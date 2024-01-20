Тур: 21. Стадион: Stadio Rigamonti Ceppi.
Ход матча
11'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
83
Лемменс
Матс
27
Ионице
Артур
99
Бузо
Николо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
83 Лемменс МатсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Бузо НиколоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмилиано Бонаццоли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Млакар ЯнНападающий
-
Главный тренер: Альберто Аквилани
История личных встреч
Лекко
Пиза
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Лекко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новакович Андрия
|5
|0.24
|Бузо Николо
|5
|0.24
|Ионице Артур
|3
|0.14
|Лепоре Франко
|2 (1)
|0.1
|Alessandro Caporale
|1
|0.05
|Ди Стефано Лоренцо
|1
|0.05
|Крочата Джованни
|1
|0.05
|Эусепи Умберто
|1
|0.05
|Бьянкони Алессандро
|1
|0.05
|Mattia Tordini
|1
|0.05
|Серсанти Алессандро
|1
|0.05
|Лемменс Матс
|1
|0.05
|Джудичи Лука
|0
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валоти Матиа
|7 (3)
|0.33
|Трамони Лисандру
|2
|0.1
|Млакар Ян
|1
|0.05
|Беруатто Пьетро
|1
|0.05
|Эштевеш Томаш
|1
|0.05
|Пиччинини Габриэле
|1
|0.05
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.05
|Морео Стефано
|1
|0.05
|Марин Мариус
|1
|0.05
|Трамони Маттео
|1
|0.05
|Канестрелли Симоне
|1
|0.05
|Бонфанти Николас
|1
|0.05
|Alesandro Arena
|1
|0.05
|Торрегросса Эрнесто
|0
|0
|Велозу Мигель
|0
|0
|Д'Аллесандро Марко
|0
|0
|Калабрези Артуро
|0
|0
Карточки
Лекко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крочата Джованни
|8
|0
|Серсанти Алессандро
|7
|0
|Лемменс Матс
|5
|1
|Дельи Инноченти Дуччо
|5
|0
|Марроне Лука
|4
|0
|Alessandro Caporale
|4
|0
|Новакович Андрия
|3
|0
|Бьянкони Алессандро
|3
|0
|Mattia Tordini
|3
|0
|Цельяк Ведран
|2
|0
|Лепоре Франко
|2
|0
|Баттистини Маттео
|2
|0
|Бузо Николо
|2
|0
|Ионице Артур
|1
|0
|Эусепи Умберто
|1
|0
|Гульелмотти Давиде
|1
|0
|Мельграти Рикардо
|1
|0
|Ди Стефано Лоренцо
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|7
|1
|Канестрелли Симоне
|6
|0
|Леверб Максим
|4
|1
|Барбьери Томмазо
|4
|1
|Эштевеш Томаш
|4
|0
|Трамони Лисандру
|4
|0
|Пиччинини Габриэле
|4
|0
|Херманнссон Хьёртур
|2
|1
|Д'Аллесандро Марко
|3
|0
|Калабрези Артуро
|3
|0
|Морео Стефано
|3
|0
|Николас Андраде
|3
|0
|Alesandro Arena
|3
|0
|Надь Адам
|1
|1
|Велозу Мигель
|2
|0
|Валоти Матиа
|2
|0
|Туре Идрисса
|2
|0
|Беруатто Пьетро
|2
|0
|Юрешкин Роко
|2
|0
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0
|Караччоло Антонио
|1
|0
|Млакар Ян
|1
|0
Результаты матчей
Лекко
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Пиза
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
6
5
Лекко
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Пиза
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
7
8
Лекко
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Пиза
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
16
7
Упущенные победы
13
13
Голы по времени матча
Забито
12
10
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
0
0%
2
20%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
2
17%
4
40%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
3
25%
1
10%
76-90
Пропущено
16
10
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
13%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
6
38%
2
20%
46-60
3
19%
2
20%
61-75
3
19%
2
20%
76-90
Забито
11
11
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 11
1
9%
2
18%
1-15
5
45%
2
18%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
1
9%
3
27%
76-90
Пропущено
18
12
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
6%
5
42%
1-15
4
22%
1
8%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
4
22%
5
42%
76-90
Забито
23
21
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
8 Не забивали 4
1
4%
4
19%
1-15
7
30%
3
14%
16-30
3
13%
2
10%
31-45
3
13%
5
24%
46-60
5
22%
3
14%
61-75
4
17%
4
19%
76-90
Пропущено
34
22
10 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 14
3
9%
6
27%
1-15
4
12%
2
9%
16-30
3
9%
3
14%
31-45
11
32%
2
9%
46-60
6
18%
2
9%
61-75
7
21%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Лекко
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Катанзаро - Лекко 5:3 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Лекко 2:2 Лекко - Тернана 2:3
Сампдория - Лекко 2:0 Лекко - Бари 1:0 Комо - Лекко 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Лекко - Парма 3:2 Лекко - Специя 0:0 Реджана - Лекко 1:1 Палермо - Лекко 1:2 Пиза - Лекко 1:2 Лекко - Асколи 0:2 Козенца - Лекко 3:0 Читтаделла - Лекко 2:1 Лекко - ФералпиСало 1:2 Модена - Лекко 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Лекко - Катанзаро 3:4
Пиза
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Пиза - Реджана 2:2 Тернана - Пиза 1:1 Пиза - Асколи 1:0 Палермо - Пиза 3:2
Катанзаро - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Пиза - Брешия 1:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Комо 1:1 Венеция - Пиза 2:1 Пиза - Лекко 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Специя - Пиза 0:0 Пиза - Козенца 1:2 Реджана - Пиза 0:0 ФералпиСало - Пиза 0:1 Пиза - Бари 1:1 Модена - Пиза 2:0 Пиза - Парма 1:2 Сампдория - Пиза 0:2
Результаты матчей
Лекко
Пиза
Точный счет
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
1:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
0:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
1:2
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 40%
2
5 раз 25%
1
4 раза 20%
3
3 раза 15%
1
10 раз 50%
0
5 раз 25%
2
5 раз 25%
Тоталы голов в матче
Лекко
Пиза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
91
45
28
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
64
47
37
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
128
Больше Меньше
155
812
515
317
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|13
|6
|2
|41 - 18
|45
|2.
