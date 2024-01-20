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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Козенца
4:2
Конец матча
Венеция
0'
1:0
10' Гол
Тутино Дженнаро
2:0
19' Гол
Маррас Мануэль
3:0
21' Гол
Тутино Дженнаро
3:1
24' Гол
Бузио Джанлука
65' Желтая карточка
Вентури Майкл
74' Желтая карточка
Сверко Марин
74' Желтая карточка
Тутино Дженнаро
4:1
82' Гол
Тутино Дженнаро
84' Желтая карточка
Кандела Антонио
4:2
87' Гол
Гюткьяр Кристиан
90' Желтая карточка
Фработта Джанлука
90'+7
1
Микай
Алессандро
17
Baldovino
Cimino
5
Кампорезе
Микеле
23
Вентури
Майкл
99
Фработта
Джанлука
26
Прашелик
Матеуш
98
Дзуккон
Федерико
7
Маррас
Мануэль
9
Тутино
Дженнаро
30
Маццокки
Симоне
10
Форте
Франческо
1
Йоронен
Йессе
27
Кандела
Антонио
15
Альтаре
Джорджо
33
Сверко
Марин
7
Дзампано
Франческо
24
Лелла
Нунцио
8
Тессманн
Таннер
6
Бузио
Джанлука
10
Пьерини
Николас
20
Похьянпало
Йоэль
17
Йонсен
Деннис
Козенца
4-2-3-1
Венеция
4-3-3

История личных встреч

Козенца
Венеция

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

9 матчей

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

СB
1:1
СB
1:1
СB
2:0
СB
3:0
СB
0:0
СB
1:1
СB
1:1
СB
1:1
СB
0:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.6

Среднее время на гол

120
150

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.4
0.75

Среднее время на гол

64
120

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.11
0.67

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

81
135

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тутино Дженнаро 8 (2) 0.38
Вока Идриз 3 0.14
Маццокки Симоне 3 0.14
Маррас Мануэль 2 0.1
Форте Франческо 2 0.1
Вентури Майкл 2 0.1
Канотто Луиджи 1 0.05
Ариоли Алессандро 1 0.05
Massimo Zilli 1 0.05
Кало Джакомо 0 0
Рисполи Андреа 0 0
Д'Урсо Кристиан 0 0
Фработта Джанлука 0 0
Дзуккон Федерико 0 0
Baldovino Cimino 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 8 (3) 0.38
Гюткьяр Кристиан 6 (1) 0.29
Пьерини Николас 5 0.24
Тессманн Таннер 4 0.19
Бузио Джанлука 4 0.19
Йонсен Деннис 3 0.14
Альтаре Джорджо 3 0.14
Эллертссон Микаэль-Эгиль 2 0.1
Бьярксон Бьярки Стейнн 1 0.05
Дембеле Али 1 0.05
Дзампано Франческо 0 0
Кандела Антонио 0 0
Андерсен Магнус II 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Д'Орацио Томмазо 9 0
Прашелик Матеуш 7 1
Вентури Майкл 8 0
Флоренци Альдо 6 0
Кало Джакомо 3 1
Тутино Дженнаро 4 0
Канотто Луиджи 4 0
Маррас Мануэль 4 0
Вока Идриз 4 0
Фонтанаросса Алессандро 4 0
Вивиани Маттиа 3 0
Дзуккон Федерико 3 0
Сгарби Филиппо 1 1
Микай Алессандро 2 0
Маццокки Симоне 2 0
Baldovino Cimino 2 0
Кампорезе Микеле 1 0
Мерони Андреа 1 0
Ариоли Алессандро 1 0
Pietro Martino 1 0
Valerio Crespi 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзампано Франческо 4 1
Альтаре Джорджо 5 0
Йонсен Деннис 4 0
Сверко Марин 3 0
Кандела Антонио 3 0
Тессманн Таннер 3 0
Оливьери Марко 1 1
Лелла Нунцио 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Дембеле Али 2 0
Бьярксон Бьярки Стейнн 0 1
Гюткьяр Кристиан 1 0
Черышев Денис 1 0
Похьянпало Йоэль 1 0
Бертинато Бруно 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0

Результаты матчей

Козенца
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Венеция
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
2
Козенца
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Венеция
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
89% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

4
22
Козенца
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (7)
55% (11)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Венеция
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (3)
60% (12)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

11
24

Голы по времени матча

Забито

15
11
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 2
11 Не забивали 15
3
20%
0
0%
1-15
5
33%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
20%
1
9%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
2
13%
7
64%
76-90

Пропущено

12
6
2 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
3
25%
4
67%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
2
17%
1
17%
76-90

Забито

4
25
2 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 9
1
25%
1
4%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
1
25%
6
24%
31-45
0
0%
7
28%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
2
50%
3
12%
76-90

Пропущено

10
17
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
20%
3
18%
1-15
1
10%
2
12%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
3
30%
3
18%
46-60
1
10%
4
24%
61-75
3
30%
3
18%
76-90

Забито

19
36
10 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 8
8 Не забивали 4
4
21%
1
3%
1-15
5
26%
6
17%
16-30
1
5%
7
19%
31-45
3
16%
8
22%
46-60
2
11%
4
11%
61-75
4
21%
10
28%
76-90

Пропущено

22
23
5 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
2
9%
3
13%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
2
9%
3
13%
31-45
6
27%
7
30%
46-60
6
27%
4
17%
61-75
5
23%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кремонезе - Козенца 1:0 Козенца - Комо 1:2 Бари - Козенца 0:0 Козенца - Парма 0:0
Читтаделла - Козенца 2:0 Козенца - Тернана 1:3 Катанзаро - Козенца 2:0 Козенца - Реджана 2:0 Козенца - ФералпиСало 1:1 Специя - Козенца 0:0 Сампдория - Козенца 2:0 Козенца - Лекко 3:0 Пиза - Козенца 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Палермо - Козенца 0:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Брешия - Козенца 1:0 Козенца - Модена 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 3:0
Венеция
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Венеция - Сампдория 5:3 Байер Л - Венеция 4:1 ФералпиСало - Венеция 2:2 Венеция - Лекко 2:2
Венеция - Зюйдтироль 2:3 Кремонезе - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 3:1 Бари - Венеция 0:3 Венеция - Копер 4:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Тернана - Венеция 0:1 Венеция - Пиза 2:1 Реджана - Венеция 1:0 Венеция - Парма 3:2 Модена - Венеция 1:3 Венеция - Палермо 1:3 Брешия - Венеция 0:0 Венеция - Специя 1:0 Читтаделла - Венеция 0:0 Сампдория - Венеция 1:2

Результаты матчей

Козенца
Венеция

Точный счет

1:2
3 раза 30%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
5
1 раз 9%

Точный счет

2:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

2:0
4 раза 20%
1:2
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 40%
1
7 раз 35%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
2
6 раз 30%
3
5 раз 25%
0
4 раза 20%
1
4 раза 20%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Козенца
Венеция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
4
6
1.5
8
3
2
8
2.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
7
0.5
Больше Меньше
5
4
1
9
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
8
0.5
Больше Меньше
16
4
5
15
1.5
12
8
2
18
2.5
6
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 21 13 6 2 41 - 18 45
2.
Комо
 21 11 6 4 31 - 23 39
3.
Кремонезе
 21 11 5 5 30 - 16 38
4.
Венеция
 21 11 5 5 38 - 27 38
5.
Читтаделла
 21 10 6 5 28 - 23 36
6.
Палермо
 21 10 5 6 36 - 27 35
7.
Катанзаро
 21 10 3 8 33 - 30 33
8.
Брешия
 21 7 8 6 23 - 22 29
9.
Модена
 21 7 7 7 22 - 28 28
10.
Бари
 20 5 11 4 21 - 21 26
11.
Пиза
 21 6 8 7 23 - 24 26
12.
Сампдория
 21 7 4 10 27 - 33 25
13.
Реджана
 21 5 10 6 25 - 28 25
14.
Зюйдтироль
 21 6 6 9 28 - 29 24
15.
Козенца
 21 6 6 9 23 - 24 24
16.
Тернана
 21 5 6 10 27 - 31 21
17.
Лекко
 21 5 5 11 24 - 37 20
18.
Асколи
 20 4 6 10 18 - 25 18
19.
ФералпиСало
 21 4 5 12 20 - 36 17
20.
Специя
 21 3 8 10 16 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 11 7 2 2 25 - 17 23
2.
Читтаделла
 11 7 2 2 19 - 12 23
3.
Парма
 11 6 5 0 19 - 9 23
4.
Комо
 10 6 3 1 18 - 11 21
5.
Катанзаро
 10 6 1 3 21 - 15 19
6.
Палермо
 11 6 1 4 20 - 15 19
7.
Кремонезе
 11 5 3 3 14 - 7 18
8.
Бари
 10 3 6 1 11 - 10 15
9.
Козенца
 11 4 3 4 19 - 14 15
10.
Модена
 10 4 2 4 10 - 12 14
11.
Сампдория
 11 4 1 6 13 - 16 13
12.
Тернана
 11 3 4 4 12 - 10 13
13.
Брешия
 11 3 4 4 10 - 12 13
14.
Реджана
 11 2 7 2 12 - 13 13
15.
Зюйдтироль
 10 3 3 4 14 - 13 12
16.
Асколи
 9 3 2 4 9 - 8 11
17.
Пиза
 10 2 5 3 11 - 12 11
18.
Лекко
 10 3 1 6 13 - 19 10
19.
ФералпиСало
 10 2 3 5 11 - 15 9
20.
Специя
 10 1 5 4 5 - 8 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 10 7 1 2 22 - 9 22
2.
Кремонезе
 10 6 2 2 16 - 9 20
3.
Комо
 11 5 3 3 13 - 12 18
4.
Палермо
 10 4 4 2 16 - 12 16
5.
Брешия
 10 4 4 2 13 - 10 16
6.
Венеция
 10 4 3 3 13 - 10 15
7.
Пиза
 11 4 3 4 12 - 12 15
8.
Катанзаро
 11 4 2 5 12 - 15 14
9.
Модена
 11 3 5 3 12 - 16 14
10.
Читтаделла
 10 3 4 3 9 - 11 13
11.
Реджана
 10 3 3 4 13 - 15 12
12.
Сампдория
 10 3 3 4 14 - 17 12
13.
Зюйдтироль
 11 3 3 5 14 - 16 12
14.
Бари
 10 2 5 3 10 - 11 11
15.
Лекко
 11 2 4 5 11 - 18 10
16.
Козенца
 10 2 3 5 4 - 10 9
17.
Специя
 11 2 3 6 11 - 24 9
18.
Тернана
 10 2 2 6 15 - 21 8
19.
ФералпиСало
 11 2 2 7 9 - 21 8
20.
Асколи
 11 1 4 6 9 - 17 7
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (4)
Кремонезе Кода Массимо 10 (1)
Парма Ман Деннис 9 (5)
Комо Кутроне Патрик 9 (2)
Венеция Похьянпало Йоэль 8 (3)
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Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Асколи Беллучи Джузеппе 2 8
Читтаделла Бранка Симоне 10
Бьянко Алессандро 10
Пиза Марин Мариус 1 8
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    • 46'
      Лелла Нунцио уходит с поля. Гюткьяр Кристиан выходит вместо него
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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