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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
ФералпиСало
3:0
Конец матча
Катанзаро
0'
1:0
5' Гол
Курфалидис Христос
21' Желтая карточка
Ди Мольфетта Давиде
21' Желтая карточка
Феличи Маттиа
38' Желтая карточка
Верна Лука
2:0
60' Гол
Компаньон Маттиа
69' Желтая карточка
Понтиссо Симоне
76' Желтая карточка
Вандепутте Яри
82' Желтая карточка
Вероли Давиде
90' Желтая карточка
Ла Мантия Андреа
90' Желтая карточка
Фулиньяти Андреа
3:0
90' Пенальти
Ла Мантия Андреа
90'+9
1
Пицциньякко
Семуэль
8
Davide
Balestrero
23
Чеппители
Лука
87
Мартелла
Бруно
66
Federico
Bergonzi
39
Курфалидис
Христос
16
Фьордилино
Лука
10
Ди
Мольфетта
Давиде
97
Феличи
Маттиа
14
Компаньон
Маттиа
9
Бутич
Карло
1
Фулиньяти
Андреа
92
Шитум
Марио
14
Сконьямилло
Стефано
23
Бригенти
Николо
72
Вероли
Давиде
24
Сунас
Димитрис
8
Верна
Лука
20
Понтиссо
Симоне
27
Вандепутте
Яри
9
Йемелло
Пьетро
28
Бьяши
Томмазо
ФералпиСало
3-5-2
Катанзаро
4-4-2

История личных встреч

ФералпиСало
Катанзаро

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

СB
3:0
СCС
2:1
СCППО
2:2
СCППО
1:0

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

2.33
0

Среднее время на гол

38
0

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
120

Бомбардиры внутри турнира

ФералпиСало
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Компаньон Маттиа 4 0.19
Ла Мантия Андреа 3 (1) 0.14
Курфалидис Христос 2 0.1
Davide Balestrero 2 0.1
Бутич Карло 2 0.1
Зеннаро Маттиа 2 0.1
Феличи Маттиа 1 0.05
Federico Bergonzi 1 0.05
Сау Марко 1 0.05
Mattia Tonetto 1 0.05
Чеппители Лука 0 0
Мартелла Бруно 0 0
Летиция Гаэтано 0 0
Ди Мольфетта Давиде 0 0
Париджини Витторио 0 0
Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандепутте Яри 6 (1) 0.29
Бьяши Томмазо 6 0.29
Йемелло Пьетро 5 0.24
Сунас Димитрис 3 0.14
Верна Лука 3 0.14
Амброзино Джузеппе 2 0.1
Доннарумма Альфредо 2 (1) 0.1
Помпетти Марко 1 0.05
Бриньола Энрико 1 0.05
Гион Андреа 1 0.05
Стоппа Маттео 0 0
Кацерис Панос 0 0
Сконьямилло Стефано 0 0

Карточки

ФералпиСало
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Davide Balestrero 9 0
Чеппители Лука 7 0
Феличи Маттиа 4 1
Фьордилино Лука 5 0
Ла Мантия Андреа 3 0
Париджини Витторио 3 0
Пицциньякко Семуэль 3 0
Зеннаро Маттиа 3 0
Компаньон Маттиа 3 0
Курфалидис Христос 3 0
Мартелла Бруно 2 0
Бутич Карло 2 0
Alessandro Pilati 2 0
Летиция Гаэтано 0 1
Карраро Федерико 1 0
Loris Bacchetti 1 0
Ди Мольфетта Давиде 1 0
Federico Bergonzi 1 0
Denis Hergheligiu 1 0
Mattia Tonetto 1 0
Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сконьямилло Стефано 8 0
Бригенти Николо 4 0
Вандепутте Яри 4 0
Кацерис Панос 4 0
Оливери Андреа 2 1
Миранда Кевин 2 1
Сунас Димитрис 3 0
Бьяши Томмазо 3 0
Стоппа Маттео 3 0
Гион Андреа 3 0
Вероли Давиде 3 0
Шитум Марио 2 0
Крайнц Лука 2 0
Верна Лука 2 0
Амброзино Джузеппе 2 0
Йемелло Пьетро 1 0
Фулиньяти Андреа 1 0
Понтиссо Симоне 1 0
Помпетти Марко 1 0
Д'Андреа Лука 1 0

Результаты матчей

ФералпиСало
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Катанзаро
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

6
3
ФералпиСало
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Катанзаро
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
82% (9)
18% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

15
10

Упущенные победы

7
15
ФералпиСало
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
Катанзаро
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
48% (10)
38% (8)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

15
15

Упущенные победы

13
18

Голы по времени матча

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
1
10%
7
58%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
2
17%
76-90

Пропущено

16
15
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
3
19%
3
20%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
4
25%
3
20%
31-45
3
19%
1
7%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
3
19%
4
27%
76-90

Забито

10
18
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
2
20%
4
22%
1-15
1
10%
3
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
40%
6
33%
46-60
1
10%
3
17%
61-75
2
20%
2
11%
76-90

Пропущено

20
18
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 9
2
10%
1
6%
1-15
3
15%
5
28%
16-30
3
15%
2
11%
31-45
4
20%
5
28%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
5
25%
5
28%
76-90

Забито

20
30
7 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 11
8 Не забивали 6
4
20%
4
13%
1-15
2
10%
4
13%
16-30
1
5%
7
23%
31-45
5
25%
8
27%
46-60
4
20%
3
10%
61-75
4
20%
4
13%
76-90

Пропущено

36
33
17 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 18
5
14%
4
12%
1-15
5
14%
7
21%
16-30
7
19%
5
15%
31-45
7
19%
6
18%
46-60
4
11%
2
6%
61-75
8
22%
9
27%
76-90

