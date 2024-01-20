Тур: 21. Стадион: Альберто Пиччи.
Ход матча
33'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
34 Владение мячом, % 66
14
Виньяли
Лука
80
Rachid
Kouda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Виньяли ЛукаПолузащитник
-
80 Rachid KoudaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Вратарь
-
23 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
-
11 Ципот ТиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Ягелло ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Кода МассимоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
31 Роккетти ЮриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
История личных встреч
Специя
Кремонезе
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
11 матчей
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
0.57
Среднее время на гол
45
157
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
1.86
1
Среднее время на гол
48
90
Всего голов
21
8
Голов в среднем за матч
1.91
0.73
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
47
123
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моро Лука
|3
|0.14
|Реца Аркадиуш
|2
|0.1
|Эспозито Франческо
|2
|0.1
|Верде Даниэле
|2 (1)
|0.1
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.05
|Rachid Kouda
|1
|0.05
|Христов Петко
|1
|0.05
|Антонуччи Мирко
|1
|0.05
|Гелашвили Ива
|1
|0.05
|Бертола Николо
|1
|0.05
|Николау Димитрис
|0
|0
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|9 (1)
|0.43
|Кастаньетти Микеле
|3
|0.14
|Пикель Шарль
|3
|0.14
|Коллоколо Микеле
|3
|0.14
|Раванелли Лука
|3
|0.14
|Гильоне Паоло
|2
|0.1
|Окереке Давид
|2
|0.1
|Васкес Франко
|1
|0.05
|Серникола Леонардо
|1
|0.05
|Дзанимачча Лука
|1
|0.05
|Антов Валентин
|1
|0.05
|Тсаджут Франк
|0
|0
|Квальята Джакомо
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Димитрис
|6
|1
|Журковски Шимон
|5
|1
|Кассата Франческо
|6
|0
|Эспозито Сальваторе
|5
|0
|Rachid Kouda
|5
|0
|Бандинелли Филиппо
|4
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|4
|0
|Элия Сальваторе
|4
|0
|Экдаль Альбин
|2
|1
|Бертола Николо
|2
|1
|Мюль Лукас
|3
|0
|Антонуччи Мирко
|3
|0
|Дронговски Бартломей
|2
|0
|Верде Даниэле
|2
|0
|Моро Лука
|2
|0
|Эспозито Франческо
|2
|0
|Лука Д'Анджело
|0
|1
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Христов Петко
|1
|0
|Гелашвили Ива
|1
|0
|Пьетра Никколо
|1
|0
|Giovanni Corradini
|1
|0
|Канделари Пьетро
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьянкетти Маттео
|6
|0
|Антов Валентин
|4
|1
|Пикель Шарль
|5
|0
|Раванелли Лука
|3
|1
|Лочошвили Лука
|3
|1
|Квальята Джакомо
|3
|1
|Васкес Франко
|4
|0
|Окереке Давид
|4
|0
|Майер Жан
|3
|0
|Кастаньетти Микеле
|3
|0
|Коллоколо Микеле
|3
|0
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|Серникола Леонардо
|2
|0
|Туйя Алессандро
|1
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Дзанимачча Лука
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
Результаты матчей
Специя
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
89% (8)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Кремонезе
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
4
4
Специя
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (9)
18% (2)
0% (0)
Кремонезе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
9
13
Специя
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (3)
60% (12)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
40% (8)
10% (2)
Кремонезе
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
16
6
Упущенные победы
13
17
Голы по времени матча
Забито
5
15
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
20%
3
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
4
80%
5
33%
76-90
Пропущено
7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
3
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
2
29%
2
22%
76-90
Забито
12
15
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 8
13 Не забивали 11
1
8%
2
13%
1-15
3
25%
5
33%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
3
25%
1
7%
61-75
1
8%
3
20%
76-90
Пропущено
23
6
7 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 4
3
13%
0
0%
1-15
2
9%
1
17%
16-30
2
9%
1
17%
31-45
6
26%
2
33%
46-60
4
17%
1
17%
61-75
6
26%
1
17%
76-90
Забито
17
30
8 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 14
8 Не забивали 4
1
6%
3
10%
1-15
3
18%
7
23%
16-30
4
24%
5
17%
31-45
1
6%
2
7%
46-60
3
18%
5
17%
61-75
5
29%
29%
8
27%
76-90
Пропущено
30
15
9 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
3
10%
1
7%
1-15
3
10%
4
27%
16-30
3
10%
1
7%
31-45
7
23%
3
20%
46-60
6
20%
3
20%
61-75
8
27%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Комо - Специя 4:0 Специя - Модена 1:1 Читтаделла - Специя 4:1 Специя - Бари 1:0
Асколи - Специя 1:2 Специя - Парма 0:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Тернана 2:2 Лекко - Специя 0:0 Кремонезе - Специя 3:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Козенца 0:0 Палермо - Специя 2:2 Специя - Пиза 0:0 ФералпиСало - Специя 1:2 Специя - Брешия 0:0 Специя - Реджана 1:2 Венеция - Специя 1:0 Специя - Комо 0:1 Катанзаро - Специя 3:0
Кремонезе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кремонезе - Козенца 1:0 Рома - Кремонезе 2:1 Палермо - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Модена 4:0
ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 1:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Кремонезе - Специя 3:0 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Комо - Кремонезе 1:3 Кремонезе - Парма 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 2:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Тернана - Кремонезе 0:1
Результаты матчей
Специя
Кремонезе
Точный счет
0:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
0:0
4 раза 20%
1:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 50%
1
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Специя
Кремонезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
83
18
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
72
47
63
110
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1010
Больше Меньше
155
515
911
119
416
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|13
|6
|2
|41 - 18
|45
|2.
