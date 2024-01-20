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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Реджана
2:2
Конец матча
Комо
0'
1:0
15' Гол
Гондо Седрик
21' Желтая карточка
Абильдгор Оливер
1:1
37' Гол
Габриеллони Алессандро
1:2
45' Гол
Кутроне Патрик
48' Желтая карточка
Чаджиа Мутир
50' Желтая карточка
Кассандро Томмазо
54' Желтая карточка
Портанова Маноло
59' Желтая карточка
Natan Girma
65' Желтая карточка
Чигарини Лука
2:2
67' Гол
Natan Girma
70' Желтая карточка
Габриеллони Алессандро
90'+6

Ход матча

15'
Гондо Седрик
(Антист Жанис)
1:0
21'
 
Абильдгор Оливер
37'
1:1
Габриеллони Алессандро
(Да Кунья Лукас)
45'
1:2
Кутроне Патрик
(Габриеллони Алессандро)
46'
Паяч Марко
Пьераньоло Эдоардо
 
48'
 
Чаджиа Мутир
50'
 
Кассандро Томмазо
54'
Портанова Маноло
 
59'
Natan Girma
 
65'
Чигарини Лука
 
66'
Muhamed Varela Djamanca
Антист Жанис
 
66'
Мелегони Филиппо
Портанова Маноло
 
67'
Natan Girma
(Alessandro Marcandalli)
2:2
69'
 
Иоанну Николас
Чаджиа Мутир
70'
 
Габриеллони Алессандро
75'
 
Верди Симоне
Габриеллони Алессандро
86'
 
Барба Федерико
Кассандро Томмазо
86'
 
Бланко Алехандро
Да Кунья Лукас
87'
 
Иовин Алессио
Сала Марко
87'
Либутти Лоренцо
Natan Girma
 
87'
Чрнигой Домен
Чигарини Лука
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 9
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 480 Количество передач 389
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Барди
Франческо
31
Сампиризи
Марио
25
Шиминьски
Пшемыслав
27
Alessandro
Marcandalli
90
Портанова
Маноло
77
Кабаши
Элвис
8
Чигарини
Лука
3
Пьераньоло
Эдоардо
28
Антист
Жанис
11
Гондо
Седрик
80
Natan
Girma
1
Шемпер
Адриан
84
Кассандро
Томмазо
26
Одентал
Кас
5
Курто
Марко
3
Сала
Марко
33
Да
Кунья
Лукас
14
Беллемо
Алессандро
28
Абильдгор
Оливер
7
Чаджиа
Мутир
10
Кутроне
Патрик
9
Габриеллони
Алессандро
Реджана
3-4-3
Комо
4-4-2

История личных встреч

Реджана
Комо

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
2:2
ППД
2:0
ППД
1:1
СCA
1:2
СCA
2:4

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.6
1.8

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
50

Бомбардиры внутри турнира

Реджана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелегони Филиппо 1 0.05
Фьямоцци Риккардо 0 0
Сампиризи Марио 0 0
Чрнигой Домен 0 0
Muhamed Varela Djamanca 0 0
Alessandro Marcandalli 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 9 0.43
Габриеллони Алессандро 5 0.24
Верди Симоне 4 (3) 0.19
Иоанну Николас 3 0.14
Да Кунья Лукас 3 0.14
Барба Федерико 2 0.1
Одентал Кас 2 0.1
Абильдгор Оливер 1 0.05
Беллемо Алессандро 1 0.05
Черри Альберто 1 0.05
Иовин Алессио 0 0
Курто Марко 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
Коне Бенджамин 0 0

Карточки

Реджана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чигарини Лука 5 1
Портанова Маноло 5 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Мелегони Филиппо 1 0
Нарди Филиппо 1 0
Muhamed Varela Djamanca 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Бенджамин 6 1
Курто Марко 5 0
Да Кунья Лукас 5 0
Базелли Даниэле 3 1
Габриеллони Алессандро 4 0
Барба Федерико 2 1
Кутроне Патрик 3 0
Абильдгор Оливер 3 0
Кассандро Томмазо 3 0
Верди Симоне 2 0
Иоанну Николас 2 0
Беллемо Алессандро 2 0
Чаджиа Мутир 2 0
Одентал Кас 2 0
Мустафа Сулиман 2 0
Арригони Томмазо 1 0
Иовин Алессио 1 0
Шемпер Адриан 1 0
Сала Марко 1 0
Fabio Rispoli 1 0

