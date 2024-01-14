Тур: 20. Стадион: Самсун Ени 19 Майис Стадиуму.
2:0
Конец матча
0'
1:0
4' ГолВан Дронгелен Рик
2:0
36' ГолХольсе Карло
45' Желтая карточкаЯвру Зеки
57' Желтая карточкаВан Дронгелен Рик
60' Красная карточкаКойта Бенгали-Фоде
73' Желтая карточкаОзтюрк Алим
84' Желтая карточкаДимата Ландри
89' Вторая желтая карточкаДимата Ландри
90'+6
Ход матча
4'
1:0
36'
2:0
45'
73'
84'
89'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
10 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
22 Нарушения правил 10
-
5 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 1
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
18
Явру
Зеки
13
Тэт
Флавьен
21
Хольсе
Карло
11
Кылынч
Эмре
14
Камара
Самба
77
Бэрроу
Моду
37
Арслан
Хакан
58
Эрдал
Зия
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Явру ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хольсе КарлоПолузащитник
-
11 Кылынч ЭмреПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Бола МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Челик ОсманПолузащитник
-
99 Кара ЭрканНападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Камара СамбаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Бэрроу МодуПолузащитник
-
37 Арслан ХаканПолузащитник
- Полузащитник
-
58 Эрдал ЗияПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
99 Палули МуратЗащитник
-
17 Башсан ЭмрахПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
76 Кайя ЭренНападающий
-
21 Гекай ЭмреНападающий
-
Главный тренер: Булнет Уйгун
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Самсунспор
Сивасспор
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.5
1.25
Среднее время на гол
180
72
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.33
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
77
Бомбардиры внутри турнира
Самсунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муандилмаджи Мариус
|6
|0.3
|Нтчам Оливье
|4 (3)
|0.2
|Хольсе Карло
|3
|0.15
|Ван Дронгелен Рик
|2
|0.1
|Кара Эркан
|2 (1)
|0.1
|Кылынч Эмре
|1
|0.05
|Айдогду Сонер
|1
|0.05
|Антальялы Тайлан
|1 (1)
|0.05
|Шиндлер Кингсли
|1
|0.05
|Аит Бенассер Юссеф
|1
|0.05
|Димата Ландри
|1
|0.05
|Фофана Морике
|0
|0
|Озтюрк Алим
|0
|0
|Явру Зеки
|0
|0
|Тэт Флавьен
|0
|0
|Нану Гомеш
|0
|0
|Генюл Сонер
|0
|0
|Гюмюшкая Мухаммед
|0
|0
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манай Рей
|8 (1)
|0.4
|Сайс Самуэль
|5
|0.25
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0.1
|Родригес Жерсон
|2
|0.1
|Койта Бенгали-Фоде
|2 (1)
|0.1
|Квет Роман
|1
|0.05
|Османпаша Джанер
|1
|0.05
|Бэрроу Моду
|1
|0.05
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0.05
|Башсан Эмрах
|0
|0
|Харисис Харилаос
|0
|0
|Кападжак Бурак
|0
|0
|Окумуш Аладдин
|0
|0
|Конак Юнус Эмре
|0
|0
Карточки
Самсунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Димата Ландри
|3
|1
|Тирпан Микаэль
|4
|0
|Кылынч Эмре
|3
|0
|Фофана Морике
|3
|0
|Нтчам Оливье
|3
|0
|Аит Бенассер Юссеф
|3
|0
|Ван Дронгелен Рик
|3
|0
|Муандилмаджи Мариус
|3
|0
|Шатка Любомир
|2
|0
|Генюл Сонер
|2
|0
|Хольсе Карло
|2
|0
|Чифт Юнус Эмре
|2
|0
|Айдогду Сонер
|1
|0
|Озтюрк Алим
|1
|0
|Явру Зеки
|1
|0
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Антальялы Тайлан
|1
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Коджук Окан
|1
|0
|Челик Осман
|1
|0
|Бола Марк
|1
|0
|Тан Халук Мустафа
|1
|0
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Харисис Харилаос
|6
|0
|Манай Рей
|4
|0
|Койта Бенгали-Фоде
|2
|1
|Нжи Клинтон Муа
|2
|1
|Османпаша Джанер
|3
|0
|Чифтчи Угюр
|3
|0
|Сайс Самуэль
|3
|0
|Квет Роман
|3
|0
|Башсан Эмрах
|2
|0
|Родригес Жерсон
|2
|0
|Камара Самба
|2
|0
|Конак Юнус Эмре
|2
|0
|Эрдал Зия
|1
|0
|Вурал Али Шашал
|1
|0
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0
|Кападжак Бурак
|1
|0
Результаты матчей
Самсунспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сивасспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
3
3
Самсунспор
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сивасспор
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
17
4
Упущенные победы
4
8
Самсунспор
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Сивасспор
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
21
10
Упущенные победы
7
11
Голы по времени матча
Забито
14
14
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
2
14%
4
29%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
1
7%
2
14%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
6
43%
6
43%
76-90
Пропущено
11
21
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
9%
1
5%
1-15
3
27%
3
14%
16-30
2
18%
7
33%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
9%
6
29%
61-75
4
36%
2
10%
76-90
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
0
0%
3
33%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
2
22%
76-90
Пропущено
20
11
13 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
4
20%
1
9%
1-15
6
30%
0
0%
16-30
3
15%
4
36%
31-45
1
5%
2
18%
46-60
4
20%
1
9%
61-75
2
10%
3
27%
76-90
Забито
23
23
8 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
2
9%
7
30%
1-15
3
13%
3
13%
16-30
3
13%
2
9%
31-45
3
13%
2
9%
46-60
3
13%
1
4%
61-75
9
39%
8
35%
76-90
Пропущено
31
32
19 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 17
5
16%
2
6%
1-15
9
29%
29%
3
9%
16-30
5
16%
11
34%
31-45
1
3%
4
13%
46-60
