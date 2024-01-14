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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Самсунспор
2:0
Конец матча
Сивасспор
0'
1:0
4' Гол
Ван Дронгелен Рик
2:0
36' Гол
Хольсе Карло
45' Желтая карточка
Явру Зеки
57' Желтая карточка
Ван Дронгелен Рик
60' Красная карточка
Койта Бенгали-Фоде
73' Желтая карточка
Озтюрк Алим
84' Желтая карточка
Димата Ландри
89' Вторая желтая карточка
Димата Ландри
90'+6
1
Коджук
Окан
18
Явру
Зеки
37
Шатка
Любомир
5
Озтюрк
Алим
4
Ван
Дронгелен
Рик
13
Тэт
Флавьен
6
Аит
Бенассер
Юссеф
7
Фофана
Морике
21
Хольсе
Карло
11
Кылынч
Эмре
9
Муандилмаджи
Мариус
35
Вурал
Али
Шашал
23
Окумуш
Аладдин
14
Камара
Самба
88
Османпаша
Джанер
3
Чифтчи
Угюр
77
Бэрроу
Моду
37
Арслан
Хакан
5
Пармак
Абдулкадир
58
Эрдал
Зия
9
Манай
Рей
55
Койта
Бенгали-Фоде
Самсунспор
4-2-3-1
Сивасспор
4-4-2

История личных встреч

Самсунспор
Сивасспор

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:1
ТМК
1:1
ПЛТ
2:1
ПЛТ
0:0
С
1:2
С
3:2

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.5
1.25

Среднее время на гол

180
72

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
77

Бомбардиры внутри турнира

Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муандилмаджи Мариус 6 0.3
Нтчам Оливье 4 (3) 0.2
Хольсе Карло 3 0.15
Ван Дронгелен Рик 2 0.1
Кара Эркан 2 (1) 0.1
Кылынч Эмре 1 0.05
Айдогду Сонер 1 0.05
Антальялы Тайлан 1 (1) 0.05
Шиндлер Кингсли 1 0.05
Аит Бенассер Юссеф 1 0.05
Димата Ландри 1 0.05
Фофана Морике 0 0
Озтюрк Алим 0 0
Явру Зеки 0 0
Тэт Флавьен 0 0
Нану Гомеш 0 0
Генюл Сонер 0 0
Гюмюшкая Мухаммед 0 0
Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манай Рей 8 (1) 0.4
Сайс Самуэль 5 0.25
Нжи Клинтон Муа 2 0.1
Родригес Жерсон 2 0.1
Койта Бенгали-Фоде 2 (1) 0.1
Квет Роман 1 0.05
Османпаша Джанер 1 0.05
Бэрроу Моду 1 0.05
Аппиндангойе Аарон 1 0.05
Башсан Эмрах 0 0
Харисис Харилаос 0 0
Кападжак Бурак 0 0
Окумуш Аладдин 0 0
Конак Юнус Эмре 0 0

Карточки

Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Димата Ландри 3 1
Тирпан Микаэль 4 0
Кылынч Эмре 3 0
Фофана Морике 3 0
Нтчам Оливье 3 0
Аит Бенассер Юссеф 3 0
Ван Дронгелен Рик 3 0
Муандилмаджи Мариус 3 0
Шатка Любомир 2 0
Генюл Сонер 2 0
Хольсе Карло 2 0
Чифт Юнус Эмре 2 0
Айдогду Сонер 1 0
Озтюрк Алим 1 0
Явру Зеки 1 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Антальялы Тайлан 1 0
Тэт Флавьен 1 0
Коджук Окан 1 0
Челик Осман 1 0
Бола Марк 1 0
Тан Халук Мустафа 1 0
Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харисис Харилаос 6 0
Манай Рей 4 0
Койта Бенгали-Фоде 2 1
Нжи Клинтон Муа 2 1
Османпаша Джанер 3 0
Чифтчи Угюр 3 0
Сайс Самуэль 3 0
Квет Роман 3 0
Башсан Эмрах 2 0
Родригес Жерсон 2 0
Камара Самба 2 0
Конак Юнус Эмре 2 0
Эрдал Зия 1 0
Вурал Али Шашал 1 0
Аппиндангойе Аарон 1 0
Кападжак Бурак 1 0

Результаты матчей

Самсунспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сивасспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

3
3
Самсунспор
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сивасспор
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

17
4

Упущенные победы

4
8
Самсунспор
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Сивасспор
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

21
10

Упущенные победы

7
11

Голы по времени матча

Забито

14
14
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
2
14%
4
29%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
1
7%
2
14%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
6
43%
6
43%
76-90

Пропущено

11
21
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
9%
1
5%
1-15
3
27%
3
14%
16-30
2
18%
7
33%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
9%
6
29%
61-75
4
36%
2
10%
76-90

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
0
0%
3
33%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
2
22%
76-90

Пропущено

20
11
13 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
4
20%
1
9%
1-15
6
30%
0
0%
16-30
3
15%
4
36%
31-45
1
5%
2
18%
46-60
4
20%
1
9%
61-75
2
10%
3
27%
76-90

Забито

23
23
8 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
2
9%
7
30%
1-15
3
13%
3
13%
16-30
3
13%
2
9%
31-45
3
13%
2
9%
46-60
3
13%
1
4%
61-75
9
39%
8
35%
76-90

