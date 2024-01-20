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  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 20.
Докса Катокопия
0:3
Конец матча
Аполлон
0'
14' Желтая карточка
Дариква Тендайи
0:1
17' Гол
Giorgios Malekkides
0:2
45' Гол
Вальбуэна Матьё
0:3
48' Гол
Бакенга Мушага
64' Желтая карточка
Провидакис Константинос
90'+4
Докса Катокопия
Аполлон

История личных встреч

Докса Катокопия
Аполлон

5 матчей

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
160%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

28 матчей

10.7%
89.3%
0 побед 3 ничьи 25 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед

33 матча

24.2%
75.8%
0 побед 8 ничьих 25 побед

Первый тайм

15.2%
36.4%
48.4%
5 побед 12 ничьих 16 побед

Второй тайм

6.1%
36.4%
57.5%
2 победы 12 ничьих 19 побед

История матчей

ПД
4:0
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
0:3
ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
3:2
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
4:2
ПД
3:1
ПД
0:1
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
2:0
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
0:2
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
4:0
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
3:1
ПД
2:2
ПД
2:2

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

0.47
0.61

Среднее время на гол

192
147

Всего голов

41
23

Голов в среднем за матч

2.28
1.53

Среднее время на гол

39
58

Всего голов

48
34

Голов в среднем за матч

1.45
1.03

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

61
87

Бомбардиры внутри турнира

Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асанте Эрнест 3 0.15
Велковски Димитар 2 0.1
Труич Никола 1 0.05
Садик Берат 1 (1) 0.05
Наби Адил 1 (1) 0.05
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Педру 7 0.35
Вальбуэна Матьё 6 (1) 0.3
Giorgios Malekkides 3 0.15
Перец Элиэль 3 (1) 0.15
Абдураими Бешарт 2 0.1
Крменчик Михал 2 0.1
Юрчевич Марио 2 0.1
Экполо Годсвилл 2 0.1
Костаче Ионуц 1 0.05
Бакенга Мушага 1 0.05
Дариква Тендайи 1 0.05
Сагаль Анхело 1 0.05
Коль Исраэль 1 0.05

Карточки

Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альсё Бриан 7 0
Ньярко Эрнест 6 0
Наби Адил 5 0
Evangelos Kyriakou 5 0
Трайчевски Душко 4 0
Труич Никола 2 1
Стилиану Мариос 3 0
Мухаммед Муса 3 0
Фофана Гессума 3 0
Хасселбайнк Глеофило 3 0
Aleksa Puric 3 0
Nicolai Skoglund 3 0
Шишковски Дамьян 1 1
Садик Берат 2 0
Джа-Джедже Брис 2 0
Пантич Александар 2 0
Велковски Димитар 2 0
Сецерович Аднан 1 0
Антониадес Мариос 1 0
Провидакис Константинос 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дариква Тендайи 7 0
Кириаку Хараламбос 3 1
Коль Исраэль 4 0
Абдураими Бешарт 3 0
Вальбуэна Матьё 3 0
Теки Тесфальдет 3 0
Перец Элиэль 3 0
Крменчик Михал 2 0
Экполо Годсвилл 2 0
Шполярич Данило 2 0
Vladan Milojevic 0 1
Дигин Николя 1 0
Леувенбург Петер 1 0
Сагаль Анхело 1 0
Юрчевич Марио 1 0
Панайоту Антреас 1 0
Giorgios Malekkides 1 0
Маркеш Педру 1 0
Психас Петрос 1 0
Giorgos Pavlides 1 0

Результаты матчей

Докса Катокопия
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Аполлон
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

5
4
Докса Катокопия
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
90% (9)
0% (0)
10% (1)
Аполлон
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

30
8

Упущенные победы

1
10
Докса Катокопия
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
45% (9)
25% (5)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
25% (5)
25% (5)
Аполлон
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
55% (11)
25% (5)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)

Сухие победы

8
9

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

31
13

Упущенные победы

6
14

Голы по времени матча

Забито

7
22
5 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
15 Не забивали 11
0
0%
5
23%
1-15
3
43%
1
5%
16-30
2
29%
6
27%
31-45
1
14%
4
18%
46-60
1
14%
1
5%
61-75
0
0%
5
23%
76-90

Пропущено

18
11
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
3
17%
1
9%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
3
17%
4
36%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
2
11%
2
18%
61-75
5
28%
3
27%
76-90

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
18 Не забивали 15
1
50%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

31
11
13 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
4
13%
0
0%
1-15
5
16%
3
27%
16-30
4
13%
4
36%
31-45
4
13%
2
18%
46-60
6
19%
0
0%
61-75
8
26%
2
18%
76-90

