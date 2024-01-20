Тур: 21. Стадион: Читта-дель-Триколоре.
0'
1:0
15' ГолГондо Седрик
21' Желтая карточкаАбильдгор Оливер
1:1
37' ГолГабриеллони Алессандро
1:2
45' ГолКутроне Патрик
48' Желтая карточкаЧаджиа Мутир
50' Желтая карточкаКассандро Томмазо
54' Желтая карточкаПортанова Маноло
59' Желтая карточкаNatan Girma
65' Желтая карточкаЧигарини Лука
2:2
67' ГолNatan Girma
70' Желтая карточкаГабриеллони Алессандро
90'+6
Ход матча
15'
1:0
21'
37'
45'
48'
54'
59'
65'
67'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 6
-
2 Угловые 9
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
480 Количество передач 389
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
77
Кабаши
Элвис
28
Антист
Жанис
11
Гондо
Седрик
80
Natan
Girma
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Кабаши ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Антист ЖанисНападающий
-
11 Гондо СедрикНападающий
-
80 Natan GirmaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
34 Diego Ronco
-
-
Главный тренер: Osian Roberts
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Реджана
Комо
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
2
Среднее время на гол
67
45
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.6
1.8
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
50
Бомбардиры внутри турнира
Реджана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мелегони Филиппо
|1
|0.05
|Фьямоцци Риккардо
|0
|0
|Сампиризи Марио
|0
|0
|Чрнигой Домен
|0
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|0
|0
|Alessandro Marcandalli
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|9
|0.43
|Габриеллони Алессандро
|5
|0.24
|Верди Симоне
|4 (3)
|0.19
|Иоанну Николас
|3
|0.14
|Да Кунья Лукас
|3
|0.14
|Барба Федерико
|2
|0.1
|Одентал Кас
|2
|0.1
|Абильдгор Оливер
|1
|0.05
|Беллемо Алессандро
|1
|0.05
|Черри Альберто
|1
|0.05
|Иовин Алессио
|0
|0
|Курто Марко
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Коне Бенджамин
|0
|0
Карточки
Реджана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чигарини Лука
|5
|1
|Портанова Маноло
|5
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Мелегони Филиппо
|1
|0
|Нарди Филиппо
|1
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Бенджамин
|6
|1
|Курто Марко
|5
|0
|Да Кунья Лукас
|5
|0
|Базелли Даниэле
|3
|1
|Габриеллони Алессандро
|4
|0
|Барба Федерико
|2
|1
|Кутроне Патрик
|3
|0
|Абильдгор Оливер
|3
|0
|Кассандро Томмазо
|3
|0
|Верди Симоне
|2
|0
|Иоанну Николас
|2
|0
|Беллемо Алессандро
|2
|0
|Чаджиа Мутир
|2
|0
|Одентал Кас
|2
|0
|Мустафа Сулиман
|2
|0
|Арригони Томмазо
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Шемпер Адриан
|1
|0
|Сала Марко
|1
|0
|Fabio Rispoli
|1
|0
Результаты матчей
Реджана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Комо
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
6
5
Реджана
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Комо
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
5
17
Реджана
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Комо
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
11
22
Голы по времени матча
Забито
7
13
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
1
14%
3
23%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
4
31%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
2
29%
1
8%
76-90
Пропущено
18
12
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
4
22%
2
17%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
4
22%
1
8%
31-45
2
11%
3
25%
46-60
4
22%
4
33%
61-75
3
17%
0
0%
76-90
Забито
6
18
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
18 Не забивали 12
2
33%
3
17%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
17%
2
11%
31-45
2
33%
6
33%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
17%
5
28%
76-90
Пропущено
22
11
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
5
23%
0
0%
1-15
3
14%
2
18%
16-30
2
9%
1
9%
31-45
4
18%
3
27%
46-60
1
5%
3
27%
61-75
7
32%
2
18%
76-90
Забито
13
31
6 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 11
12 Не забивали 3
3
23%
6
19%
1-15
1
8%
2
6%
16-30
2
15%
6
19%
31-45
3
23%
8
26%
46-60
1
8%
3
10%
61-75
3
23%
6
19%
76-90
Пропущено
40
23
19 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 13
9
23%
2
9%
1-15
4
10%
4
17%
16-30
6
15%
2
9%
31-45
6
15%
6
26%
46-60
5
13%
7
30%
61-75
10
25%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Реджана
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Пиза - Реджана 2:2 Реджана - Катанзаро 1:0 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Реджана - Сампдория 1:2
Реджана - Брешия 1:1 Модена - Реджана 2:1 Реджана - Асколи 1:1 Козенца - Реджана 2:0 Реджана - Лекко 1:1 Дженоа - Реджана 2:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Реджана - Венеция 1:0 Реджана - Бари 1:1 Тернана - Реджана 3:0 Реджана - Пиза 0:0 Специя - Реджана 1:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Болонья - Реджана 2:2 Парма - Реджана 0:0 Реджана - Палермо 1:3
Комо
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Комо - Специя 4:0 АДО Ден Хааг - Комо 0:2 Козенца - Комо 1:2 Комо - Палермо 3:3
Брешия - Комо 2:0 Комо - Модена 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Комо - Лекко 0:0 Комо - ФералпиСало 2:1 Асколи - Комо 0:1 Пиза - Комо 1:1 Комо - Катанзаро 1:0 Парма - Комо 2:1 Комо - Кремонезе 1:3 Бари - Комо 1:1 Комо - Сампдория 1:0 Читтаделла - Комо 0:3 Комо - Тернана 2:1 Специя - Комо 0:1 Комо - Реджана 2:2
Результаты матчей
Реджана
Комо
Точный счет
1:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
8 раз 73%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:2
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
2:1
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 43%
0
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
2 раза 10%
1
9 раз 43%
2
6 раз 29%
0
3 раза 14%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Реджана
Комо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
91
29
64
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
92
55
38
28
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
183
714
912
219
318
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|13
|6
|2
|41 - 18
|45
|2.
