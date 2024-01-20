Тур: 21. Стадион: Лино Турина.
3:0
Конец матча
0'
1:0
5' ГолКурфалидис Христос
21' Желтая карточкаДи Мольфетта Давиде
21' Желтая карточкаФеличи Маттиа
38' Желтая карточкаВерна Лука
2:0
60' ГолКомпаньон Маттиа
69' Желтая карточкаПонтиссо Симоне
76' Желтая карточкаВандепутте Яри
82' Желтая карточкаВероли Давиде
90' Желтая карточкаЛа Мантия Андреа
90' Желтая карточкаФулиньяти Андреа
3:0
90' ПенальтиЛа Мантия Андреа
90'+9
Ход матча
5'
21'
38'
60'
69'
76'
82'
90'
90'
90'
3:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
4 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
284 Количество передач 606
-
32 Владение мячом, % 68
92
Шитум
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дзаффарони Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
92 Шитум МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Сала АндреаВратарь
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виварини Винченцо
История личных встреч
ФералпиСало
Катанзаро
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
2.33
0
Среднее время на гол
38
0
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
120
Бомбардиры внутри турнира
ФералпиСало
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Компаньон Маттиа
|4
|0.19
|Ла Мантия Андреа
|3 (1)
|0.14
|Курфалидис Христос
|2
|0.1
|Davide Balestrero
|2
|0.1
|Бутич Карло
|2
|0.1
|Зеннаро Маттиа
|2
|0.1
|Феличи Маттиа
|1
|0.05
|Federico Bergonzi
|1
|0.05
|Сау Марко
|1
|0.05
|Mattia Tonetto
|1
|0.05
|Чеппители Лука
|0
|0
|Мартелла Бруно
|0
|0
|Летиция Гаэтано
|0
|0
|Ди Мольфетта Давиде
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандепутте Яри
|6 (1)
|0.29
|Бьяши Томмазо
|6
|0.29
|Йемелло Пьетро
|5
|0.24
|Сунас Димитрис
|3
|0.14
|Верна Лука
|3
|0.14
|Амброзино Джузеппе
|2
|0.1
|Доннарумма Альфредо
|2 (1)
|0.1
|Помпетти Марко
|1
|0.05
|Бриньола Энрико
|1
|0.05
|Гион Андреа
|1
|0.05
|Стоппа Маттео
|0
|0
|Кацерис Панос
|0
|0
|Сконьямилло Стефано
|0
|0
Карточки
ФералпиСало
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Davide Balestrero
|9
|0
|Чеппители Лука
|7
|0
|Феличи Маттиа
|4
|1
|Фьордилино Лука
|5
|0
|Ла Мантия Андреа
|3
|0
|Париджини Витторио
|3
|0
|Пицциньякко Семуэль
|3
|0
|Зеннаро Маттиа
|3
|0
|Компаньон Маттиа
|3
|0
|Курфалидис Христос
|3
|0
|Мартелла Бруно
|2
|0
|Бутич Карло
|2
|0
|Alessandro Pilati
|2
|0
|Летиция Гаэтано
|0
|1
|Карраро Федерико
|1
|0
|Loris Bacchetti
|1
|0
|Ди Мольфетта Давиде
|1
|0
|Federico Bergonzi
|1
|0
|Denis Hergheligiu
|1
|0
|Mattia Tonetto
|1
|0
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сконьямилло Стефано
|8
|0
|Бригенти Николо
|4
|0
|Вандепутте Яри
|4
|0
|Кацерис Панос
|4
|0
|Оливери Андреа
|2
|1
|Миранда Кевин
|2
|1
|Сунас Димитрис
|3
|0
|Бьяши Томмазо
|3
|0
|Стоппа Маттео
|3
|0
|Гион Андреа
|3
|0
|Вероли Давиде
|3
|0
|Шитум Марио
|2
|0
|Крайнц Лука
|2
|0
|Верна Лука
|2
|0
|Амброзино Джузеппе
|2
|0
|Йемелло Пьетро
|1
|0
|Фулиньяти Андреа
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Помпетти Марко
|1
|0
|Д'Андреа Лука
|1
|0
Результаты матчей
ФералпиСало
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Катанзаро
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
6
3
ФералпиСало
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Катанзаро
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
82% (9)
18% (2)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
15
10
Упущенные победы
7
15
ФералпиСало
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
Катанзаро
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
48% (10)
38% (8)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
15
15
Упущенные победы
13
18
Голы по времени матча
Забито
10
12
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
1
10%
7
58%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
2
17%
76-90
Пропущено
16
15
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
3
19%
3
20%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
4
25%
3
20%
31-45
3
19%
1
7%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
3
19%
4
27%
76-90
Забито
10
18
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
2
20%
4
22%
1-15
1
10%
3
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
40%
6
33%
46-60
1
10%
3
17%
61-75
2
20%
2
11%
76-90
Пропущено
20
18
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 9
2
10%
1
6%
1-15
3
15%
5
28%
16-30
3
15%
2
11%
31-45
4
20%
5
28%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
5
25%
5
28%
76-90
Забито
20
30
7 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 11
8 Не забивали 6
4
20%
4
13%
1-15
2
10%
4
13%
16-30
1
5%
7
23%
31-45
5
25%
8
27%
46-60
4
20%
3
10%
61-75
4
20%
4
13%
76-90
Пропущено
36
33
17 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 18
5
14%