|20
|11
|5
|4
|36 - 23
|38
|3.
|0:1
|21
|11
|5
|5
|29 - 22
|38
|4.
|0:0
|21
|10
|6
|5
|29 - 16
|36
|5.
|0:1
|21
|10
|6
|5
|27 - 21
|36
|6.
|0:1
|21
|10
|3
|8
|33 - 28
|33
|7.
|20
|9
|5
|6
|32 - 25
|32
|8.
|0:0
|21
|7
|8
|6
|22 - 21
|29
|9.
|20
|7
|7
|6
|20 - 24
|28
|10.
|1:0
|21
|6
|9
|6
|24 - 26
|27
|11.
|20
|5
|11
|4
|21 - 21
|26
|12.
|21
|7
|4
|10
|27 - 33
|25
|13.
|0:0
|21
|6
|6
|9
|27 - 28
|24
|14.
|20
|5
|8
|7
|20 - 23
|23
|15.
|20
|5
|6
|9
|19 - 22
|21
|16.
|1:0
|21
|5
|6
|10
|25 - 30
|21
|17.
|20
|5
|5
|10
|23 - 34
|20
|18.
|20
|4
|6
|10
|18 - 25
|18
|19.
|0:0
|21
|3
|9
|9
|16 - 31
|18
|20.
|1:0
|21
|4
|5
|12
|18 - 36
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|25 - 17
|23
|2.
|0:1
|11
|7
|2
|2
|19 - 12
|23
|3.
|11
|6
|5
|0
|19 - 9
|23
|4.
|0:1
|10
|6
|3
|1
|18 - 11
|21
|5.
|0:1
|10
|6
|1
|3
|21 - 15
|19
|6.
|0:0
|11
|5
|3
|3
|14 - 7
|18
|7.
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|8.
|10
|3
|6
|1
|11 - 10
|15
|9.
|1:0
|11
|3
|6
|2
|11 - 11
|15
|10.
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|11.
|11
|4
|1
|6
|13 - 16
|13
|12.
|1:0
|11
|3
|4
|4
|10 - 9
|13
|13.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|9 - 11
|13
|14.
|10
|3
|3
|4
|15 - 12
|12
|15.
|0:0
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|16.
|9
|3
|2
|4
|9 - 8
|11
|17.
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|18.
|9
|3
|1
|5
|12 - 16
|10
|19.
|1:0
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|20.
|0:0
|10
|1
|6
|3
|5 - 7
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|22 - 9
|22
|2.
|0:0
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|3.
|0:1
|11
|5
|2
|4
|11 - 11
|17
|4.
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|5.
|0:0
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|6.
|9
|4
|3
|2
|11 - 6
|15
|7.
|10
|3
|5
|2
|10 - 12
|14
|8.
|0:1
|11
|4
|2
|5
|12 - 13
|14
|9.
|0:1
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|10.
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|11.
|1:0
|10
|3
|3
|4
|13 - 15
|12
|12.
|10
|3
|3
|4
|14 - 17
|12
|13.
|0:0
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|14.
|10
|2
|5
|3
|10 - 11
|11
|15.
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|16.
|10
|2
|3
|5
|4 - 10
|9
|17.
|0:0
|11
|2
|3
|6
|11 - 24
|9
|18.
|1:0
|10
|2
|2
|6
|15 - 21
|8
|19.
|1:0
|11
|2
|2
|7
|9 - 21
|8
|20.
|11
|1
|4
|6
|9 - 17
|7
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (3)
|Парма
|Ман Деннис
|9 (5)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|8 (3)
|Комо
|Кутроне Патрик
|8 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 8
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|10
|Бьянко Алессандро
|10
|Сампдория
|Верре Валерио
|9