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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Трабзонспор
1:5
Конец матча
Галатасарай
0'
0:1
13' Гол
Заха Уилфрид
37' Желтая карточка
Бания Раян
51' Желтая карточка
Торрейра Лукас
0:2
61' Гол
Заха Уилфрид
0:3
64' Гол
Айхан Кан
66' Желтая карточка
Бардакчи Абдулкерим
72' Желтая карточка
Нельссон Виктор
1:3
79' Гол
Дестан Энис
1:4
80' Гол
Актюркоглу Мухаммед
90' Желтая карточка
Йылмаз Барыш
1:5
90' Гол
Актюркоглу Мухаммед
90'+7

Ход матча

13'
0:1
Заха Уилфрид
(Йылмаз Барыш)
37'
Бания Раян
 
45'
 
Санчес Давинсон
Бардакчи Абдулкерим
46'
Айдин Мехмет
Бания Раян
 
51'
 
Торрейра Лукас
61'
0:2
Заха Уилфрид
(Демирбай Керем)
64'
Бакасетас Тасос
Бенкович Филип
 
64'
0:3
Айхан Кан
(Заха Уилфрид)
66'
 
Бардакчи Абдулкерим
72'
 
Нельссон Виктор
76'
 
Кутлу Беркан
Демирбай Керем
76'
 
Н'Домбеле Тангай
Торрейра Лукас
76'
 
Тете
Айхан Кан
79'
Дестан Энис
(Вишча Эдин)
1:3
79'
Гюнеш Умут
Барди Энис
 
80'
1:4
Актюркоглу Мухаммед
(Н'Домбеле Тангай)
81'
 
Икарди Мауро
Мертенс Дрис
84'
Гюрпюз Гёктан
Фунтас Таксиархис
 
90'
 
Йылмаз Барыш
90'
1:5
Актюркоглу Мухаммед
(Тете)

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 10
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 5
  • 14 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Чакыр
Угурджан
4
Тюркмен
Хюсейин
2
Бания
Раян
32
Бенкович
Филип
18
Элмалы
Эврен
Эрен
6
Менди
Батиста
5
Оздемир
Берат
7
Вишча
Эдин
8
Барди
Энис
14
Фунтас
Таксиархис
94
Дестан
Энис
1
Муслера
Фернандо
93
Боэ
Саша
25
Нельссон
Виктор
42
Бардакчи
Абдулкерим
23
Айхан
Кан
8
Демирбай
Керем
34
Торрейра
Лукас
53
Йылмаз
Барыш
10
Мертенс
Дрис
7
Актюркоглу
Мухаммед
14
Заха
Уилфрид
Трабзонспор
4-2-3-1
Галатасарай
4-2-3-1

История личных встреч

Трабзонспор
Галатасарай

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 15 побед

36 матчей

30.6%
22.2%
47.2%
11 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

22.2%
47.2%
30.6%
8 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
9 побед 12 ничьих 15 побед

История матчей

С
2:0
С
2:1
С
0:0
С
1:2
С
2:2
С
1:1
С
0:2
С
1:3
С
1:1
С
3:1
С
4:0
С
2:1
С
2:1
С
2:0
С
0:1
С
2:1
С
0:1
С
2:1
С
0:3
С
1:4
С
2:1
С
2:0
С
0:0
С
0:0
С
2:4
С
1:1
С
0:3
С
0:1
С
2:0
С
1:0
К
2:1
С
4:3
С
2:2
С
3:0
С
1:0
С
0:1

Голы

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

1.24
1.11

Среднее время на гол

72
81

Всего голов

29
22

Голов в среднем за матч

1.53
1.29

Среднее время на гол

58
69

Всего голов

50
43

Голов в среднем за матч

1.39
1.19

Тотал матчей

2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

64
75

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 9 0.45
Трезеге 4 0.2
Бакасетас Тасос 4 (1) 0.2
Вишча Эдин 3 0.15
Дестан Энис 3 0.15
Барди Энис 2 0.1
Пепе Николя 2 0.1
Бенкович Филип 2 0.1
Фунтас Таксиархис 1 0.05
Денсвил Стефано 1 0.05
Менди Батиста 1 0.05
Оздемир Берат 1 0.05
Гюрпюз Гёктан 1 0.05
Эмюр Абдулкадир 0 0
Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икарди Мауро 12 (4) 0.57
Заха Уилфрид 8 0.38
Актюркоглу Мухаммед 7 0.33
Мертенс Дрис 3 (1) 0.14
Бардакчи Абдулкерим 3 0.14
Зиеш Хаким 2 0.1
Демирбай Керем 1 0.05
Айхан Кан 1 0.05
Бакамбу Седрик 1 0.05
Оливейра Сержиу 1 0.05
Санчес Давинсон 1 0.05
Нельссон Виктор 1 0.05
Боэ Саша 1 0.05
Тете 0 0
Анхелиньо Хосе 0 0
Торрейра Лукас 0 0
Н'Домбеле Тангай 0 0
Йылмаз Барыш 0 0
Айдын Эюп 0 0

