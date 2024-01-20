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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Реджана
1:0
Первый тайм: 35'
Комо
0'
1:0
15' Гол
Гондо Седрик
21' Желтая карточка
Абильдгор Оливер

Ход матча

15'
Гондо Седрик
(Антист Жанис)
1:0
21'
 
Абильдгор Оливер

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
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22
Барди
Франческо
31
Сампиризи
Марио
25
Шиминьски
Пшемыслав
27
Alessandro
Marcandalli
90
Портанова
Маноло
77
Кабаши
Элвис
8
Чигарини
Лука
3
Пьераньоло
Эдоардо
28
Антист
Жанис
11
Гондо
Седрик
80
Natan
Girma
1
Шемпер
Адриан
84
Кассандро
Томмазо
26
Одентал
Кас
5
Курто
Марко
3
Сала
Марко
33
Да
Кунья
Лукас
14
Беллемо
Алессандро
28
Абильдгор
Оливер
7
Чаджиа
Мутир
10
Кутроне
Патрик
9
Габриеллони
Алессандро
Реджана
3-4-3
Комо
4-4-2

История личных встреч

Реджана
Комо

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
2:2
ППД
2:0
ППД
1:1
СCA
1:2
СCA
2:4

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.6
1.8

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
50

Бомбардиры внутри турнира

Реджана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелегони Филиппо 1 0.05
Фьямоцци Риккардо 0 0
Сампиризи Марио 0 0
Чрнигой Домен 0 0
Muhamed Varela Djamanca 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 8 0.38
Верди Симоне 4 (3) 0.19
Габриеллони Алессандро 4 0.19
Иоанну Николас 3 0.14
Да Кунья Лукас 3 0.14
Барба Федерико 2 0.1
Одентал Кас 2 0.1
Абильдгор Оливер 1 0.05
Беллемо Алессандро 1 0.05
Черри Альберто 1 0.05
Иовин Алессио 0 0
Курто Марко 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
Коне Бенджамин 0 0

Карточки

Реджана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чигарини Лука 4 1
Портанова Маноло 4 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Мелегони Филиппо 1 0
Нарди Филиппо 1 0
Muhamed Varela Djamanca 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Бенджамин 6 1
Курто Марко 5 0
Да Кунья Лукас 5 0
Базелли Даниэле 3 1
Барба Федерико 2 1
Кутроне Патрик 3 0
Габриеллони Алессандро 3 0
Абильдгор Оливер 3 0
Верди Симоне 2 0
Иоанну Николас 2 0
Беллемо Алессандро 2 0
Одентал Кас 2 0
Мустафа Сулиман 2 0
Кассандро Томмазо 2 0
Арригони Томмазо 1 0
Иовин Алессио 1 0
Шемпер Адриан 1 0
Чаджиа Мутир 1 0
Сала Марко 1 0
Fabio Rispoli 1 0

Результаты матчей

Реджана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Комо
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
3
Реджана
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Комо
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

5
17
Реджана
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
Комо
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

9
20

Голы по времени матча

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
0
0%
3
27%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
40%
1
9%
76-90

Пропущено

16
10
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
4
25%
1
10%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
4
25%
3
30%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Забито

6
18
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
17 Не забивали 11
2
33%
3
17%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
17%
2
11%
31-45
2
33%
6
33%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
17%
5
28%
76-90

Пропущено

22
11
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
5
23%
0
0%
1-15
3
14%
2
18%
16-30
2
9%
1
9%
31-45
4
18%
3
27%
46-60
1
5%
3
27%
61-75
7
32%
2
18%
76-90

Забито

11
29
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 11
12 Не забивали 3
2
18%
6
21%
1-15
1
9%
2
7%
16-30
2
18%
4
14%
31-45
3
27%
8
28%
46-60
0
0%
3
10%
61-75
3
27%
6
21%
76-90

Пропущено

38
21
17 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 12
9
24%
1
5%
1-15
4
11%
4
19%
16-30
4
11%
2
10%
31-45
6
16%
6
29%
46-60
5
13%
6
29%
61-75
10
26%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Реджана
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Пиза - Реджана 2:2 Реджана - Катанзаро 1:0 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Реджана - Сампдория 1:2
Реджана - Брешия 1:1 Модена - Реджана 2:1 Реджана - Асколи 1:1 Козенца - Реджана 2:0 Реджана - Лекко 1:1 Дженоа - Реджана 2:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Реджана - Венеция 1:0 Реджана - Бари 1:1 Тернана - Реджана 3:0 Реджана - Пиза 0:0 Специя - Реджана 1:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Болонья - Реджана 2:2 Парма - Реджана 0:0 Реджана - Палермо 1:3
Комо
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Комо - Специя 4:0 АДО Ден Хааг - Комо 0:2 Козенца - Комо 1:2 Комо - Палермо 3:3
Брешия - Комо 2:0 Комо - Модена 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Комо - Лекко 0:0 Комо - ФералпиСало 2:1 Асколи - Комо 0:1 Пиза - Комо 1:1 Комо - Катанзаро 1:0 Парма - Комо 2:1 Комо - Кремонезе 1:3 Бари - Комо 1:1 Комо - Сампдория 1:0 Читтаделла - Комо 0:3 Комо - Тернана 2:1 Специя - Комо 0:1 Комо - Реджана 2:2

