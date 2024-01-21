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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Коньяспор
1:1
Конец матча
Антальяспор
0'
14' Желтая карточка
Юлгюн Огулджан
1:0
43' Гол
Н'Зонзи Стивен
53' Желтая карточка
Ларссон Сэм
1:1
69' Гол
Букса Адам
81' Желтая карточка
Ешильюрт Эрдоган
90' Желтая карточка
Ракип Эрдаль
90' Желтая карточка
Хауберт Гильерме
90'+7

Ход матча

14'
Юлгюн Огулджан
 
43'
Н'Зонзи Стивен
1:0
53'
 
Ларссон Сэм
69'
1:1
Букса Адам
(Ешильюрт Эрдоган)
80'
Морено Марлос
Юлгюн Огулджан
 
80'
Оливейра Нелсон
Малли Юнус
 
81'
 
Ешильюрт Эрдоган
83'
 
Налдо Гомес
Озтюрк Бахадыр
83'
 
Акьоль Уфук
Шарич Дарио
84'
Чикылдэу Александру
Андреасен Лука
 
89'
 
Ассомбалонга Бритт
Букса Адам
90'
 
Ракип Эрдаль
Сафури Рамиз
90'
 
Милошевич Дени
Ларссон Сэм
90'
 
Ракип Эрдаль
90'
Хауберт Гильерме
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 10
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
1
Эрташ
Денис
22
Огюз
Ахмет
14
Мерт
Метехан
5
Язгылы
Угурджан
12
Хауберт
Гильерме
6
Дикмен
Сонер
37
Н'Зонзи
Стивен
11
Андреасен
Лука
35
Юлгюн
Огулджан
10
Малли
Юнус
17
Чикалеши
Сокол
1
Лейте
Элтон
17
Ешильюрт
Эрдоган
89
Сари
Вейсел
3
Озтюрк
Бахадыр
11
Вурал
Гюрай
18
Калузиньски
Якуб
77
Бютюки
Зюмер
16
Сафури
Рамиз
8
Шарич
Дарио
10
Ларссон
Сэм
9
Букса
Адам
Коньяспор
4-2-3-1
Антальяспор
4-1-4-1

История личных встреч

Коньяспор
Антальяспор

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы

25 матчей

36%
52%
12%
9 побед 13 ничьих 3 победы

Первый тайм

20%
68%
12%
5 побед 17 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
44%
16%
10 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
3:2
С
1:0
ТМК
1:0
С
0:0
С
0:0
С
0:0
С
2:2
С
2:0
С
3:3
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
1:3
С
1:0
К
1:0
С
3:2
С
1:1
С
2:0
С
0:0
С
1:0
С
2:0
С
0:1

Голы

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.31
1

Среднее время на гол

68
90

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1
0.54

Среднее время на гол

90
167

Всего голов

29
19

Голов в среднем за матч

1.16
0.76

Тотал матчей

2.5
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

77
118

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 8 (5) 0.38
Хауберт Гильерме 3 0.14
Мурич Роберт 2 0.1
Андреасен Лука 2 0.1
Морено Марлос 1 0.05
Н'Зонзи Стивен 1 0.05
Огюз Ахмет 1 0.05
Чикылдэу Александру 1 0.05
Язгылы Угурджан 1 0.05
Оливейра Нелсон 0 0
Михаляк Конрад 0 0
Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 9 (1) 0.43
Джехезкель Сагив 6 0.29
Ешильюрт Эрдоган 2 0.1
Ларссон Сэм 2 0.1
Шарич Дарио 2 0.1
Вурал Гюрай 1 0.05
Ван де Стрек Сандер 1 0.05
Сари Вейсел 1 0.05
Ассомбалонга Бритт 1 0.05
Озтюрк Бахадыр 1 0.05
Сафури Рамиз 0 0
Балчи Бюньямин 0 0
Топрак Омер 0 0
Бютюки Зюмер 0 0
Ракип Эрдаль 0 0
Хольтманн Геррит 0 0

