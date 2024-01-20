Тур: 20.
0:3
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаДариква Тендайи
0:1
17' ГолGiorgios Malekkides
0:2
45' ГолВальбуэна Матьё
0:3
48' ГолБакенга Мушага
64' Желтая карточкаПровидакис Константинос
90'+4
Ход матча
14'
17'
45'
0:2
48'
0:3
- Основной состав
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Альсё БрианПолузащитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
77 Aleksa Puric
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
13 C. Loizidis
-
Главный тренер: Georgios Petrakis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
43 Маркеш ПедруНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Мачин Пабло
История личных встреч
Докса Катокопия
Аполлон
5 матчей
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
160%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
28 матчей
10.7%
89.3%
0 побед 3 ничьи 25 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед
33 матча
24.2%
75.8%
0 побед 8 ничьих 25 побед
Первый тайм
15.2%
36.4%
48.4%
5 побед 12 ничьих 16 побед
Второй тайм
6.1%
36.4%
57.5%
2 победы 12 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
0.47
0.61
Среднее время на гол
192
147
Всего голов
41
23
Голов в среднем за матч
2.28
1.53
Среднее время на гол
39
58
Всего голов
48
34
Голов в среднем за матч
1.45
1.03
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
61
87
Бомбардиры внутри турнира
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асанте Эрнест
|3
|0.15
|Велковски Димитар
|2
|0.1
|Труич Никола
|1
|0.05
|Садик Берат
|1 (1)
|0.05
|Наби Адил
|1 (1)
|0.05
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Педру
|7
|0.35
|Вальбуэна Матьё
|6 (1)
|0.3
|Giorgios Malekkides
|3
|0.15
|Перец Элиэль
|3 (1)
|0.15
|Абдураими Бешарт
|2
|0.1
|Крменчик Михал
|2
|0.1
|Юрчевич Марио
|2
|0.1
|Экполо Годсвилл
|2
|0.1
|Костаче Ионуц
|1
|0.05
|Бакенга Мушага
|1
|0.05
|Дариква Тендайи
|1
|0.05
|Сагаль Анхело
|1
|0.05
|Коль Исраэль
|1
|0.05
Карточки
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альсё Бриан
|7
|0
|Ньярко Эрнест
|6
|0
|Наби Адил
|5
|0
|Evangelos Kyriakou
|5
|0
|Трайчевски Душко
|4
|0
|Труич Никола
|2
|1
|Стилиану Мариос
|3
|0
|Мухаммед Муса
|3
|0
|Фофана Гессума
|3
|0
|Хасселбайнк Глеофило
|3
|0
|Aleksa Puric
|3
|0
|Nicolai Skoglund
|3
|0
|Шишковски Дамьян
|1
|1
|Садик Берат
|2
|0
|Джа-Джедже Брис
|2
|0
|Пантич Александар
|2
|0
|Велковски Димитар
|2
|0
|Сецерович Аднан
|1
|0
|Антониадес Мариос
|1
|0
|Провидакис Константинос
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дариква Тендайи
|7
|0
|Кириаку Хараламбос
|3
|1
|Коль Исраэль
|4
|0
|Абдураими Бешарт
|3
|0
|Вальбуэна Матьё
|3
|0
|Теки Тесфальдет
|3
|0
|Перец Элиэль
|3
|0
|Крменчик Михал
|2
|0
|Экполо Годсвилл
|2
|0
|Шполярич Данило
|2
|0
|Vladan Milojevic
|0
|1
|Дигин Николя
|1
|0
|Леувенбург Петер
|1
|0
|Сагаль Анхело
|1
|0
|Юрчевич Марио
|1
|0
|Панайоту Антреас
|1
|0
|Giorgios Malekkides
|1
|0
|Маркеш Педру
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
|Giorgos Pavlides
|1
|0
Результаты матчей
Докса Катокопия
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Аполлон
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
5
4
Докса Катокопия
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
90% (9)
0% (0)
10% (1)
Аполлон
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
30
8
Упущенные победы
1
10
Докса Катокопия
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
45% (9)
25% (5)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
25% (5)
25% (5)
Аполлон
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
55% (11)
25% (5)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
Сухие победы
8
9
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
31
13
Упущенные победы
6
14
Голы по времени матча
Забито
7
22
5 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
15 Не забивали 11
0
0%
5
23%
1-15
3
43%
1
5%
16-30
2
29%
6
27%
31-45
1
14%
4
18%
46-60
1
14%
1
5%
61-75
0
0%
5
23%
76-90
Пропущено
18
11
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
3
17%
1
9%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
3
17%
4
36%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
