Тур: 21. Стадион: Читта-дель-Триколоре.
Ход матча
15'
1:0
21'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
77
Кабаши
Элвис
28
Антист
Жанис
11
Гондо
Седрик
80
Natan
Girma
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Кабаши ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Антист ЖанисНападающий
-
11 Гондо СедрикНападающий
-
80 Natan GirmaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
34 Diego Ronco
-
-
Главный тренер: Osian Roberts
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Реджана
Комо
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
2
Среднее время на гол
67
45
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.6
1.8
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
50
Бомбардиры внутри турнира
Реджана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мелегони Филиппо
|1
|0.05
|Фьямоцци Риккардо
|0
|0
|Сампиризи Марио
|0
|0
|Чрнигой Домен
|0
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|8
|0.38
|Верди Симоне
|4 (3)
|0.19
|Габриеллони Алессандро
|4
|0.19
|Иоанну Николас
|3
|0.14
|Да Кунья Лукас
|3
|0.14
|Барба Федерико
|2
|0.1
|Одентал Кас
|2
|0.1
|Абильдгор Оливер
|1
|0.05
|Беллемо Алессандро
|1
|0.05
|Черри Альберто
|1
|0.05
|Иовин Алессио
|0
|0
|Курто Марко
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Коне Бенджамин
|0
|0
Карточки
Реджана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чигарини Лука
|4
|1
|Портанова Маноло
|4
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Мелегони Филиппо
|1
|0
|Нарди Филиппо
|1
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Бенджамин
|6
|1
|Курто Марко
|5
|0
|Да Кунья Лукас
|5
|0
|Базелли Даниэле
|3
|1
|Барба Федерико
|2
|1
|Кутроне Патрик
|3
|0
|Габриеллони Алессандро
|3
|0
|Абильдгор Оливер
|3
|0
|Верди Симоне
|2
|0
|Иоанну Николас
|2
|0
|Беллемо Алессандро
|2
|0
|Одентал Кас
|2
|0
|Мустафа Сулиман
|2
|0
|Кассандро Томмазо
|2
|0
|Арригони Томмазо
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Шемпер Адриан
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
|Сала Марко
|1
|0
|Fabio Rispoli
|1
|0
Результаты матчей
Реджана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Комо
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
3
Реджана
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Комо
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
5
17
Реджана
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
Комо
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
9
20
Голы по времени матча
Забито
5
11
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
0
0%
3
27%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
40%
1
9%
76-90
Пропущено
16
10
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
4
25%
1
10%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
4
25%
3
30%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Забито
6
18
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
17 Не забивали 11
2
33%
3
17%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
17%
2
11%
31-45
2
33%
6
33%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
17%
5
28%
76-90
Пропущено
22
11
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
5
23%
0
0%
1-15
3
14%
2
18%
16-30
2
9%
1
9%
31-45
4
18%
3
27%
46-60
1
5%
3
27%
61-75
7
32%
2
18%
76-90
Забито
11
29
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 11
12 Не забивали 3
2
18%
6
21%
1-15
1
9%
2
7%
16-30
2
18%
4
14%
31-45
3
27%
8
28%
46-60
0
0%
3
10%
61-75
3
27%
6
21%
76-90
Пропущено
38
21
17 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 12
9
24%
1
5%
1-15
4
11%
4
19%
16-30
4
11%
2
10%
31-45
6
16%
6
29%
46-60
5
13%
6
29%
61-75
10
26%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Реджана
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Пиза - Реджана 2:2 Реджана - Катанзаро 1:0 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Реджана - Сампдория 1:2
Реджана - Брешия 1:1 Модена - Реджана 2:1 Реджана - Асколи 1:1 Козенца - Реджана 2:0 Реджана - Лекко 1:1 Дженоа - Реджана 2:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Реджана - Венеция 1:0 Реджана - Бари 1:1 Тернана - Реджана 3:0 Реджана - Пиза 0:0 Специя - Реджана 1:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Болонья - Реджана 2:2 Парма - Реджана 0:0 Реджана - Палермо 1:3
Комо
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Комо - Специя 4:0 АДО Ден Хааг - Комо 0:2 Козенца - Комо 1:2 Комо - Палермо 3:3
Брешия - Комо 2:0 Комо - Модена 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Комо - Лекко 0:0 Комо - ФералпиСало 2:1 Асколи - Комо 0:1 Пиза - Комо 1:1 Комо - Катанзаро 1:0 Парма - Комо 2:1 Комо - Кремонезе 1:3 Бари - Комо 1:1 Комо - Сампдория 1:0 Читтаделла - Комо 0:3 Комо - Тернана 2:1 Специя - Комо 0:1 Комо - Реджана 2:2
Результаты матчей
Реджана
Комо
Точный счет
1:1
4 раза 40%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
8 раз 80%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
2:1
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
0
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
1
9 раз 45%
2
5 раз 25%
0
3 раза 15%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Реджана
Комо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
91
19
64
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
82
55
28
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
173
614
812
218
317
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|13
|6
|2
|41 - 18
|45
|2.
