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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Лекко
1:3
Конец матча
Пиза
0'
11' Желтая карточка
Лемменс Матс
28' Желтая карточка
Серсанти Алессандро
28' Желтая карточка
Крочата Джованни
0:1
30' Гол
Велозу Мигель
57' Желтая карточка
Марин Мариус
62' Желтая карточка
Сальседо Эдди
0:2
74' Гол
Калабрези Артуро
1:2
82' Пенальти
Лепоре Франко
83' Желтая карточка
Николас Андраде
83' Желтая карточка
Лепоре Франко
1:3
86' Гол
Млакар Ян
90'+6
1
Мельграти
Рикардо
13
Баттистини
Маттео
2
Цельяк
Ведран
83
Лемменс
Матс
32
Лепоре
Франко
21
Крочата
Джованни
8
Серсанти
Алессандро
27
Ионице
Артур
73
Ди
Стефано
Лоренцо
90
Новакович
Андрия
99
Бузо
Николо
1
Николас
Андраде
33
Калабрези
Артуро
4
Караччоло
Антонио
5
Канестрелли
Симоне
19
Эштевеш
Томаш
8
Марин
Мариус
44
Велозу
Мигель
10
Торрегросса
Эрнесто
28
Alesandro
Arena
77
Д'Аллесандро
Марко
9
Бонфанти
Николас
Лекко
4-3-3
Пиза
4-2-3-1

История личных встреч

Лекко
Пиза

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Лекко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новакович Андрия 5 0.24
Бузо Николо 5 0.24
Лепоре Франко 3 (2) 0.14
Ионице Артур 3 0.14
Alessandro Caporale 1 0.05
Ди Стефано Лоренцо 1 0.05
Крочата Джованни 1 0.05
Эусепи Умберто 1 0.05
Бьянкони Алессандро 1 0.05
Mattia Tordini 1 0.05
Серсанти Алессандро 1 0.05
Лемменс Матс 1 0.05
Джудичи Лука 0 0
Дельи Инноченти Дуччо 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валоти Матиа 7 (3) 0.33
Млакар Ян 2 0.1
Трамони Лисандру 2 0.1
Велозу Мигель 1 0.05
Калабрези Артуро 1 0.05
Беруатто Пьетро 1 0.05
Эштевеш Томаш 1 0.05
Пиччинини Габриэле 1 0.05
Мазуччи Гаэтано 1 0.05
Морео Стефано 1 0.05
Марин Мариус 1 0.05
Трамони Маттео 1 0.05
Канестрелли Симоне 1 0.05
Бонфанти Николас 1 0.05
Alesandro Arena 1 0.05
Торрегросса Эрнесто 0 0
Д'Аллесандро Марко 0 0
Туре Идрисса 0 0

Карточки

Лекко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крочата Джованни 9 0
Серсанти Алессандро 8 0
Лемменс Матс 6 1
Дельи Инноченти Дуччо 5 0
Марроне Лука 4 0
Alessandro Caporale 4 0
Лепоре Франко 3 0
Новакович Андрия 3 0
Бьянкони Алессандро 3 0
Mattia Tordini 3 0
Цельяк Ведран 2 0
Баттистини Маттео 2 0
Бузо Николо 2 0
Ионице Артур 1 0
Эусепи Умберто 1 0
Гульелмотти Давиде 1 0
Мельграти Рикардо 1 0
Сальседо Эдди 1 0
Ди Стефано Лоренцо 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 8 1
Канестрелли Симоне 6 0
Леверб Максим 4 1
Барбьери Томмазо 4 1
Николас Андраде 4 0
Эштевеш Томаш 4 0
Трамони Лисандру 4 0
Пиччинини Габриэле 4 0
Херманнссон Хьёртур 2 1
Д'Аллесандро Марко 3 0
Калабрези Артуро 3 0
Морео Стефано 3 0
Alesandro Arena 3 0
Надь Адам 1 1
Велозу Мигель 2 0
Валоти Матиа 2 0
Туре Идрисса 2 0
Беруатто Пьетро 2 0
Юрешкин Роко 2 0
Мазуччи Гаэтано 1 0
Караччоло Антонио 1 0
Млакар Ян 1 0

Результаты матчей

Лекко
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Пиза
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

6
5
Лекко
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Пиза
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

7
8
Лекко
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Пиза
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

16
7

Упущенные победы

13
13

Голы по времени матча

Забито

12
10
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
0
0%
2
20%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
2
17%
4
40%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
3
25%
1
10%
76-90

Пропущено

16
10
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
13%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
6
38%
2
20%
46-60
3
19%
2
20%
61-75
3
19%
2
20%
76-90

Забито

11
11
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 11
1
9%
2
18%
1-15
5
45%
2
18%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
1
9%
3
27%
76-90

Пропущено

18
12
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
6%
5
42%
1-15
4
22%
1
8%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
4
22%
5
42%
76-90

Забито

23
21
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
8 Не забивали 4
1
4%
4
19%
1-15
7
30%
3
14%
16-30
3
13%
2
10%
31-45
3
13%
5
24%
46-60
5
22%
3
14%
61-75
4
17%
4
19%
76-90