Карточки

Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 6 1
Элмалы Эврен Эрен 4 0
Бакасетас Тасос 3 0
Дестан Энис 3 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 2 0
Курбелис Димитрис 2 0
Онуачу Пол 2 0
Чакыр Угурджан 2 0
Бания Раян 2 0
Айдин Мехмет 2 0
Вишча Эдин 1 0
Фунтас Таксиархис 1 0
Барди Энис 1 0
Бенкович Филип 1 0
Эмюр Абдулкадир 1 0
Хасполат Догукан 1 0
Теклич Тонио 1 0
Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торрейра Лукас 5 0
Йылмаз Барыш 5 0
Актюркоглу Мухаммед 3 1
Муслера Фернандо 4 0
Бардакчи Абдулкерим 4 0
Боэ Саша 4 0
Оливейра Сержиу 3 0
Зиеш Хаким 3 0
Санчес Давинсон 3 0
Окан Бурук 2 0
Демирбай Керем 2 0
Айхан Кан 2 0
Нельссон Виктор 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Бакамбу Седрик 1 0
Гювенч Гюнай 1 0
Икарди Мауро 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Тете 1 0

Результаты матчей

Трабзонспор
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Галатасарай
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (2)
80% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
2
Трабзонспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Галатасарай
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

16
24
Трабзонспор
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Галатасарай
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

20
26

Голы по времени матча

Забито

14
18
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
12 Не забивали 12
2
14%
2
11%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
3
21%
3
17%
31-45
2
14%
2
11%
46-60
1
7%
6
33%
61-75
3
21%
4
22%
76-90

Пропущено

14
5
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
2
14%
1
20%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
1
20%
46-60
3
21%
1
20%
61-75
5
36%
2
40%
76-90

Забито

18
24
9 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
13 Не забивали 11
3
17%
1
4%
1-15
2
11%
6
25%
16-30
4
22%
5
21%
31-45
4
22%
3
13%
46-60
2
11%
3
13%
61-75
3
17%
5
21%
76-90

Пропущено

14
8
4 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
5
63%
46-60
4
29%
2
25%
61-75
6
43%
0
0%
76-90

Забито

32
42
17 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 17
5 Не забивали 2
5
16%
3
7%
1-15
5
16%
7
17%
16-30
7
22%
8
19%
31-45
6
19%
5
12%
46-60
3
9%
9
21%
61-75
6
19%
9
21%
76-90

Пропущено

28
13
9 В 1-м тайме 2
19 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 2
16 Не пропускали 10
3
11%
1
8%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
2
7%
1
8%
31-45
1
4%
6
46%
46-60
7
25%
3
23%
61-75
11
39%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Трабзонспор
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Трабзонспор - Маниса Бююкшехир Беледиеспор 3:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1
Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Йени Корумспор 3:1 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0
Галатасарай
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Галатасарай - Умраниеспор 4:1 Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Сивасспор - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0
Фенербахче - Галатасарай 0:0 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Хатайспор - Галатасарай 2:1 Бавария - Галатасарай 2:1 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Бавария 1:3 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Антальяспор - Галатасарай 0:2 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1

Результаты матчей

Трабзонспор
Галатасарай

Точный счет

2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:1
4 раза 40%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
5 раз 50%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%

