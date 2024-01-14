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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Карвалью Элдер
Жил Висенте
1:1
Конец матча
Эштрела
0'
6' Желтая карточка
Мендеш Педру
1:0
12' Гол
Перейра Габриэл
45' Желтая карточка
Перейра Габриэл
56' Желтая карточка
Перейра Рональд
76' Желтая карточка
Н'До Режис
77' Желтая карточка
Хавьер Марлон
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Эндрю
86' Желтая карточка
Кикаш
1:1
88' Гол
Н'До Режис
90'+9

Ход матча

6'
 
Мендеш Педру
12'
Перейра Габриэл
(Мурило Коста)
1:0
36'
 
Родригес Густаво
Шинга
45'
Перейра Габриэл
 
46'
 
Сантос Хеверттон
Мендеш Педру
52'
 
Тавареш Роналду
Андре Силва
56'
 
Перейра Рональд
62'
 
Н'До Режис
Перейра Рональд
62'
 
Алосио
Са Педру
64'
Хавьер Марлон
Мурило Коста
 
64'
Роко Батурина
Miro
 
76'
 
Н'До Режис
77'
Хавьер Марлон
 
83'
Лопес Мануэль
Фудзимото Канья
 
83'
Уилсон Роан
Коррея Фелиш
 
84'
Эндрю
 
86'
 
Кикаш
88'
1:1
Н'До Режис
90'
Мигель Монтейру
Нету Мартим
 
Прогнозы 122
Жил Висенте 80.3% (98)
X 13.1% (16)
Эштрела 6.6% (8)
Все прогнозы
42
Эндрю
2
Фильо
Жозе
Карлос
13
Перейра
Габриэл
26
Рубен
Мигель
5
Боас
Кико
Вилас
10
Фудзимото
Канья
24
Гбане
Мори
76
Нету
Мартим
77
Мурило
Коста
78
Miro
70
Коррея
Фелиш
30
Брижидо
Бруно
2
Омурва
Джонстон
5
Мендеш
Педру
II
70
Мансур
25
Шинга
22
Кордейру
Леонарду
21
Са
Педру
17
Рейш
Жоау
90
Перейра
Рональд
10
Андре
Силва
29
Кикаш
Жил Висенте
4-3-3
Эштрела
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домингес Максим 5 (1) 0.29
Депу 3 0.18
Тиба Педру 3 (1) 0.18
Фудзимото Канья 2 (1) 0.12
Коррея Фелиш 2 0.12
Мурило Коста 2 (2) 0.12
Перейра Габриэл 2 0.12
Роко Батурина 2 0.12
Шаброль Тиджани 2 0.12
Мигель Монтейру 1 0.06
Фильо Жозе Карлос 1 0.06
Рубен Мигель 1 0.06
Уилсон Роан 1 0.06
Нету Мартим 0 0
Зе Карлос 0 0
Бута Леонарду 0 0
Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лео Родригес 3 (1) 0.18
Кикаш 3 0.18
Андре Силва 2 0.12
Тавареш Роналду 2 0.12
Кордейру Леонарду 2 0.12
Фелипе Жан 1 0.06
Перейра Рональд 1 0.06
Н'До Режис 1 0.06
Гаспар Киалонга 1 0.06
Алмейда Фелипе 0 0
Ндур Алиун 0 0
Алосио 0 0
Сантос Хеверттон 0 0

Карточки

Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фильо Жозе Карлос 6 0
Тиба Педру 6 0
Перейра Габриэл 5 0
Домингес Максим 5 0
Нету Мартим 4 0
Гбане Мори 4 0
Рубен Мигель 2 0
Коррея Фелиш 2 0
Мурило Коста 2 0
Хавьер Марлон 2 0
Бута Леонарду 1 0
Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаспар Киалонга 5 0
Мансур 3 1
Виера Серхио 1 2
Кикаш 4 0
Перейра Рональд 4 0
Лео Родригес 3 0
Алосио 3 0
Кордейру Леонарду 3 0
Лопеш Мигел 1 1
Рейш Жоау 2 0
Тавареш Роналду 2 0
Омурва Джонстон 2 0
Дида Нельсон 0 1
Алмейда Фелипе 1 0
Мендеш Педру II 1 0
Андре Силва 1 0
Ндур Алиун 1 0
Сантос Хеверттон 1 0
Н'До Режис 1 0