Результаты матчей

Реджана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Комо
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
5
Реджана
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Комо
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

5
17
Реджана
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Комо
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

11
22

Голы по времени матча

Забито

7
13
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
1
14%
3
23%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
4
31%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
2
29%
1
8%
76-90

Пропущено

18
12
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
4
22%
2
17%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
4
22%
1
8%
31-45
2
11%
3
25%
46-60
4
22%
4
33%
61-75
3
17%
0
0%
76-90

Забито

6
18
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
18 Не забивали 12
2
33%
3
17%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
17%
2
11%
31-45
2
33%
6
33%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
17%
5
28%
76-90

Пропущено

22
11
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
5
23%
0
0%
1-15
3
14%
2
18%
16-30
2
9%
1
9%
31-45
4
18%
3
27%
46-60
1
5%
3
27%
61-75
7
32%
2
18%
76-90

Забито

13
31
6 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 11
12 Не забивали 3
3
23%
6
19%
1-15
1
8%
2
6%
16-30
2
15%
6
19%
31-45
3
23%
8
26%
46-60
1
8%
3
10%
61-75
3
23%
6
19%
76-90

Пропущено

40
23
19 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 13
9
23%
2
9%
1-15
4
10%
4
17%
16-30
6
15%
2
9%
31-45
6
15%
6
26%
46-60
5
13%
7
30%
61-75
10
25%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Реджана
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Пиза - Реджана 2:2 Реджана - Катанзаро 1:0 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Реджана - Сампдория 1:2
Реджана - Брешия 1:1 Модена - Реджана 2:1 Реджана - Асколи 1:1 Козенца - Реджана 2:0 Реджана - Лекко 1:1 Дженоа - Реджана 2:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Реджана - Венеция 1:0 Реджана - Бари 1:1 Тернана - Реджана 3:0 Реджана - Пиза 0:0 Специя - Реджана 1:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Болонья - Реджана 2:2 Парма - Реджана 0:0 Реджана - Палермо 1:3
Комо
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Комо - Специя 4:0 АДО Ден Хааг - Комо 0:2 Козенца - Комо 1:2 Комо - Палермо 3:3
Брешия - Комо 2:0 Комо - Модена 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Комо - Лекко 0:0 Комо - ФералпиСало 2:1 Асколи - Комо 0:1 Пиза - Комо 1:1 Комо - Катанзаро 1:0 Парма - Комо 2:1 Комо - Кремонезе 1:3 Бари - Комо 1:1 Комо - Сампдория 1:0 Читтаделла - Комо 0:3 Комо - Тернана 2:1 Специя - Комо 0:1 Комо - Реджана 2:2

