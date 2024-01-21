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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Ногейра Мигель
Витория Гимарайнш
 
Позже
Эштрела
Прогнозы 118
Витория Гимарайнш 92.4% (109)
X 4.2% (5)
Эштрела 3.4% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Витория Гимарайнш
Ничья
Эштрела
1.60
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14
Варела
Бруну
24
Боревкович
Тони
44
Фернандеш
Жорже
4
Рибейро
Томас
76
Гашпар
Бруну
8
Хэндель
Томаш
10
Силва
Тьягу
77
Сантуш
Нуну
III
19
Мангаш
Рикарду
7
Силва
Андре
III
11
Силва
Жота
30
Брижидо
Бруно
2
Омурва
Джонстон
5
Мендеш
Педру
II
70
Мансур
27
Сантос
Хеверттон
22
Кордейру
Леонарду
21
Са
Педру
17
Рейш
Жоау
7
Н'До
Режис
9
Тавареш
Роналду
8
Лео
Родригес
Витория Гимарайнш
3-5-2
Эштрела
3-4-3

История личных встреч

Витория Гимарайнш
Эштрела

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:1
К
1:1

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Андре III 6 0.35
Мендеш Жоао Педро Морейра 6 0.35
Силва Жота 5 0.29
Силва Тьягу 3 (2) 0.18
Силва Даниэл 1 0.06
Гашпар Бруну 1 0.06
Хэндель Томаш 1 0.06
Да Луз Нелсон 1 0.06
Рибейро Томас 1 0.06
Силва Ману 1 0.06
Сафира Алиссон 1 (1) 0.06
Сантуш Нуну III 0 0
Фернандеш Жорже 0 0
Мангаш Рикарду 0 0
Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лео Родригес 3 (1) 0.18
Кикаш 3 0.18
Андре Силва 2 0.12
Тавареш Роналду 2 0.12
Кордейру Леонарду 2 0.12
Фелипе Жан 1 0.06
Перейра Рональд 1 0.06
Н'До Режис 1 0.06
Гаспар Киалонга 1 0.06
Алмейда Фелипе 0 0
Ндур Алиун 0 0
Алосио 0 0
Сантос Хеверттон 0 0

Карточки

Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Тьягу 4 0
Рибейро Томас 4 0
Феррейра Зе 4 0
Силва Жота 4 0
Мендеш Жоао Педро Морейра 2 1
Силва Ману 3 0
Андре Андре 2 0
Гашпар Бруну 2 0
Фернандеш Жорже 2 0
Силва Андре III 2 0
Хэндель Томаш 2 0
Фрейтас Афонсо 2 0
Сантуш Нуну III 0 1
Варела Бруну 1 0
Вильянуэва Микель 1 0
Боревкович Тони 1 0
Мангаш Рикарду 1 0
Силва Даниэл 1 0
Да Луз Нелсон 1 0
Мигель Магальяеш 1 0
Пачеко Альваро 1 0
Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаспар Киалонга 5 0
Мансур 3 1
Виера Серхио 1 2
Кикаш 4 0
Перейра Рональд 4 0
Лео Родригес 3 0
Алосио 3 0
Кордейру Леонарду 3 0
Лопеш Мигел 1 1
Рейш Жоау 2 0
Тавареш Роналду 2 0
Омурва Джонстон 2 0
Дида Нельсон 0 1
Алмейда Фелипе 1 0
Мендеш Педру II 1 0
Андре Силва 1 0
Ндур Алиун 1 0
Сантос Хеверттон 1 0
Н'До Режис 1 0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
0% (0)
22% (2)
Эштрела
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
6
Витория Гимарайнш
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Эштрела
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
11

Упущенные победы

8
6
Витория Гимарайнш
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Эштрела
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
11

Упущенные победы

9
12

Голы по времени матча

Забито

19
7
6 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
1
5%
1
14%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
21%
1
14%
31-45
3
16%
2
29%
46-60
6
32%
1
14%
61-75
4
21%
2
29%
76-90

Пропущено

11
11
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
18%
1
9%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
27%
7
64%
76-90

Забито

9
9
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
3
33%
2
22%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
33%
3
33%
76-90

Пропущено

8
15
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
3
20%
46-60
1
13%
3
20%
61-75
2
25%
6
40%
76-90

Забито

28
16
12 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 6
4
14%
3
19%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
5
18%
1
6%
31-45
3
11%
4
25%
46-60
6
21%
3
19%
61-75
7
25%
5
31%
76-90

Пропущено

19
26
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
2
11%
2
8%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
4
21%
2
8%
31-45
5
26%
3
12%
46-60
1
5%
4
15%
61-75
5
26%
13
50%
76-90