5
16%
7
22%
61-75
6
19%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Самсунспор
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Коньяспор 1:1
Самсунспор - Касымпаша 4:2 Самсунспор - Токат Беледие Плевнеспор 3:0 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Ризеспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Самсунспор - Гиресунспор 6:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2
Сивасспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сивасспор - Галатасарай 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1
Коньяспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Арнавуткей 2:1 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Сивасспор - Артвин Хопаспор 4:0 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Касымпаша 0:1 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Сивасспор - Corum 2:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0
Результаты матчей
Самсунспор
Сивасспор
Точный счет
2:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
Точный счет
2:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
4:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
1:3
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
10 раз 50%
0
5 раз 25%
3
4 раза 20%
2
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Самсунспор
Сивасспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
72
46
18
19
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
83
28
47
19
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
155
614
515
218
416
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|16
|2
|1
|56 - 16
|50
|2.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|36 - 10
|48
|3.
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|33 - 26
|35
|4.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 23
|34
|5.
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|25 - 27
|32
|6.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|26 - 27
|29
|7.
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|33 - 25
|29
|8.
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|25 - 20
|29
|9.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|25 - 24
|26
|10.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|33 - 40
|26
|11.
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|24 - 31
|25
|12.
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|26 - 25
|24
|13.
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|21 - 29
|22
|14.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|22 - 29
|21
|15.
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|23 - 31
|21
|16.
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|26 - 27
|21
|17.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|22 - 23
|20
|18.
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|19 - 32
|19
|19.
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|21 - 43
|16
|20.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|15 - 37
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|23 - 6
|27
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|33 - 11
|25
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 9
|23
|5.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|6.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 11
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 12
|17
|10.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|11.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 9
|15
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|19 - 23
|14
|13.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|17 - 15
|14
|14.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|15.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|16.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|17.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|18.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|9 - 11
|9
|19.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|20.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|23 - 5
|25
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|13 - 4
|21
|3.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 15
|16
|4.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 20
|16
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|20 - 15
|15
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 17
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 17
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 14
|10
|10.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|10
|11.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 24
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 18
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 15
|9
|15.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 23
|8
|16.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 12
|7
|17.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|10 - 16
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 14
|5
|19.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 20
|4
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 17
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|11 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|10 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|9 (7)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|8
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 5
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 5