|21
|11
|6
|4
|31 - 23
|39
|3.
|21
|11
|5
|5
|30 - 16
|38
|4.
|0:1
|21
|11
|5
|5
|36 - 24
|38
|5.
|21
|10
|6
|5
|28 - 23
|36
|6.
|1:0
|21
|10
|5
|6
|33 - 25
|35
|7.
|21
|10
|3
|8
|33 - 30
|33
|8.
|21
|7
|8
|6
|23 - 22
|29
|9.
|0:1
|21
|7
|7
|7
|20 - 25
|28
|10.
|20
|5
|11
|4
|21 - 21
|26
|11.
|21
|7
|4
|10
|27 - 33
|25
|12.
|21
|5
|10
|6
|25 - 28
|25
|13.
|21
|6
|6
|9
|28 - 29
|24
|14.
|1:0
|21
|6
|6
|9
|20 - 22
|24
|15.
|0:0
|21
|5
|9
|7
|20 - 23
|24
|16.
|21
|5
|6
|10
|27 - 31
|21
|17.
|0:0
|21
|5
|6
|10
|23 - 34
|21
|18.
|20
|4
|6
|10
|18 - 25
|18
|19.
|21
|4
|5
|12
|20 - 36
|17
|20.
|21
|3
|8
|10
|16 - 32
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|11
|7
|2
|2
|25 - 17
|23
|2.
|11
|7
|2
|2
|19 - 12
|23
|3.
|11
|6
|5
|0
|19 - 9
|23
|4.
|10
|6
|3
|1
|18 - 11
|21
|5.
|10
|6
|1
|3
|21 - 15
|19
|6.
|1:0
|11
|6
|1
|4
|17 - 13
|19
|7.
|11
|5
|3
|3
|14 - 7
|18
|8.
|10
|3
|6
|1
|11 - 10
|15
|9.
|1:0
|11
|4
|3
|4
|16 - 12
|15
|10.
|0:1
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|11.
|11
|4
|1
|6
|13 - 16
|13
|12.
|11
|3
|4
|4
|12 - 10
|13
|13.
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|13
|14.
|11
|2
|7
|2
|12 - 13
|13
|15.
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|16.
|9
|3
|2
|4
|9 - 8
|11
|17.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|18.
|0:0
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|19.
|10
|2
|3
|5
|11 - 15
|9
|20.
|10
|1
|5
|4
|5 - 8
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|22 - 9
|22
|2.
|10
|6
|2
|2
|16 - 9
|20
|3.
|11
|5
|3
|3
|13 - 12
|18
|4.
|1:0
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|5.
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|6.
|0:1
|10
|4
|3
|3
|11 - 7
|15
|7.
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|8.
|0:1
|11
|3
|5
|3
|10 - 13
|14
|9.
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|10.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|9 - 11
|13
|11.
|10
|3
|3
|4
|13 - 15
|12
|12.
|10
|3
|3
|4
|14 - 17
|12
|13.
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|14.
|10
|2
|5
|3
|10 - 11
|11
|15.
|0:0
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|16.
|1:0
|10
|2
|3
|5
|4 - 10
|9
|17.
|11
|2
|3
|6
|11 - 24
|9
|18.
|10
|2
|2
|6
|15 - 21
|8
|19.
|11
|2
|2
|7
|9 - 21
|8
|20.
|11
|1
|4
|6
|9 - 17
|7
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (4)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|10 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|9 (5)
|Комо
|Кутроне Патрик
|9 (2)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|8 (3)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 8
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|10
|Бьянко Алессандро
|10
|Сампдория
|Верре Валерио
|9