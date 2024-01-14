Тур: 20. Стадион: Газиантеп.
0:1
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаКызылдаг Арда
45' Желтая карточкаМаркович Лазар
0:0
50' Не забитый пенальтиДжеко Эдин
65' Желтая карточкаБачуайи Миши
0:1
81' ГолКавечи Ирфан
90' Желтая карточкаРиаскос Брайан
90' Желтая карточкаКавечи Ирфан
90'+9
Ход матча
35'
45'
50'
0:0
65'
81'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 6
-
4 Угловые 10
-
0 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
33
Ницэ
Флорин
61
Озчичек
Огюн
70
Драгус
Денис
16
Мюлдюр
Мерт
35
Фред
Сантос
10
Тадич
Душан
- Основной состав
-
33 Ницэ ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Озчичек ОгюнПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Драгус ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
19 Шен БатуханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Мирза КиханНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 ЛинкольнЗащитник
-
28 Элмаз БартугПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
-
99 Мор ЭмреПолузащитник
-
11 Кент РайанПолузащитник
-
15 Кинг ДжошуаПолузащитник
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
Главный тренер: Картал Исмаил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Газиантеп
Фенербахче
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
22.2%
77.8%
2 победы 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
0.8
Среднее время на гол
51
112
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
3.2
1.75
Среднее время на гол
28
51
Всего голов
23
11
Голов в среднем за матч
2.56
1.22
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
Среднее время на гол
35
73
Бомбардиры внутри турнира
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|7
|0.35
|Кызылдаг Арда
|3
|0.15
|Маркович Лазар
|2
|0.1
|Максим Александру
|2 (2)
|0.1
|Градель Макс-Ален
|1
|0.05
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0.05
|Соялп Фуркан
|1
|0.05
|Н'Кулу Николя
|1
|0.05
|Евтович Марко
|1
|0.05
|Айети Альбиан
|1
|0.05
|Риаскос Брайан
|1
|0.05
|Озчичек Огюн
|1
|0.05
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|17 (1)
|0.85
|Шиманьски Себастьян
|9
|0.45
|Тадич Душан
|7 (5)
|0.35
|Кавечи Ирфан
|7
|0.35
|Юндер Дженгиз
|5
|0.25
|Бачуайи Миши
|4 (1)
|0.2
|Осайи-Самуэль Брайт
|2
|0.1
|Кинг Джошуа
|1
|0.05
|Мюлдюр Мерт
|1
|0.05
|Джику Александер
|1
|0.05
|Азиз Сердар
|0
|0
|Фред Сантос
|0
|0
|Кадыоглу Ферди
|0
|0
|Юксек Исмаил
|0
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
Карточки
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соялп Фуркан
|5
|1
|Градель Макс-Ален
|4
|0
|Маркович Лазар
|4
|0
|Максим Александру
|2
|1
|Джилободжи Папи
|3
|0
|Бикел Жаниу
|3
|0
|Драгус Денис
|3
|0
|Эскихеллач Мустафа
|3
|0
|Озчичек Огюн
|3
|0
|Евтович Марко
|2
|0
|Ницэ Флорин
|2
|0
|Риаскос Брайан
|2
|0
|Эрсой Эртугрул
|2
|0
|Marius Sumudica
|2
|0
|Кызылдаг Арда
|2
|0
|Гюнеш Эрдал
|1
|0
|Н'Кулу Николя
|1
|0
|Мораис Жуниор II
|1
|0
|Хасеф Науфель
|1
|0
|Станковски Лука
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юксек Исмаил
|3
|2
|Кавечи Ирфан
|5
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|5
|0
|Фред Сантос
|3
|1
|Акайдин Самет
|4
|0
|Джику Александер
|3
|0
|Креспо Мигель
|3
|0
|Остерволде Джейден
|3
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|1
|1
|Джеко Эдин
|2
|0
|Тадич Душан
|2
|0
|Кинг Джошуа
|2
|0
|Бачуайи Миши
|2
|0
|Кадыоглу Ферди
|2
|0
|Шиманьски Себастьян
|2
|0
|Бекао Родриго
|2
|0
|Азиз Сердар
|1
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|1
|0
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|Элмаз Бартуг
|1
|0
|Ismail Kartal
|1
|0
Результаты матчей
Газиантеп
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Фенербахче
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
6
0
Газиантеп
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Фенербахче
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
8
29
Газиантеп
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
Фенербахче
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
14
29
Голы по времени матча
Забито
11
23
3 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
13 Не забивали 11
1
9%
4
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
7
30%
31-45
4
36%
3
13%
46-60
2
18%
3
13%
61-75
2
18%
6
26%
76-90
Пропущено
15
6
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
13%
2
33%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
4
27%
1
17%
61-75
5
33%
0
0%
76-90
Забито
12
31
7 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
1
8%
6
19%
1-15
2
17%
3
10%
16-30
4
33%
7
23%
31-45
3
25%
4
13%
46-60
0
0%
7
23%
61-75
2
17%
4
13%
76-90
Пропущено
14
13
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
4
29%
2
15%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
4
29%
3
23%
76-90
Забито
23
54
10 В 1-м тайме 27
13 Во 2-м тайме 27
8 Забивали первыми 14
7 Не забивали 2
2
9%
10
19%
1-15
4
17%
3
6%
16-30
4
17%
14
26%
31-45
7
30%
7
13%
46-60
2
9%
10
19%
61-75
4
17%
10
19%
76-90
Пропущено
29
19
11 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 12
6
21%
2
11%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
3
10%
5
26%
31-45
2
7%
5
26%
46-60
7
24%
2
11%
61-75
9
31%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Газиантеп
