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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Палермо
4:2
Конец матча
Модена
0'
7' Желтая карточка
Понси Фабио
1:0
8' Гол
Сегре Джакопо
23' Желтая карточка
Тремолада Лука
1:1
31' Гол
Баттистелла Томас
2:1
35' Гол
Брунори Маттео
38' Желтая карточка
Antonio Pergreffi
45' Желтая карточка
Брунори Маттео
2:2
59' Гол
Fabio Abiuso
76' Желтая карточка
Стриццоло Лука
84' Желтая карточка
Fabio Abiuso
3:2
88' Гол
Солери Эдоардо
4:2
90' Гол
Солери Эдоардо
90'+9

Ход матча

7'
 
Понси Фабио
8'
Сегре Джакопо
(Хендерсон Лиам)
1:0
23'
 
Тремолада Лука
31'
1:1
Баттистелла Томас
(Понси Фабио)
35'
Брунори Маттео
(Чеккарони Пьетро)
2:1
38'
 
Antonio Pergreffi
45'
Брунори Маттео
 
46'
 
Стриццоло Лука
Маньино Лука
54'
Aljosa Vasic
Хендерсон Лиам
 
54'
Ди Мариано Франческо
Инсинье Роберто
 
57'
 
Риччо Алессандро
Понси Фабио
57'
 
Fabio Abiuso
Тремолада Лука
58'
 
Kleis Bozhanaj
Глиоцци Этторе
59'
2:2
Fabio Abiuso
75'
Солери Эдоардо
Ди Франческо Федерико
 
75'
Аурелио Джузеппе
Хансен Кристоффер Лунн
 
76'
 
Стриццоло Лука
79'
 
Палумбо Антонио
Манкони Якопо
84'
 
Fabio Abiuso
84'
Манкузо Леонардо
Брунори Маттео
 
88'
Солери Эдоардо
(Сегре Джакопо)
3:2
90'
Солери Эдоардо
(Манкузо Леонардо)
4:2

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 8
  • 0 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 480 Количество передач 394
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
22
Пильячелли
Мирко
2
Гравес
Симон
18
Неделчару
Ионуц
32
Чеккарони
Пьетро
3
Хансен
Кристоффер
Лунн
53
Хендерсон
Лиам
4
Гомес
Клаудио
8
Сегре
Джакопо
11
Инсинье
Роберто
9
Брунори
Маттео
17
Ди
Франческо
Федерико
26
Riccardo
Gagno
3
Понси
Фабио
19
Заро
Джованни
4
Antonio
Pergreffi
91
Коррадо
Никколо
6
Маньино
Лука
16
Джерли
Фабио
23
Баттистелла
Томас
10
Тремолада
Лука
9
Глиоцци
Этторе
17
Манкони
Якопо
Палермо
4-3-3
Модена
4-3-3

История личных встреч

Палермо
Модена

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

СB
0:2
СB
5:2
СB
0:2
К
0:3
СB
0:0
СB
1:1

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.33
1.67

Среднее время на гол

270
54

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

1
1.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
54

Бомбардиры внутри турнира

Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 8 (2) 0.38
Сегре Джакопо 5 0.24
Штулац Лео 4 0.19
Манкузо Леонардо 3 0.14
Ди Франческо Федерико 3 0.14
Солери Эдоардо 3 0.14
Инсинье Роберто 2 0.1
Лучиони Фабио 2 0.1
Хендерсон Лиам 1 0.05
Чеккарони Пьетро 1 0.05
Кулибали Мамаду 1 0.05
Неделчару Ионуц 1 0.05
Гравес Симон 1 0.05
Аурелио Джузеппе 1 0.05
Валенте Никола 0 0
Гомес Клаудио 0 0
Ди Мариано Франческо 0 0
Хансен Кристоффер Лунн 0 0
Alessio Buttaro 0 0
Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манкони Якопо 3 0.14
Стриццоло Лука 3 0.14
Фальчинелли Диего 2 0.1
Тремолада Лука 2 (1) 0.1
Палумбо Антонио 2 (1) 0.1
Заро Джованни 2 0.1
Edoardo Duca 2 0.1
Fabio Abiuso 2 0.1
Kleis Bozhanaj 2 0.1
Баттистелла Томас 1 0.05
Бонфанти Николас 1 0.05
Джерли Фабио 0 0
Коттали Маттео 0 0
Маньино Лука 0 0
Понси Фабио 0 0