Карточки

Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирбаг Адиль 4 1
Юлгюн Огулджан 4 1
Огюз Ахмет 5 0
Кальво Франсиско 4 0
Оливейра Нелсон 2 0
Чикалеши Сокол 2 0
Морено Марлос 2 0
Паш Бруно 2 0
Дикмен Сонер 2 0
Н'Зонзи Стивен 1 0
Андреасен Лука 1 0
Язгылы Угурджан 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0
Караель Джебраил 1 0
Хауберт Гильерме 1 0
Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 5 1
Сари Вейсел 5 0
Ассомбалонга Бритт 4 0
Вурал Гюрай 4 0
Букса Адам 4 0
Джехезкель Сагив 4 0
Ешильюрт Эрдоган 3 0
Балчи Бюньямин 3 0
Шарич Дарио 2 0
Калузиньски Якуб 2 0
Топрак Омер 1 0
Ларссон Сэм 1 0
Ван де Стрек Сандер 1 0
Лейте Элтон 1 0
Сафури Рамиз 1 0
Хольтманн Геррит 1 0
Дадакдениз Атаберк 1 0
Акьоль Уфук 1 0
Бильсель Эге 1 0

Результаты матчей

Коньяспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Антальяспор
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
8
Коньяспор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Антальяспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

17
2

Упущенные победы

6
11
Коньяспор
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (4)
62% (13)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
24% (5)
29% (6)
Антальяспор
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
57% (12)
19% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

17
3

Упущенные победы

12
19

Голы по времени матча

Забито

12
15
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
2
17%
3
20%
46-60
3
25%
3
20%
61-75
4
33%
3
20%
76-90

Пропущено

9
13
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
22%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
3
33%
3
23%
61-75
3
33%
1
8%
76-90

Забито

10
11
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
0
0%
3
27%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
3
30%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
30%
1
9%
76-90

Пропущено

22
8
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
2
9%
1
13%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
5
23%
3
38%
31-45
3
14%
2
25%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
6
27%
2
25%
76-90
1
0%
0%

Забито

22
26
7 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
0
0%
5
19%
1-15
2
9%
4
15%
16-30
5
23%
3
12%
31-45
5
23%
6
23%
46-60
3
14%
4
15%
61-75
7
32%
4
15%
76-90

Пропущено

31
21
11 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 14
4
13%
3
14%
1-15
2
6%
2
10%
16-30
5
16%
7
33%
31-45
4
13%
3
14%
46-60
6
19%
3
14%
61-75
9
29%
29%
3
14%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Коньяспор
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Коньяспор - Гёзтепе 2:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Фенербахче - Коньяспор 7:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0
Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Самсунспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Бейоглу Йени 3:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0 Коньяспор - Серик Беледиеспор 1:1 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Коньяспор - Эрбаспор 3:0 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2
Антальяспор
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Антальяспор - Пендикспор 2:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0
Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Антальяспор - Кепез Беледие Анталья 6:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Серик Беледиеспор 3:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Антальяспор - 52 Ордуспор 3:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Фенербахче - Антальяспор 3:2

