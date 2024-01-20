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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 20.
АЕЛ Лимасол
1:1
Конец матча
Этникос Ахна
0'
1:0
24' Пенальти
Макрис Андреас
1:1
32' Гол
Спировски Стефан
54' Желтая карточка
Enzo Cabrera2
70' Желтая карточка
Марш Джордж
74' Красная карточка
Артиматас Панайотис
90' Желтая карточка
Marios Peratikos
90' Желтая карточка
Филипович Петар
90' Желтая карточка
Petros Ioannou
90'+6
АЕЛ Лимасол
Этникос Ахна

История личных встреч

АЕЛ Лимасол
Этникос Ахна

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

27 матчей

55.6%
29.6%
14.8%
15 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

51.9%
25.9%
22.2%
14 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

40.7%
44.4%
14.9%
11 побед 12 ничьих 4 победы

История матчей

ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:2
ПД
1:2
ПД
5:0
ПД
4:1
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
2:2
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
5:2
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
1:1
К
2:2
К
1:0
ПД
4:2
ПД
2:2
ПД
3:1
ПД
0:2
ПД
1:3
ПД
1:1

Голы

Всего голов

29
20

Голов в среднем за матч

2.23
1.43

Среднее время на гол

40
63

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.21
0.69

Среднее время на гол

74
130

Всего голов

46
29

Голов в среднем за матч

1.7
1.07

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

52
83

Бомбардиры внутри турнира

АЕЛ Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макрис Андреас 4 (1) 0.2
Папафотис Вассилис 2 0.1
Морсай Йонатан 2 0.1
Silva 2 0.1
Андреу Эвангелос 2 0.1
Хенти Эзекиэль 2 (1) 0.1
Медоевич Слободан 1 0.05
Филипович Петар 1 0.05
Срнич Драголюб 1 0.05
Мендоса Хавьер 1 0.05
Yiannis Gerolemou 1 0.05
Fabrice Nkwoh 1 0.05
Франдзис Христофорос 1 0.05
Этникос Ахна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элиа Мариос 8 (3) 0.4
Enzo Cabrera2 6 (1) 0.3
Де Ириондо Мануэль 3 0.15
Пехливанис Мариос 3 0.15
Липски Патрик 2 0.1
Спировски Стефан 1 0.05
Дражич Деян 1 0.05
Гомеш Жозе 1 0.05
Эммануэль Ломотей 1 0.05

Карточки

АЕЛ Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марш Джордж 8 0
Мендоса Хавьер 5 0
Филипович Петар 3 1
Папафотис Вассилис 4 0
Цука Рави 4 0
Морсай Йонатан 3 0
Франдзис Христофорос 3 0
Silva 3 0
Деваст Себастьен 1 1
Медоевич Слободан 2 0
Черных Фёдор 2 0
Макрис Андреас 2 0
Башту Угу 2 0
Yiannis Gerolemou 2 0
Fabrice Nkwoh 2 0
Андреу Эвангелос 2 0
Хенти Эзекиэль 0 1
Оливейра Мигель 1 0
Срнич Славолюб 1 0
Michalis Kolias 1 0
Этникос Ахна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Ириондо Мануэль 9 0
Marios Peratikos 6 1
Enzo Cabrera2 7 0
Спировски Стефан 5 0
Petros Ioannou 5 0
Эммануэль Ломотей 3 1
Липски Патрик 4 0
Giorgos Nicolas Angelopoulos 2 1
Элиа Мариос 3 0
Дражич Деян 3 0
Богатинов Мартин 1 1
Артиматас Панайотис 1 1
Бейкер Лукас 2 0
Ристевски Кирче 2 0
Elia Konstantinos 2 0
Гомеш Жозе 1 0
Пехливанис Мариос 1 0
Thomas Nikolaou 1 0
Vladimir Bradonjic 1 0
Sotiris Fiakas 1 0

Результаты матчей

АЕЛ Лимасол
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Этникос Ахна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

3
11
АЕЛ Лимасол
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Этникос Ахна
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

16
11

Упущенные победы

5
11
АЕЛ Лимасол
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (8)
16% (3)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Этникос Ахна
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

22
11

Упущенные победы

8
22

Голы по времени матча

Забито

12
11
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
1
8%
3
27%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
4
33%
1
9%
31-45
3
25%
1
9%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
2
17%
2
18%
76-90

Пропущено

18
27
10 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
4
22%
1
4%
1-15
3
17%
8
30%
30%
16-30
3
17%
4
15%
31-45
1
6%
2
7%
46-60
2
11%
6
22%
61-75
5
28%
6
22%
76-90

Забито

8
14
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
1
13%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
38%
3
21%
31-45
1
13%
4
29%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
2
25%
2
14%
76-90

