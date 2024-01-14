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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Газиантеп
0:1
Конец матча
Фенербахче
0'
35' Желтая карточка
Кызылдаг Арда
45' Желтая карточка
Маркович Лазар
0:0
50' Не забитый пенальти
Джеко Эдин
65' Желтая карточка
Бачуайи Миши
0:1
81' Гол
Кавечи Ирфан
90' Желтая карточка
Риаскос Брайан
90' Желтая карточка
Кавечи Ирфан
90'+9
33
Ницэ
Флорин
4
Кызылдаг
Арда
63
Н'Кулу
Николя
3
Джилободжи
Папи
11
Эскихеллач
Мустафа
22
М'баката
Салем
50
Маркович
Лазар
5
Соялп
Фуркан
61
Озчичек
Огюн
44
Максим
Александру
70
Драгус
Денис
40
Ливакович
Доминик
16
Мюлдюр
Мерт
4
Азиз
Сердар
24
Остерволде
Джейден
7
Кадыоглу
Ферди
5
Юксек
Исмаил
35
Фред
Сантос
20
Юндер
Дженгиз
53
Шиманьски
Себастьян
10
Тадич
Душан
9
Джеко
Эдин
Газиантеп
5-4-1
Фенербахче
4-2-3-1

История личных встреч

Газиантеп
Фенербахче

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

22.2%
77.8%
2 победы 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

С
2:1
С
3:0
С
1:2
С
3:2
С
3:2
С
3:1
С
3:1
С
0:2
С
5:0

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
0.8

Среднее время на гол

51
112

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

3.2
1.75

Среднее время на гол

28
51

Всего голов

23
11

Голов в среднем за матч

2.56
1.22

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

35
73

Бомбардиры внутри турнира

Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 7 0.35
Кызылдаг Арда 3 0.15
Маркович Лазар 2 0.1
Максим Александру 2 (2) 0.1
Градель Макс-Ален 1 0.05
Эскихеллач Мустафа 1 0.05
Соялп Фуркан 1 0.05
Н'Кулу Николя 1 0.05
Евтович Марко 1 0.05
Айети Альбиан 1 0.05
Риаскос Брайан 1 0.05
Озчичек Огюн 1 0.05
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 17 (1) 0.85
Шиманьски Себастьян 9 0.45
Тадич Душан 7 (5) 0.35
Кавечи Ирфан 7 0.35
Юндер Дженгиз 5 0.25
Бачуайи Миши 4 (1) 0.2
Осайи-Самуэль Брайт 2 0.1
Кинг Джошуа 1 0.05
Мюлдюр Мерт 1 0.05
Джику Александер 1 0.05
Азиз Сердар 0 0
Фред Сантос 0 0
Кадыоглу Ферди 0 0
Юксек Исмаил 0 0
Яндаш Мерт Хакан 0 0

Карточки

Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соялп Фуркан 5 1
Градель Макс-Ален 4 0
Маркович Лазар 4 0
Максим Александру 2 1
Джилободжи Папи 3 0
Бикел Жаниу 3 0
Драгус Денис 3 0
Эскихеллач Мустафа 3 0
Озчичек Огюн 3 0
Евтович Марко 2 0
Ницэ Флорин 2 0
Риаскос Брайан 2 0
Эрсой Эртугрул 2 0
Marius Sumudica 2 0
Кызылдаг Арда 2 0
Гюнеш Эрдал 1 0
Н'Кулу Николя 1 0
Мораис Жуниор II 1 0
Хасеф Науфель 1 0
Станковски Лука 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юксек Исмаил 3 2
Кавечи Ирфан 5 0
Осайи-Самуэль Брайт 5 0
Фред Сантос 3 1
Акайдин Самет 4 0
Джику Александер 3 0
Креспо Мигель 3 0
Остерволде Джейден 3 0
Яндаш Мерт Хакан 1 1
Джеко Эдин 2 0
Тадич Душан 2 0
Кинг Джошуа 2 0
Бачуайи Миши 2 0
Кадыоглу Ферди 2 0
Шиманьски Себастьян 2 0
Бекао Родриго 2 0
Азиз Сердар 1 0
Юндер Дженгиз 1 0
Эгрибайят Ирфан Джан 1 0
Мюлдюр Мерт 1 0
Элмаз Бартуг 1 0
Ismail Kartal 1 0

Результаты матчей

Газиантеп
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Фенербахче
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

6
0
Газиантеп
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Фенербахче
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

8
29
Газиантеп
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
Фенербахче
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

14
29

Голы по времени матча

Забито

11
23
3 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
13 Не забивали 11
1
9%
4
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
7
30%
31-45
4
36%
3
13%
46-60
2
18%
3
13%
61-75
2
18%
6
26%
76-90

Пропущено

15
6
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
13%
2
33%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
4
27%
1
17%
61-75
5
33%
0
0%
76-90

Забито

12
31
7 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
1
8%
6
19%
1-15
2
17%
3
10%
16-30
4
33%
7
23%
31-45
3
25%
4
13%
46-60
0
0%
7
23%
61-75
2
17%
4
13%
76-90

Пропущено

14
13
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
4
29%
2
15%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
4
29%
3
23%
76-90

Забито

23
54
10 В 1-м тайме 27
13 Во 2-м тайме 27
8 Забивали первыми 14
7 Не забивали 2
2
9%
10
19%
1-15
4
17%
3
6%
16-30
4
17%
14
26%
31-45
7
30%
7
13%
46-60
2
9%
10
19%
61-75
4
17%
10
19%
76-90

