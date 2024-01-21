Тур: 21. Стадион: Спортивный комплекс Сенол Гюнес.
0:0
Первый тайм: 11'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
94
Дестан
Энис
93
Боэ
Саша
23
Айхан
Кан
53
Йылмаз
Барыш
10
Мертенс
Дрис
14
Заха
Уилфрид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Дестан ЭнисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
50 Айдин МехметЗащитник
- Защитник
-
73 Бослук АрифПолузащитник
-
20 Бакич ОгненПолузащитник
-
16 Шен КеремПолузащитник
-
23 Гюнеш УмутПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Авчи Абдулла
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
93 Боэ СашаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Айхан КанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
53 Йылмаз БарышПолузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Заха УилфридНападающий
- Запасные игроки
-
19 Гювенч ГюнайВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 ТетеПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Кутлу БерканПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бурук Окан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Трабзонспор
Галатасарай
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
62.5%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 15 побед
36 матчей
30.6%
22.2%
47.2%
11 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
22.2%
47.2%
30.6%
8 побед 17 ничьих 11 побед
Второй тайм
25%
33.3%
41.7%
9 побед 12 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
21
Голов в среднем за матч
1.24
1.11
Среднее время на гол
72
81
Всего голов
29
22
Голов в среднем за матч
1.53
1.29
Среднее время на гол
58
69
Всего голов
50
43
Голов в среднем за матч
1.39
1.19
Тотал матчей
2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
64
75
Бомбардиры внутри турнира
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|9
|0.47
|Трезеге
|4
|0.21
|Бакасетас Тасос
|4 (1)
|0.21
|Вишча Эдин
|3
|0.16
|Барди Энис
|2
|0.11
|Дестан Энис
|2
|0.11
|Пепе Николя
|2
|0.11
|Бенкович Филип
|2
|0.11
|Фунтас Таксиархис
|1
|0.05
|Денсвил Стефано
|1
|0.05
|Менди Батиста
|1
|0.05
|Оздемир Берат
|1
|0.05
|Гюрпюз Гёктан
|1
|0.05
|Эмюр Абдулкадир
|0
|0
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икарди Мауро
|12 (4)
|0.6
|Заха Уилфрид
|6
|0.3
|Актюркоглу Мухаммед
|5
|0.25
|Мертенс Дрис
|3 (1)
|0.15
|Бардакчи Абдулкерим
|3
|0.15
|Зиеш Хаким
|2
|0.1
|Демирбай Керем
|1
|0.05
|Бакамбу Седрик
|1
|0.05
|Оливейра Сержиу
|1
|0.05
|Санчес Давинсон
|1
|0.05
|Нельссон Виктор
|1
|0.05
|Боэ Саша
|1
|0.05
|Айхан Кан
|0
|0
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Торрейра Лукас
|0
|0
|Тете
|0
|0
|Айдын Эюп
|0
|0
Карточки
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|6
|1
|Элмалы Эврен Эрен
|4
|0
|Бакасетас Тасос
|3
|0
|Дестан Энис
|3
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|2
|0
|Курбелис Димитрис
|2
|0
|Онуачу Пол
|2
|0
|Чакыр Угурджан
|2
|0
|Айдин Мехмет
|2
|0
|Вишча Эдин
|1
|0
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|Барди Энис
|1
|0
|Бенкович Филип
|1
|0
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0
|Хасполат Догукан
|1
|0
|Теклич Тонио
|1
|0
|Бания Раян
|1
|0
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Актюркоглу Мухаммед
|3
|1
|Муслера Фернандо
|4
|0
|Торрейра Лукас
|4
|0
|Боэ Саша
|4
|0
|Йылмаз Барыш
|4
|0
|Оливейра Сержиу
|3
|0
|Зиеш Хаким
|3
|0
|Бардакчи Абдулкерим
|3
|0
|Санчес Давинсон
|3
|0
|Окан Бурук
|2
|0
|Демирбай Керем
|2
|0
|Айхан Кан
|2
|0
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Гювенч Гюнай
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|Нельссон Виктор
|1
|0
|Тете
|1
|0
Результаты матчей
Трабзонспор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Галатасарай
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (2)
80% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
2
Трабзонспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Галатасарай
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
16
24
Трабзонспор
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Галатасарай
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
19
26
Голы по времени матча
Забито
13
13
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
2
15%
1
8%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
3
23%
3
23%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
1
8%
4
31%
61-75
2
15%
2
15%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
1
11%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
3
33%
1
25%
76-90
Забито
18
24
9 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
12 Не забивали 10
3
17%
1
4%
1-15
2
11%
6
25%
16-30
4
22%
5
21%
31-45
4
22%
3
13%
46-60
2
11%
3
13%
61-75
3
17%
5
21%
76-90
Пропущено
14
8
4 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
5
63%
46-60
4
29%
2
25%
61-75
6
43%
0
0%
76-90
Забито
31
37
17 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 16
5 Не забивали 2
5
16%
2
5%
1-15
5
16%
7
19%
16-30
7
23%
8
22%
31-45
6
19%
5
14%
46-60
3
10%
7
19%
61-75
5
16%
7
19%
76-90
Пропущено
23
12
8 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 2
15 Не пропускали 9
2
9%
1
8%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
2
9%
1
8%
31-45
1
4%
6
50%
46-60
5
22%
3
25%
61-75
9
39%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Трабзонспор