Результаты последних матчей

ФералпиСало
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Венеция 2:2 Сампдория - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Кремонезе 1:0
Тернана - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Комо - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Бари 3:3 Козенца - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Брешия - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Специя 1:2 Лекко - ФералпиСало 1:2 ФералпиСало - Пиза 0:1 ФералпиСало - Модена 1:1 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Палермо - ФералпиСало 3:0 Асколи - ФералпиСало 3:0 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2
Катанзаро
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Катанзаро - Лекко 5:3 Реджана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Брешия 2:3 Асколи - Катанзаро 1:0
Катанзаро - Пиза 2:0 Палермо - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Козенца 2:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Катанзаро - Модена 1:2 Комо - Катанзаро 1:0 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Бари - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Парма 0:5 Лекко - Катанзаро 3:4 Катанзаро - Специя 3:0 Катанзаро - Тернана 2:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0

Результаты матчей

ФералпиСало
Катанзаро

Точный счет

0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

3:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

3:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 43%
1
7 раз 33%
3
3 раза 14%
2
2 раза 10%
2
7 раз 33%
0
6 раз 29%
1
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

ФералпиСало
Катанзаро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
1
3
7
1.5
7
3
2
8
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
6
5
2
9
1.5
4
7
1
10
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
9
0.5
Больше Меньше
15
6
5
16
1.5
11
10
3
18
2.5
4
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 21 13 6 2 41 - 18 45
2.
Комо
 21 11 6 4 31 - 23 39
3.
Кремонезе
 21 11 5 5 30 - 16 38
4.
Венеция
 0:1 21 11 5 5 36 - 24 38
5.
Читтаделла
 21 10 6 5 28 - 23 36
6.
Палермо
 1:0 21 10 5 6 33 - 25 35
7.
Катанзаро
 21 10 3 8 33 - 30 33
8.
Брешия
 21 7 8 6 23 - 22 29
9.
Модена
 0:1 21 7 7 7 20 - 25 28
10.
Бари
 20 5 11 4 21 - 21 26
11.
Сампдория
 21 7 4 10 27 - 33 25
12.
Реджана
 21 5 10 6 25 - 28 25
13.
Зюйдтироль
 21 6 6 9 28 - 29 24
14.
Козенца
 1:0 21 6 6 9 20 - 22 24
15.
Пиза
 0:0 21 5 9 7 20 - 23 24
16.
Тернана
 21 5 6 10 27 - 31 21
17.
Лекко
 0:0 21 5 6 10 23 - 34 21
18.
Асколи
 20 4 6 10 18 - 25 18
19.
ФералпиСало
 21 4 5 12 20 - 36 17
20.
Специя
 21 3 8 10 16 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 0:1 11 7 2 2 25 - 17 23
2.
Читтаделла
 11 7 2 2 19 - 12 23
3.
Парма
 11 6 5 0 19 - 9 23
4.
Комо
 10 6 3 1 18 - 11 21
5.
Катанзаро
 10 6 1 3 21 - 15 19
6.
Палермо
 1:0 11 6 1 4 17 - 13 19
7.
Кремонезе
 11 5 3 3 14 - 7 18
8.
Бари
 10 3 6 1 11 - 10 15
9.
Козенца
 1:0 11 4 3 4 16 - 12 15
10.
Модена
 0:1 10 4 2 4 10 - 12 14
11.
Сампдория
 11 4 1 6 13 - 16 13
12.
Тернана
 11 3 4 4 12 - 10 13
13.
Брешия
 11 3 4 4 10 - 12 13
14.
Реджана
 11 2 7 2 12 - 13 13
15.
Зюйдтироль
 10 3 3 4 14 - 13 12
16.
Асколи
 9 3 2 4 9 - 8 11
17.
Лекко
 0:0 10 3 2 5 12 - 16 11
18.
Пиза
 0:0 10 2 5 3 11 - 12 11
19.
ФералпиСало
 10 2 3 5 11 - 15 9
20.
Специя
 10 1 5 4 5 - 8 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 10 7 1 2 22 - 9 22
2.
Кремонезе
 10 6 2 2 16 - 9 20
3.
Комо
 11 5 3 3 13 - 12 18
4.
Палермо
 1:0 10 4 4 2 16 - 12 16
5.
Брешия
 10 4 4 2 13 - 10 16
6.
Венеция
 0:1 10 4 3 3 11 - 7 15
7.
Катанзаро
 11 4 2 5 12 - 15 14
8.
Модена
 0:1 11 3 5 3 10 - 13 14
9.
Читтаделла
 10 3 4 3 9 - 11 13
10.
Пиза
 0:0 11 3 4 4 9 - 11 13
11.
Реджана
 10 3 3 4 13 - 15 12
12.
Сампдория
 10 3 3 4 14 - 17 12
13.
Зюйдтироль
 11 3 3 5 14 - 16 12
14.
Бари
 10 2 5 3 10 - 11 11
15.
Лекко
 0:0 11 2 4 5 11 - 18 10
16.
Козенца
 1:0 10 2 3 5 4 - 10 9
17.
Специя
 11 2 3 6 11 - 24 9
18.
Тернана
 10 2 2 6 15 - 21 8
19.
ФералпиСало
 11 2 2 7 9 - 21 8
20.
Асколи
 11 1 4 6 9 - 17 7
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (4)
Кремонезе Кода Массимо 10 (1)
Парма Ман Деннис 9 (5)
Комо Кутроне Патрик 9 (2)
Венеция Похьянпало Йоэль 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Асколи Беллучи Джузеппе 2 8
Читтаделла Бранка Симоне 10
Бьянко Алессандро 10
Сампдория Верре Валерио 9
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