Забито

9
32
6 В 1-м тайме 17
3 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 13
13 Не забивали 6
1
11%
7
22%
1-15
3
33%
2
6%
16-30
2
22%
8
25%
31-45
1
11%
4
13%
46-60
2
22%
4
13%
61-75
0
0%
7
22%
76-90

Пропущено

49
22
23 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 10
16 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 14
7
14%
1
5%
1-15
9
18%
3
14%
16-30
7
14%
8
36%
31-45
5
10%
3
14%
46-60
8
16%
2
9%
61-75
13
27%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Докса Катокопия
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Докса Катокопия - Пафос 1:0 Закакиу - Докса Катокопия 1:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1
Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Омония 29-го Мая 0:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1
Аполлон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аполлон - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Аполлон - АПОЭЛ 2:2 Кармиотисса - Аполлон 3:4
Аполлон - Неа Саламина 0:2 Айя-Напа - Аполлон 0:6 Отеллос - Аполлон 0:3 Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Аполлон - Анортосис 0:1 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 0:3 Закакиу - Аполлон 0:5 Аполлон - Омония 29-го Мая 4:0 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Аполлон 1:1

Результаты матчей

Докса Катокопия
Аполлон

Точный счет

0:2
3 раза 30%
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:3
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

2:0
4 раза 20%
0:2
3 раза 15%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:1
4 раза 20%
0:3
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
11 раз 55%
1
7 раз 35%
2
2 раза 10%
0
6 раз 30%
1
5 раз 25%
2
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Докса Катокопия
Аполлон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
5
5
2
8
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
9
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
11
0.5
Больше Меньше
14
6
2
18
1.5
9
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 19 13 3 3 35 - 12 42
2.
Анортосис
 19 12 4 3 30 - 13 40
3.
Пафос
 19 12 2 5 36 - 12 38
4.
Арис Лимасол
 19 12 2 5 31 - 17 38
5.
Омония Никосия
 19 11 5 3 39 - 22 38
6.
АЕК Ларнака
 19 10 6 3 31 - 18 36
7.
Аполлон
 20 9 5 6 33 - 21 32
8.
Неа Саламина
 19 8 4 7 28 - 28 28
9.
АЕЛ Лимасол
 0:0 20 6 2 12 21 - 34 20
10.
Этникос Ахна
 0:0 20 4 6 10 25 - 42 18
11.
Кармиотисса
 19 3 5 11 23 - 37 14
12.
Отеллос
 19 3 4 12 17 - 32 13
13.
Закакиу
 19 2 6 11 22 - 47 12
14.
Докса Катокопия
 20 2 2 16 11 - 47 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 9 8 1 0 21 - 3 25
2.
Омония Никосия
 10 7 3 0 27 - 10 24
3.
Арис Лимасол
 9 7 1 1 13 - 4 22
4.
Пафос
 10 7 1 2 19 - 4 22
5.
АЕК Ларнака
 9 6 2 1 23 - 13 20
6.
Анортосис
 10 5 4 1 15 - 9 19
7.
Неа Саламина
 10 5 1 4 14 - 12 16
8.
Этникос Ахна
 0:0 10 4 2 4 14 - 15 14
9.
АЕЛ Лимасол
 0:0 10 4 2 4 13 - 17 14
10.
Аполлон
 10 3 2 5 10 - 11 11
11.
Кармиотисса
 9 2 4 3 16 - 16 10
12.
Отеллос
 10 2 1 7 7 - 17 7
13.
Докса Катокопия
 10 2 1 7 7 - 18 7
14.
Закакиу
 9 1 3 5 9 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 9 7 0 2 15 - 4 21
2.
Аполлон
 10 6 3 1 23 - 10 21
3.
АПОЭЛ
 10 5 2 3 14 - 9 17
4.
Пафос
 9 5 1 3 17 - 8 16
5.
Арис Лимасол
 10 5 1 4 18 - 13 16
6.
АЕК Ларнака
 10 4 4 2 8 - 5 16
7.
Омония Никосия
 9 4 2 3 12 - 12 14
8.
Неа Саламина
 9 3 3 3 14 - 16 12
9.
Отеллос
 9 1 3 5 10 - 15 6
10.
АЕЛ Лимасол
 0:0 10 2 0 8 8 - 17 6
11.
Закакиу
 10 1 3 6 13 - 22 6
12.
Кармиотисса
 10 1 1 8 7 - 21 4
13.
Этникос Ахна
 0:0 10 0 4 6 11 - 27 4
14.
Докса Катокопия
 10 0 1 9 4 - 29 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 12
Пафос Жайро 10
Омония Никосия Семедо Вилли 8
Омония Никосия Какулис Андроникос 8
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 8
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 9
Анортосис Техера Серхио 1 7
АПОЭЛ Петрович Радосав 8
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 6
Весь список
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