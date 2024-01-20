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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Специя
0:1
Конец матча
Кремонезе
0'
33' Желтая карточка
Rachid Kouda
34' Желтая карточка
Кассата Франческо
49' Желтая карточка
Фалетти Сесар
0:1
54' Гол
Кода Массимо
70' Желтая карточка
Коллоколо Микеле
90' Желтая карточка
Христов Петко
90' Желтая карточка
Николау Димитрис
90'+11

Ход матча

33'
Rachid Kouda
 
34'
Кассата Франческо
 
46'
 
Лочошвили Лука
Раванелли Лука
46'
Мюль Лукас
Гелашвили Ива
 
49'
 
Фалетти Сесар
54'
0:1
Кода Массимо
61'
Ягелло Филип
Кассата Франческо
 
67'
 
Гильоне Паоло
Серникола Леонардо
67'
 
Майер Жан
Фалетти Сесар
70'
 
Коллоколо Микеле
76'
Кроллис Раймондс
Бандинелли Филиппо
 
77'
 
Тсаджут Франк
Кода Массимо
78'
 
Квальята Джакомо
Васкес Франко
84'
Канделари Пьетро
Rachid Kouda
 
84'
Ципот Тио
Виньяли Лука
 
90'
Христов Петко
 
90'
Николау Димитрис
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 20 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 353 Количество передач 461
  • 43 Владение мячом, % 57
1
Зут
Йерун
33
Гелашвили
Ива
55
Христов
Петко
43
Николау
Димитрис
14
Виньяли
Лука
80
Rachid
Kouda
10
Эспозито
Сальваторе
25
Бандинелли
Филиппо
29
Кассата
Франческо
99
Верде
Даниэле
9
Эспозито
Франческо
22
Юнгдаль
Андреас
26
Антов
Валентин
5
Раванелли
Лука
15
Бьянкетти
Маттео
17
Серникола
Леонардо
8
Коллоколо
Микеле
19
Кастаньетти
Микеле
7
Фалетти
Сесар
98
Дзанимачча
Лука
90
Кода
Массимо
20
Васкес
Франко
Специя
3-5-2
Кремонезе
3-5-2

История личных встреч

Специя
Кремонезе

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

11 матчей

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

СB
3:0
СA
2:0
СA
2:2
СB
0:0
СB
3:2
СB
2:0
СB
2:0
СB
1:0
СB
1:0
СCB
3:2
СCA
2:2

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
0.57

Среднее время на гол

45
157

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

1.86
1

Среднее время на гол

48
90

Всего голов

21
8

Голов в среднем за матч

1.91
0.73

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

47
123

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моро Лука 3 0.14
Реца Аркадиуш 2 0.1
Эспозито Франческо 2 0.1
Верде Даниэле 2 (1) 0.1
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.05
Rachid Kouda 1 0.05
Христов Петко 1 0.05
Антонуччи Мирко 1 0.05
Гелашвили Ива 1 0.05
Бертола Николо 1 0.05
Николау Димитрис 0 0
Бандинелли Филиппо 0 0
Журковски Шимон 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 10 (1) 0.48
Кастаньетти Микеле 3 0.14
Пикель Шарль 3 0.14
Коллоколо Микеле 3 0.14
Раванелли Лука 3 0.14
Гильоне Паоло 2 0.1
Окереке Давид 2 0.1
Васкес Франко 1 0.05
Серникола Леонардо 1 0.05
Дзанимачча Лука 1 0.05
Антов Валентин 1 0.05
Тсаджут Франк 0 0
Квальята Джакомо 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 7 1
Кассата Франческо 7 0
Журковски Шимон 5 1
Rachid Kouda 6 0
Эспозито Сальваторе 5 0
Бандинелли Филиппо 4 0
Амьен-Аду Кельвен 4 0
Элия Сальваторе 4 0
Экдаль Альбин 2 1
Бертола Николо 2 1
Мюль Лукас 3 0
Антонуччи Мирко 3 0
Дронговски Бартломей 2 0
Верде Даниэле 2 0
Христов Петко 2 0
Моро Лука 2 0
Эспозито Франческо 2 0
Лука Д'Анджело 0 1
Реца Аркадиуш 1 0
Гелашвили Ива 1 0
Пьетра Никколо 1 0
Giovanni Corradini 1 0
Канделари Пьетро 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянкетти Маттео 6 0
Антов Валентин 4 1
Пикель Шарль 5 0
Раванелли Лука 3 1
Лочошвили Лука 3 1
Квальята Джакомо 3 1
Васкес Франко 4 0
Окереке Давид 4 0
Коллоколо Микеле 4 0
Майер Жан 3 0
Кастаньетти Микеле 3 0
Бертолаччи Андреа 2 0
Фалетти Сесар 2 0
Серникола Леонардо 2 0
Туйя Алессандро 1 0
Кода Массимо 1 0
Дзанимачча Лука 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0

