекчю Оркун
58' Вторая желтая карточка
Сантос Адерлан
2:1
61' Гол
Силва Антониу
3:1
80' Гол
Леонардо Маркос
4:1
90' Гол
Мариу Жоау
90' Желтая карточка
Патрик II
90'+7

Ход матча

9'
0:1
Родригеш Гонсалу
(Роналдо Фабио)
29'
Ди Мария Анхель
(Силва Рафа)
1:1
49'
 
Сантос Адерлан
57'
Кекчю Оркун
 
57'
 
Зе Мануэль
Жока
57'
 
Bruno Ventura
Граса Жоау
58'
 
Сантос Адерлан
61'
Силва Антониу
2:1
62'
Флорентину
Кекчю Оркун
 
62'
Говейя Тьягу
Ди Мария Анхель
 
62'
Леонардо Маркос
Кабрал Артур
 
63'
 
Патрик II
Боатенг Эммануль
80'
Леонардо Маркос
(Эурснес Фредрик)
3:1
85'
 
Танлонго Матео
Miguel Nobrega
85'
 
Якубу Абдул-Азиз
Идрисси Амин
86'
Араужу Томаш
Эурснес Фредрик
 
90'
Мариу Жоау
(Силва Рафа)
4:1
90'
Шикинью Франциску
Невеш Жоау
 
90'
 
Патрик II
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X 0% (0)
Риу Аве 1.6% (2)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трубин
Анатолий
8
Эурснес
Фредрик
4
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
5
Родригес
Фелипе
II
87
Невеш
Жоау
10
Кекчю
Оркун
11
Ди
Мария
Анхель
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
9
Кабрал
Артур
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
33
Сантос
Адерлан
3
Miguel
Nobrega
20
Коштинья
10
Идрисси
Амин
6
Родригеш
Гонсалу
21
Граса
Жоау
77
Роналдо
Фабио
14
Жока
22
Боатенг
Эммануль
II
Бенфика
4-2-3-1
Риу Аве
3-5-2

История личных встреч

Бенфика
Риу Аве

31 матч

100%
31 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.3%
19.4%
19.3%
19 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71%
19.4%
9.6%
22 победы 6 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

160%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы

36 матчей

86.1%
8.3%
5.6%
31 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

52.8%
38.9%
8.3%
19 побед 14 ничьих 3 победы

Второй тайм

61.1%
27.8%
11.1%
22 победы 10 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
4:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
К
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
4:2
КЛ
2:1
ПЛ
5:1
К
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
С
0:0
К
1:0
КЛ
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
6:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:2
К
0:2
ПЛ
5:2
ПЛ
2:1
КЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

54
29

Голов в среднем за матч

2.84
1.71

Среднее время на гол

31
52

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

0.88
0.74

Среднее время на гол

102
122

Всего голов

69
43

Голов в среднем за матч

1.92
1.19

Тотал матчей

2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
20
Больше 56%
Меньше 44%
16
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

46
75

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Рафа 6 0.35
Ди Мария Анхель 6 (1) 0.35
Муса Петар 5 0.29
Тенгстедт Каспер 3 0.18
Мариу Жоау 3 (1) 0.18
Эурснес Фредрик 2 0.12
Кекчю Оркун 2 0.12
Силва Антониу 2 0.12
Нерес Давид 1 0.06
Невеш Жоау 1 0.06
Бах Александр 1 0.06
Кабрал Артур 1 0.06
Леонардо Маркос 1 0.06
Родригес Фелипе II 0 0
Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боатенг Эммануль II 4 0.24
Коштинья 2 (2) 0.12
Зе Мануэль 2 0.12
Сантос Адерлан 2 0.12
Руиз Леонардо 2 (1) 0.12
Жока 1 0.06
Роналдо Фабио 1 0.06
Родригеш Гонсалу 1 0.06
Перейра Андре 1 0.06
Miguel Nobrega 1 0.06
Эрнани Жорже 0 0
Алвес Савио 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 5 0
Кекчю Оркун 4 0
Мариу Жоау 3 0
Флорентину 3 0
Силва Антониу 3 0
Невеш Жоау 3 0
Муса Петар 1 1
Ди Мария Анхель 2 0
Силва Рафа 2 0
Бах Александр 2 0
Кабрал Артур 2 0
Родригес Фелипе II 1 0
Эурснес Фредрик 1 0
Шикинью Франциску 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Журасек Давид 1 0
Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантос Адерлан 5 1
Граса Жоау 5 0
Панталон Ренато 5 0
Идрисси Амин 4 0
Miguel Nobrega 4 0
Жосуэ Са 3 0
Перейра Андре 3 0
Боатенг Эммануль II 3 0
Роналдо Фабио 3 0
Жонатан Луис 2 0
Родригеш Гонсалу 2 0
Luis Freire 2 0
Патрик II 1 0
Гомеш Витор 1 0
Руиз Леонардо 1 0
Монтейру Андре 1 0
Жока 1 0
Коштинья 1 0
Алвес Савио 1 0
Bruno Ventura 1 0