Пропущено

17
15
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
12%
3
20%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
4
24%
2
13%
31-45
4
24%
2
13%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
3
18%
5
33%
76-90

Забито

20
25
9 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 10
7 Не забивали 4
2
10%
6
24%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
7
35%
4
16%
31-45
4
20%
5
20%
46-60
3
15%
2
8%
61-75
4
20%
4
16%
76-90

Пропущено

35
42
17 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 16
6
17%
4
10%
1-15
4
11%
9
21%
16-30
7
20%
6
14%
31-45
5
14%
4
10%
46-60
5
14%
8
19%
61-75
8
23%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2
Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:4 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0
Этникос Ахна
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Этникос Ахна - АПОЭЛ 2:1 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Отеллос - Этникос Ахна 2:1
Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3 Этникос Ахна - Анортосис 0:1 Омония Арадиппу - Этникос Ахна 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Этникос Ахна - Пафос 1:4 Закакиу - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Анортосис - Этникос Ахна 3:1

Результаты матчей

АЕЛ Лимасол
Этникос Ахна

Точный счет

1:3
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
5:5
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
4
1 раз 10%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
5
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:5
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
4
2 раза 11%
1
9 раз 47%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

АЕЛ Лимасол
Этникос Ахна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
2
4
5
1.5
5
5
1
8
2.5
1
9
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
7
2
1
9
1.5
1
8
1
9
2.5
1
8
1
9
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
15
4
5
14
1.5
6
13
2
17
2.5
2
17
2
17
3.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 19 13 3 3 35 - 12 42
2.
Анортосис
 19 12 4 3 30 - 13 40
3.
Пафос
 19 12 2 5 36 - 12 38
4.
Арис Лимасол
 19 12 2 5 31 - 17 38
5.
Омония Никосия
 19 11 5 3 39 - 22 38
6.
АЕК Ларнака
 19 10 6 3 31 - 18 36
7.
Аполлон
 20 9 5 6 33 - 21 32
8.
Неа Саламина
 19 8 4 7 28 - 28 28
9.
АЕЛ Лимасол
 20 6 2 12 22 - 35 20
10.
Этникос Ахна
 20 4 6 10 26 - 43 18
11.
Кармиотисса
 19 3 5 11 23 - 37 14
12.
Отеллос
 19 3 4 12 17 - 32 13
13.
Закакиу
 19 2 6 11 22 - 47 12
14.
Докса Катокопия
 20 2 2 16 11 - 47 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 9 8 1 0 21 - 3 25
2.
Омония Никосия
 10 7 3 0 27 - 10 24
3.
Арис Лимасол
 9 7 1 1 13 - 4 22
4.
Пафос
 10 7 1 2 19 - 4 22
5.
АЕК Ларнака
 9 6 2 1 23 - 13 20
6.
Анортосис
 10 5 4 1 15 - 9 19
7.
Неа Саламина
 10 5 1 4 14 - 12 16
8.
Этникос Ахна
 10 4 2 4 14 - 15 14
9.
АЕЛ Лимасол
 10 4 2 4 14 - 18 14
10.
Аполлон
 10 3 2 5 10 - 11 11
11.
Кармиотисса
 9 2 4 3 16 - 16 10
12.
Отеллос
 10 2 1 7 7 - 17 7
13.
Докса Катокопия
 10 2 1 7 7 - 18 7
14.
Закакиу
 9 1 3 5 9 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 9 7 0 2 15 - 4 21
2.
Аполлон
 10 6 3 1 23 - 10 21
3.
АПОЭЛ
 10 5 2 3 14 - 9 17
4.
Пафос
 9 5 1 3 17 - 8 16
5.
Арис Лимасол
 10 5 1 4 18 - 13 16
6.
АЕК Ларнака
 10 4 4 2 8 - 5 16
7.
Омония Никосия
 9 4 2 3 12 - 12 14
8.
Неа Саламина
 9 3 3 3 14 - 16 12
9.
Отеллос
 9 1 3 5 10 - 15 6
10.
АЕЛ Лимасол
 10 2 0 8 8 - 17 6
11.
Закакиу
 10 1 3 6 13 - 22 6
12.
Кармиотисса
 10 1 1 8 7 - 21 4
13.
Этникос Ахна
 10 0 4 6 12 - 28 4
14.
Докса Катокопия
 10 0 1 9 4 - 29 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 12
Пафос Жайро 10
Омония Никосия Семедо Вилли 8
Омония Никосия Какулис Андроникос 8
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
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Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 8
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 9
Анортосис Техера Серхио 1 7
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 7
АПОЭЛ Петрович Радосав 8
Весь список
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    • 54'
      Энцо Кабрера получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Fabrice Kah уходит с поля. Берахино Сейдо выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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