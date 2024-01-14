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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Карвалью Элдер
Жил Висенте
 
Позже
Эштрела
Прогнозы 120
Жил Висенте 80.8% (97)
X 12.5% (15)
Эштрела 6.7% (8)
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Жил Висенте
Ничья
Эштрела
2.10
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Все Коэффициенты
42
Эндрю
2
Фильо
Жозе
Карлос
26
Рубен
Мигель
13
Перейра
Габриэл
5
Боас
Кико
Вилас
76
Нету
Мартим
10
Фудзимото
Канья
24
Гбане
Мори
77
Мурило
Коста
78
Miro
70
Коррея
Фелиш
30
Брижидо
Бруно
25
Шинга
5
Мендеш
Педру
II
2
Омурва
Джонстон
17
Рейш
Жоау
22
Кордейру
Леонарду
21
Са
Педру
70
Мансур
90
Перейра
Рональд
10
Андре
Силва
29
Кикаш
Жил Висенте
4-3-3
Эштрела
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домингес Максим 5 (1) 0.31
Депу 3 0.19
Тиба Педру 3 (1) 0.19
Фудзимото Канья 2 (1) 0.13
Коррея Фелиш 2 0.13
Мурило Коста 2 (2) 0.13
Роко Батурина 2 0.13
Шаброль Тиджани 2 0.13
Мигель Монтейру 1 0.06
Фильо Жозе Карлос 1 0.06
Перейра Габриэл 1 0.06
Рубен Мигель 1 0.06
Уилсон Роан 1 0.06
Нету Мартим 0 0
Зе Карлос 0 0
Бута Леонарду 0 0
Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лео Родригес 3 (1) 0.19
Кикаш 3 0.19
Андре Силва 2 0.13
Тавареш Роналду 2 0.13
Кордейру Леонарду 2 0.13
Фелипе Жан 1 0.06
Перейра Рональд 1 0.06
Гаспар Киалонга 1 0.06
Алмейда Фелипе 0 0
Ндур Алиун 0 0
Алосио 0 0
Сантос Хеверттон 0 0
Н'До Режис 0 0

Карточки

Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фильо Жозе Карлос 6 0
Тиба Педру 6 0
Домингес Максим 5 0
Перейра Габриэл 4 0
Нету Мартим 4 0
Гбане Мори 4 0
Рубен Мигель 2 0
Коррея Фелиш 2 0
Мурило Коста 2 0
Хавьер Марлон 1 0
Бута Леонарду 1 0
Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаспар Киалонга 5 0
Мансур 3 1
Виера Серхио 1 2
Кикаш 3 0
Лео Родригес 3 0
Алосио 3 0
Кордейру Леонарду 3 0
Перейра Рональд 3 0
Лопеш Мигел 1 1
Рейш Жоау 2 0
Тавареш Роналду 2 0
Омурва Джонстон 2 0
Дида Нельсон 0 1
Алмейда Фелипе 1 0
Андре Силва 1 0
Ндур Алиун 1 0
Сантос Хеверттон 1 0

Результаты матчей

Жил Висенте
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Эштрела
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

7
5
Жил Висенте
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Эштрела
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

18
11

Упущенные победы

0
6
Жил Висенте
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Эштрела
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

21
11

Упущенные победы

7
11

Голы по времени матча

Забито

20
6
7 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 12
3
15%
1
17%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
15%
1
17%
31-45
4
20%
2
33%
46-60
5
25%
1
17%
61-75
4
20%
1
17%
76-90

Пропущено

11
10
1 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
5
45%
7
70%
76-90

Забито

7
9
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
0
0%
2
22%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

18
15
5 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
6%
1
7%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
5
28%
3
20%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
6
33%
6
40%
76-90

Забито

27
15
12 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 6
3
11%
3
20%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
7
26%
1
7%
31-45
5
19%
4
27%
46-60
6
22%
3
20%
61-75
4
15%
4
27%
76-90

Пропущено

29
25
6 В 1-м тайме 5
23 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
1
3%
1
4%
1-15
2
7%
2
8%
16-30
3
10%
2
8%
31-45
8
28%
3
12%
46-60
4
14%
4
16%
61-75
11
38%
13
52%
76-90

Результаты последних матчей

Жил Висенте
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Жил Висенте - Амаранти 3:1 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Арока - Жил Висенте 3:0
Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Серпа - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Брага 3:3 СФ Ос Белененсеш - Жил Висенте 1:2 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Эшторил 5:3 Визела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:3
Эштрела
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эштрела - Визела 1:1 Эштрела - Арока 1:4 Фаренсе - Эштрела 0:0 Эштрела - Боавишта 3:1
Риу Аве - Эштрела 1:1 Визела - Эштрела 2:1 Эштрела - Морейренсе 0:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Эштрела - Фамаликан 1:0 Вила Меа - Эштрела 0:1 Каса Пия - Эштрела 0:1 Эштрела - Брага 2:4 Шавиш - Эштрела 2:2 Эштрела - Порту 0:1 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1 Бенфика - Эштрела 2:0 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Белененсеш - Эштрела 4:1 Рома - Эштрела 4:0