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Трабзонспор - Маниса Бююкшехир Беледиеспор 3:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1
Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Йени Корумспор 3:1 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0
Галатасарай
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Галатасарай - Умраниеспор 4:1 Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Сивасспор - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0
Фенербахче - Галатасарай 0:0 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Хатайспор - Галатасарай 2:1 Бавария - Галатасарай 2:1 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Бавария 1:3 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Антальяспор - Галатасарай 0:2 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1
Результаты матчей
Трабзонспор
Галатасарай
Точный счет
2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:1
4 раза 40%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
5 раз 50%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
Точный счет
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:1
5 раз 25%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
5 раз 26%
1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
4 раза 21%
5
1 раз 5%
2
8 раз 40%
1
5 раз 25%
3
3 раза 15%
0
2 раза 10%
4
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Трабзонспор
Галатасарай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
54
91
18
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
55
46
46
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
182
109
137
514
515
118
218
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|17
|3
|1
|58 - 17
|54
|2.
|0:0 Заявка
|21
|16
|4
|1
|38 - 11
|52
|3.
|0:0 Заявка
|20
|10
|5
|5
|34 - 23
|35
|4.
|Заявка
|21
|11
|2
|8
|33 - 30
|35
|5.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|26 - 29
|32
|6.
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|34 - 26
|30
|7.
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|26 - 21
|30
|8.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|27 - 29
|29
|9.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|36 - 40
|29
|10.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|26 - 25
|27
|11.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|26 - 33
|26
|12.
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|23 - 30
|25
|13.
|Заявка
|21
|5
|10
|6
|27 - 26
|25
|14.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|24 - 32
|22
|15.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|24 - 32
|22
|16.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|23 - 24
|21
|17.
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|26 - 30
|21
|18.
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|20 - 33
|20
|19.
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|25 - 43
|19
|20.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|15 - 37
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|10
|10
|0
|0
|25 - 7
|30
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|34 - 12
|26
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 10
|24
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 9
|23
|5.
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|14 - 8
|20
|6.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 11
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 12
|17
|10.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 23
|17
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 10
|16
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 15
|16
|14.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|17 - 15
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|16.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 10
|12
|17.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|18.
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|11 - 13
|10
|19.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|20.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|24 - 5
|28
|2.
|0:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|13 - 4
|22
|3.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 19
|16
|4.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 20
|16
|5.
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|20 - 15
|15
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 13
|12
|7.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 17
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|9.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 15
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 13
|10
|12.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 24
|10
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 15
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|15.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 23
|8
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 15
|7
|17.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|10 - 16
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 14
|5
|19.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|10 - 21
|5
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 17
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|12 (3)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|10 (2)
|Сивасспор
|Манай Рей
|10
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|8
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Фатих Карагюмрюк
|Бираски Давиде
|1 5
|Антальяспор
|Ракип Эрдаль
|1 5