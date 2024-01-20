Тур: 21. Стадион: Либеро Либерати.
3:1
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаКарбони Франко
1:0
22' ГолКарбони Франко
27' Желтая карточкаКариссони Лоренцо
1:1
40' ГолПандольфи Лука
2:1
46' ГолLorenzo Lucchesi
49' Желтая карточкаStefano Negro
3:1
61' ГолПерейро Гастон
67' Желтая карточкаПерейро Гастон
83' Желтая карточкаДе Бур Кес
90'+6
Ход матча
22'
1:0
40'
46'
49'
61'
3:1
67'
83'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 9
-
7 Удары в створ 3
-
5 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
322 Количество передач 414
-
42 Владение мячом, % 58
26
Паван
Никола
16
Вита
Алессио
27
Данци
Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Зуберек Ян
-
Главный тренер: Бреда Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паван НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
-
27 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Тернана
Читтаделла
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
18 матчей
33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.88
1
Среднее время на гол
48
90
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.1
1.13
Среднее время на гол
81
80
Всего голов
26
19
Голов в среднем за матч
1.44
1.06
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
62
85
Бомбардиры внутри турнира
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раймондо Антонио
|7
|0.33
|Касасола Тиаго
|4
|0.19
|Диаките Салим
|3
|0.14
|Ди Стефано Филиппо
|3
|0.14
|Lorenzo Lucchesi
|2
|0.1
|Соренсен Фредерик
|2
|0.1
|Фалетти Сесар
|1 (1)
|0.05
|Перейро Гастон
|1
|0.05
|Луперини Грегорио
|1
|0.05
|Дионизи Федерико
|1
|0.05
|Челли Алессандро III
|1
|0.05
|Карбони Франко
|1
|0.05
|Пююхтя Никлас
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
|Лабойко Якуб
|0
|0
|Коррадо Никколо
|0
|0
|Де Бур Кес
|0
|0
|Фавазули Костантино
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пандольфи Лука
|5
|0.24
|Filippo Pittarello
|4
|0.19
|Вита Алессио
|4
|0.19
|Кассано Клаудио
|3
|0.14
|Маистрелло Томми
|3
|0.14
|Andrea Magrassi
|2
|0.1
|Каррьеро Джузеппе
|2
|0.1
|Кариссони Лоренцо
|1
|0.05
|Сальви Алессандро
|1
|0.05
|Бранка Симоне
|1
|0.05
|Паван Никола
|1
|0.05
|Francesco Amatucci
|1
|0.05
|Federico Giraudo
|0
|0
|Stefano Negro
|0
|0
|Тессьоре Андреа
|0
|0
|Мастрантонио Валерио
|0
|0
Карточки
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лабойко Якуб
|8
|0
|Фалетти Сесар
|6
|0
|Диаките Салим
|6
|0
|Луперини Грегорио
|5
|0
|Де Бур Кес
|3
|1
|Раймондо Антонио
|4
|0
|Капуано Марко
|2
|1
|Челли Алессандро III
|3
|0
|Lorenzo Lucchesi
|3
|0
|Коррадо Никколо
|1
|1
|Яннарилли Энтони
|2
|0
|Дионизи Федерико
|2
|0
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|Касасола Тиаго
|2
|0
|Ди Стефано Филиппо
|2
|0
|Фавазули Костантино
|2
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Перейро Гастон
|1
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|0
|Фавилли Андреа
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Пююхтя Никлас
|1
|0
|Маргинеан Юлиус
|1
|0
|Карбони Франко
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|10
|0
|Сальви Алессандро
|7
|0
|Кариссони Лоренцо
|7
|0
|Federico Giraudo
|5
|0
|Stefano Negro
|3
|0
|Filippo Pittarello
|3
|0
|Анжели Маттео
|3
|0
|Маистрелло Томми
|2
|0
|Вита Алессио
|2
|0
|Паван Никола
|2
|0
|Пандольфи Лука
|2
|0
|Фраре Доменико
|2
|0
|Мастрантонио Валерио
|2
|0
|Francesco Amatucci
|2
|0
|Бальдини Энрико
|1
|0
|Andrea Magrassi
|1
|0
|Тессьоре Андреа
|1
|0
|Кассано Клаудио
|1
|0
Результаты матчей
Тернана
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Читтаделла
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
5
Тернана
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Читтаделла
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
11
19
Тернана
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
Читтаделла
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (3)
33% (7)
52% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
16
6
Упущенные победы
15
24
Голы по времени матча
Забито
12
9
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
2
17%
1
11%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
2
17%
3
33%
76-90
Пропущено
10
11
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
1
10%
3
27%
1-15
1
10%
3
27%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
3
30%
2
18%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
16
20
4 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
2
13%
5
25%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
4
25%
2
10%
61-75
5
31%
7
35%
76-90
Пропущено
20
11
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
3
15%
2
18%
1-15
3
15%
1
9%
16-30
5
25%
1
9%
31-45
4
20%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
5
25%
3
27%
76-90
Забито
28
29
