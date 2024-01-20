Тур: 21. Стадион: Лино Турина.
1:0
Первый тайм: 33'
0'
1:0
5' ГолКурфалидис Христос
21' Желтая карточкаДи Мольфетта Давиде
21' Желтая карточкаФеличи Маттиа
Ход матча
5'
21'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
1 Нарушения правил 1
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
92
Шитум
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дзаффарони Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
92 Шитум МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Сала АндреаВратарь
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виварини Винченцо
История личных встреч
ФералпиСало
Катанзаро
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
2.33
0
Среднее время на гол
38
0
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
120
Бомбардиры внутри турнира
ФералпиСало
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Компаньон Маттиа
|3
|0.14
|Ла Мантия Андреа
|2
|0.1
|Davide Balestrero
|2
|0.1
|Бутич Карло
|2
|0.1
|Зеннаро Маттиа
|2
|0.1
|Курфалидис Христос
|2
|0.1
|Феличи Маттиа
|1
|0.05
|Federico Bergonzi
|1
|0.05
|Сау Марко
|1
|0.05
|Mattia Tonetto
|1
|0.05
|Чеппители Лука
|0
|0
|Мартелла Бруно
|0
|0
|Летиция Гаэтано
|0
|0
|Ди Мольфетта Давиде
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандепутте Яри
|6 (1)
|0.29
|Бьяши Томмазо
|6
|0.29
|Йемелло Пьетро
|5
|0.24
|Сунас Димитрис
|3
|0.14
|Верна Лука
|3
|0.14
|Амброзино Джузеппе
|2
|0.1
|Доннарумма Альфредо
|2 (1)
|0.1
|Помпетти Марко
|1
|0.05
|Бриньола Энрико
|1
|0.05
|Гион Андреа
|1
|0.05
|Стоппа Маттео
|0
|0
|Кацерис Панос
|0
|0
|Сконьямилло Стефано
|0
|0
Карточки
ФералпиСало
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Davide Balestrero
|9
|0
|Чеппители Лука
|7
|0
|Феличи Маттиа
|4
|1
|Фьордилино Лука
|5
|0
|Париджини Витторио
|3
|0
|Пицциньякко Семуэль
|3
|0
|Зеннаро Маттиа
|3
|0
|Компаньон Маттиа
|3
|0
|Курфалидис Христос
|3
|0
|Ла Мантия Андреа
|2
|0
|Мартелла Бруно
|2
|0
|Бутич Карло
|2
|0
|Alessandro Pilati
|2
|0
|Летиция Гаэтано
|0
|1
|Карраро Федерико
|1
|0
|Loris Bacchetti
|1
|0
|Ди Мольфетта Давиде
|1
|0
|Federico Bergonzi
|1
|0
|Denis Hergheligiu
|1
|0
|Mattia Tonetto
|1
|0
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сконьямилло Стефано
|8
|0
|Бригенти Николо
|4
|0
|Кацерис Панос
|4
|0
|Оливери Андреа
|2
|1
|Миранда Кевин
|2
|1
|Сунас Димитрис
|3
|0
|Бьяши Томмазо
|3
|0
|Вандепутте Яри
|3
|0
|Стоппа Маттео
|3
|0
|Гион Андреа
|3
|0
|Шитум Марио
|2
|0
|Крайнц Лука
|2
|0
|Амброзино Джузеппе
|2
|0
|Вероли Давиде
|2
|0
|Йемелло Пьетро
|1
|0
|Верна Лука
|1
|0
|Помпетти Марко
|1
|0
|Д'Андреа Лука
|1
|0
Результаты матчей
ФералпиСало
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Катанзаро
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
6
3
ФералпиСало
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Катанзаро
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
90% (9)
10% (1)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
15
10
Упущенные победы
7
15
ФералпиСало
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Катанзаро
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
15
15
Упущенные победы
13
18
Голы по времени матча
Забито
7
12
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
7
58%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
17%
76-90
Пропущено
16
12
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
19%
2
17%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
4
25%
3
25%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
3
19%
3
25%
76-90
Забито
10
18
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 8
13 Не забивали 11
2
20%
4
22%
1-15
1
10%
3
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
40%
6
33%
46-60
1
10%
3
17%
61-75
2
20%
2
11%
76-90
Пропущено
20
18
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 9
2
10%
1
6%
1-15
3
15%
5
28%
16-30
3
15%
2
11%
31-45
4
20%
5
28%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
5
25%
5
28%
76-90
Забито
17
30
6 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 11
8 Не забивали 5
3
18%
4
13%
1-15
2
12%
4
13%
16-30
1
6%
7
23%
31-45
5
29%
29%
8
27%
46-60
3
18%
3
10%
61-75
3
18%
4
13%
76-90
Пропущено
36
30
17 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 17
5
14%
3
10%
1-15
5
14%
7
23%
16-30
7
19%
5
17%
31-45
7
19%
6
20%
46-60
4
11%
1
3%
61-75
8
22%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
ФералпиСало
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Венеция 2:2 Сампдория - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Кремонезе 1:0
Тернана - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Комо - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Бари 3:3 Козенца - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Брешия - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Специя 1:2 Лекко - ФералпиСало 1:2 ФералпиСало - Пиза 0:1 ФералпиСало - Модена 1:1 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Палермо - ФералпиСало 3:0 Асколи - ФералпиСало 3:0 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2
Катанзаро
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Катанзаро - Лекко 5:3 Реджана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Брешия 2:3 Асколи - Катанзаро 1:0
Катанзаро - Пиза 2:0 Палермо - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Козенца 2:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Катанзаро - Модена 1:2 Комо - Катанзаро 1:0 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Бари - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Парма 0:5 Лекко - Катанзаро 3:4 Катанзаро - Специя 3:0 Катанзаро - Тернана 2:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0
Результаты матчей
ФералпиСало
Катанзаро
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
3:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:0
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
3:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 45%
1
7 раз 35%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
2
7 раз 35%
0
5 раз 25%
1
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
ФералпиСало
Катанзаро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
91
27
73
18
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
64
29
46
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
119
Больше Меньше
155
416
119
218
416
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|13
|6
|2
|41 - 18
|45
|2.
