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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Тернана
1:0
Первый тайм: 35'
Читтаделла
0'
9' Желтая карточка
Карбони Франко
1:0
22' Гол
Карбони Франко
27' Желтая карточка
Кариссони Лоренцо

Ход матча

9'
Карбони Франко
 
22'
Карбони Франко
(Перейро Гастон)
1:0
27'
 
Кариссони Лоренцо

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Тернана
Ничья
Читтаделла
3.15
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Все Коэффициенты
1
Яннарилли
Энтони
13
Мантовани
Валерио
4
Соренсен
Фредерик
44
Lorenzo
Lucchesi
15
Касасола
Тиаго
8
Де
Бур
Кес
16
Фатиканти
Джакомо
66
Пююхтя
Никлас
79
Карбони
Франко
10
Перейро
Гастон
9
Раймондо
Антонио
36
Кастари
Элхан
2
Сальви
Алессандро
26
Паван
Никола
30
Stefano
Negro
24
Кариссони
Лоренцо
16
Вита
Алессио
27
Данци
Андреа
20
Каррьеро
Джузеппе
10
Кассано
Клаудио
7
Пандольфи
Лука
11
Filippo
Pittarello
Тернана
3-5-2
Читтаделла
4-3-1-2

История личных встреч

Тернана
Читтаделла

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

18 матчей

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

СB
2:2
СB
1:2
СB
0:2
СB
1:2
СB
1:1
СB
5:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
2:0
СB
0:0
СB
1:1
СB
2:1
СB
2:2
СB
1:0
СB
3:1
К
1:0
СCA
1:1
СCA
1:2

Голы

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.88
1

Среднее время на гол

48
90

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.1
1.13

Среднее время на гол

81
80

Всего голов

26
19

Голов в среднем за матч

1.44
1.06

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

62
85

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раймондо Антонио 7 0.33
Касасола Тиаго 4 0.19
Диаките Салим 3 0.14
Ди Стефано Филиппо 3 0.14
Соренсен Фредерик 2 0.1
Фалетти Сесар 1 (1) 0.05
Луперини Грегорио 1 0.05
Lorenzo Lucchesi 1 0.05
Дионизи Федерико 1 0.05
Челли Алессандро III 1 0.05
Карбони Франко 1 0.05
Пююхтя Никлас 0 0
Перейро Гастон 0 0
Мантовани Валерио 0 0
Лабойко Якуб 0 0
Коррадо Никколо 0 0
Фавазули Костантино 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вита Алессио 4 0.19
Пандольфи Лука 4 0.19
Filippo Pittarello 4 0.19
Кассано Клаудио 3 0.14
Маистрелло Томми 3 0.14
Andrea Magrassi 2 0.1
Каррьеро Джузеппе 2 0.1
Кариссони Лоренцо 1 0.05
Сальви Алессандро 1 0.05
Бранка Симоне 1 0.05
Паван Никола 1 0.05
Francesco Amatucci 1 0.05
Federico Giraudo 0 0
Stefano Negro 0 0
Тессьоре Андреа 0 0
Мастрантонио Валерио 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лабойко Якуб 8 0
Фалетти Сесар 6 0
Диаките Салим 6 0
Луперини Грегорио 5 0
Раймондо Антонио 4 0
Капуано Марко 2 1
Де Бур Кес 2 1
Челли Алессандро III 3 0
Lorenzo Lucchesi 3 0
Коррадо Никколо 1 1
Яннарилли Энтони 2 0
Дионизи Федерико 2 0
Соренсен Фредерик 2 0
Касасола Тиаго 2 0
Ди Стефано Филиппо 2 0
Фавазули Костантино 2 0
Вивиани Федерико 1 0
Пройетти Маттиа 1 0
Фавилли Андреа 1 0
Богдан Лука 1 0
Пююхтя Никлас 1 0
Маргинеан Юлиус 1 0
Карбони Франко 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 10 0
Сальви Алессандро 7 0
Кариссони Лоренцо 7 0
Federico Giraudo 5 0
Filippo Pittarello 3 0
Анжели Маттео 3 0
Маистрелло Томми 2 0
Вита Алессио 2 0
Stefano Negro 2 0
Паван Никола 2 0
Пандольфи Лука 2 0
Фраре Доменико 2 0
Мастрантонио Валерио 2 0
Francesco Amatucci 2 0
Бальдини Энрико 1 0
Andrea Magrassi 1 0
Тессьоре Андреа 1 0
Кассано Клаудио 1 0

Результаты матчей

Тернана
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Читтаделла
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
4
Тернана
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Читтаделла
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

11
19
Тернана
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (8)
45% (9)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Читтаделла
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (3)
30% (6)
55% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

15
23

Голы по времени матча

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
2
22%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
2
22%
3
38%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
11%
3
38%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

16
20
4 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
2
13%
5
25%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
4
25%
2
10%
61-75
5
31%
7
35%
76-90

Пропущено

20
11
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
3
15%
2
18%
1-15
3
15%
1
9%
16-30
5
25%
1
9%
31-45
4
20%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
5
25%
3
27%
76-90

Забито

25
28
8 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
4
16%
6
21%
1-15
1
4%
5
18%
16-30
3
12%
3
11%
31-45
4
16%
1
4%
46-60
6
24%
3
11%
61-75
7
28%
10
36%
76-90