Результаты матчей

Специя
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
90% (9)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Кремонезе
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
4
Специя
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (9)
18% (2)
0% (0)
Кремонезе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

9
13
Специя
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (3)
62% (13)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
38% (8)
14% (3)
Кремонезе
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (4)
52% (11)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
38% (8)
19% (4)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

16
6

Упущенные победы

13
17

Голы по времени матча

Забито

5
16
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
20%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
4
80%
5
31%
76-90

Пропущено

8
9
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
13%
3
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Забито

12
15
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
1
8%
2
13%
1-15
3
25%
5
33%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
3
25%
1
7%
61-75
1
8%
3
20%
76-90

Пропущено

23
6
7 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 4
3
13%
0
0%
1-15
2
9%
1
17%
16-30
2
9%
1
17%
31-45
6
26%
2
33%
46-60
4
17%
1
17%
61-75
6
26%
1
17%
76-90

Забито

17
31
8 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 15
9 Не забивали 4
1
6%
3
10%
1-15
3
18%
7
23%
16-30
4
24%
5
16%
31-45
1
6%
3
10%
46-60
3
18%
5
16%
61-75
5
29%
29%
8
26%
76-90

Пропущено

31
15
9 В 1-м тайме 6
22 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 10
3
10%
1
7%
1-15
3
10%
4
27%
16-30
3
10%
1
7%
31-45
8
26%
3
20%
46-60
6
19%
3
20%
61-75
8
26%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Комо - Специя 4:0 Специя - Модена 1:1 Читтаделла - Специя 4:1 Специя - Бари 1:0
Асколи - Специя 1:2 Специя - Парма 0:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Тернана 2:2 Лекко - Специя 0:0 Кремонезе - Специя 3:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Козенца 0:0 Палермо - Специя 2:2 Специя - Пиза 0:0 ФералпиСало - Специя 1:2 Специя - Брешия 0:0 Специя - Реджана 1:2 Венеция - Специя 1:0 Специя - Комо 0:1 Катанзаро - Специя 3:0
Кремонезе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кремонезе - Козенца 1:0 Рома - Кремонезе 2:1 Палермо - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Модена 4:0
ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 1:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Кремонезе - Специя 3:0 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Комо - Кремонезе 1:3 Кремонезе - Парма 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 2:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Тернана - Кремонезе 0:1