Результаты матчей

Жил Висенте
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Эштрела
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

8
6
Жил Висенте
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Эштрела
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

18
11

Упущенные победы

0
6
Жил Висенте
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Эштрела
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

21
11

Упущенные победы

8
12

Голы по времени матча

Забито

21
7
8 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
8 Не забивали 12
4
19%
1
14%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
14%
1
14%
31-45
4
19%
2
29%
46-60
5
24%
1
14%
61-75
4
19%
2
29%
76-90

Пропущено

12
11
1 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
6
50%
7
64%
76-90

Забито

7
9
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
0
0%
2
22%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

18
15
5 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
6%
1
7%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
5
28%
3
20%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
6
33%
6
40%
76-90

Забито

28
16
13 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 6
4
14%
3
19%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
7
25%
1
6%
31-45
5
18%
4
25%
46-60
6
21%
3
19%
61-75
4
14%
5
31%
76-90

Пропущено

30
26
6 В 1-м тайме 6
24 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
1
3%
2
8%
1-15
2
7%
2
8%
16-30
3
10%
2
8%
31-45
8
27%
3
12%
46-60
4
13%
4
15%
61-75
12
40%
13
50%
76-90

Результаты последних матчей

Жил Висенте
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Жил Висенте - Амаранти 3:1 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Арока - Жил Висенте 3:0
Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Серпа - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Брага 3:3 СФ Ос Белененсеш - Жил Висенте 1:2 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Эшторил 5:3 Визела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:3
Эштрела
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эштрела - Визела 1:1 Эштрела - Арока 1:4 Фаренсе - Эштрела 0:0 Эштрела - Боавишта 3:1
Риу Аве - Эштрела 1:1 Визела - Эштрела 2:1 Эштрела - Морейренсе 0:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Эштрела - Фамаликан 1:0 Вила Меа - Эштрела 0:1 Каса Пия - Эштрела 0:1 Эштрела - Брага 2:4 Шавиш - Эштрела 2:2 Эштрела - Порту 0:1 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1 Бенфика - Эштрела 2:0 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Белененсеш - Эштрела 4:1 Рома - Эштрела 4:0