|21
|11
|6
|4
|31 - 23
|39
|3.
|21
|11
|5
|5
|30 - 16
|38
|4.
|0:1
|21
|11
|5
|5
|36 - 24
|38
|5.
|21
|10
|6
|5
|28 - 23
|36
|6.
|1:0
|21
|10
|5
|6
|33 - 25
|35
|7.
|21
|10
|3
|8
|33 - 30
|33
|8.
|21
|7
|8
|6
|23 - 22
|29
|9.
|0:1
|21
|7
|7
|7
|20 - 25
|28
|10.
|20
|5
|11
|4
|21 - 21
|26
|11.
|21
|7
|4
|10
|27 - 33
|25
|12.
|21
|5
|10
|6
|25 - 28
|25
|13.
|21
|6
|6
|9
|28 - 29
|24
|14.
|1:0
|21
|6
|6
|9
|20 - 22
|24
|15.
|0:0
|21
|5
|9
|7
|20 - 23
|24
|16.
|21
|5
|6
|10
|27 - 31
|21
|17.
|0:0
|21
|5
|6
|10
|23 - 34
|21
|18.
|20
|4
|6
|10
|18 - 25
|18
|19.
|21
|4
|5
|12
|20 - 36
|17
|20.
|21
|3
|8
|10
|16 - 32
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|11
|7
|2
|2
|25 - 17
|23
|2.
|11
|7
|2
|2
|19 - 12
|23
|3.
|11
|6
|5
|0
|19 - 9
|23
|4.
|10
|6
|3
|1
|18 - 11
|21
|5.
|10
|6
|1
|3
|21 - 15
|19
|6.
|1:0
|11
|6
|1
|4
|17 - 13
|19
|7.
|11
|5
|3
|3
|14 - 7
|18
|8.
|10
|3
|6
|1
|11 - 10
|15
|9.
|1:0
|11
|4
|3
|4
|16 - 12
|15
|10.
|0:1
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|11.
|11
|4
|1
|6
|13 - 16
|13
|12.
|11
|3
|4
|4
|12 - 10
|13
|13.
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|13
|14.
|11
|2
|7
|2
|12 - 13
|13
|15.
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|16.
|9
|3
|2
|4
|9 - 8
|11
|17.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|18.
|0:0
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|19.
|10
|2
|3
|5
|11 - 15
|9
|20.
|10
|1
|5
|4
|5 - 8
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|22 - 9
|22
|2.
|10
|6
|2
|2
|16 - 9
|20
|3.
|11
|5
|3
|3
|13 - 12
|18
|4.
|1:0
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|5.
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|6.
|0:1
|10
|4
|3
|3
|11 - 7
|15
|7.
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|8.
|0:1
|11
|3
|5
|3
|10 - 13
|14
|9.
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|10.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|9 - 11
|13
|11.
|10
|3
|3
|4
|13 - 15
|12
|12.
|10
|3
|3
|4
|14 - 17
|12
|13.
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|14.
|10
|2
|5
|3
|10 - 11
|11
|15.
|0:0
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|16.
|1:0
|10
|2
|3
|5
|4 - 10
|9
|17.
|11
|2
|3
|6
|11 - 24
|9
|18.
|10
|2
|2
|6
|15 - 21
|8
|19.
|11
|2
|2
|7
|9 - 21
|8
|20.
|11
|1
|4
|6
|9 - 17
|7
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (4)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|10 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|9 (5)
|Комо
|Кутроне Патрик
|9 (2)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|8 (3)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 8
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|10
|Бьянко Алессандро
|10
|Сампдория
|Верре Валерио
|9