Пропущено

34
22
10 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 14
3
9%
6
27%
1-15
4
12%
2
9%
16-30
3
9%
3
14%
31-45
11
32%
2
9%
46-60
6
18%
2
9%
61-75
7
21%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Лекко
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Катанзаро - Лекко 5:3 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Лекко 2:2 Лекко - Тернана 2:3
Сампдория - Лекко 2:0 Лекко - Бари 1:0 Комо - Лекко 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Лекко - Парма 3:2 Лекко - Специя 0:0 Реджана - Лекко 1:1 Палермо - Лекко 1:2 Пиза - Лекко 1:2 Лекко - Асколи 0:2 Козенца - Лекко 3:0 Читтаделла - Лекко 2:1 Лекко - ФералпиСало 1:2 Модена - Лекко 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Лекко - Катанзаро 3:4
Пиза
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Пиза - Реджана 2:2 Тернана - Пиза 1:1 Пиза - Асколи 1:0 Палермо - Пиза 3:2
Катанзаро - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Пиза - Брешия 1:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Комо 1:1 Венеция - Пиза 2:1 Пиза - Лекко 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Специя - Пиза 0:0 Пиза - Козенца 1:2 Реджана - Пиза 0:0 ФералпиСало - Пиза 0:1 Пиза - Бари 1:1 Модена - Пиза 2:0 Пиза - Парма 1:2 Сампдория - Пиза 0:2

Результаты матчей

Лекко
Пиза

Точный счет

0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
1:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

0:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
1:2
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 40%
2
5 раз 25%
1
4 раза 20%
3
3 раза 15%
1
10 раз 50%
0
5 раз 25%
2
5 раз 25%

Тоталы голов в матче

Лекко
Пиза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
9
1
4
5
1.5
2
8
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
6
4
4
7
1.5
3
7
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
8
0.5
Больше Меньше
15
5
8
12
1.5
5
15
3
17
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 21 13 6 2 41 - 18 45
2.
Комо
 21 11 6 4 31 - 23 39
3.
Кремонезе
 21 11 5 5 30 - 16 38
4.
Венеция
 21 11 5 5 38 - 27 38
5.
Читтаделла
 21 10 6 5 28 - 23 36
6.
Палермо
 21 10 5 6 36 - 27 35
7.
Катанзаро
 21 10 3 8 33 - 30 33
8.
Брешия
 21 7 8 6 23 - 22 29
9.
Модена
 21 7 7 7 22 - 28 28
10.
Бари
 20 5 11 4 21 - 21 26
11.
Пиза
 21 6 8 7 23 - 24 26
12.
Сампдория
 21 7 4 10 27 - 33 25
13.
Реджана
 21 5 10 6 25 - 28 25
14.
Зюйдтироль
 21 6 6 9 28 - 29 24
15.
Козенца
 21 6 6 9 23 - 24 24
16.
Тернана
 21 5 6 10 27 - 31 21
17.
Лекко
 21 5 5 11 24 - 37 20
18.
Асколи
 20 4 6 10 18 - 25 18
19.
ФералпиСало
 21 4 5 12 20 - 36 17
20.
Специя
 21 3 8 10 16 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 11 7 2 2 25 - 17 23
2.
Читтаделла
 11 7 2 2 19 - 12 23
3.
Парма
 11 6 5 0 19 - 9 23
4.
Комо
 10 6 3 1 18 - 11 21
5.
Катанзаро
 10 6 1 3 21 - 15 19
6.
Палермо
 11 6 1 4 20 - 15 19
7.
Кремонезе
 11 5 3 3 14 - 7 18
8.
Бари
 10 3 6 1 11 - 10 15
9.
Козенца
 11 4 3 4 19 - 14 15
10.
Модена
 10 4 2 4 10 - 12 14
11.
Сампдория
 11 4 1 6 13 - 16 13
12.
Тернана
 11 3 4 4 12 - 10 13
13.
Брешия
 11 3 4 4 10 - 12 13
14.
Реджана
 11 2 7 2 12 - 13 13
15.
Зюйдтироль
 10 3 3 4 14 - 13 12
16.
Асколи
 9 3 2 4 9 - 8 11
17.
Пиза
 10 2 5 3 11 - 12 11
18.
Лекко
 10 3 1 6 13 - 19 10
19.
ФералпиСало
 10 2 3 5 11 - 15 9
20.
Специя
 10 1 5 4 5 - 8 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 10 7 1 2 22 - 9 22
2.
Кремонезе
 10 6 2 2 16 - 9 20
3.
Комо
 11 5 3 3 13 - 12 18
4.
Палермо
 10 4 4 2 16 - 12 16
5.
Брешия
 10 4 4 2 13 - 10 16
6.
Венеция
 10 4 3 3 13 - 10 15
7.
Пиза
 11 4 3 4 12 - 12 15
8.
Катанзаро
 11 4 2 5 12 - 15 14
9.
Модена
 11 3 5 3 12 - 16 14
10.
Читтаделла
 10 3 4 3 9 - 11 13
11.
Реджана
 10 3 3 4 13 - 15 12
12.
Сампдория
 10 3 3 4 14 - 17 12
13.
Зюйдтироль
 11 3 3 5 14 - 16 12
14.
Бари
 10 2 5 3 10 - 11 11
15.
Лекко
 11 2 4 5 11 - 18 10
16.
Козенца
 10 2 3 5 4 - 10 9
17.
Специя
 11 2 3 6 11 - 24 9
18.
Тернана
 10 2 2 6 15 - 21 8
19.
ФералпиСало
 11 2 2 7 9 - 21 8
20.
Асколи
 11 1 4 6 9 - 17 7
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (4)
Кремонезе Кода Массимо 10 (1)
Парма Ман Деннис 9 (5)
Комо Кутроне Патрик 9 (2)
Венеция Похьянпало Йоэль 8 (3)
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Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Асколи Беллучи Джузеппе 2 8
Читтаделла Бранка Симоне 10
Бьянко Алессандро 10
Пиза Марин Мариус 1 8
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