Точный счет

0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:5
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:1
5 раз 24%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
4 раза 20%
5
1 раз 5%
2
8 раз 38%
1
5 раз 24%
3
3 раза 14%
0
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Трабзонспор
Галатасарай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
5
1.5
9
1
1
9
2.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
2
5
5
1.5
5
6
4
6
2.5
2
9
1
9
3.5
1
10
1
9
4.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
19
2
10
10
1.5
14
7
5
15
2.5
6
15
1
19
3.5
3
18
1
19
4.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 21 17 3 1 58 - 17 54
2.
Галатасарай
 Заявка 21 17 3 1 43 - 12 54
3.
Бешикташ
 Заявка 21 11 2 8 33 - 30 35
4.
Трабзонспор
 Заявка 20 10 4 6 35 - 28 34
5.
Ризеспор
 Заявка 21 9 5 7 26 - 29 32
6.
Адана Демирспор
 Заявка 21 7 9 5 34 - 26 30
7.
Антальяспор
 Заявка 21 7 9 5 26 - 21 30
8.
Кайсериспор
 Заявка 20 8 5 7 27 - 29 29
9.
Касымпаша
 Заявка 21 8 5 8 36 - 40 29
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 21 7 6 8 26 - 25 27
11.
Сивасспор
 Заявка 21 6 8 7 26 - 33 26
12.
Аланьяспор
 Заявка 21 6 7 8 23 - 30 25
13.
Анкарагюджю
 Заявка 21 5 10 6 27 - 26 25
14.
Газиантеп
 Заявка 21 6 4 11 24 - 32 22
15.
Самсунспор
 Заявка 21 6 4 11 24 - 32 22
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 21 5 6 10 23 - 24 21
17.
Хатайспор
 Заявка 21 4 9 8 26 - 30 21
18.
Коньяспор
 Заявка 21 4 8 9 20 - 33 20
19.
Пендикспор
 Заявка 21 4 7 10 25 - 43 19
20.
Истанбулспор
 Заявка 19 2 4 13 15 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 10 10 0 0 25 - 7 30
2.
Фенербахче
 Заявка 11 8 2 1 34 - 12 26
3.
Адана Демирспор
 Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
4.
Ризеспор
 Заявка 11 7 2 2 15 - 9 23
5.
Бешикташ
 Заявка 10 6 1 3 16 - 11 19
6.
Трабзонспор
 Заявка 10 6 1 3 15 - 13 19
7.
Кайсериспор
 Заявка 10 5 3 2 15 - 10 18
8.
Антальяспор
 Заявка 11 4 6 1 11 - 8 18
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 5 2 3 17 - 12 17
10.
Самсунспор
 Заявка 10 5 2 3 14 - 11 17
11.
Касымпаша
 Заявка 11 5 2 4 22 - 23 17
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 11 4 4 3 16 - 10 16
13.
Аланьяспор
 Заявка 11 4 4 3 16 - 15 16
14.
Хатайспор
 Заявка 10 3 5 2 17 - 15 14
15.
Анкарагюджю
 Заявка 11 3 5 3 12 - 11 14
16.
Коньяспор
 Заявка 10 3 3 4 11 - 10 12
17.
Газиантеп
 Заявка 10 3 2 5 11 - 15 11
18.
Сивасспор
 Заявка 10 1 7 2 11 - 13 10
19.
Пендикспор
 Заявка 10 2 3 5 11 - 19 9
20.
Истанбулспор
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 10 9 1 0 24 - 5 28
2.
Галатасарай
 Заявка 11 7 3 1 18 - 5 24
3.
Бешикташ
 Заявка 11 5 1 5 17 - 19 16
4.
Сивасспор
 Заявка 11 5 1 5 15 - 20 16
5.
Трабзонспор
 Заявка 10 4 3 3 20 - 15 15
6.
Антальяспор
 Заявка 10 3 3 4 15 - 13 12
7.
Касымпаша
 Заявка 10 3 3 4 14 - 17 12
8.
Кайсериспор
 Заявка 10 3 2 5 12 - 19 11
9.
Анкарагюджю
 Заявка 10 2 5 3 15 - 15 11
10.
Газиантеп
 Заявка 11 3 2 6 13 - 17 11
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 2 4 5 9 - 13 10
12.
Пендикспор
 Заявка 11 2 4 5 14 - 24 10
13.
Аланьяспор
 Заявка 10 2 3 5 7 - 15 9
14.
Ризеспор
 Заявка 10 2 3 5 11 - 20 9
15.
Коньяспор
 Заявка 11 1 5 5 9 - 23 8
16.
Хатайспор
 Заявка 11 1 4 6 9 - 15 7
17.
Адана Демирспор
 Заявка 10 0 6 4 10 - 16 6
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 10 1 2 7 7 - 14 5
19.
Самсунспор
 Заявка 11 1 2 8 10 - 21 5
20.
Истанбулспор
 Заявка 9 0 2 7 5 - 17 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 12 (3)
Касымпаша Кара Айтач 10 (2)
Сивасспор Манай Рей 10
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 8
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Фатих Карагюмрюк Бираски Давиде 1 5
Антальяспор Ракип Эрдаль 1 5
Весь список
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