4
12%
1-15
5
14%
7
21%
16-30
7
19%
5
15%
31-45
7
19%
6
18%
46-60
4
11%
2
6%
61-75
8
22%
9
27%
76-90
Результаты последних матчей
ФералпиСало
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Венеция 2:2 Сампдория - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Кремонезе 1:0
Тернана - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Комо - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Бари 3:3 Козенца - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Брешия - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Специя 1:2 Лекко - ФералпиСало 1:2 ФералпиСало - Пиза 0:1 ФералпиСало - Модена 1:1 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Палермо - ФералпиСало 3:0 Асколи - ФералпиСало 3:0 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2
Катанзаро
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Катанзаро - Лекко 5:3 Реджана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Брешия 2:3 Асколи - Катанзаро 1:0
Катанзаро - Пиза 2:0 Палермо - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Козенца 2:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Катанзаро - Модена 1:2 Комо - Катанзаро 1:0 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Бари - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Парма 0:5 Лекко - Катанзаро 3:4 Катанзаро - Специя 3:0 Катанзаро - Тернана 2:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0
Результаты матчей
ФералпиСало
Катанзаро
Точный счет
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
3:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
3:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 43%
1
7 раз 33%
3
3 раза 14%
2
2 раза 10%
2
7 раз 33%
0
6 раз 29%
1
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
ФералпиСало
Катанзаро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
91
37
73
28
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
65
29
47
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
129
Больше Меньше
156
516
1110
318
417
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|13
|6
|2
|41 - 18
|45
|2.
|21
|11
|6
|4
|31 - 23
|39
|3.
|21
|11
|5
|5
|30 - 16
|38
|4.
|0:1
|21
|11
|5
|5
|36 - 24
|38
|5.
|21
|10
|6
|5
|28 - 23
|36
|6.
|1:0
|21
|10
|5
|6
|33 - 25
|35
|7.
|21
|10
|3
|8
|33 - 30
|33
|8.
|21
|7
|8
|6
|23 - 22
|29
|9.
|0:1
|21
|7
|7
|7
|20 - 25
|28
|10.
|20
|5
|11
|4
|21 - 21
|26
|11.
|21
|7
|4
|10
|27 - 33
|25
|12.
|21
|5
|10
|6
|25 - 28
|25
|13.
|21
|6
|6
|9
|28 - 29
|24
|14.
|1:0
|21
|6
|6
|9
|20 - 22
|24
|15.
|0:0
|21
|5
|9
|7
|20 - 23
|24
|16.
|21
|5
|6
|10
|27 - 31
|21
|17.
|0:0
|21
|5
|6
|10
|23 - 34
|21
|18.
|20
|4
|6
|10
|18 - 25
|18
|19.
|21
|4
|5
|12
|20 - 36
|17
|20.
|21
|3
|8
|10
|16 - 32
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|11
|7
|2
|2
|25 - 17
|23
|2.
|11
|7
|2
|2
|19 - 12
|23
|3.
|11
|6
|5
|0
|19 - 9
|23
|4.
|10
|6
|3
|1
|18 - 11
|21
|5.
|10
|6
|1
|3
|21 - 15
|19
|6.
|1:0
|11
|6
|1
|4
|17 - 13
|19
|7.
|11
|5
|3
|3
|14 - 7
|18
|8.
|10
|3
|6
|1
|11 - 10
|15
|9.
|1:0
|11
|4
|3
|4
|16 - 12
|15
|10.
|0:1
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|11.
|11
|4
|1
|6
|13 - 16
|13
|12.
|11
|3
|4
|4
|12 - 10
|13
|13.
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|13
|14.
|11
|2
|7
|2
|12 - 13
|13
|15.
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|16.
|9
|3
|2
|4
|9 - 8
|11
|17.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|18.
|0:0
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|19.
|10
|2
|3
|5
|11 - 15
|9
|20.
|10
|1
|5
|4
|5 - 8
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|22 - 9
|22
|2.
|10
|6
|2
|2
|16 - 9
|20
|3.
|11
|5
|3
|3
|13 - 12
|18
|4.
|1:0
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|5.
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|6.
|0:1
|10
|4
|3
|3
|11 - 7
|15
|7.
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|8.
|0:1
|11
|3
|5
|3
|10 - 13
|14
|9.
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|10.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|9 - 11
|13
|11.
|10
|3
|3
|4
|13 - 15
|12
|12.
|10
|3
|3
|4
|14 - 17
|12
|13.
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|14.
|10
|2
|5
|3
|10 - 11
|11
|15.
|0:0
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|16.
|1:0
|10
|2
|3
|5
|4 - 10
|9
|17.
|11
|2
|3
|6
|11 - 24
|9
|18.
|10
|2
|2
|6
|15 - 21
|8
|19.
|11
|2
|2
|7
|9 - 21
|8
|20.
|11
|1
|4
|6
|9 - 17
|7
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (4)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|10 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|9 (5)
|Комо
|Кутроне Патрик
|9 (2)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|8 (3)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 8
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|10
|Бьянко Алессандро
|10
|Сампдория
|Верре Валерио
|9