Результаты последних матчей

Витория Гимарайнш
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Витория Гимарайнш - Пенафьел 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0
Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Вилаверденсе 4:1 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Монкарапаченсе - Витория Гимарайнш 1:3 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Витория Гимарайнш - Тондела 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1
Эштрела
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Жил Висенте - Эштрела 1:1 Эштрела - Визела 1:1 Эштрела - Арока 1:4 Фаренсе - Эштрела 0:0
Эштрела - Боавишта 3:1 Риу Аве - Эштрела 1:1 Визела - Эштрела 2:1 Эштрела - Морейренсе 0:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Эштрела - Фамаликан 1:0 Вила Меа - Эштрела 0:1 Каса Пия - Эштрела 0:1 Эштрела - Брага 2:4 Шавиш - Эштрела 2:2 Эштрела - Порту 0:1 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1 Бенфика - Эштрела 2:0 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Белененсеш - Эштрела 4:1

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
Эштрела

Точный счет

1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Витория Гимарайнш
Эштрела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
3
6
3
6
2.5
1
8
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
2
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
12
5
8
9
1.5
5
12
4
13
2.5
1
16
1
16
3.5
1
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 18 15 1 2 45 - 19 46
2.
Бенфика
 Заявка 18 14 3 1 37 - 11 45
3.
Порту
 Заявка 18 13 2 3 30 - 12 41
4.
Брага
 Заявка 18 11 3 4 42 - 26 36
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 17 10 3 4 28 - 19 33
6.
Морейренсе
 Заявка 18 8 5 5 24 - 23 29
7.
Фаренсе
 Заявка 18 7 3 8 26 - 24 24
8.
Фамаликан
 Заявка 18 5 7 6 18 - 22 22
9.
Боавишта
 Заявка 18 5 5 8 26 - 33 20
10.
Арока
 Заявка 18 5 4 9 25 - 26 19
11.
Жил Висенте
 Заявка 18 5 4 9 29 - 31 19
12.
Каса Пия
 Заявка 18 5 4 9 19 - 26 19
13.
Эштрела
 Заявка 17 4 6 7 18 - 24 18
14.
Портимоненсе
 Заявка 18 5 3 10 18 - 38 18
15.
Эшторил
 Заявка 18 5 2 11 32 - 34 17
16.
Риу Аве
 Заявка 18 3 7 8 19 - 28 16
17.
Визела
 Заявка 18 2 7 9 18 - 32 13
18.
Шавиш
 Заявка 18 3 3 12 18 - 44 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Бенфика
 Заявка 9 7 2 0 20 - 4 23
3.
Порту
 Заявка 9 7 1 1 17 - 5 22
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 9 7 0 2 20 - 10 21
5.
Жил Висенте
 Заявка 9 4 4 1 21 - 12 16
6.
Брага
 Заявка 8 4 2 2 18 - 9 14
7.
Фаренсе
 Заявка 9 4 2 3 14 - 9 14
8.
Эшторил
 Заявка 9 4 1 4 19 - 10 13
9.
Риу Аве
 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
10.
Фамаликан
 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
11.
Морейренсе
 Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
12.
Портимоненсе
 Заявка 9 3 2 4 9 - 14 11
13.
Эштрела
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
14.
Боавишта
 Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
15.
Арока
 Заявка 9 2 2 5 10 - 14 8
16.
Шавиш
 Заявка 9 2 2 5 12 - 19 8
17.
Визела
 Заявка 10 1 3 6 10 - 21 6
18.
Каса Пия
 Заявка 9 1 2 6 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 17 - 7 22
2.
Брага
 Заявка 10 7 1 2 24 - 17 22
3.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
4.
Порту
 Заявка 9 6 1 2 13 - 7 19
5.
Морейренсе
 Заявка 10 5 3 2 12 - 11 18
6.
Каса Пия
 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
8.
Арока
 Заявка 9 3 2 4 15 - 12 11
9.
Боавишта
 Заявка 9 3 1 5 13 - 16 10
10.
Фаренсе
 Заявка 9 3 1 5 12 - 15 10
11.
Фамаликан
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
12.
Эштрела
 Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
13.
Визела
 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
14.
Портимоненсе
 Заявка 9 2 1 6 9 - 24 7
15.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 13 - 24 4
16.
Шавиш
 Заявка 9 1 1 7 6 - 25 4
17.
Риу Аве
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
18.
Жил Висенте
 Заявка 9 1 0 8 8 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 14 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 13 (8)
Спортинг Л Паулинью Жуан 9 (2)
Арока Мухика Рафаэль 9 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 7
Визела Перейра Матеус 8
Эшторил Холсгров Джордан 1 6
Весь список
Где смотреть матч Витория Гимарайнш - Эштрела онлайн

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Прогнозы на матч Витория Гимарайнш - Эштрела

Исход игры
Витория Гимарайнш
92.4% (109)
Ничья
4.2% (5)
Эштрела
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
48.28% (56)
Меньше
51.72% (60)
Обе команды забьют
Да
52.59% (61)
Нет
47.41% (55)
Популярный счёт
2:1 Витория Гимарайнш
42.4% (50)
1:0 Витория Гимарайнш
30.5% (36)
2:0 Витория Гимарайнш
15.3% (18)
1:1 Ничья
4.2% (5)
3:1 Витория Гимарайнш
2.5% (3)
1:2 Эштрела
2.5% (3)
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