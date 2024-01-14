Тур: 17. Стадион: Муниципал де Барселуш. Главный судья: Карвалью Элдер
Позже
42
Эндрю
26
Рубен
Мигель
76
Нету
Мартим
24
Гбане
Мори
77
Мурило
Коста
78
Miro
70
Коррея
Фелиш
25
Шинга
17
Рейш
Жоау
21
Са
Педру
70
Мансур
10
Андре
Силва
29
Кикаш
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
- Защитник
-
26 РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
76 Нету МартимПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Гбане МориПолузащитник
-
77 Мурило КостаНападающий
-
78 MiroНападающий
-
70 Коррея ФелишНападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Силва ФелипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Уилсон РоанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кампелос Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 ШингаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Рейш ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
-
70 МансурПолузащитник
- Нападающий
-
10 Андре СилваНападающий
-
29 КикашНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
61 Ндур АлиунЗащитник
-
6 АлосиоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 ВитоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виера Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
Бомбардиры внутри турнира
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Домингес Максим
|5 (1)
|0.31
|Депу
|3
|0.19
|Тиба Педру
|3 (1)
|0.19
|Фудзимото Канья
|2 (1)
|0.13
|Коррея Фелиш
|2
|0.13
|Мурило Коста
|2 (2)
|0.13
|Роко Батурина
|2
|0.13
|Шаброль Тиджани
|2
|0.13
|Мигель Монтейру
|1
|0.06
|Фильо Жозе Карлос
|1
|0.06
|Перейра Габриэл
|1
|0.06
|Рубен Мигель
|1
|0.06
|Уилсон Роан
|1
|0.06
|Нету Мартим
|0
|0
|Зе Карлос
|0
|0
|Бута Леонарду
|0
|0
Эштрела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лео Родригес
|3 (1)
|0.19
|Кикаш
|3
|0.19
|Андре Силва
|2
|0.13
|Тавареш Роналду
|2
|0.13
|Кордейру Леонарду
|2
|0.13
|Фелипе Жан
|1
|0.06
|Перейра Рональд
|1
|0.06
|Гаспар Киалонга
|1
|0.06
|Алмейда Фелипе
|0
|0
|Ндур Алиун
|0
|0
|Алосио
|0
|0
|Сантос Хеверттон
|0
|0
|Н'До Режис
|0
|0
Карточки
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фильо Жозе Карлос
|6
|0
|Тиба Педру
|6
|0
|Домингес Максим
|5
|0
|Перейра Габриэл
|4
|0
|Нету Мартим
|4
|0
|Гбане Мори
|4
|0
|Рубен Мигель
|2
|0
|Коррея Фелиш
|2
|0
|Мурило Коста
|2
|0
|Хавьер Марлон
|1
|0
|Бута Леонарду
|1
|0
Эштрела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаспар Киалонга
|5
|0
|Мансур
|3
|1
|Виера Серхио
|1
|2
|Кикаш
|3
|0
|Лео Родригес
|3
|0
|Алосио
|3
|0
|Кордейру Леонарду
|3
|0
|Перейра Рональд
|3
|0
|Лопеш Мигел
|1
|1
|Рейш Жоау
|2
|0
|Тавареш Роналду
|2
|0
|Омурва Джонстон
|2
|0
|Дида Нельсон
|0
|1
|Алмейда Фелипе
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Ндур Алиун
|1
|0
|Сантос Хеверттон
|1
|0
Результаты матчей
Жил Висенте
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Эштрела
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
7
5
Жил Висенте
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Эштрела
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
18
11
Упущенные победы
0
6
Жил Висенте
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Эштрела
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
21
11
Упущенные победы
7
11
Голы по времени матча
Забито
20
6
7 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 12
3
15%
1
17%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
15%
1
17%
31-45
4
20%
2
33%
46-60
5
25%
1
17%
61-75
4
20%
1
17%
76-90
Пропущено
11
10
1 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
5
45%
7
70%
76-90
Забито
7
9
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
0
0%
2
22%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
18
15
5 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
6%
1
7%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
5
28%
3
20%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
6
33%
6
40%
76-90
Забито
27
15
12 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 6
3
11%
3
20%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
7
26%
1
7%
31-45
5
19%
4
27%
46-60
6
22%
3
20%
61-75
4
15%
4
27%
76-90
Пропущено
29
25
6 В 1-м тайме 5
23 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
1
3%
1
4%
1-15
2
7%
2
8%
16-30
3
10%
2
8%
31-45
8
28%
3
12%
46-60
4
14%
4
16%
61-75
11
38%
13
52%
76-90
Результаты последних матчей
Жил Висенте
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Жил Висенте - Амаранти 3:1 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Арока - Жил Висенте 3:0
Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Серпа - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Брага 3:3 СФ Ос Белененсеш - Жил Висенте 1:2 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Эшторил 5:3 Визела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:3
Эштрела
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эштрела - Визела 1:1 Эштрела - Арока 1:4 Фаренсе - Эштрела 0:0 Эштрела - Боавишта 3:1
Риу Аве - Эштрела 1:1 Визела - Эштрела 2:1 Эштрела - Морейренсе 0:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Эштрела - Фамаликан 1:0 Вила Меа - Эштрела 0:1 Каса Пия - Эштрела 0:1 Эштрела - Брага 2:4 Шавиш - Эштрела 2:2 Эштрела - Порту 0:1 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1 Бенфика - Эштрела 2:0 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Белененсеш - Эштрела 4:1 Рома - Эштрела 4:0
Результаты матчей
Жил Висенте
Эштрела
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
0:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
5
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
5
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Жил Висенте
Эштрела
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
36
35
18
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
52
17
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
115
610
511
313
115
214
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|1
|2
|40 - 17
|43
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|31 - 10
|39
|3.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|23 - 12
|35
|4.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|40 - 23
|33
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 18
|30
|6.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 18
|29
|7.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|17 - 20
|22
|8.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|23 - 23
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 23
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 36
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 23
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|22 - 30
|17
|13.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|31 - 32
|17
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 23
|16
|15.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|26 - 30
|15
|16.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|18 - 24
|15
|17.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|15 - 23
|13
|18.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|18 - 44
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|24 - 7
|27
|2.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|18 - 9
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|20 - 11
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 9
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 8
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 12
|11
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|14.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|16.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|12 - 19
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 7
|22
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|22 - 14
|19
|3.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 7
|19
|4.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 10
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|8.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 9
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 24
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|13 - 24
|4
|16.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 25
|4
|17.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|18.
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|6 - 19
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|11 (8)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|9 (1)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|8
|Арока
|Мухика Рафаэль
|8
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 6
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|1 6
|Спортинг Л
|Инасиу Гонсалу
|1 6
Прогнозы на матч Жил Висенте - Эштрела
Исход игры
Жил Висенте
81% (98)
Ничья
12.4% (15)
Эштрела
6.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
36.97% (44)
Меньше
63.03% (75)
Обе команды забьют
Да
48.74% (58)
Нет
51.26% (61)
Популярный счёт
1:0 Жил Висенте
43% (52)
2:1 Жил Висенте
33.1% (40)
1:1 Ничья
11.6% (14)
0:1 Эштрела
4.1% (5)
2:0 Жил Висенте
2.5% (3)
1:2 Эштрела
2.5% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!