Результаты матчей

Коньяспор
Антальяспор

Точный счет

1:1
3 раза 30%
2:0
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
7:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
6 раз 29%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
12 раз 57%
0
5 раз 24%
2
4 раза 19%
1
8 раз 38%
0
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Коньяспор
Антальяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
4
3
7
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
2
1
10
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
15
6
4
17
1.5
7
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 21 17 3 1 58 - 17 54
2.
Галатасарай
 0:0 Заявка 21 16 4 1 38 - 11 52
3.
Трабзонспор
 0:0 Заявка 20 10 5 5 34 - 23 35
4.
Бешикташ
 Заявка 21 11 2 8 33 - 30 35
5.
Ризеспор
 Заявка 21 9 5 7 26 - 29 32
6.
Адана Демирспор
 Заявка 21 7 9 5 34 - 26 30
7.
Антальяспор
 Заявка 21 7 9 5 26 - 21 30
8.
Кайсериспор
 Заявка 20 8 5 7 27 - 29 29
9.
Касымпаша
 Заявка 21 8 5 8 36 - 40 29
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 21 7 6 8 26 - 25 27
11.
Сивасспор
 Заявка 21 6 8 7 26 - 33 26
12.
Аланьяспор
 Заявка 21 6 7 8 23 - 30 25
13.
Анкарагюджю
 Заявка 21 5 10 6 27 - 26 25
14.
Газиантеп
 Заявка 21 6 4 11 24 - 32 22
15.
Самсунспор
 Заявка 21 6 4 11 24 - 32 22
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 21 5 6 10 23 - 24 21
17.
Хатайспор
 Заявка 21 4 9 8 26 - 30 21
18.
Коньяспор
 Заявка 21 4 8 9 20 - 33 20
19.
Пендикспор
 Заявка 21 4 7 10 25 - 43 19
20.
Истанбулспор
 Заявка 19 2 4 13 15 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 0:0 Заявка 10 10 0 0 25 - 7 30
2.
Фенербахче
 Заявка 11 8 2 1 34 - 12 26
3.
Адана Демирспор
 Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
4.
Ризеспор
 Заявка 11 7 2 2 15 - 9 23
5.
Трабзонспор
 0:0 Заявка 10 6 2 2 14 - 8 20
6.
Бешикташ
 Заявка 10 6 1 3 16 - 11 19
7.
Кайсериспор
 Заявка 10 5 3 2 15 - 10 18
8.
Антальяспор
 Заявка 11 4 6 1 11 - 8 18
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 5 2 3 17 - 12 17
10.
Самсунспор
 Заявка 10 5 2 3 14 - 11 17
11.
Касымпаша
 Заявка 11 5 2 4 22 - 23 17
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 11 4 4 3 16 - 10 16
13.
Аланьяспор
 Заявка 11 4 4 3 16 - 15 16
14.
Хатайспор
 Заявка 10 3 5 2 17 - 15 14
15.
Анкарагюджю
 Заявка 11 3 5 3 12 - 11 14
16.
Коньяспор
 Заявка 10 3 3 4 11 - 10 12
17.
Газиантеп
 Заявка 10 3 2 5 11 - 15 11
18.
Сивасспор
 Заявка 10 1 7 2 11 - 13 10
19.
Пендикспор
 Заявка 10 2 3 5 11 - 19 9
20.
Истанбулспор
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 10 9 1 0 24 - 5 28
2.
Галатасарай
 0:0 Заявка 11 6 4 1 13 - 4 22
3.
Бешикташ
 Заявка 11 5 1 5 17 - 19 16
4.
Сивасспор
 Заявка 11 5 1 5 15 - 20 16
5.
Трабзонспор
 0:0 Заявка 10 4 3 3 20 - 15 15
6.
Антальяспор
 Заявка 10 3 3 4 15 - 13 12
7.
Касымпаша
 Заявка 10 3 3 4 14 - 17 12
8.
Кайсериспор
 Заявка 10 3 2 5 12 - 19 11
9.
Анкарагюджю
 Заявка 10 2 5 3 15 - 15 11
10.
Газиантеп
 Заявка 11 3 2 6 13 - 17 11
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 2 4 5 9 - 13 10
12.
Пендикспор
 Заявка 11 2 4 5 14 - 24 10
13.
Аланьяспор
 Заявка 10 2 3 5 7 - 15 9
14.
Ризеспор
 Заявка 10 2 3 5 11 - 20 9
15.
Коньяспор
 Заявка 11 1 5 5 9 - 23 8
16.
Хатайспор
 Заявка 11 1 4 6 9 - 15 7
17.
Адана Демирспор
 Заявка 10 0 6 4 10 - 16 6
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 10 1 2 7 7 - 14 5
19.
Самсунспор
 Заявка 11 1 2 8 10 - 21 5
20.
Истанбулспор
 Заявка 9 0 2 7 5 - 17 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 12 (3)
Касымпаша Кара Айтач 10 (2)
Сивасспор Манай Рей 10
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 8
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Фатих Карагюмрюк Бираски Давиде 1 5
Антальяспор Ракип Эрдаль 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Г О О О О Л - Н'Зонзи Стивен бьет в цель!
    • 14'
      Юлгюн Огулджан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Коньяспор 1:1 Антальяспор онлайн

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