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хатайспор - Газиантеп 0:0 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2
Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Этимесгут 2:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Газиантеп - Эфелер 09 4:0 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Сивасспор 1:3
Фенербахче
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Фенербахче - Коньяспор 7:1 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Фенербахче - Галатасарай 0:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4
Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Лудогорец - Фенербахче 2:0 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Лудогорец 3:1 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1
Результаты матчей
Газиантеп
Фенербахче
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
7:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
7
1 раз 10%
Точный счет
2:0
4 раза 40%
0:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:0
6 раз 30%
0:3
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 40%
2
6 раз 30%
1
4 раза 20%
3
2 раза 10%
2
5 раз 25%
4
4 раза 20%
1
3 раза 15%
5
3 раза 15%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
7
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Газиантеп
Фенербахче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
91
46
91
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
91
46
64
28
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
128
Больше Меньше
182
812
155
218
1010
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|17
|2
|1
|57 - 16
|53
|2.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|36 - 10
|48
|3.
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|33 - 26
|35
|4.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 23
|34
|5.
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|25 - 27
|32
|6.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|26 - 27
|29
|7.
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|33 - 25
|29
|8.
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|25 - 20
|29
|9.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|25 - 24
|26
|10.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|33 - 40
|26
|11.
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|24 - 31
|25
|12.
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|26 - 25
|24
|13.
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|21 - 29
|22
|14.
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|22 - 30
|21
|15.
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|23 - 31
|21
|16.
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|26 - 27
|21
|17.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|22 - 23
|20
|18.
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|19 - 32
|19
|19.
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|21 - 43
|16
|20.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|15 - 37
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|23 - 6
|27
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|33 - 11
|25
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 9
|23
|5.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|6.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 11
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 12
|17
|10.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|11.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 9
|15
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|19 - 23
|14
|13.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|17 - 15
|14
|14.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|15.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|16.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|17.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|18.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|9 - 11
|9
|19.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|20.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|24 - 5
|28
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|13 - 4
|21
|3.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 15
|16
|4.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 20
|16
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|20 - 15
|15
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 17
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 17
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 14
|10
|10.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|10
|11.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 24
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 18
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 15
|9
|15.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 23
|8
|16.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 12
|7
|17.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|10 - 16
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 14
|5
|19.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 20
|4
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 17
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|11 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|10 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|9 (8)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|8
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 5
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 5