Результаты матчей

Жил Висенте
Эштрела

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
5
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
5
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Жил Висенте
Эштрела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
3
6
3
6
2.5
1
8
2
7
3.5
2
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
12
5
6
11
1.5
5
12
3
14
2.5
1
16
2
15
3.5
2
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 17 14 1 2 40 - 17 43
2.
Бенфика
 1:1 Заявка 17 12 4 1 32 - 11 40
3.
Порту
 Заявка 16 11 2 3 23 - 12 35
4.
Брага
 Заявка 16 10 3 3 40 - 23 33
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 9 3 4 26 - 18 30
6.
Морейренсе
 Заявка 17 8 5 4 24 - 18 29
7.
Фамаликан
 Заявка 17 5 7 5 17 - 20 22
8.
Фаренсе
 Заявка 17 6 3 8 23 - 23 21
9.
Боавишта
 1:0 Заявка 17 5 5 7 23 - 30 20
10.
Каса Пия
 Заявка 17 5 4 8 18 - 23 19
11.
Портимоненсе
 Заявка 17 5 3 9 18 - 36 18
12.
Эштрела
 Заявка 17 4 6 7 18 - 24 18
13.
Эшторил
 Заявка 17 5 2 10 31 - 32 17
14.
Арока
 Заявка 16 4 4 8 22 - 23 16
15.
Жил Висенте
 Заявка 17 4 4 9 27 - 31 16
16.
Риу Аве
 1:1 Заявка 17 3 7 7 19 - 25 16
17.
Визела
 0:1 Заявка 17 2 7 8 15 - 24 13
18.
Шавиш
 Заявка 17 3 2 12 18 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 6 0 2 18 - 9 18
3.
Бенфика
 1:1 Заявка 8 5 3 0 15 - 4 18
4.
Порту
 Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
5.
Жил Висенте
 Заявка 9 4 4 1 21 - 12 16
6.
Брага
 Заявка 8 4 2 2 18 - 9 14
7.
Фаренсе
 Заявка 9 4 2 3 14 - 9 14
8.
Эшторил
 Заявка 8 4 1 3 18 - 8 13
9.
Фамаликан
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
10.
Риу Аве
 1:1 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
11.
Морейренсе
 Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
12.
Портимоненсе
 Заявка 8 3 2 3 9 - 12 11
13.
Эштрела
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
14.
Боавишта
 1:0 Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
15.
Арока
 Заявка 9 2 2 5 10 - 14 8
16.
Шавиш
 Заявка 8 2 1 5 12 - 19 7
17.
Визела
 0:1 Заявка 9 1 3 5 7 - 13 6
18.
Каса Пия
 Заявка 8 1 2 5 4 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 1:1 Заявка 9 7 1 1 17 - 7 22
2.
Брага
 Заявка 8 6 1 1 22 - 14 19
3.
Порту
 Заявка 9 6 1 2 13 - 7 19
4.
Морейренсе
 Заявка 9 5 3 1 12 - 6 18
5.
Спортинг Л
 Заявка 8 5 1 2 16 - 10 16
6.
Каса Пия
 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
8.
Боавишта
 1:0 Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
9.
Фамаликан
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
10.
Арока
 Заявка 7 2 2 3 12 - 9 8
11.
Эштрела
 Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
12.
Фаренсе
 Заявка 8 2 1 5 9 - 14 7
13.
Визела
 0:1 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
14.
Портимоненсе
 Заявка 9 2 1 6 9 - 24 7
15.
Риу Аве
 1:1 Заявка 8 0 4 4 6 - 12 4
16.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 13 - 24 4
17.
Шавиш
 Заявка 9 1 1 7 6 - 25 4
18.
Жил Висенте
 Заявка 8 0 0 8 6 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 14 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 11 (8)
Шавиш Эрнандес Эктор II 9 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 8
Арока Мухика Рафаэль 8
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 6
Эшторил Холсгров Джордан 1 6
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 92'
    Тактическая замена. Нету Мартим уходит с поля и его заменяет Мигель Монтейру
  • 88'
    Г О О О О Л - Н'До Режис левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!
  • 86'
    Кикаш получает желтую карточку за нырок
  • 83'
    Тактическая замена. Коррея Фелиш уходит с поля и его заменяет Уилсон Роан
  • 83'
    Тактическая замена. Фудзимото Канья уходит с поля и его заменяет Manuel Lopes
  • 77'
    Судье надоело, что Marlon тянет время и он наказал его горчичником
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогнозы 122
    Жил Висенте 80.3% (98)
    X 13.1% (16)
    Эштрела 6.6% (8)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Жил Висенте 1:1 Эштрела онлайн

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    Прогнозы на матч Жил Висенте 1:1 Эштрела

    Исход игры
    Жил Висенте
    80.3% (98)
    Ничья
    13.1% (16)
    Эштрела
    6.6% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.67% (44)
    Меньше
    63.33% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    49.17% (59)
    Нет
    50.83% (61)
    Популярный счёт
    1:0 Жил Висенте
    42.6% (52)
    2:1 Жил Висенте
    32.8% (40)
    1:1 Ничья
    12.3% (15)
    0:1 Эштрела
    4.1% (5)
    2:0 Жил Висенте
    2.5% (3)
    1:2 Эштрела
    2.5% (3)
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