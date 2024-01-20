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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Специя
0:0
Первый тайм: 35'
Кремонезе
0'
33' Желтая карточка
Rachid Kouda
35' Желтая карточка
Кассата Франческо

Ход матча

33'
Rachid Kouda
 
35'
Кассата Франческо
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 34 Владение мячом, % 66
Лучшие коэффициенты
Специя
Ничья
Кремонезе
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Все Коэффициенты
1
Зут
Йерун
33
Гелашвили
Ива
55
Христов
Петко
43
Николау
Димитрис
14
Виньяли
Лука
80
Rachid
Kouda
10
Эспозито
Сальваторе
25
Бандинелли
Филиппо
29
Кассата
Франческо
99
Верде
Даниэле
9
Эспозито
Франческо
22
Юнгдаль
Андреас
26
Антов
Валентин
5
Раванелли
Лука
15
Бьянкетти
Маттео
17
Серникола
Леонардо
8
Коллоколо
Микеле
19
Кастаньетти
Микеле
7
Фалетти
Сесар
98
Дзанимачча
Лука
90
Кода
Массимо
20
Васкес
Франко
Специя
3-5-2
Кремонезе
3-5-2

История личных встреч

Специя
Кремонезе

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

11 матчей

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

СB
3:0
СA
2:0
СA
2:2
СB
0:0
СB
3:2
СB
2:0
СB
2:0
СB
1:0
СB
1:0
СCB
3:2
СCA
2:2

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
0.57

Среднее время на гол

45
157

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

1.86
1

Среднее время на гол

48
90

Всего голов

21
8

Голов в среднем за матч

1.91
0.73

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

47
123

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моро Лука 3 0.14
Реца Аркадиуш 2 0.1
Эспозито Франческо 2 0.1
Верде Даниэле 2 (1) 0.1
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.05
Rachid Kouda 1 0.05
Христов Петко 1 0.05
Антонуччи Мирко 1 0.05
Гелашвили Ива 1 0.05
Бертола Николо 1 0.05
Николау Димитрис 0 0
Бандинелли Филиппо 0 0
Журковски Шимон 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 9 (1) 0.43
Кастаньетти Микеле 3 0.14
Пикель Шарль 3 0.14
Коллоколо Микеле 3 0.14
Раванелли Лука 3 0.14
Гильоне Паоло 2 0.1
Окереке Давид 2 0.1
Васкес Франко 1 0.05
Серникола Леонардо 1 0.05
Дзанимачча Лука 1 0.05
Антов Валентин 1 0.05
Тсаджут Франк 0 0
Квальята Джакомо 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 6 1
Журковски Шимон 5 1
Кассата Франческо 6 0
Эспозито Сальваторе 5 0
Rachid Kouda 5 0
Бандинелли Филиппо 4 0
Амьен-Аду Кельвен 4 0
Элия Сальваторе 4 0
Экдаль Альбин 2 1
Бертола Николо 2 1
Мюль Лукас 3 0
Антонуччи Мирко 3 0
Дронговски Бартломей 2 0
Верде Даниэле 2 0
Моро Лука 2 0
Эспозито Франческо 2 0
Лука Д'Анджело 0 1
Реца Аркадиуш 1 0
Христов Петко 1 0
Гелашвили Ива 1 0
Пьетра Никколо 1 0
Giovanni Corradini 1 0
Канделари Пьетро 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянкетти Маттео 6 0
Антов Валентин 4 1
Пикель Шарль 5 0
Раванелли Лука 3 1
Лочошвили Лука 3 1
Квальята Джакомо 3 1
Васкес Франко 4 0
Окереке Давид 4 0
Майер Жан 3 0
Кастаньетти Микеле 3 0
Коллоколо Микеле 3 0
Бертолаччи Андреа 2 0
Серникола Леонардо 2 0
Туйя Алессандро 1 0
Кода Массимо 1 0
Дзанимачча Лука 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0

Результаты матчей

Специя
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
89% (8)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Кремонезе
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
4
Специя
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (9)
18% (2)
0% (0)
Кремонезе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

9
13
Специя
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (3)
60% (12)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
40% (8)
10% (2)
Кремонезе
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

16
6

Упущенные победы

13
17

Голы по времени матча

Забито

5
15
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
20%
3
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
4
80%
5
33%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
3
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
2
29%
2
22%
76-90

Забито

12
15
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 8
13 Не забивали 11
1
8%
2
13%
1-15
3
25%
5
33%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
3
25%
1
7%
61-75
1
8%
3
20%
76-90

Пропущено

23
6
7 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 4
3
13%
0
0%
1-15
2
9%
1
17%
16-30
2
9%
1
17%
31-45
6
26%
2
33%
46-60
4
17%
1
17%
61-75
6
26%
1
17%
76-90

Забито

17
30
8 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 14
8 Не забивали 4
1
6%
3
10%
1-15
3
18%
7
23%
16-30
4
24%
5
17%
31-45
1
6%
2
7%
46-60
3
18%
5
17%
61-75
5
29%
29%
8
27%
76-90