Карточки

Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штулац Лео 4 1
Матею Алеш 5 0
Брунори Маттео 5 0
Лучиони Фабио 4 0
Кулибали Мамаду 4 0
Ivan Marconi 2 1
Сегре Джакопо 3 0
Корини Эудженио 1 1
Ди Франческо Федерико 2 0
Чеккарони Пьетро 2 0
Солери Эдоардо 2 0
Валенте Никола 2 0
Гомес Клаудио 2 0
Аурелио Джузеппе 2 0
Хансен Кристоффер Лунн 2 0
Ди Мариано Франческо 1 0
Инсинье Роберто 1 0
Неделчару Ионуц 1 0
Гравес Симон 1 0
Aljosa Vasic 1 0
Alessio Buttaro 1 0
Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Antonio Pergreffi 5 0
Fabio Abiuso 3 1
Палумбо Антонио 4 0
Стриццоло Лука 4 0
Манкони Якопо 4 0
Заро Джованни 4 0
Коттали Маттео 4 0
Понси Фабио 4 0
Kleis Bozhanaj 4 0
Shady Oukhadda 2 1
Фальчинелли Диего 3 0
Гиебр Абдул 3 0
Edoardo Duca 3 0
Секулин Андреа 2 0
Джерли Фабио 2 0
Маньино Лука 2 0
Баттистелла Томас 2 0
Кристиан Каус 2 0
Тремолада Лука 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Риччо Алессандро 1 0

Результаты матчей

Палермо
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Модена
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

4
7
Палермо
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

16
8
Палермо
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
19% (4)
33% (7)
Модена
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
10% (2)
62% (13)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
52% (11)
19% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

10
10

Упущенные победы

20
15

Голы по времени матча

Забито

20
12
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
2
10%
1
8%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
2
10%
2
17%
31-45
2
10%
3
25%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
9
45%
4
33%
76-90

Пропущено

15
16
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
13%
3
19%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
6
40%
4
25%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
2
13%
5
31%
76-90

Забито

16
11
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
3
19%
4
36%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
1
6%
4
36%
46-60
3
19%
1
9%
61-75
6
38%
1
9%
76-90

Пропущено

12
11
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
3
25%
3
27%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
4
33%
4
36%
76-90

Забито

36
23
13 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 11
5 Не забивали 5
5
14%
5
22%
1-15
5
14%
2
9%
16-30
3
8%
2
9%
31-45
3
8%
7
30%
46-60
5
14%
2
9%
61-75
15
42%
5
22%
76-90

Пропущено

27
27
11 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 16
2
7%
3
11%
1-15
1
4%
5
19%
16-30
8
30%
30%
5
19%
31-45
7
26%
3
11%
46-60
3
11%
2
7%
61-75
6
22%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

Палермо
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Читтаделла - Палермо 2:0 Палермо - Кремонезе 3:2 Комо - Палермо 3:3 Палермо - Пиза 3:2
Парма - Палермо 3:3 Палермо - Катанзаро 1:2 Тернана - Палермо 1:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Палермо - Брешия 1:0 Сампдория - Палермо 1:0 Палермо - Лекко 1:2 Палермо - Специя 2:2 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 0:1 Асколи - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 3:0 Реджана - Палермо 1:3 Палермо - Мелита 5:1
Модена
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Модена - Брешия 1:2 Специя - Модена 1:1 Кремонезе - Модена 4:0 Модена - Читтаделла 1:1
Комо - Модена 2:1 Модена - Реджана 2:1 Парма - Модена 1:1 Модена - Сампдория 0:2 Катанзаро - Модена 1:2 Модена - Тернана 2:1 Брешия - Модена 0:1 Бари - Модена 1:1 Модена - Палермо 0:2 Модена - Венеция 1:3 Зюйдтироль - Модена 0:0 Модена - Лекко 0:0 ФералпиСало - Модена 1:1 Модена - Пиза 2:0 Козенца - Модена 1:2 Модена - Асколи 1:0

Результаты матчей

Палермо
Модена

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

1:3
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
1:1
4 раза 36%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%

Точный счет

0:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

3
7 раз 33%
0
5 раз 24%
1
5 раз 24%
2
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
10 раз 48%
2
6 раз 29%
0
5 раз 24%