|20
|11
|5
|4
|36 - 23
|38
|3.
|0:1
|21
|11
|5
|5
|29 - 22
|38
|4.
|0:0
|21
|10
|6
|5
|29 - 16
|36
|5.
|0:1
|21
|10
|6
|5
|27 - 21
|36
|6.
|0:1
|21
|10
|3
|8
|33 - 28
|33
|7.
|20
|9
|5
|6
|32 - 25
|32
|8.
|0:0
|21
|7
|8
|6
|22 - 21
|29
|9.
|20
|7
|7
|6
|20 - 24
|28
|10.
|1:0
|21
|6
|9
|6
|24 - 26
|27
|11.
|20
|5
|11
|4
|21 - 21
|26
|12.
|21
|7
|4
|10
|27 - 33
|25
|13.
|0:0
|21
|6
|6
|9
|27 - 28
|24
|14.
|20
|5
|8
|7
|20 - 23
|23
|15.
|20
|5
|6
|9
|19 - 22
|21
|16.
|1:0
|21
|5
|6
|10
|25 - 30
|21
|17.
|20
|5
|5
|10
|23 - 34
|20
|18.
|20
|4
|6
|10
|18 - 25
|18
|19.
|0:0
|21
|3
|9
|9
|16 - 31
|18
|20.
|1:0
|21
|4
|5
|12
|18 - 36
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|25 - 17
|23
|2.
|0:1
|11
|7
|2
|2
|19 - 12
|23
|3.
|11
|6
|5
|0
|19 - 9
|23
|4.
|0:1
|10
|6
|3
|1
|18 - 11
|21
|5.
|0:1
|10
|6
|1
|3
|21 - 15
|19
|6.
|0:0
|11
|5
|3
|3
|14 - 7
|18
|7.
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|8.
|10
|3
|6
|1
|11 - 10
|15
|9.
|1:0
|11
|3
|6
|2
|11 - 11
|15
|10.
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|11.
|11
|4
|1
|6
|13 - 16
|13
|12.
|1:0
|11
|3
|4
|4
|10 - 9
|13
|13.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|9 - 11
|13
|14.
|10
|3
|3
|4
|15 - 12
|12
|15.
|0:0
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|16.
|9
|3
|2
|4
|9 - 8
|11
|17.
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|18.
|9
|3
|1
|5
|12 - 16
|10
|19.
|1:0
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|20.
|0:0
|10
|1
|6
|3
|5 - 7
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|22 - 9
|22
|2.
|0:0
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|3.
|0:1
|11
|5
|2
|4
|11 - 11
|17
|4.
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|5.
|0:0
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|6.
|9
|4
|3
|2
|11 - 6
|15
|7.
|10
|3
|5
|2
|10 - 12
|14
|8.
|0:1
|11
|4
|2
|5
|12 - 13
|14
|9.
|0:1
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|10.
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|11.
|1:0
|10
|3
|3
|4
|13 - 15
|12
|12.
|10
|3
|3
|4
|14 - 17
|12
|13.
|0:0
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|14.
|10
|2
|5
|3
|10 - 11
|11
|15.
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|16.
|10
|2
|3
|5
|4 - 10
|9
|17.
|0:0
|11
|2
|3
|6
|11 - 24
|9
|18.
|1:0
|10
|2
|2
|6
|15 - 21
|8
|19.
|1:0
|11
|2
|2
|7
|9 - 21
|8
|20.
|11
|1
|4
|6
|9 - 17
|7
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (3)
|Парма
|Ман Деннис
|9 (5)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|8 (3)
|Комо
|Кутроне Патрик
|8 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 8
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|10
|Бьянко Алессандро
|10
|Сампдория
|Верре Валерио
|9