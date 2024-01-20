Тур: 20.
1:1
Конец матча
0'
1:0
24' ПенальтиМакрис Андреас
1:1
32' ГолСпировски Стефан
54' Желтая карточкаEnzo Cabrera2
70' Желтая карточкаМарш Джордж
74' Красная карточкаАртиматас Панайотис
90' Желтая карточкаMarios Peratikos
90' Желтая карточкаФилипович Петар
90' Желтая карточкаPetros Ioannou
90'+6
Ход матча
24'
1:0
32'
1:1
54'
70'
90'
90'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Марш ДжорджПолузащитник
-
66 Silva
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Цука РавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Коскела Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Бейкер ЛукасЗащитник
- Защитник
-
71 Дражич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Элиа МариосНападающий
-
-
24 Diego Becker
-
Главный тренер: Marinos Satsias
История личных встреч
АЕЛ Лимасол
Этникос Ахна
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
27 матчей
55.6%
29.6%
14.8%
15 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
51.9%
25.9%
22.2%
14 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
40.7%
44.4%
14.9%
11 побед 12 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
29
20
Голов в среднем за матч
2.23
1.43
Среднее время на гол
40
63
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
1.21
0.69
Среднее время на гол
74
130
Всего голов
46
29
Голов в среднем за матч
1.7
1.07
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
52
83
Бомбардиры внутри турнира
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макрис Андреас
|4 (1)
|0.2
|Папафотис Вассилис
|2
|0.1
|Морсай Йонатан
|2
|0.1
|Silva
|2
|0.1
|Андреу Эвангелос
|2
|0.1
|Хенти Эзекиэль
|2 (1)
|0.1
|Медоевич Слободан
|1
|0.05
|Филипович Петар
|1
|0.05
|Срнич Драголюб
|1
|0.05
|Мендоса Хавьер
|1
|0.05
|Yiannis Gerolemou
|1
|0.05
|Fabrice Nkwoh
|1
|0.05
|Франдзис Христофорос
|1
|0.05
Этникос Ахна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элиа Мариос
|8 (3)
|0.4
|Enzo Cabrera2
|6 (1)
|0.3
|Де Ириондо Мануэль
|3
|0.15
|Пехливанис Мариос
|3
|0.15
|Липски Патрик
|2
|0.1
|Спировски Стефан
|1
|0.05
|Дражич Деян
|1
|0.05
|Гомеш Жозе
|1
|0.05
|Эммануэль Ломотей
|1
|0.05
Карточки
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марш Джордж
|8
|0
|Мендоса Хавьер
|5
|0
|Филипович Петар
|3
|1
|Папафотис Вассилис
|4
|0
|Цука Рави
|4
|0
|Морсай Йонатан
|3
|0
|Франдзис Христофорос
|3
|0
|Silva
|3
|0
|Деваст Себастьен
|1
|1
|Медоевич Слободан
|2
|0
|Черных Фёдор
|2
|0
|Макрис Андреас
|2
|0
|Башту Угу
|2
|0
|Yiannis Gerolemou
|2
|0
|Fabrice Nkwoh
|2
|0
|Андреу Эвангелос
|2
|0
|Хенти Эзекиэль
|0
|1
|Оливейра Мигель
|1
|0
|Срнич Славолюб
|1
|0
|Michalis Kolias
|1
|0
Этникос Ахна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Ириондо Мануэль
|9
|0
|Marios Peratikos
|6
|1
|Enzo Cabrera2
|7
|0
|Спировски Стефан
|5
|0
|Petros Ioannou
|5
|0
|Эммануэль Ломотей
|3
|1
|Липски Патрик
|4
|0
|Giorgos Nicolas Angelopoulos
|2
|1
|Элиа Мариос
|3
|0
|Дражич Деян
|3
|0
|Богатинов Мартин
|1
|1
|Артиматас Панайотис
|1
|1
|Бейкер Лукас
|2
|0
|Ристевски Кирче
|2
|0
|Elia Konstantinos
|2
|0
|Гомеш Жозе
|1
|0
|Пехливанис Мариос
|1
|0
|Thomas Nikolaou
|1
|0
|Vladimir Bradonjic
|1
|0
|Sotiris Fiakas
|1
|0
Результаты матчей
АЕЛ Лимасол
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Этникос Ахна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
3
11
АЕЛ Лимасол
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Этникос Ахна
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
16
11
Упущенные победы
5
11
АЕЛ Лимасол
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (8)
16% (3)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Этникос Ахна
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
22
11
Упущенные победы
8
22
Голы по времени матча
Забито
12
11
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
1
8%
3
27%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
4
33%
1
9%
31-45
3
25%
1
9%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
2
17%
2
18%
76-90
Пропущено
18
27
10 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
4
22%
1
4%
1-15
3
17%
8
30%
30%
16-30
3
17%
4
15%
31-45
1
6%
2
7%
46-60
2
11%
6
22%
61-75
5
28%
6
22%
76-90
Забито
8
14
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
1
13%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
38%
3
21%
31-45
1
13%
4
29%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
2
25%
2
14%
76-90
Пропущено
17
15
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
12%
3
20%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
4
24%
2
13%
31-45
4
24%
2
13%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
3
18%
5
33%
76-90
Забито
20
25
9 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 10
7 Не забивали 4
2
10%
6
24%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
7
35%
4
16%
31-45
4
20%
5
20%
46-60
3
15%
2
8%
61-75
4
20%
4
16%
76-90
Пропущено
35
42
17 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 16
6
17%
4
10%
1-15
4
11%
9
21%
16-30
7
20%
6
14%
31-45
5
14%
4
10%
46-60
5
14%
8
19%
61-75
8
23%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2
Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:4 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0
Этникос Ахна
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Этникос Ахна - АПОЭЛ 2:1 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Отеллос - Этникос Ахна 2:1
Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3 Этникос Ахна - Анортосис 0:1 Омония Арадиппу - Этникос Ахна 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Этникос Ахна - Пафос 1:4 Закакиу - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Анортосис - Этникос Ахна 3:1
Результаты матчей
АЕЛ Лимасол
Этникос Ахна
Точный счет
1:3
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
5:5
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
4
1 раз 10%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
5
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:5
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
4
2 раза 11%
1
9 раз 47%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
АЕЛ Лимасол
Этникос Ахна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
82
45
55
18
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
72
19
18
19
18
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
154
514
613
217
217
217
118
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|12
|Пафос
|Жайро
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|8
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 8
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|9
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 7
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 7
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|8