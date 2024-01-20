  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Тернана
3:1
Конец матча
Читтаделла
0'
9' Желтая карточка
Карбони Франко
1:0
22' Гол
Карбони Франко
27' Желтая карточка
Кариссони Лоренцо
1:1
40' Гол
Пандольфи Лука
2:1
46' Гол
Lorenzo Lucchesi
49' Желтая карточка
Stefano Negro
3:1
61' Гол
Перейро Гастон
67' Желтая карточка
Перейро Гастон
83' Желтая карточка
Де Бур Кес
90'+6
1
Яннарилли
Энтони
13
Мантовани
Валерио
4
Соренсен
Фредерик
44
Lorenzo
Lucchesi
15
Касасола
Тиаго
8
Де
Бур
Кес
16
Фатиканти
Джакомо
66
Пююхтя
Никлас
79
Карбони
Франко
10
Перейро
Гастон
9
Раймондо
Антонио
36
Кастари
Элхан
2
Сальви
Алессандро
26
Паван
Никола
30
Stefano
Negro
24
Кариссони
Лоренцо
16
Вита
Алессио
27
Данци
Андреа
20
Каррьеро
Джузеппе
10
Кассано
Клаудио
7
Пандольфи
Лука
11
Filippo
Pittarello
Тернана
3-5-2
Читтаделла
4-3-1-2

История личных встреч

Тернана
Читтаделла

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

18 матчей

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

СB
2:2
СB
1:2
СB
0:2
СB
1:2
СB
1:1
СB
5:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
2:0
СB
0:0
СB
1:1
СB
2:1
СB
2:2
СB
1:0
СB
3:1
К
1:0
СCA
1:1
СCA
1:2

Голы

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.88
1

Среднее время на гол

48
90

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.1
1.13

Среднее время на гол

81
80

Всего голов

26
19

Голов в среднем за матч

1.44
1.06

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

62
85

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раймондо Антонио 7 0.33
Касасола Тиаго 4 0.19
Диаките Салим 3 0.14
Ди Стефано Филиппо 3 0.14
Lorenzo Lucchesi 2 0.1
Соренсен Фредерик 2 0.1
Фалетти Сесар 1 (1) 0.05
Перейро Гастон 1 0.05
Луперини Грегорио 1 0.05
Дионизи Федерико 1 0.05
Челли Алессандро III 1 0.05
Карбони Франко 1 0.05
Пююхтя Никлас 0 0
Мантовани Валерио 0 0
Лабойко Якуб 0 0
Коррадо Никколо 0 0
Де Бур Кес 0 0
Фавазули Костантино 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пандольфи Лука 5 0.24
Filippo Pittarello 4 0.19
Вита Алессио 4 0.19
Кассано Клаудио 3 0.14
Маистрелло Томми 3 0.14
Andrea Magrassi 2 0.1
Каррьеро Джузеппе 2 0.1
Кариссони Лоренцо 1 0.05
Сальви Алессандро 1 0.05
Бранка Симоне 1 0.05
Паван Никола 1 0.05
Francesco Amatucci 1 0.05
Federico Giraudo 0 0
Stefano Negro 0 0
Тессьоре Андреа 0 0
Мастрантонио Валерио 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лабойко Якуб 8 0
Фалетти Сесар 6 0
Диаките Салим 6 0
Луперини Грегорио 5 0
Де Бур Кес 3 1
Раймондо Антонио 4 0
Капуано Марко 2 1
Челли Алессандро III 3 0
Lorenzo Lucchesi 3 0
Коррадо Никколо 1 1
Яннарилли Энтони 2 0
Дионизи Федерико 2 0
Соренсен Фредерик 2 0
Касасола Тиаго 2 0
Ди Стефано Филиппо 2 0
Фавазули Костантино 2 0
Вивиани Федерико 1 0
Перейро Гастон 1 0
Пройетти Маттиа 1 0
Фавилли Андреа 1 0
Богдан Лука 1 0
Пююхтя Никлас 1 0
Маргинеан Юлиус 1 0
Карбони Франко 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 10 0
Сальви Алессандро 7 0
Кариссони Лоренцо 7 0
Federico Giraudo 5 0
Stefano Negro 3 0
Filippo Pittarello 3 0
Анжели Маттео 3 0
Маистрелло Томми 2 0
Вита Алессио 2 0
Паван Никола 2 0
Пандольфи Лука 2 0
Фраре Доменико 2 0
Мастрантонио Валерио 2 0
Francesco Amatucci 2 0
Бальдини Энрико 1 0
Andrea Magrassi 1 0
Тессьоре Андреа 1 0
Кассано Клаудио 1 0