Результаты матчей

Бенфика
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Риу Аве
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
6
Бенфика
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Риу Аве
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
11

Упущенные победы

15
9
Бенфика
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Риу Аве
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

6
11

Упущенные победы

17
15

Голы по времени матча

Забито

17
6
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
0
0%
3
50%
1-15
1
6%
1
17%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
1
6%
2
33%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
8
47%
0
0%
76-90

Пропущено

5
15
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
2
40%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
1
20%
5
33%
76-90

Забито

17
12
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
2
17%
31-45
3
18%
3
25%
46-60
2
12%
3
25%
61-75
4
24%
4
33%
76-90

Пропущено

7
14
0 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
29%
3
21%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
5
36%
76-90

Забито

34
18
13 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 9
1 Не забивали 5
3
9%
3
17%
1-15
4
12%
1
6%
16-30
6
18%
2
11%
31-45
4
12%
5
28%
46-60
5
15%
3
17%
61-75
12
35%
4
22%
76-90

Пропущено

12
29
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
2
17%
5
17%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
1
8%
2
7%
31-45
3
25%
5
17%
46-60
2
17%
4
14%
61-75
4
33%
10
34%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бенфика - Брага 3:2 Арока - Бенфика 0:3 Бенфика - Фамаликан 3:0 Бенфика - АВС 4:1
Брага - Бенфика 0:1 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Бенфика - Фаренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Бенфика - Интер Милан 3:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Арока - Бенфика 0:2 Бенфика - Каса Пия 1:1 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Луситания - Бенфика 1:4 Эшторил - Бенфика 0:1 Интер Милан - Бенфика 1:0 Бенфика - Порту 1:0
Риу Аве
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Визела 1:1 Арока - Риу Аве 2:2
Риу Аве - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Боавишта 2:0 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Торренше - Риу Аве 2:1 Брага - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Эшторил - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 2:0 Арока - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Академику Визеу 3:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1

Результаты матчей

Бенфика
Риу Аве

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
2:0
3 раза 33%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
2:0
5 раз 29%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Риу Аве

