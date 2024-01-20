Тур: 21. Стадион: Ренцо Барбера.
0'
7' Желтая карточкаПонси Фабио
1:0
8' ГолСегре Джакопо
23' Желтая карточкаТремолада Лука
1:1
31' ГолБаттистелла Томас
2:1
35' ГолБрунори Маттео
38' Желтая карточкаAntonio Pergreffi
45' Желтая карточкаБрунори Маттео
2:2
59' ГолFabio Abiuso
76' Желтая карточкаСтриццоло Лука
84' Желтая карточкаFabio Abiuso
3:2
88' ГолСолери Эдоардо
4:2
90' ГолСолери Эдоардо
90'+9
Ход матча
7'
8'
1:0
23'
31'
1:1
35'
45'
59'
2:2
76'
84'
88'
3:2
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 4
-
7 Угловые 8
-
0 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
480 Количество передач 394
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
16
Джерли
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
20 Aljosa Vasic
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Roko Vukusic
-
-
90 Fabio Abiuso
-
-
Главный тренер: Paolo Bianco
История личных встреч
Палермо
Модена
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Среднее время на гол
54
54
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.33
1.67
Среднее время на гол
270
54
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
1
1.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
54
Бомбардиры внутри турнира
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|8 (2)
|0.38
|Сегре Джакопо
|5
|0.24
|Штулац Лео
|4
|0.19
|Манкузо Леонардо
|3
|0.14
|Ди Франческо Федерико
|3
|0.14
|Солери Эдоардо
|3
|0.14
|Инсинье Роберто
|2
|0.1
|Лучиони Фабио
|2
|0.1
|Хендерсон Лиам
|1
|0.05
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.05
|Кулибали Мамаду
|1
|0.05
|Неделчару Ионуц
|1
|0.05
|Гравес Симон
|1
|0.05
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.05
|Валенте Никола
|0
|0
|Гомес Клаудио
|0
|0
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
|Alessio Buttaro
|0
|0
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манкони Якопо
|3
|0.14
|Стриццоло Лука
|3
|0.14
|Фальчинелли Диего
|2
|0.1
|Тремолада Лука
|2 (1)
|0.1
|Палумбо Антонио
|2 (1)
|0.1
|Заро Джованни
|2
|0.1
|Edoardo Duca
|2
|0.1
|Fabio Abiuso
|2
|0.1
|Kleis Bozhanaj
|2
|0.1
|Баттистелла Томас
|1
|0.05
|Бонфанти Николас
|1
|0.05
|Джерли Фабио
|0
|0
|Коттали Маттео
|0
|0
|Маньино Лука
|0
|0
|Понси Фабио
|0
|0
Карточки
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штулац Лео
|4
|1
|Матею Алеш
|5
|0
|Брунори Маттео
|5
|0
|Лучиони Фабио
|4
|0
|Кулибали Мамаду
|4
|0
|Ivan Marconi
|2
|1
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Корини Эудженио
|1
|1
|Ди Франческо Федерико
|2
|0
|Чеккарони Пьетро
|2
|0
|Солери Эдоардо
|2
|0
|Валенте Никола
|2
|0
|Гомес Клаудио
|2
|0
|Аурелио Джузеппе
|2
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|2
|0
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Неделчару Ионуц
|1
|0
|Гравес Симон
|1
|0
|Aljosa Vasic
|1
|0
|Alessio Buttaro
|1
|0
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Antonio Pergreffi
|5
|0
|Fabio Abiuso
|3
|1
|Палумбо Антонио
|4
|0
|Стриццоло Лука
|4
|0
|Манкони Якопо
|4
|0
|Заро Джованни
|4
|0
|Коттали Маттео
|4
|0
|Понси Фабио
|4
|0
|Kleis Bozhanaj
|4
|0
|Shady Oukhadda
|2
|1
|Фальчинелли Диего
|3
|0
|Гиебр Абдул
|3
|0
|Edoardo Duca
|3
|0
|Секулин Андреа
|2
|0
|Джерли Фабио
|2
|0
|Маньино Лука
|2
|0
|Баттистелла Томас
|2
|0
|Кристиан Каус
|2
|0
|Тремолада Лука
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Риччо Алессандро
|1
|0
Результаты матчей
Палермо
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Модена
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
4
7
Палермо
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
16
8
Палермо
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
19% (4)
33% (7)
Модена
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
10% (2)
62% (13)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
52% (11)
19% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
10
10
Упущенные победы
20
15
Голы по времени матча
Забито
20
12
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
2
10%
1
8%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
2
10%
2
17%
31-45
2
10%
3
25%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
9
45%
4
33%
76-90
Пропущено
15
16
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
13%
3
19%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
6
40%
4
25%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
2
13%
5
31%
76-90
Забито
16
11
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
3
19%
4
36%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
1
6%
4
36%
46-60
3
19%
1
9%
61-75
6
38%
1
9%
76-90
Пропущено
12
11
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
3
25%
3
27%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
4
33%
4
36%
76-90
Забито
36
23
13 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 11
5 Не забивали 5
5
14%
5
22%
1-15
5
14%
2
9%
16-30
3
8%
2
9%
31-45
3
8%
7
30%
46-60
5
14%
2
9%
61-75
15
42%
5
22%
76-90
Пропущено
27
27
11 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 16
2
7%
3
11%
1-15
1
4%
5
19%
16-30
8
30%
30%
5
19%
31-45
7
26%
3
11%
46-60
3
11%
2
7%
61-75
6
22%
9
33%
76-90
Результаты последних матчей
Палермо
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Читтаделла - Палермо 2:0 Палермо - Кремонезе 3:2 Комо - Палермо 3:3 Палермо - Пиза 3:2
Парма - Палермо 3:3 Палермо - Катанзаро 1:2 Тернана - Палермо 1:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Палермо - Брешия 1:0 Сампдория - Палермо 1:0 Палермо - Лекко 1:2 Палермо - Специя 2:2 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 0:1 Асколи - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 3:0 Реджана - Палермо 1:3 Палермо - Мелита 5:1
Модена
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Модена - Брешия 1:2 Специя - Модена 1:1 Кремонезе - Модена 4:0 Модена - Читтаделла 1:1
Комо - Модена 2:1 Модена - Реджана 2:1 Парма - Модена 1:1 Модена - Сампдория 0:2 Катанзаро - Модена 1:2 Модена - Тернана 2:1 Брешия - Модена 0:1 Бари - Модена 1:1 Модена - Палермо 0:2 Модена - Венеция 1:3 Зюйдтироль - Модена 0:0 Модена - Лекко 0:0 ФералпиСало - Модена 1:1 Модена - Пиза 2:0 Козенца - Модена 1:2 Модена - Асколи 1:0
Результаты матчей
Палермо
Модена
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
1:3
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
1:1
4 раза 36%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
3
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
Точный счет
0:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
3
7 раз 33%
0
5 раз 24%
1
5 раз 24%
2
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
10 раз 48%
2
6 раз 29%
0
5 раз 24%
Тоталы голов в матче
Палермо
Модена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
73
65
37
47
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
92
55
38
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
165
1110
615
813
120
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (4)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|10 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|9 (5)
|Комо
|Кутроне Патрик
|9 (2)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|8 (3)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 8
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|10
|Бьянко Алессандро
|10
|Пиза
|Марин Мариус
|1 8