9 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
4
14%
6
21%
1-15
2
7%
5
17%
16-30
3
11%
4
14%
31-45
5
18%
1
3%
46-60
7
25%
3
10%
61-75
7
25%
10
34%
76-90
Пропущено
30
22
15 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 14
4
13%
5
23%
1-15
4
13%
4
18%
16-30
7
23%
2
9%
31-45
5
17%
4
18%
46-60
3
10%
4
18%
61-75
7
23%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Тернана
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Бари - Тернана 3:1 Тернана - Пиза 1:1 Парма - Тернана 3:1 Лекко - Тернана 2:3
Тернана - ФералпиСало 2:1 Козенца - Тернана 1:3 Тернана - Палермо 1:1 Специя - Тернана 2:2 Тернана - Венеция 0:1 Модена - Тернана 2:1 Тернана - Брешия 0:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Тернана - Реджана 3:0 Асколи - Тернана 2:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Комо - Тернана 2:1 Тернана - Бари 0:0 Тернана - Кремонезе 0:1 Катанзаро - Тернана 2:1 Тернана - Сампдория 1:2
Читтаделла
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Читтаделла - Палермо 2:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Специя 4:1 Модена - Читтаделла 1:1
Читтаделла - Козенца 2:0 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Брешия 3:2 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Читтаделла - Лекко 2:1 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Комо 0:3 Сампдория - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Венеция 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Парма - Читтаделла 2:0
Результаты матчей
Тернана
Читтаделла
Точный счет
0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
2:1
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
2:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 43%
0
5 раз 24%
3
4 раза 19%
2
3 раза 14%
1
9 раз 43%
2
6 раз 29%
0
4 раза 19%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Тернана
Читтаделла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
92
38
74
29
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
46
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
174
714
813
417
219
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|13
|6
|2
|41 - 18
|45
|2.
|21
|11
|6
|4
|31 - 23
|39
|3.
|21
|11
|5
|5
|30 - 16
|38
|4.
|0:1
|21
|11
|5
|5
|36 - 24
|38
|5.
|21
|10
|6
|5
|28 - 23
|36
|6.
|1:0
|21
|10
|5
|6
|33 - 25
|35
|7.
|21
|10
|3
|8
|33 - 30
|33
|8.
|21
|7
|8
|6
|23 - 22
|29
|9.
|0:1
|21
|7
|7
|7
|20 - 25
|28
|10.
|20
|5
|11
|4
|21 - 21
|26
|11.
|21
|7
|4
|10
|27 - 33
|25
|12.
|21
|5
|10
|6
|25 - 28
|25
|13.
|21
|6
|6
|9
|28 - 29
|24
|14.
|1:0
|21
|6
|6
|9
|20 - 22
|24
|15.
|0:0
|21
|5
|9
|7
|20 - 23
|24
|16.
|21
|5
|6
|10
|27 - 31
|21
|17.
|0:0
|21
|5
|6
|10
|23 - 34
|21
|18.
|20
|4
|6
|10
|18 - 25
|18
|19.
|21
|4
|5
|12
|20 - 36
|17
|20.
|21
|3
|8
|10
|16 - 32
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|11
|7
|2
|2
|25 - 17
|23
|2.
|11
|7
|2
|2
|19 - 12
|23
|3.
|11
|6
|5
|0
|19 - 9
|23
|4.
|10
|6
|3
|1
|18 - 11
|21
|5.
|10
|6
|1
|3
|21 - 15
|19
|6.
|1:0
|11
|6
|1
|4
|17 - 13
|19
|7.
|11
|5
|3
|3
|14 - 7
|18
|8.
|10
|3
|6
|1
|11 - 10
|15
|9.
|1:0
|11
|4
|3
|4
|16 - 12
|15
|10.
|0:1
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|11.
|11
|4
|1
|6
|13 - 16
|13
|12.
|11
|3
|4
|4
|12 - 10
|13
|13.
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|13
|14.
|11
|2
|7
|2
|12 - 13
|13
|15.
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|16.
|9
|3
|2
|4
|9 - 8
|11
|17.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|18.
|0:0
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|19.
|10
|2
|3
|5
|11 - 15
|9
|20.
|10
|1
|5
|4
|5 - 8
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|22 - 9
|22
|2.
|10
|6
|2
|2
|16 - 9
|20
|3.
|11
|5
|3
|3
|13 - 12
|18
|4.
|1:0
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|5.
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|6.
|0:1
|10
|4
|3
|3
|11 - 7
|15
|7.
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|8.
|0:1
|11
|3
|5
|3
|10 - 13
|14
|9.
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|10.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|9 - 11
|13
|11.
|10
|3
|3
|4
|13 - 15
|12
|12.
|10
|3
|3
|4
|14 - 17
|12
|13.
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|14.
|10
|2
|5
|3
|10 - 11
|11
|15.
|0:0
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|16.
|1:0
|10
|2
|3
|5
|4 - 10
|9
|17.
|11
|2
|3
|6
|11 - 24
|9
|18.
|10
|2
|2
|6
|15 - 21
|8
|19.
|11
|2
|2
|7
|9 - 21
|8
|20.
|11
|1
|4
|6
|9 - 17
|7
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (4)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|10 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|9 (5)
|Комо
|Кутроне Патрик
|9 (2)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|8 (3)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 8
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|10
|Бьянко Алессандро
|10
|Сампдория
|Верре Валерио
|9