Результаты матчей

Тернана
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Читтаделла
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
5
Тернана
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Читтаделла
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

11
19
Тернана
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
Читтаделла
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (3)
33% (7)
52% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

16
6

Упущенные победы

15
24

Голы по времени матча

Забито

12
9
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
2
17%
1
11%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
2
17%
3
33%
76-90

Пропущено

10
11
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
1
10%
3
27%
1-15
1
10%
3
27%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
3
30%
2
18%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

16
20
4 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
2
13%
5
25%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
4
25%
2
10%
61-75
5
31%
7
35%
76-90

Пропущено

20
11
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
3
15%
2
18%
1-15
3
15%
1
9%
16-30
5
25%
1
9%
31-45
4
20%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
5
25%
3
27%
76-90

Забито

28
29
9 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
4
14%
6
21%
1-15
2
7%
5
17%
16-30
3
11%
4
14%
31-45
5
18%
1
3%
46-60
7
25%
3
10%
61-75
7
25%
10
34%
76-90

Пропущено

30
22
15 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 14
4
13%
5
23%
1-15
4
13%
4
18%
16-30
7
23%
2
9%
31-45
5
17%
4
18%
46-60
3
10%
4
18%
61-75
7
23%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Бари - Тернана 3:1 Тернана - Пиза 1:1 Парма - Тернана 3:1 Лекко - Тернана 2:3
Тернана - ФералпиСало 2:1 Козенца - Тернана 1:3 Тернана - Палермо 1:1 Специя - Тернана 2:2 Тернана - Венеция 0:1 Модена - Тернана 2:1 Тернана - Брешия 0:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Тернана - Реджана 3:0 Асколи - Тернана 2:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Комо - Тернана 2:1 Тернана - Бари 0:0 Тернана - Кремонезе 0:1 Катанзаро - Тернана 2:1 Тернана - Сампдория 1:2
Читтаделла
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Читтаделла - Палермо 2:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Специя 4:1 Модена - Читтаделла 1:1
Читтаделла - Козенца 2:0 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Брешия 3:2 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Читтаделла - Лекко 2:1 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Комо 0:3 Сампдория - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Венеция 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Парма - Читтаделла 2:0