Результаты матчей

Специя
Кремонезе

Точный счет

0:0
3 раза 30%
0:1
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

0:0
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
4 раза 19%
1:0
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
11 раз 52%
1
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
1 раз 5%
1
7 раз 33%
0
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Специя
Кремонезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
8
3
1
9
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
8
2
4
7
1.5
6
4
1
10
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
11
0.5
Больше Меньше
16
5
5
16
1.5
9
12
1
20
2.5
4
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 21 13 6 2 41 - 18 45
2.
Комо
 21 11 6 4 31 - 23 39
3.
Кремонезе
 21 11 5 5 30 - 16 38
4.
Венеция
 0:1 21 11 5 5 36 - 24 38
5.
Читтаделла
 21 10 6 5 28 - 23 36
6.
Палермо
 1:0 21 10 5 6 33 - 25 35
7.
Катанзаро
 21 10 3 8 33 - 30 33
8.
Брешия
 21 7 8 6 23 - 22 29
9.
Модена
 0:1 21 7 7 7 20 - 25 28
10.
Бари
 20 5 11 4 21 - 21 26
11.
Сампдория
 21 7 4 10 27 - 33 25
12.
Реджана
 21 5 10 6 25 - 28 25
13.
Зюйдтироль
 21 6 6 9 28 - 29 24
14.
Козенца
 1:0 21 6 6 9 20 - 22 24
15.
Пиза
 0:0 21 5 9 7 20 - 23 24
16.
Тернана
 21 5 6 10 27 - 31 21
17.
Лекко
 0:0 21 5 6 10 23 - 34 21
18.
Асколи
 20 4 6 10 18 - 25 18
19.
ФералпиСало
 21 4 5 12 20 - 36 17
20.
Специя
 21 3 8 10 16 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 0:1 11 7 2 2 25 - 17 23
2.
Читтаделла
 11 7 2 2 19 - 12 23
3.
Парма
 11 6 5 0 19 - 9 23
4.
Комо
 10 6 3 1 18 - 11 21
5.
Катанзаро
 10 6 1 3 21 - 15 19
6.
Палермо
 1:0 11 6 1 4 17 - 13 19
7.
Кремонезе
 11 5 3 3 14 - 7 18
8.
Бари
 10 3 6 1 11 - 10 15
9.
Козенца
 1:0 11 4 3 4 16 - 12 15
10.
Модена
 0:1 10 4 2 4 10 - 12 14
11.
Сампдория
 11 4 1 6 13 - 16 13
12.
Тернана
 11 3 4 4 12 - 10 13
13.
Брешия
 11 3 4 4 10 - 12 13
14.
Реджана
 11 2 7 2 12 - 13 13
15.
Зюйдтироль
 10 3 3 4 14 - 13 12
16.
Асколи
 9 3 2 4 9 - 8 11
17.
Лекко
 0:0 10 3 2 5 12 - 16 11
18.
Пиза
 0:0 10 2 5 3 11 - 12 11
19.
ФералпиСало
 10 2 3 5 11 - 15 9
20.
Специя
 10 1 5 4 5 - 8 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 10 7 1 2 22 - 9 22
2.
Кремонезе
 10 6 2 2 16 - 9 20
3.
Комо
 11 5 3 3 13 - 12 18
4.
Палермо
 1:0 10 4 4 2 16 - 12 16
5.
Брешия
 10 4 4 2 13 - 10 16
6.
Венеция
 0:1 10 4 3 3 11 - 7 15
7.
Катанзаро
 11 4 2 5 12 - 15 14
8.
Модена
 0:1 11 3 5 3 10 - 13 14
9.
Читтаделла
 10 3 4 3 9 - 11 13
10.
Пиза
 0:0 11 3 4 4 9 - 11 13
11.
Реджана
 10 3 3 4 13 - 15 12
12.
Сампдория
 10 3 3 4 14 - 17 12
13.
Зюйдтироль
 11 3 3 5 14 - 16 12
14.
Бари
 10 2 5 3 10 - 11 11
15.
Лекко
 0:0 11 2 4 5 11 - 18 10
16.
Козенца
 1:0 10 2 3 5 4 - 10 9
17.
Специя
 11 2 3 6 11 - 24 9
18.
Тернана
 10 2 2 6 15 - 21 8
19.
ФералпиСало
 11 2 2 7 9 - 21 8
20.
Асколи
 11 1 4 6 9 - 17 7
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (4)
Кремонезе Кода Массимо 10 (1)
Парма Ман Деннис 9 (5)
Комо Кутроне Патрик 9 (2)
Венеция Похьянпало Йоэль 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Асколи Беллучи Джузеппе 2 8
Читтаделла Бранка Симоне 10
Бьянко Алессандро 10
Сампдория Верре Валерио 9
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Кассата Франческо получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Rachid Kouda получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Специя 0:1 Кремонезе онлайн

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