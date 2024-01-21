Тур: 21. Стадион: Конья Бююкшехир.
0:0
Первый тайм: 37'
Ход матча
14'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
22
Огюз
Ахмет
14
Мерт
Метехан
10
Малли
Юнус
89
Сари
Вейсел
11
Вурал
Гюрай
77
Бютюки
Зюмер
16
Сафури
Рамиз
10
Ларссон
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Огюз АхметЗащитник
-
14 Мерт МетеханЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Малли ЮнусПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Рак НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fahrudin Omerovic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
-
11 Вурал ГюрайЗащитник
- Полузащитник
-
77 Бютюки ЗюмерПолузащитник
-
16 Сафури РамизПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ларссон СэмПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
44 Налдо ГомесЗащитник
- Полузащитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Узун ЭмреПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ялчин Серген
История личных встреч
Коньяспор
Антальяспор
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы
25 матчей
36%
52%
12%
9 побед 13 ничьих 3 победы
Первый тайм
20%
68%
12%
5 побед 17 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
44%
16%
10 побед 11 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.31
1
Среднее время на гол
68
90
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1
0.54
Среднее время на гол
90
167
Всего голов
29
19
Голов в среднем за матч
1.16
0.76
Тотал матчей
2.5
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
77
118
Бомбардиры внутри турнира
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чикалеши Сокол
|8 (5)
|0.38
|Хауберт Гильерме
|3
|0.14
|Мурич Роберт
|2
|0.1
|Андреасен Лука
|2
|0.1
|Морено Марлос
|1
|0.05
|Огюз Ахмет
|1
|0.05
|Чикылдэу Александру
|1
|0.05
|Язгылы Угурджан
|1
|0.05
|Оливейра Нелсон
|0
|0
|Михаляк Конрад
|0
|0
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букса Адам
|8 (1)
|0.38
|Джехезкель Сагив
|6
|0.29
|Ешильюрт Эрдоган
|2
|0.1
|Ларссон Сэм
|2
|0.1
|Шарич Дарио
|2
|0.1
|Вурал Гюрай
|1
|0.05
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0.05
|Сари Вейсел
|1
|0.05
|Ассомбалонга Бритт
|1
|0.05
|Озтюрк Бахадыр
|1
|0.05
|Сафури Рамиз
|0
|0
|Балчи Бюньямин
|0
|0
|Топрак Омер
|0
|0
|Бютюки Зюмер
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
|Хольтманн Геррит
|0
|0
Карточки
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирбаг Адиль
|4
|1
|Юлгюн Огулджан
|4
|1
|Огюз Ахмет
|5
|0
|Кальво Франсиско
|4
|0
|Оливейра Нелсон
|2
|0
|Чикалеши Сокол
|2
|0
|Морено Марлос
|2
|0
|Паш Бруно
|2
|0
|Дикмен Сонер
|2
|0
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0
|Андреасен Лука
|1
|0
|Язгылы Угурджан
|1
|0
|Демиртапа Кархаман
|1
|0
|Караель Джебраил
|1
|0
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|4
|1
|Сари Вейсел
|5
|0
|Ассомбалонга Бритт
|4
|0
|Вурал Гюрай
|4
|0
|Букса Адам
|4
|0
|Джехезкель Сагив
|4
|0
|Балчи Бюньямин
|3
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|2
|0
|Шарич Дарио
|2
|0
|Калузиньски Якуб
|2
|0
|Топрак Омер
|1
|0
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0
|Лейте Элтон
|1
|0
|Сафури Рамиз
|1
|0
|Хольтманн Геррит
|1
|0
|Дадакдениз Атаберк
|1
|0
|Акьоль Уфук
|1
|0
|Бильсель Эге
|1
|0
Результаты матчей
Коньяспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Антальяспор
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
7
Коньяспор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Антальяспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
17
2
Упущенные победы
6
11
Коньяспор
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (3)
65% (13)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
25% (5)
25% (5)
Антальяспор
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
60% (12)
20% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
17
3
Упущенные победы
11
18
Голы по времени матча
Забито
11
14
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
2
18%
3
21%
46-60
3
27%
2
14%
61-75
4
36%
3
21%
76-90
Пропущено
8
12
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
25%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
2
25%
3
25%
61-75
3
38%
1
8%
76-90
Забито
10
11
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
0
0%
3
27%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
3
30%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
30%
1
9%
76-90
Пропущено
22
8
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
2
9%
1
13%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
5
23%
3
38%
31-45
3
14%
2
25%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
6
27%
2
25%
76-90
1
0%
0%
Забито
21
25
6 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
0
0%
5
20%
1-15
2
10%
4
16%
16-30
4
19%
3
12%
31-45
5
24%
6
24%
46-60
3
14%
3
12%
61-75
7
33%
4
16%
76-90
Пропущено
30
20
11 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
4
13%
3
15%
1-15
2
7%
2
10%
16-30
5
17%
6
30%
31-45
4
13%
3
15%
46-60
5
17%
3
15%
61-75
9
30%
3
15%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Коньяспор
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Коньяспор - Гёзтепе 2:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Фенербахче - Коньяспор 7:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0
Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Самсунспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Бейоглу Йени 3:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0 Коньяспор - Серик Беледиеспор 1:1 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Коньяспор - Эрбаспор 3:0 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2
Антальяспор
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Антальяспор - Пендикспор 2:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0
Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Антальяспор - Кепез Беледие Анталья 6:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Серик Беледиеспор 3:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Антальяспор - 52 Ордуспор 3:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Фенербахче - Антальяспор 3:2
Результаты матчей
Коньяспор
Антальяспор
Точный счет
2:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
7:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
5 раз 25%
2:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 55%
0
5 раз 25%
2
4 раза 20%
1
7 раз 35%
0
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Коньяспор
Антальяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
74
36
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
72
110
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
146
416
713
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|21
|18
|2
|1
|58 - 16
|56
|2.
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|38 - 11
|51
|3.
|Заявка
|21
|11
|2
|8
|33 - 30
|35
|4.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 23
|34
|5.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|26 - 29
|32
|6.
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|34 - 26
|30
|7.
|0:0 Заявка
|21
|7
|9
|5
|25 - 20
|30
|8.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|27 - 29
|29
|9.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|36 - 40
|29
|10.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|26 - 25
|27
|11.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|26 - 33
|26
|12.
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|23 - 30
|25
|13.
|Заявка
|21
|5
|10
|6
|27 - 26
|25
|14.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|24 - 32
|22
|15.
|0:1 Заявка
|21
|6
|3
|12
|23 - 32
|21
|16.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|23 - 24
|21
|17.
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|26 - 30
|21
|18.
|0:0 Заявка
|21
|4
|8
|9
|19 - 32
|20
|19.
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|25 - 43
|19
|20.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|15 - 37
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|25 - 7
|30
|2.
|1:0 Заявка
|11
|9
|1
|1
|34 - 11
|28
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 10
|24
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 9
|23
|5.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|6.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 11
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|8.
|0:0 Заявка
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 12
|17
|10.
|0:1 Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 23
|17
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 10
|16
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 15
|16
|14.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|17 - 15
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|16.
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 9
|12
|17.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|18.
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|11 - 13
|10
|19.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|20.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|10
|9
|1
|0
|24 - 5
|28
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|13 - 4
|21
|3.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 19
|16
|4.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 20
|16
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|20 - 15
|15
|6.
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 12
|12
|7.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 17
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|9.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 15
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 13
|10
|12.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 24
|10
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 15
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|15.
|0:0 Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 23
|8
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 15
|7
|17.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|10 - 16
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 14
|5
|19.
|0:1 Заявка
|11
|1
|1
|9
|9 - 21
|4
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 17
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|12 (3)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|10 (2)
|Сивасспор
|Манай Рей
|10
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|8
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Фатих Карагюмрюк
|Бираски Давиде
|1 5
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 5