Результаты матчей

Тернана
Читтаделла

Точный счет

0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

2:1
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
2:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 43%
0
5 раз 24%
3
4 раза 19%
2
3 раза 14%
1
9 раз 43%
2
6 раз 29%
0
4 раза 19%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Тернана
Читтаделла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
2
3
8
1.5
7
4
2
9
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
4
6
1.5
1
9
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
17
4
7
14
1.5
8
13
4
17
2.5
2
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 21 13 6 2 41 - 18 45
2.
Комо
 21 11 6 4 31 - 23 39
3.
Кремонезе
 21 11 5 5 30 - 16 38
4.
Венеция
 0:1 21 11 5 5 36 - 24 38
5.
Читтаделла
 21 10 6 5 28 - 23 36
6.
Палермо
 1:0 21 10 5 6 33 - 25 35
7.
Катанзаро
 21 10 3 8 33 - 30 33
8.
Брешия
 21 7 8 6 23 - 22 29
9.
Модена
 0:1 21 7 7 7 20 - 25 28
10.
Бари
 20 5 11 4 21 - 21 26
11.
Сампдория
 21 7 4 10 27 - 33 25
12.
Реджана
 21 5 10 6 25 - 28 25
13.
Зюйдтироль
 21 6 6 9 28 - 29 24
14.
Козенца
 1:0 21 6 6 9 20 - 22 24
15.
Пиза
 0:0 21 5 9 7 20 - 23 24
16.
Тернана
 21 5 6 10 27 - 31 21
17.
Лекко
 0:0 21 5 6 10 23 - 34 21
18.
Асколи
 20 4 6 10 18 - 25 18
19.
ФералпиСало
 21 4 5 12 20 - 36 17
20.
Специя
 21 3 8 10 16 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 0:1 11 7 2 2 25 - 17 23
2.
Читтаделла
 11 7 2 2 19 - 12 23
3.
Парма
 11 6 5 0 19 - 9 23
4.
Комо
 10 6 3 1 18 - 11 21
5.
Катанзаро
 10 6 1 3 21 - 15 19
6.
Палермо
 1:0 11 6 1 4 17 - 13 19
7.
Кремонезе
 11 5 3 3 14 - 7 18
8.
Бари
 10 3 6 1 11 - 10 15
9.
Козенца
 1:0 11 4 3 4 16 - 12 15
10.
Модена
 0:1 10 4 2 4 10 - 12 14
11.
Сампдория
 11 4 1 6 13 - 16 13
12.
Тернана
 11 3 4 4 12 - 10 13
13.
Брешия
 11 3 4 4 10 - 12 13
14.
Реджана
 11 2 7 2 12 - 13 13
15.
Зюйдтироль
 10 3 3 4 14 - 13 12
16.
Асколи
 9 3 2 4 9 - 8 11
17.
Лекко
 0:0 10 3 2 5 12 - 16 11
18.
Пиза
 0:0 10 2 5 3 11 - 12 11
19.
ФералпиСало
 10 2 3 5 11 - 15 9
20.
Специя
 10 1 5 4 5 - 8 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 10 7 1 2 22 - 9 22
2.
Кремонезе
 10 6 2 2 16 - 9 20
3.
Комо
 11 5 3 3 13 - 12 18
4.
Палермо
 1:0 10 4 4 2 16 - 12 16
5.
Брешия
 10 4 4 2 13 - 10 16
6.
Венеция
 0:1 10 4 3 3 11 - 7 15
7.
Катанзаро
 11 4 2 5 12 - 15 14
8.
Модена
 0:1 11 3 5 3 10 - 13 14
9.
Читтаделла
 10 3 4 3 9 - 11 13
10.
Пиза
 0:0 11 3 4 4 9 - 11 13
11.
Реджана
 10 3 3 4 13 - 15 12
12.
Сампдория
 10 3 3 4 14 - 17 12
13.
Зюйдтироль
 11 3 3 5 14 - 16 12
14.
Бари
 10 2 5 3 10 - 11 11
15.
Лекко
 0:0 11 2 4 5 11 - 18 10
16.
Козенца
 1:0 10 2 3 5 4 - 10 9
17.
Специя
 11 2 3 6 11 - 24 9
18.
Тернана
 10 2 2 6 15 - 21 8
19.
ФералпиСало
 11 2 2 7 9 - 21 8
20.
Асколи
 11 1 4 6 9 - 17 7
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (4)
Кремонезе Кода Массимо 10 (1)
Парма Ман Деннис 9 (5)
Комо Кутроне Патрик 9 (2)
Венеция Похьянпало Йоэль 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Асколи Беллучи Джузеппе 2 8
Читтаделла Бранка Симоне 10
Бьянко Алессандро 10
Сампдория Верре Валерио 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Перейро Гастон сделал результативную передачу.
    • 46'
      Г О О О О Л - Lorenzo Lucchesi бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Тернана 3:1 Читтаделла онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный