Тур: 21. Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla.
0'
1:0
10' ГолТутино Дженнаро
2:0
19' ГолМаррас Мануэль
3:0
21' ГолТутино Дженнаро
3:1
24' ГолБузио Джанлука
65' Желтая карточкаВентури Майкл
74' Желтая карточкаСверко Марин
74' Желтая карточкаТутино Дженнаро
4:1
82' ГолТутино Дженнаро
84' Желтая карточкаКандела Антонио
4:2
87' ГолГюткьяр Кристиан
90' Желтая карточкаФработта Джанлука
90'+7
Ход матча
10'
19'
21'
24'
3:1
65'
74'
74'
82'
4:1
84'
87'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 5
-
5 Угловые 8
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
351 Количество передач 471
-
42 Владение мячом, % 58
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кало ДжакомоПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Касерта Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Сверко МаринЗащитник
- Защитник
-
24 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
25 Дембеле АлиЗащитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Козенца
Венеция
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
9 матчей
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
0.6
Среднее время на гол
120
150
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.4
0.75
Среднее время на гол
64
120
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.11
0.67
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
81
135
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тутино Дженнаро
|8 (2)
|0.38
|Вока Идриз
|3
|0.14
|Маццокки Симоне
|3
|0.14
|Маррас Мануэль
|2
|0.1
|Форте Франческо
|2
|0.1
|Вентури Майкл
|2
|0.1
|Канотто Луиджи
|1
|0.05
|Ариоли Алессандро
|1
|0.05
|Massimo Zilli
|1
|0.05
|Кало Джакомо
|0
|0
|Рисполи Андреа
|0
|0
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
|Фработта Джанлука
|0
|0
|Дзуккон Федерико
|0
|0
|Baldovino Cimino
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|8 (3)
|0.38
|Гюткьяр Кристиан
|6 (1)
|0.29
|Пьерини Николас
|5
|0.24
|Тессманн Таннер
|4
|0.19
|Бузио Джанлука
|4
|0.19
|Йонсен Деннис
|3
|0.14
|Альтаре Джорджо
|3
|0.14
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|2
|0.1
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|1
|0.05
|Дембеле Али
|1
|0.05
|Дзампано Франческо
|0
|0
|Кандела Антонио
|0
|0
|Андерсен Магнус II
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Д'Орацио Томмазо
|9
|0
|Прашелик Матеуш
|7
|1
|Вентури Майкл
|8
|0
|Флоренци Альдо
|6
|0
|Кало Джакомо
|3
|1
|Тутино Дженнаро
|4
|0
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Маррас Мануэль
|4
|0
|Вока Идриз
|4
|0
|Фонтанаросса Алессандро
|4
|0
|Вивиани Маттиа
|3
|0
|Дзуккон Федерико
|3
|0
|Сгарби Филиппо
|1
|1
|Микай Алессандро
|2
|0
|Маццокки Симоне
|2
|0
|Baldovino Cimino
|2
|0
|Кампорезе Микеле
|1
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Ариоли Алессандро
|1
|0
|Pietro Martino
|1
|0
|Valerio Crespi
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзампано Франческо
|4
|1
|Альтаре Джорджо
|5
|0
|Йонсен Деннис
|4
|0
|Сверко Марин
|3
|0
|Кандела Антонио
|3
|0
|Тессманн Таннер
|3
|0
|Оливьери Марко
|1
|1
|Лелла Нунцио
|2
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Дембеле Али
|2
|0
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|0
|1
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Похьянпало Йоэль
|1
|0
|Бертинато Бруно
|1
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
Результаты матчей
Козенца
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Венеция
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
2
Козенца
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Венеция
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
89% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
4
22
Козенца
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (7)
55% (11)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Венеция
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (3)
60% (12)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
11
24
Голы по времени матча
Забито
15
11
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 2
11 Не забивали 15
3
20%
0
0%
1-15
5
33%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
20%
1
9%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
2
13%
7
64%
76-90
Пропущено
12
6
2 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
3
25%
4
67%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
2
17%
1
17%
76-90
Забито
4
25
2 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 9
1
25%
1
4%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
1
25%
6
24%
31-45
0
0%
7
28%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
2
50%
3
12%
76-90
Пропущено
10
17
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
20%
3
18%
1-15
1
10%
2
12%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
3
30%
3
18%
46-60
1
10%
4
24%
61-75
3
30%
3
18%
76-90
Забито
19
36
10 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 8
8 Не забивали 4
4
21%
1
3%
1-15
5
26%
6
17%
16-30
1
5%
7
19%
31-45
3
16%
8
22%
46-60
2
11%
4
11%
61-75
4
21%
10
28%
76-90
Пропущено
22
23
5 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
2
9%
3
13%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
2
9%
3
13%
31-45
6
27%
7
30%
46-60
6
27%
4
17%
61-75
5
23%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кремонезе - Козенца 1:0 Козенца - Комо 1:2 Бари - Козенца 0:0 Козенца - Парма 0:0
Читтаделла - Козенца 2:0 Козенца - Тернана 1:3 Катанзаро - Козенца 2:0 Козенца - Реджана 2:0 Козенца - ФералпиСало 1:1 Специя - Козенца 0:0 Сампдория - Козенца 2:0 Козенца - Лекко 3:0 Пиза - Козенца 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Палермо - Козенца 0:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Брешия - Козенца 1:0 Козенца - Модена 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 3:0
Венеция
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Венеция - Сампдория 5:3 Байер Л - Венеция 4:1 ФералпиСало - Венеция 2:2 Венеция - Лекко 2:2
Венеция - Зюйдтироль 2:3 Кремонезе - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 3:1 Бари - Венеция 0:3 Венеция - Копер 4:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Тернана - Венеция 0:1 Венеция - Пиза 2:1 Реджана - Венеция 1:0 Венеция - Парма 3:2 Модена - Венеция 1:3 Венеция - Палермо 1:3 Брешия - Венеция 0:0 Венеция - Специя 1:0 Читтаделла - Венеция 0:0 Сампдория - Венеция 1:2
Результаты матчей
Козенца
Венеция
Точный счет
1:2
3 раза 30%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
5
1 раз 9%
Точный счет
2:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
2:0
4 раза 20%
1:2
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 40%
1
7 раз 35%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
2
6 раз 30%
3
5 раз 25%
0
4 раза 20%
1
4 раза 20%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Козенца
Венеция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
46
83
28
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
37
Больше Меньше
54
19
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
128
Больше Меньше
164
515
128
218
614
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (4)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|10 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|9 (5)
|Комо
|Кутроне Патрик
|9 (2)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|8 (3)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 8
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|10
|Бьянко Алессандро
|10
|Пиза
|Марин Мариус
|1 8