Результаты матчей

Реджана
Комо

Точный счет

1:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
8 раз 73%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:2
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
2:1
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 43%
0
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
2 раза 10%
1
9 раз 43%
2
6 раз 29%
0
3 раза 14%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Реджана
Комо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
1
2
9
1.5
6
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
2
5
5
1.5
3
8
2
8
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
18
3
7
14
1.5
9
12
2
19
2.5
3
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 21 13 6 2 41 - 18 45
2.
Комо
 21 11 6 4 31 - 23 39
3.
Кремонезе
 21 11 5 5 30 - 16 38
4.
Венеция
 0:1 21 11 5 5 36 - 24 38
5.
Читтаделла
 21 10 6 5 28 - 23 36
6.
Палермо
 1:0 21 10 5 6 33 - 25 35
7.
Катанзаро
 21 10 3 8 33 - 30 33
8.
Брешия
 21 7 8 6 23 - 22 29
9.
Модена
 0:1 21 7 7 7 20 - 25 28
10.
Бари
 20 5 11 4 21 - 21 26
11.
Сампдория
 21 7 4 10 27 - 33 25
12.
Реджана
 21 5 10 6 25 - 28 25
13.
Зюйдтироль
 21 6 6 9 28 - 29 24
14.
Козенца
 1:0 21 6 6 9 20 - 22 24
15.
Пиза
 0:0 21 5 9 7 20 - 23 24
16.
Тернана
 21 5 6 10 27 - 31 21
17.
Лекко
 0:0 21 5 6 10 23 - 34 21
18.
Асколи
 20 4 6 10 18 - 25 18
19.
ФералпиСало
 21 4 5 12 20 - 36 17
20.
Специя
 21 3 8 10 16 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 0:1 11 7 2 2 25 - 17 23
2.
Читтаделла
 11 7 2 2 19 - 12 23
3.
Парма
 11 6 5 0 19 - 9 23
4.
Комо
 10 6 3 1 18 - 11 21
5.
Катанзаро
 10 6 1 3 21 - 15 19
6.
Палермо
 1:0 11 6 1 4 17 - 13 19
7.
Кремонезе
 11 5 3 3 14 - 7 18
8.
Бари
 10 3 6 1 11 - 10 15
9.
Козенца
 1:0 11 4 3 4 16 - 12 15
10.
Модена
 0:1 10 4 2 4 10 - 12 14
11.
Сампдория
 11 4 1 6 13 - 16 13
12.
Тернана
 11 3 4 4 12 - 10 13
13.
Брешия
 11 3 4 4 10 - 12 13
14.
Реджана
 11 2 7 2 12 - 13 13
15.
Зюйдтироль
 10 3 3 4 14 - 13 12
16.
Асколи
 9 3 2 4 9 - 8 11
17.
Лекко
 0:0 10 3 2 5 12 - 16 11
18.
Пиза
 0:0 10 2 5 3 11 - 12 11
19.
ФералпиСало
 10 2 3 5 11 - 15 9
20.
Специя
 10 1 5 4 5 - 8 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 10 7 1 2 22 - 9 22
2.
Кремонезе
 10 6 2 2 16 - 9 20
3.
Комо
 11 5 3 3 13 - 12 18
4.
Палермо
 1:0 10 4 4 2 16 - 12 16
5.
Брешия
 10 4 4 2 13 - 10 16
6.
Венеция
 0:1 10 4 3 3 11 - 7 15
7.
Катанзаро
 11 4 2 5 12 - 15 14
8.
Модена
 0:1 11 3 5 3 10 - 13 14
9.
Читтаделла
 10 3 4 3 9 - 11 13
10.
Пиза
 0:0 11 3 4 4 9 - 11 13
11.
Реджана
 10 3 3 4 13 - 15 12
12.
Сампдория
 10 3 3 4 14 - 17 12
13.
Зюйдтироль
 11 3 3 5 14 - 16 12
14.
Бари
 10 2 5 3 10 - 11 11
15.
Лекко
 0:0 11 2 4 5 11 - 18 10
16.
Козенца
 1:0 10 2 3 5 4 - 10 9
17.
Специя
 11 2 3 6 11 - 24 9
18.
Тернана
 10 2 2 6 15 - 21 8
19.
ФералпиСало
 11 2 2 7 9 - 21 8
20.
Асколи
 11 1 4 6 9 - 17 7
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (4)
Кремонезе Кода Массимо 10 (1)
Парма Ман Деннис 9 (5)
Комо Кутроне Патрик 9 (2)
Венеция Похьянпало Йоэль 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Асколи Беллучи Джузеппе 2 8
Читтаделла Бранка Симоне 10
Бьянко Алессандро 10
Сампдория Верре Валерио 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Alessandro Gabrielloni сделал результативную передачу.
    • 45'
      Г О О О О Л - Кутроне Патрик бьет в цель!
    • 37'
      Да Кунья Лукас сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Alessandro Gabrielloni бьет в цель!
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