Пропущено

29
19
14 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 13
4
14%
5
26%
1-15
4
14%
3
16%
16-30
6
21%
2
11%
31-45
5
17%
3
16%
46-60
3
10%
3
16%
61-75
7
24%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Бари - Тернана 3:1 Тернана - Пиза 1:1 Парма - Тернана 3:1 Лекко - Тернана 2:3
Тернана - ФералпиСало 2:1 Козенца - Тернана 1:3 Тернана - Палермо 1:1 Специя - Тернана 2:2 Тернана - Венеция 0:1 Модена - Тернана 2:1 Тернана - Брешия 0:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Тернана - Реджана 3:0 Асколи - Тернана 2:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Комо - Тернана 2:1 Тернана - Бари 0:0 Тернана - Кремонезе 0:1 Катанзаро - Тернана 2:1 Тернана - Сампдория 1:2
Читтаделла
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Читтаделла - Палермо 2:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Специя 4:1 Модена - Читтаделла 1:1
Читтаделла - Козенца 2:0 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Брешия 3:2 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Читтаделла - Лекко 2:1 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Комо 0:3 Сампдория - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Венеция 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Парма - Читтаделла 2:0

Результаты матчей

Тернана
Читтаделла

Точный счет

0:1
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

2:1
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
2:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
0
5 раз 25%
2
3 раза 15%
3
3 раза 15%
1
8 раз 40%
2
6 раз 30%
0
4 раза 20%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Тернана
Читтаделла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
2
2
8
1.5
7
4
1
9
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
2
4
6
1.5
1
8
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
16
4
6
14
1.5
8
12
3
17
2.5
2
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 21 13 6 2 41 - 18 45
2.
Венеция
 20 11 5 4 36 - 23 38
3.
Комо
 0:1 21 11 5 5 29 - 22 38
4.
Кремонезе
 0:0 21 10 6 5 29 - 16 36
5.
Читтаделла
 0:1 21 10 6 5 27 - 21 36
6.
Катанзаро
 0:1 21 10 3 8 33 - 28 33
7.
Палермо
 20 9 5 6 32 - 25 32
8.
Брешия
 0:0 21 7 8 6 22 - 21 29
9.
Модена
 20 7 7 6 20 - 24 28
10.
Реджана
 1:0 21 6 9 6 24 - 26 27
11.
Бари
 20 5 11 4 21 - 21 26
12.
Сампдория
 21 7 4 10 27 - 33 25
13.
Зюйдтироль
 0:0 21 6 6 9 27 - 28 24
14.
Пиза
 20 5 8 7 20 - 23 23
15.
Козенца
 20 5 6 9 19 - 22 21
16.
Тернана
 1:0 21 5 6 10 25 - 30 21
17.
Лекко
 20 5 5 10 23 - 34 20
18.
Асколи
 20 4 6 10 18 - 25 18
19.
Специя
 0:0 21 3 9 9 16 - 31 18
20.
ФералпиСало
 1:0 21 4 5 12 18 - 36 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 11 7 2 2 25 - 17 23
2.
Читтаделла
 0:1 11 7 2 2 19 - 12 23
3.
Парма
 11 6 5 0 19 - 9 23
4.
Комо
 0:1 10 6 3 1 18 - 11 21
5.
Катанзаро
 0:1 10 6 1 3 21 - 15 19
6.
Кремонезе
 0:0 11 5 3 3 14 - 7 18
7.
Палермо
 10 5 1 4 16 - 13 16
8.
Бари
 10 3 6 1 11 - 10 15
9.
Реджана
 1:0 11 3 6 2 11 - 11 15
10.
Модена
 10 4 2 4 10 - 12 14
11.
Сампдория
 11 4 1 6 13 - 16 13
12.
Тернана
 1:0 11 3 4 4 10 - 9 13
13.
Брешия
 0:0 11 3 4 4 9 - 11 13
14.
Козенца
 10 3 3 4 15 - 12 12
15.
Зюйдтироль
 0:0 10 3 3 4 14 - 13 12
16.
Асколи
 9 3 2 4 9 - 8 11
17.
Пиза
 10 2 5 3 11 - 12 11
18.
Лекко
 9 3 1 5 12 - 16 10
19.
ФералпиСало
 1:0 10 2 3 5 9 - 15 9
20.
Специя
 0:0 10 1 6 3 5 - 7 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 10 7 1 2 22 - 9 22
2.
Кремонезе
 0:0 10 5 3 2 15 - 9 18
3.
Комо
 0:1 11 5 2 4 11 - 11 17
4.
Палермо
 10 4 4 2 16 - 12 16
5.
Брешия
 0:0 10 4 4 2 13 - 10 16
6.
Венеция
 9 4 3 2 11 - 6 15
7.
Модена
 10 3 5 2 10 - 12 14
8.
Катанзаро
 0:1 11 4 2 5 12 - 13 14
9.
Читтаделла
 0:1 10 3 4 3 8 - 9 13
10.
Пиза
 10 3 3 4 9 - 11 12
11.
Реджана
 1:0 10 3 3 4 13 - 15 12
12.
Сампдория
 10 3 3 4 14 - 17 12
13.
Зюйдтироль
 0:0 11 3 3 5 13 - 15 12
14.
Бари
 10 2 5 3 10 - 11 11
15.
Лекко
 11 2 4 5 11 - 18 10
16.
Козенца
 10 2 3 5 4 - 10 9
17.
Специя
 0:0 11 2 3 6 11 - 24 9
18.
Тернана
 1:0 10 2 2 6 15 - 21 8
19.
ФералпиСало
 1:0 11 2 2 7 9 - 21 8
20.
Асколи
 11 1 4 6 9 - 17 7
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (3)
Парма Ман Деннис 9 (5)
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Венеция Похьянпало Йоэль 8 (3)
Комо Кутроне Патрик 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Асколи Беллучи Джузеппе 2 8
Читтаделла Бранка Симоне 10
Бьянко Алессандро 10
Сампдория Верре Валерио 9
Весь список
Лучшие коэффициенты
Тернана
Ничья
Читтаделла
3.15
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3.50
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5.20
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