Тоталы голов в матче

Палермо
Модена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
3
6
5
1.5
3
7
4
7
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
2
5
5
1.5
3
8
4
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
16
5
11
10
1.5
6
15
8
13
2.5
1
20
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 21 13 6 2 41 - 18 45
2.
Комо
 21 11 6 4 31 - 23 39
3.
Кремонезе
 21 11 5 5 30 - 16 38
4.
Венеция
 21 11 5 5 38 - 27 38
5.
Читтаделла
 21 10 6 5 28 - 23 36
6.
Палермо
 21 10 5 6 36 - 27 35
7.
Катанзаро
 21 10 3 8 33 - 30 33
8.
Брешия
 21 7 8 6 23 - 22 29
9.
Модена
 21 7 7 7 22 - 28 28
10.
Бари
 20 5 11 4 21 - 21 26
11.
Пиза
 21 6 8 7 23 - 24 26
12.
Сампдория
 21 7 4 10 27 - 33 25
13.
Реджана
 21 5 10 6 25 - 28 25
14.
Зюйдтироль
 21 6 6 9 28 - 29 24
15.
Козенца
 21 6 6 9 23 - 24 24
16.
Тернана
 21 5 6 10 27 - 31 21
17.
Лекко
 21 5 5 11 24 - 37 20
18.
Асколи
 20 4 6 10 18 - 25 18
19.
ФералпиСало
 21 4 5 12 20 - 36 17
20.
Специя
 21 3 8 10 16 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 11 7 2 2 25 - 17 23
2.
Читтаделла
 11 7 2 2 19 - 12 23
3.
Парма
 11 6 5 0 19 - 9 23
4.
Комо
 10 6 3 1 18 - 11 21
5.
Катанзаро
 10 6 1 3 21 - 15 19
6.
Палермо
 11 6 1 4 20 - 15 19
7.
Кремонезе
 11 5 3 3 14 - 7 18
8.
Бари
 10 3 6 1 11 - 10 15
9.
Козенца
 11 4 3 4 19 - 14 15
10.
Модена
 10 4 2 4 10 - 12 14
11.
Сампдория
 11 4 1 6 13 - 16 13
12.
Тернана
 11 3 4 4 12 - 10 13
13.
Брешия
 11 3 4 4 10 - 12 13
14.
Реджана
 11 2 7 2 12 - 13 13
15.
Зюйдтироль
 10 3 3 4 14 - 13 12
16.
Асколи
 9 3 2 4 9 - 8 11
17.
Пиза
 10 2 5 3 11 - 12 11
18.
Лекко
 10 3 1 6 13 - 19 10
19.
ФералпиСало
 10 2 3 5 11 - 15 9
20.
Специя
 10 1 5 4 5 - 8 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 10 7 1 2 22 - 9 22
2.
Кремонезе
 10 6 2 2 16 - 9 20
3.
Комо
 11 5 3 3 13 - 12 18
4.
Палермо
 10 4 4 2 16 - 12 16
5.
Брешия
 10 4 4 2 13 - 10 16
6.
Венеция
 10 4 3 3 13 - 10 15
7.
Пиза
 11 4 3 4 12 - 12 15
8.
Катанзаро
 11 4 2 5 12 - 15 14
9.
Модена
 11 3 5 3 12 - 16 14
10.
Читтаделла
 10 3 4 3 9 - 11 13
11.
Реджана
 10 3 3 4 13 - 15 12
12.
Сампдория
 10 3 3 4 14 - 17 12
13.
Зюйдтироль
 11 3 3 5 14 - 16 12
14.
Бари
 10 2 5 3 10 - 11 11
15.
Лекко
 11 2 4 5 11 - 18 10
16.
Козенца
 10 2 3 5 4 - 10 9
17.
Специя
 11 2 3 6 11 - 24 9
18.
Тернана
 10 2 2 6 15 - 21 8
19.
ФералпиСало
 11 2 2 7 9 - 21 8
20.
Асколи
 11 1 4 6 9 - 17 7
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (4)
Кремонезе Кода Массимо 10 (1)
Парма Ман Деннис 9 (5)
Комо Кутроне Патрик 9 (2)
Венеция Похьянпало Йоэль 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Асколи Беллучи Джузеппе 2 8
Читтаделла Бранка Симоне 10
Бьянко Алессандро 10
Пиза Марин Мариус 1 8
Весь список
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