|20
|11
|5
|4
|36 - 23
|38
|3.
|0:1
|21
|11
|5
|5
|29 - 22
|38
|4.
|0:0
|21
|10
|6
|5
|29 - 16
|36
|5.
|0:1
|21
|10
|6
|5
|27 - 21
|36
|6.
|0:1
|21
|10
|3
|8
|33 - 28
|33
|7.
|20
|9
|5
|6
|32 - 25
|32
|8.
|0:0
|21
|7
|8
|6
|22 - 21
|29
|9.
|20
|7
|7
|6
|20 - 24
|28
|10.
|1:0
|21
|6
|9
|6
|24 - 26
|27
|11.
|20
|5
|11
|4
|21 - 21
|26
|12.
|21
|7
|4
|10
|27 - 33
|25
|13.
|0:0
|21
|6
|6
|9
|27 - 28
|24
|14.
|20
|5
|8
|7
|20 - 23
|23
|15.
|20
|5
|6
|9
|19 - 22
|21
|16.
|1:0
|21
|5
|6
|10
|25 - 30
|21
|17.
|20
|5
|5
|10
|23 - 34
|20
|18.
|20
|4
|6
|10
|18 - 25
|18
|19.
|0:0
|21
|3
|9
|9
|16 - 31
|18
|20.
|1:0
|21
|4
|5
|12
|18 - 36
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|25 - 17
|23
|2.
|0:1
|11
|7
|2
|2
|19 - 12
|23
|3.
|11
|6
|5
|0
|19 - 9
|23
|4.
|0:1
|10
|6
|3
|1
|18 - 11
|21
|5.
|0:1
|10
|6
|1
|3
|21 - 15
|19
|6.
|0:0
|11
|5
|3
|3
|14 - 7
|18
|7.
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|8.
|10
|3
|6
|1
|11 - 10
|15
|9.
|1:0
|11
|3
|6
|2
|11 - 11
|15
|10.
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|11.
|11
|4
|1
|6
|13 - 16
|13
|12.
|1:0
|11
|3
|4
|4
|10 - 9
|13
|13.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|9 - 11
|13
|14.
|10
|3
|3
|4
|15 - 12
|12
|15.
|0:0
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|16.
|9
|3
|2
|4
|9 - 8
|11
|17.
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|18.
|9
|3
|1
|5
|12 - 16
|10
|19.
|1:0
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|20.
|0:0
|10
|1
|6
|3
|5 - 7
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|22 - 9
|22
|2.
|0:0
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|3.
|0:1
|11
|5
|2
|4
|11 - 11
|17
|4.
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|5.
|0:0
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|6.
|9
|4
|3
|2
|11 - 6
|15
|7.
|10
|3
|5
|2
|10 - 12
|14
|8.
|0:1
|11
|4
|2
|5
|12 - 13
|14
|9.
|0:1
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|10.
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|11.
|1:0
|10
|3
|3
|4
|13 - 15
|12
|12.
|10
|3
|3
|4
|14 - 17
|12
|13.
|0:0
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|14.
|10
|2
|5
|3
|10 - 11
|11
|15.
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|16.
|10
|2
|3
|5
|4 - 10
|9
|17.
|0:0
|11
|2
|3
|6
|11 - 24
|9
|18.
|1:0
|10
|2
|2
|6
|15 - 21
|8
|19.
|1:0
|11
|2
|2
|7
|9 - 21
|8
|20.
|11
|1
|4
|6
|9 - 17
|7
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (3)
|Парма
|Ман Деннис
|9 (5)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|8 (3)
|Комо
|Кутроне Патрик
|8 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 8
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|10
|Бьянко Алессандро
|10
|Сампдория
|Верре Валерио
|9