Пропущено

29
19
11 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 12
6
21%
2
11%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
3
10%
5
26%
31-45
2
7%
5
26%
46-60
7
24%
2
11%
61-75
9
31%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Газиантеп
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хатайспор - Газиантеп 0:0 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2
Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Этимесгут 2:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Газиантеп - Эфелер 09 4:0 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Сивасспор 1:3
Фенербахче
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Фенербахче - Коньяспор 7:1 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Фенербахче - Галатасарай 0:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4
Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Лудогорец - Фенербахче 2:0 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Лудогорец 3:1 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1

Результаты матчей

Газиантеп
Фенербахче

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
7:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
7
1 раз 10%

Точный счет

2:0
4 раза 40%
0:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:0
6 раз 30%
0:3
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 40%
2
6 раз 30%
1
4 раза 20%
3
2 раза 10%
2
5 раз 25%
4
4 раза 20%
1
3 раза 15%
5
3 раза 15%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
7
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Газиантеп
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
1
4
6
1.5
9
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
9
1
4
6
1.5
6
4
2
8
2.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
8
0.5
Больше Меньше
18
2
8
12
1.5
15
5
2
18
2.5
10
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 20 17 2 1 57 - 16 53
2.
Галатасарай
 Заявка 19 15 3 1 36 - 10 48
3.
Бешикташ
 Заявка 20 11 2 7 33 - 26 35
4.
Трабзонспор
 Заявка 19 10 4 5 34 - 23 34
5.
Ризеспор
 Заявка 20 9 5 6 25 - 27 32
6.
Кайсериспор
 Заявка 19 8 5 6 26 - 27 29
7.
Адана Демирспор
 Заявка 20 7 8 5 33 - 25 29
8.
Антальяспор
 Заявка 20 7 8 5 25 - 20 29
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 20 7 5 8 25 - 24 26
10.
Касымпаша
 Заявка 20 7 5 8 33 - 40 26
11.
Сивасспор
 Заявка 20 6 7 7 24 - 31 25
12.
Анкарагюджю
 Заявка 20 5 9 6 26 - 25 24
13.
Аланьяспор
 Заявка 20 5 7 8 21 - 29 22
14.
Газиантеп
 Заявка 20 6 3 11 22 - 30 21
15.
Самсунспор
 Заявка 20 6 3 11 23 - 31 21
16.
Хатайспор
 Заявка 20 4 9 7 26 - 27 21
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 20 5 5 10 22 - 23 20
18.
Коньяспор
 Заявка 20 4 7 9 19 - 32 19
19.
Пендикспор
 Заявка 20 3 7 10 21 - 43 16
20.
Истанбулспор
 Заявка 19 2 4 13 15 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 9 9 0 0 23 - 6 27
2.
Фенербахче
 Заявка 10 8 1 1 33 - 11 25
3.
Адана Демирспор
 Заявка 10 7 2 1 23 - 9 23
4.
Ризеспор
 Заявка 11 7 2 2 15 - 9 23
5.
Трабзонспор
 Заявка 9 6 1 2 14 - 8 19
6.
Бешикташ
 Заявка 10 6 1 3 16 - 11 19
7.
Кайсериспор
 Заявка 10 5 3 2 15 - 10 18
8.
Антальяспор
 Заявка 11 4 6 1 11 - 8 18
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 5 2 3 17 - 12 17
10.
Самсунспор
 Заявка 10 5 2 3 14 - 11 17
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 10 4 3 3 15 - 9 15
12.
Касымпаша
 Заявка 10 4 2 4 19 - 23 14
13.
Хатайспор
 Заявка 10 3 5 2 17 - 15 14
14.
Анкарагюджю
 Заявка 11 3 5 3 12 - 11 14
15.
Аланьяспор
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
16.
Коньяспор
 Заявка 9 3 2 4 10 - 9 11
17.
Газиантеп
 Заявка 10 3 2 5 11 - 15 11
18.
Сивасспор
 Заявка 9 1 6 2 9 - 11 9
19.
Истанбулспор
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
20.
Пендикспор
 Заявка 9 1 3 5 7 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 10 9 1 0 24 - 5 28
2.
Галатасарай
 Заявка 10 6 3 1 13 - 4 21
3.
Бешикташ
 Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
4.
Сивасспор
 Заявка 11 5 1 5 15 - 20 16
5.
Трабзонспор
 Заявка 10 4 3 3 20 - 15 15
6.
Касымпаша
 Заявка 10 3 3 4 14 - 17 12
7.
Антальяспор
 Заявка 9 3 2 4 14 - 12 11
8.
Кайсериспор
 Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
9.
Анкарагюджю
 Заявка 9 2 4 3 14 - 14 10
10.
Газиантеп
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 10
11.
Пендикспор
 Заявка 11 2 4 5 14 - 24 10
12.
Ризеспор
 Заявка 9 2 3 4 10 - 18 9
13.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 2 3 5 8 - 12 9
14.
Аланьяспор
 Заявка 10 2 3 5 7 - 15 9
15.
Коньяспор
 Заявка 11 1 5 5 9 - 23 8
16.
Хатайспор
 Заявка 10 1 4 5 9 - 12 7
17.
Адана Демирспор
 Заявка 10 0 6 4 10 - 16 6
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 10 1 2 7 7 - 14 5
19.
Самсунспор
 Заявка 10 1 1 8 9 - 20 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 9 0 2 7 5 - 17 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Касымпаша Кара Айтач 10 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 9 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 8
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 5
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Маркович Лазар получил желтую карточку от судьи
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