Результаты матчей

Реджана
Комо

Точный счет

1:1
4 раза 40%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
8 раз 80%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
2:1
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
0
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
1
9 раз 45%
2
5 раз 25%
0
3 раза 15%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Реджана
Комо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
1
1
9
1.5
6
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
2
5
5
1.5
2
8
2
8
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
17
3
6
14
1.5
8
12
2
18
2.5
3
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 21 13 6 2 41 - 18 45
2.
Венеция
 20 11 5 4 36 - 23 38
3.
Комо
 0:1 21 11 5 5 29 - 22 38
4.
Кремонезе
 0:0 21 10 6 5 29 - 16 36
5.
Читтаделла
 0:1 21 10 6 5 27 - 21 36
6.
Катанзаро
 0:1 21 10 3 8 33 - 28 33
7.
Палермо
 20 9 5 6 32 - 25 32
8.
Брешия
 0:0 21 7 8 6 22 - 21 29
9.
Модена
 20 7 7 6 20 - 24 28
10.
Реджана
 1:0 21 6 9 6 24 - 26 27
11.
Бари
 20 5 11 4 21 - 21 26
12.
Сампдория
 21 7 4 10 27 - 33 25
13.
Зюйдтироль
 0:0 21 6 6 9 27 - 28 24
14.
Пиза
 20 5 8 7 20 - 23 23
15.
Козенца
 20 5 6 9 19 - 22 21
16.
Тернана
 1:0 21 5 6 10 25 - 30 21
17.
Лекко
 20 5 5 10 23 - 34 20
18.
Асколи
 20 4 6 10 18 - 25 18
19.
Специя
 0:0 21 3 9 9 16 - 31 18
20.
ФералпиСало
 1:0 21 4 5 12 18 - 36 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 11 7 2 2 25 - 17 23
2.
Читтаделла
 0:1 11 7 2 2 19 - 12 23
3.
Парма
 11 6 5 0 19 - 9 23
4.
Комо
 0:1 10 6 3 1 18 - 11 21
5.
Катанзаро
 0:1 10 6 1 3 21 - 15 19
6.
Кремонезе
 0:0 11 5 3 3 14 - 7 18
7.
Палермо
 10 5 1 4 16 - 13 16
8.
Бари
 10 3 6 1 11 - 10 15
9.
Реджана
 1:0 11 3 6 2 11 - 11 15
10.
Модена
 10 4 2 4 10 - 12 14
11.
Сампдория
 11 4 1 6 13 - 16 13
12.
Тернана
 1:0 11 3 4 4 10 - 9 13
13.
Брешия
 0:0 11 3 4 4 9 - 11 13
14.
Козенца
 10 3 3 4 15 - 12 12
15.
Зюйдтироль
 0:0 10 3 3 4 14 - 13 12
16.
Асколи
 9 3 2 4 9 - 8 11
17.
Пиза
 10 2 5 3 11 - 12 11
18.
Лекко
 9 3 1 5 12 - 16 10
19.
ФералпиСало
 1:0 10 2 3 5 9 - 15 9
20.
Специя
 0:0 10 1 6 3 5 - 7 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 10 7 1 2 22 - 9 22
2.
Кремонезе
 0:0 10 5 3 2 15 - 9 18
3.
Комо
 0:1 11 5 2 4 11 - 11 17
4.
Палермо
 10 4 4 2 16 - 12 16
5.
Брешия
 0:0 10 4 4 2 13 - 10 16
6.
Венеция
 9 4 3 2 11 - 6 15
7.
Модена
 10 3 5 2 10 - 12 14
8.
Катанзаро
 0:1 11 4 2 5 12 - 13 14
9.
Читтаделла
 0:1 10 3 4 3 8 - 9 13
10.
Пиза
 10 3 3 4 9 - 11 12
11.
Реджана
 1:0 10 3 3 4 13 - 15 12
12.
Сампдория
 10 3 3 4 14 - 17 12
13.
Зюйдтироль
 0:0 11 3 3 5 13 - 15 12
14.
Бари
 10 2 5 3 10 - 11 11
15.
Лекко
 11 2 4 5 11 - 18 10
16.
Козенца
 10 2 3 5 4 - 10 9
17.
Специя
 0:0 11 2 3 6 11 - 24 9
18.
Тернана
 1:0 10 2 2 6 15 - 21 8
19.
ФералпиСало
 1:0 11 2 2 7 9 - 21 8
20.
Асколи
 11 1 4 6 9 - 17 7
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (3)
Парма Ман Деннис 9 (5)
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Венеция Похьянпало Йоэль 8 (3)
Комо Кутроне Патрик 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Асколи Беллучи Джузеппе 2 8
Читтаделла Бранка Симоне 10
Бьянко Алессандро 10
Сампдория Верре Валерио 9
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
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Реджана
Ничья
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