Пропущено

31
32
19 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 17
5
16%
2
6%
1-15
9
29%
29%
3
9%
16-30
5
16%
11
34%
31-45
1
3%
4
13%
46-60
5
16%
7
22%
61-75
6
19%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Самсунспор
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Коньяспор 1:1
Самсунспор - Касымпаша 4:2 Самсунспор - Токат Беледие Плевнеспор 3:0 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Ризеспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Самсунспор - Гиресунспор 6:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2
Сивасспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сивасспор - Галатасарай 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1
Коньяспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Арнавуткей 2:1 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Сивасспор - Артвин Хопаспор 4:0 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Касымпаша 0:1 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Сивасспор - Corum 2:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0

Результаты матчей

Самсунспор
Сивасспор

Точный счет

2:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%

Точный счет

2:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
4:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
1:3
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
10 раз 50%
0
5 раз 25%
3
4 раза 20%
2
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Самсунспор
Сивасспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
2
4
6
1.5
1
8
1
9
2.5
1
8
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
3
2
8
1.5
4
7
1
9
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
15
5
6
14
1.5
5
15
2
18
2.5
4
16
1
19
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 19 16 2 1 56 - 16 50
2.
Галатасарай
 Заявка 19 15 3 1 36 - 10 48
3.
Бешикташ
 Заявка 20 11 2 7 33 - 26 35
4.
Трабзонспор
 Заявка 19 10 4 5 34 - 23 34
5.
Ризеспор
 Заявка 20 9 5 6 25 - 27 32
6.
Кайсериспор
 Заявка 19 8 5 6 26 - 27 29
7.
Адана Демирспор
 Заявка 20 7 8 5 33 - 25 29
8.
Антальяспор
 Заявка 20 7 8 5 25 - 20 29
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 20 7 5 8 25 - 24 26
10.
Касымпаша
 Заявка 20 7 5 8 33 - 40 26
11.
Сивасспор
 Заявка 20 6 7 7 24 - 31 25
12.
Анкарагюджю
 Заявка 20 5 9 6 26 - 25 24
13.
Аланьяспор
 Заявка 20 5 7 8 21 - 29 22
14.
Газиантеп
 Заявка 19 6 3 10 22 - 29 21
15.
Самсунспор
 Заявка 20 6 3 11 23 - 31 21
16.
Хатайспор
 Заявка 20 4 9 7 26 - 27 21
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 20 5 5 10 22 - 23 20
18.
Коньяспор
 Заявка 20 4 7 9 19 - 32 19
19.
Пендикспор
 Заявка 20 3 7 10 21 - 43 16
20.
Истанбулспор
 Заявка 19 2 4 13 15 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 9 9 0 0 23 - 6 27
2.
Фенербахче
 Заявка 10 8 1 1 33 - 11 25
3.
Адана Демирспор
 Заявка 10 7 2 1 23 - 9 23
4.
Ризеспор
 Заявка 11 7 2 2 15 - 9 23
5.
Трабзонспор
 Заявка 9 6 1 2 14 - 8 19
6.
Бешикташ
 Заявка 10 6 1 3 16 - 11 19
7.
Кайсериспор
 Заявка 10 5 3 2 15 - 10 18
8.
Антальяспор
 Заявка 11 4 6 1 11 - 8 18
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 5 2 3 17 - 12 17
10.
Самсунспор
 Заявка 10 5 2 3 14 - 11 17
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 10 4 3 3 15 - 9 15
12.
Касымпаша
 Заявка 10 4 2 4 19 - 23 14
13.
Хатайспор
 Заявка 10 3 5 2 17 - 15 14
14.
Анкарагюджю
 Заявка 11 3 5 3 12 - 11 14
15.
Аланьяспор
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
16.
Коньяспор
 Заявка 9 3 2 4 10 - 9 11
17.
Газиантеп
 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
18.
Сивасспор
 Заявка 9 1 6 2 9 - 11 9
19.
Истанбулспор
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
20.
Пендикспор
 Заявка 9 1 3 5 7 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 9 8 1 0 23 - 5 25
2.
Галатасарай
 Заявка 10 6 3 1 13 - 4 21
3.
Бешикташ
 Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
4.
Сивасспор
 Заявка 11 5 1 5 15 - 20 16
5.
Трабзонспор
 Заявка 10 4 3 3 20 - 15 15
6.
Касымпаша
 Заявка 10 3 3 4 14 - 17 12
7.
Антальяспор
 Заявка 9 3 2 4 14 - 12 11
8.
Кайсериспор
 Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
9.
Анкарагюджю
 Заявка 9 2 4 3 14 - 14 10
10.
Газиантеп
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 10
11.
Пендикспор
 Заявка 11 2 4 5 14 - 24 10
12.
Ризеспор
 Заявка 9 2 3 4 10 - 18 9
13.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 2 3 5 8 - 12 9
14.
Аланьяспор
 Заявка 10 2 3 5 7 - 15 9
15.
Коньяспор
 Заявка 11 1 5 5 9 - 23 8
16.
Хатайспор
 Заявка 10 1 4 5 9 - 12 7
17.
Адана Демирспор
 Заявка 10 0 6 4 10 - 16 6
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 10 1 2 7 7 - 14 5
19.
Самсунспор
 Заявка 10 1 1 8 9 - 20 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 9 0 2 7 5 - 17 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Касымпаша Кара Айтач 10 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 8
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 5
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 5
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