Пропущено

30
15
9 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
3
10%
1
7%
1-15
3
10%
4
27%
16-30
3
10%
1
7%
31-45
7
23%
3
20%
46-60
6
20%
3
20%
61-75
8
27%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Комо - Специя 4:0 Специя - Модена 1:1 Читтаделла - Специя 4:1 Специя - Бари 1:0
Асколи - Специя 1:2 Специя - Парма 0:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Тернана 2:2 Лекко - Специя 0:0 Кремонезе - Специя 3:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Козенца 0:0 Палермо - Специя 2:2 Специя - Пиза 0:0 ФералпиСало - Специя 1:2 Специя - Брешия 0:0 Специя - Реджана 1:2 Венеция - Специя 1:0 Специя - Комо 0:1 Катанзаро - Специя 3:0
Кремонезе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кремонезе - Козенца 1:0 Рома - Кремонезе 2:1 Палермо - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Модена 4:0
ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 1:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Кремонезе - Специя 3:0 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Комо - Кремонезе 1:3 Кремонезе - Парма 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 2:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Тернана - Кремонезе 0:1

Результаты матчей

Специя
Кремонезе

Точный счет

0:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

0:0
4 раза 20%
1:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 50%
1
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Специя
Кремонезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
8
3
1
8
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
2
4
7
1.5
6
3
1
10
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
10
0.5
Больше Меньше
15
5
5
15
1.5
9
11
1
19
2.5
4
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 21 13 6 2 41 - 18 45
2.
Венеция
 20 11 5 4 36 - 23 38
3.
Комо
 0:1 21 11 5 5 29 - 22 38
4.
Кремонезе
 0:0 21 10 6 5 29 - 16 36
5.
Читтаделла
 0:1 21 10 6 5 27 - 21 36
6.
Катанзаро
 0:1 21 10 3 8 33 - 28 33
7.
Палермо
 20 9 5 6 32 - 25 32
8.
Брешия
 0:0 21 7 8 6 22 - 21 29
9.
Модена
 20 7 7 6 20 - 24 28
10.
Реджана
 1:0 21 6 9 6 24 - 26 27
11.
Бари
 20 5 11 4 21 - 21 26
12.
Сампдория
 21 7 4 10 27 - 33 25
13.
Зюйдтироль
 0:0 21 6 6 9 27 - 28 24
14.
Пиза
 20 5 8 7 20 - 23 23
15.
Козенца
 20 5 6 9 19 - 22 21
16.
Тернана
 1:0 21 5 6 10 25 - 30 21
17.
Лекко
 20 5 5 10 23 - 34 20
18.
Асколи
 20 4 6 10 18 - 25 18
19.
Специя
 0:0 21 3 9 9 16 - 31 18
20.
ФералпиСало
 1:0 21 4 5 12 18 - 36 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 11 7 2 2 25 - 17 23
2.
Читтаделла
 0:1 11 7 2 2 19 - 12 23
3.
Парма
 11 6 5 0 19 - 9 23
4.
Комо
 0:1 10 6 3 1 18 - 11 21
5.
Катанзаро
 0:1 10 6 1 3 21 - 15 19
6.
Кремонезе
 0:0 11 5 3 3 14 - 7 18
7.
Палермо
 10 5 1 4 16 - 13 16
8.
Бари
 10 3 6 1 11 - 10 15
9.
Реджана
 1:0 11 3 6 2 11 - 11 15
10.
Модена
 10 4 2 4 10 - 12 14
11.
Сампдория
 11 4 1 6 13 - 16 13
12.
Тернана
 1:0 11 3 4 4 10 - 9 13
13.
Брешия
 0:0 11 3 4 4 9 - 11 13
14.
Козенца
 10 3 3 4 15 - 12 12
15.
Зюйдтироль
 0:0 10 3 3 4 14 - 13 12
16.
Асколи
 9 3 2 4 9 - 8 11
17.
Пиза
 10 2 5 3 11 - 12 11
18.
Лекко
 9 3 1 5 12 - 16 10
19.
ФералпиСало
 1:0 10 2 3 5 9 - 15 9
20.
Специя
 0:0 10 1 6 3 5 - 7 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 10 7 1 2 22 - 9 22
2.
Кремонезе
 0:0 10 5 3 2 15 - 9 18
3.
Комо
 0:1 11 5 2 4 11 - 11 17
4.
Палермо
 10 4 4 2 16 - 12 16
5.
Брешия
 0:0 10 4 4 2 13 - 10 16
6.
Венеция
 9 4 3 2 11 - 6 15
7.
Модена
 10 3 5 2 10 - 12 14
8.
Катанзаро
 0:1 11 4 2 5 12 - 13 14
9.
Читтаделла
 0:1 10 3 4 3 8 - 9 13
10.
Пиза
 10 3 3 4 9 - 11 12
11.
Реджана
 1:0 10 3 3 4 13 - 15 12
12.
Сампдория
 10 3 3 4 14 - 17 12
13.
Зюйдтироль
 0:0 11 3 3 5 13 - 15 12
14.
Бари
 10 2 5 3 10 - 11 11
15.
Лекко
 11 2 4 5 11 - 18 10
16.
Козенца
 10 2 3 5 4 - 10 9
17.
Специя
 0:0 11 2 3 6 11 - 24 9
18.
Тернана
 1:0 10 2 2 6 15 - 21 8
19.
ФералпиСало
 1:0 11 2 2 7 9 - 21 8
20.
Асколи
 11 1 4 6 9 - 17 7
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (3)
Парма Ман Деннис 9 (5)
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Венеция Похьянпало Йоэль 8 (3)
Комо Кутроне Патрик 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Асколи Беллучи Джузеппе 2 8
Читтаделла Бранка Симоне 10
Бьянко Алессандро 10
Сампдория Верре Валерио 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 35'
    Кассата Франческо получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Rachid Kouda получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Специя
Ничья
Кремонезе
3.80
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3.62
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3.40
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