2
11%
2
18%
61-75
5
28%
3
27%
76-90
Забито
2
10
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
18 Не забивали 15
1
50%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
31
11
13 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
4
13%
0
0%
1-15
5
16%
3
27%
16-30
4
13%
4
36%
31-45
4
13%
2
18%
46-60
6
19%
0
0%
61-75
8
26%
2
18%
76-90
Забито
9
32
6 В 1-м тайме 17
3 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 13
13 Не забивали 6
1
11%
7
22%
1-15
3
33%
2
6%
16-30
2
22%
8
25%
31-45
1
11%
4
13%
46-60
2
22%
4
13%
61-75
0
0%
7
22%
76-90
Пропущено
49
22
23 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 10
16 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 14
7
14%
1
5%
1-15
9
18%
3
14%
16-30
7
14%
8
36%
31-45
5
10%
3
14%
46-60
8
16%
2
9%
61-75
13
27%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Докса Катокопия
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Докса Катокопия - Пафос 1:0 Закакиу - Докса Катокопия 1:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1
Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Омония 29-го Мая 0:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1
Аполлон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аполлон - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Аполлон - АПОЭЛ 2:2 Кармиотисса - Аполлон 3:4
Аполлон - Неа Саламина 0:2 Айя-Напа - Аполлон 0:6 Отеллос - Аполлон 0:3 Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Аполлон - Анортосис 0:1 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 0:3 Закакиу - Аполлон 0:5 Аполлон - Омония 29-го Мая 4:0 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Аполлон 1:1
Результаты матчей
Докса Катокопия
Аполлон
Точный счет
0:2
3 раза 30%
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:3
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
2:0
4 раза 20%
0:2
3 раза 15%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:1
4 раза 20%
0:3
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
11 раз 55%
1
7 раз 35%
2
2 раза 10%
0
6 раз 30%
1
5 раз 25%
2
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Докса Катокопия
Аполлон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
55
28
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
91
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
911
Больше Меньше
146
218
911
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|13
|3
|3
|35 - 12
|42
|2.
|19
|12
|4
|3
|30 - 13
|40
|3.
|19
|12
|2
|5
|36 - 12
|38
|4.
|19
|12
|2
|5
|31 - 17
|38
|5.
|19
|11
|5
|3
|39 - 22
|38
|6.
|19
|10
|6
|3
|31 - 18
|36
|7.
|20
|9
|5
|6
|33 - 21
|32
|8.
|19
|8
|4
|7
|28 - 28
|28
|9.
|0:0
|20
|6
|2
|12
|21 - 34
|20
|10.
|0:0
|20
|4
|6
|10
|25 - 42
|18
|11.
|19
|3
|5
|11
|23 - 37
|14
|12.
|19
|3
|4
|12
|17 - 32
|13
|13.
|19
|2
|6
|11
|22 - 47
|12
|14.
|20
|2
|2
|16
|11 - 47
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|21 - 3
|25
|2.
|10
|7
|3
|0
|27 - 10
|24
|3.
|9
|7
|1
|1
|13 - 4
|22
|4.
|10
|7
|1
|2
|19 - 4
|22
|5.
|9
|6
|2
|1
|23 - 13
|20
|6.
|10
|5
|4
|1
|15 - 9
|19
|7.
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|8.
|0:0
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|9.
|0:0
|10
|4
|2
|4
|13 - 17
|14
|10.
|10
|3
|2
|5
|10 - 11
|11
|11.
|9
|2
|4
|3
|16 - 16
|10
|12.
|10
|2
|1
|7
|7 - 17
|7
|13.
|10
|2
|1
|7
|7 - 18
|7
|14.
|9
|1
|3
|5
|9 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|15 - 4
|21
|2.
|10
|6
|3
|1
|23 - 10
|21
|3.
|10
|5
|2
|3
|14 - 9
|17
|4.
|9
|5
|1
|3
|17 - 8
|16
|5.
|10
|5
|1
|4
|18 - 13
|16
|6.
|10
|4
|4
|2
|8 - 5
|16
|7.
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|8.
|9
|3
|3
|3
|14 - 16
|12
|9.
|9
|1
|3
|5
|10 - 15
|6
|10.
|0:0
|10
|2
|0
|8
|8 - 17
|6
|11.
|10
|1
|3
|6
|13 - 22
|6
|12.
|10
|1
|1
|8
|7 - 21
|4
|13.
|0:0
|10
|0
|4
|6
|11 - 27
|4
|14.
|10
|0
|1
|9
|4 - 29
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|12
|Пафос
|Жайро
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|8
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 8
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|9
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 7
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|8
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 6