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
4
5
3
5
2.5
1
8
2
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
3
6
3
1.5
1
7
3
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
13
4
11
6
1.5
5
12
6
11
2.5
1
16
2
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 17 14 1 2 40 - 17 43
2.
Бенфика
 Заявка 17 13 3 1 35 - 11 42
3.
Порту
 0:0 Заявка 17 11 3 3 23 - 12 36
4.
Брага
 0:0 Заявка 17 10 4 3 40 - 23 34
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 9 3 4 26 - 18 30
6.
Морейренсе
 Заявка 17 8 5 4 24 - 18 29
7.
Фамаликан
 Заявка 17 5 7 5 17 - 20 22
8.
Фаренсе
 Заявка 17 6 3 8 23 - 23 21
9.
Боавишта
 Заявка 17 5 5 7 26 - 31 20
10.
Каса Пия
 Заявка 17 5 4 8 18 - 23 19
11.
Портимоненсе
 Заявка 17 5 3 9 18 - 36 18
12.
Эштрела
 Заявка 17 4 6 7 18 - 24 18
13.
Эшторил
 Заявка 17 5 2 10 31 - 32 17
14.
Арока
 Заявка 16 4 4 8 22 - 23 16
15.
Жил Висенте
 Заявка 17 4 4 9 27 - 31 16
16.
Риу Аве
 Заявка 17 3 6 8 19 - 28 15
17.
Визела
 Заявка 17 2 7 8 16 - 27 13
18.
Шавиш
 Заявка 17 3 2 12 18 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Бенфика
 Заявка 8 6 2 0 18 - 4 20
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 6 0 2 18 - 9 18
4.
Порту
 0:0 Заявка 8 5 2 1 10 - 5 17
5.
Жил Висенте
 Заявка 9 4 4 1 21 - 12 16
6.
Брага
 0:0 Заявка 8 4 2 2 18 - 9 14
7.
Фаренсе
 Заявка 9 4 2 3 14 - 9 14
8.
Эшторил
 Заявка 8 4 1 3 18 - 8 13
9.
Фамаликан
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
10.
Риу Аве
 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
11.
Морейренсе
 Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
12.
Портимоненсе
 Заявка 8 3 2 3 9 - 12 11
13.
Эштрела
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
14.
Боавишта
 Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
15.
Арока
 Заявка 9 2 2 5 10 - 14 8
16.
Шавиш
 Заявка 8 2 1 5 12 - 19 7
17.
Визела
 Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
18.
Каса Пия
 Заявка 8 1 2 5 4 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 17 - 7 22
2.
Брага
 0:0 Заявка 9 6 2 1 22 - 14 20
3.
Порту
 0:0 Заявка 9 6 1 2 13 - 7 19
4.
Морейренсе
 Заявка 9 5 3 1 12 - 6 18
5.
Спортинг Л
 Заявка 8 5 1 2 16 - 10 16
6.
Каса Пия
 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
8.
Боавишта
 Заявка 8 3 1 4 13 - 14 10
9.
Фамаликан
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
10.
Арока
 Заявка 7 2 2 3 12 - 9 8
11.
Эштрела
 Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
12.
Фаренсе
 Заявка 8 2 1 5 9 - 14 7
13.
Визела
 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
14.
Портимоненсе
 Заявка 9 2 1 6 9 - 24 7
15.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 13 - 24 4
16.
Шавиш
 Заявка 9 1 1 7 6 - 25 4
17.
Риу Аве
 Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 8 0 0 8 6 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 14 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 11 (8)
Шавиш Эрнандес Эктор II 9 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 8
Визела Эссанд Самюэль 8
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Визела Перейра Матеус 8
Боавишта Перес Себастьян 1 6
Эшторил Холсгров Джордан 1 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 58'
      УДАЛЕНИЕ! - После того, как Сантос Адерлан сыграл рукой, судья был вынужден показать ему второй горчичник и удалить с поля!
    • 57'
      Тактическая замена. Граса Жоау уходит с поля и его заменяет Bruno Ventura
    • 57'
      Тактическая замена. Жока уходит с поля и его заменяет Зе Мануэль
    • 57'
      Кекчю Оркун совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 49'
      Сантос Адерлан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Силва Рафа сделал результативную передачу.
    • 29'
      Г О О О О Л - Ди Мария Анхель забивает с левой ноги!
    • 9'
      Роналдо Фабио сделал результативную передачу.
    Прогнозы 124
    Бенфика 98.4% (122)
    X 0% (0)
    Риу Аве 1.6% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бенфика 4:1 Риу Аве

    Исход игры
    Бенфика
    98.4% (122)
    Ничья
    0% (0)
    Риу Аве
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.59% (42)
    Меньше
    64.41% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    20.34% (24)
    Нет
    79.66% (94)
    Популярный счёт
    2:0 Бенфика
    57.3% (71)
    2:1 Бенфика
    13.7% (17)
    3:0 Бенфика
    12.1% (15)
    1:0 Бенфика
    4% (5)
    4:1 Бенфика
    2.4% (3)
    3:1 Бенфика
    2.4% (3)
    4:0 Бенфика
    2.4% (3)
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