Результаты матчей

Жил Висенте
Эштрела

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
0:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
5
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
5
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Жил Висенте
Эштрела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
3
6
3
5
2.5
1
8
2
6
3.5
2
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
2
1
7
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
11
5
6
10
1.5
5
11
3
13
2.5
1
15
2
14
3.5
2
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 17 14 1 2 40 - 17 43
2.
Бенфика
 Заявка 16 12 3 1 31 - 10 39
3.
Порту
 Заявка 16 11 2 3 23 - 12 35
4.
Брага
 Заявка 16 10 3 3 40 - 23 33
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 9 3 4 26 - 18 30
6.
Морейренсе
 Заявка 17 8 5 4 24 - 18 29
7.
Фамаликан
 Заявка 17 5 7 5 17 - 20 22
8.
Фаренсе
 Заявка 17 6 3 8 23 - 23 21
9.
Каса Пия
 Заявка 17 5 4 8 18 - 23 19
10.
Портимоненсе
 Заявка 17 5 3 9 18 - 36 18
11.
Эштрела
 Заявка 16 4 5 7 17 - 23 17
12.
Боавишта
 Заявка 16 4 5 7 22 - 30 17
13.
Эшторил
 Заявка 17 5 2 10 31 - 32 17
14.
Арока
 Заявка 16 4 4 8 22 - 23 16
15.
Жил Висенте
 Заявка 16 4 3 9 26 - 30 15
16.
Риу Аве
 Заявка 16 3 6 7 18 - 24 15
17.
Визела
 Заявка 16 2 7 7 15 - 23 13
18.
Шавиш
 Заявка 17 3 2 12 18 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 6 0 2 18 - 9 18
3.
Бенфика
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4.
Порту
 Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
5.
Жил Висенте
 Заявка 8 4 3 1 20 - 11 15
6.
Брага
 Заявка 8 4 2 2 18 - 9 14
7.
Фаренсе
 Заявка 9 4 2 3 14 - 9 14
8.
Эшторил
 Заявка 8 4 1 3 18 - 8 13
9.
Фамаликан
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
10.
Риу Аве
 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
11.
Морейренсе
 Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
12.
Портимоненсе
 Заявка 8 3 2 3 9 - 12 11
13.
Эштрела
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
14.
Боавишта
 Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
15.
Арока
 Заявка 9 2 2 5 10 - 14 8
16.
Шавиш
 Заявка 8 2 1 5 12 - 19 7
17.
Визела
 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
18.
Каса Пия
 Заявка 8 1 2 5 4 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 17 - 7 22
2.
Брага
 Заявка 8 6 1 1 22 - 14 19
3.
Порту
 Заявка 9 6 1 2 13 - 7 19
4.
Морейренсе
 Заявка 9 5 3 1 12 - 6 18
5.
Спортинг Л
 Заявка 8 5 1 2 16 - 10 16
6.
Каса Пия
 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
8.
Фамаликан
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
9.
Арока
 Заявка 7 2 2 3 12 - 9 8
10.
Боавишта
 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
11.
Эштрела
 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
12.
Фаренсе
 Заявка 8 2 1 5 9 - 14 7
13.
Визела
 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
14.
Портимоненсе
 Заявка 9 2 1 6 9 - 24 7
15.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 13 - 24 4
16.
Шавиш
 Заявка 9 1 1 7 6 - 25 4
17.
Риу Аве
 Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 8 0 0 8 6 - 19 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 14 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 11 (8)
Шавиш Эрнандес Эктор II 9 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 8
Арока Мухика Рафаэль 8
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 6
Эшторил Холсгров Джордан 1 6
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1 6
Весь список
Где смотреть матч Жил Висенте - Эштрела онлайн

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Прогнозы на матч Жил Висенте - Эштрела

Исход игры
Жил Висенте
81% (98)
Ничья
12.4% (15)
Эштрела
6.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
36.97% (44)
Меньше
63.03% (75)
Обе команды забьют
Да
48.74% (58)
Нет
51.26% (61)
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2:1 Жил Висенте
33.1% (40)
1:1 Ничья
11.6% (14)
0:1 Эштрела
4.1% (5)
2:0 Жил Висенте
2.5% (3)
1:2 Эштрела
2.5% (3)
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